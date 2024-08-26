Выпуск OSMC 2024.08-1, дистрибутива для создания медиацентра на основе Raspberry Pi

Представлен выпуск дистрибутива OSMC 2024.08-1, предназначенного для создания медиацентра на базе одноплатных компьютеров Raspberry Pi или телеприставок Vero, развиваемых разработчиками дистрибутива. Дистрибутив укомплектован медиацентром Kodi и предлагает из коробки полный набор инструментов для создания домашнего кинотеатра, поддерживающего отображение видео с качеством 4K, 2K и HD (1080p). Для загрузки доступны как образы для прямой записи на USB-накопитель или SD-карту, так и специализированные инсталляторы для Windows, macOS и Linux, позволяющие начинающему пользователю установить дистрибутив. Готовые сборки сформированы для плат Raspberry Pi, а также для приставок Vero 4K, 4K+ и V. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian и поддерживает установку пакетов из стандартных репозиториев. В процессе работы с дистрибутивом не требуется знание Linux, все операции по настройке выполняются через графический интерфейс. Медиацентр на базе Raspberry Pi предлагается подключить к телевизору через порт HDMI и запитать через порт USB, который имеется в некоторых телевизорах. При воспроизведении видео используются средства аппаратного декодирования видео, предоставляемые графическим ускорителем Broadcom VideoCore. OSMC имеет встроенную поддержку различных TV-тюнеров, DVB-адаптеров и пультов дистанционного управления. Возможно подключение инфракрасного приёмника через порт GPIO. Дополнительно поддерживается организация управления Kodi по сети со смартфона при помощи специализированных приложений для платформ iOS и Android. Для обеспечения трансляции музыки и видео с устройств Apple дистрибутивом поддерживаются технологии AirPlay и AirTunes. Сетевое соединение может быть организовано как по проводной, так и по беспроводной сети. В состав интегрированы сервисы для организации доступа к локальной коллекции контента по протоколам SMB, NFS, FTP, HTTP и SSH. По умолчанию правила межсетевого экрана настроены на возможность доступа только из локальной сети. Для поддержания системы в актуальном состоянии применяется система автоматической установки обновлений. В новом выпуске: Медиацентр Kodi обновлён до версии 21.1.

Улучшена обработка раскладок кнопок на пультах дистанционного управления.

Добавлена поддержка переопределения выставляемых монитором параметров EDID (Extended Display Identification Data) на устройствах Vero 4K/4K+/V.

На приставках Vero 4K/4K+/V реализована поддержка форматов отображения 3D-контента Full SBS (Side by Side) и TAB (Top and Bottom).

Для приставки Vero V реализована поддержка полного диапазона яркости при выводе видео. Обновлён драйвер для Wi-Fi.

Для приставок Vero 4K/4K+/V реализована поддержка режима видео 2560x1440p60.

В предлагаемую по умолчанию тему оформления OSMC Skin добавлена поддержка медиацентра Kodi 21 и предложен новый диалог для выбора способа отображения контента на экране.



