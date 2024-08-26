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Выпуск OSMC 2024.08-1, дистрибутива для создания медиацентра на основе Raspberry Pi

26.08.2024 07:29

Представлен выпуск дистрибутива OSMC 2024.08-1, предназначенного для создания медиацентра на базе одноплатных компьютеров Raspberry Pi или телеприставок Vero, развиваемых разработчиками дистрибутива. Дистрибутив укомплектован медиацентром Kodi и предлагает из коробки полный набор инструментов для создания домашнего кинотеатра, поддерживающего отображение видео с качеством 4K, 2K и HD (1080p). Для загрузки доступны как образы для прямой записи на USB-накопитель или SD-карту, так и специализированные инсталляторы для Windows, macOS и Linux, позволяющие начинающему пользователю установить дистрибутив. Готовые сборки сформированы для плат Raspberry Pi, а также для приставок Vero 4K, 4K+ и V.

Дистрибутив основан на пакетной базе Debian и поддерживает установку пакетов из стандартных репозиториев. В процессе работы с дистрибутивом не требуется знание Linux, все операции по настройке выполняются через графический интерфейс. Медиацентр на базе Raspberry Pi предлагается подключить к телевизору через порт HDMI и запитать через порт USB, который имеется в некоторых телевизорах. При воспроизведении видео используются средства аппаратного декодирования видео, предоставляемые графическим ускорителем Broadcom VideoCore.

OSMC имеет встроенную поддержку различных TV-тюнеров, DVB-адаптеров и пультов дистанционного управления. Возможно подключение инфракрасного приёмника через порт GPIO. Дополнительно поддерживается организация управления Kodi по сети со смартфона при помощи специализированных приложений для платформ iOS и Android. Для обеспечения трансляции музыки и видео с устройств Apple дистрибутивом поддерживаются технологии AirPlay и AirTunes.

Сетевое соединение может быть организовано как по проводной, так и по беспроводной сети. В состав интегрированы сервисы для организации доступа к локальной коллекции контента по протоколам SMB, NFS, FTP, HTTP и SSH. По умолчанию правила межсетевого экрана настроены на возможность доступа только из локальной сети. Для поддержания системы в актуальном состоянии применяется система автоматической установки обновлений.

В новом выпуске:

  • Медиацентр Kodi обновлён до версии 21.1.
  • Улучшена обработка раскладок кнопок на пультах дистанционного управления.
  • Добавлена поддержка переопределения выставляемых монитором параметров EDID (Extended Display Identification Data) на устройствах Vero 4K/4K+/V.
  • На приставках Vero 4K/4K+/V реализована поддержка форматов отображения 3D-контента Full SBS (Side by Side) и TAB (Top and Bottom).
  • Для приставки Vero V реализована поддержка полного диапазона яркости при выводе видео. Обновлён драйвер для Wi-Fi.
  • Для приставок Vero 4K/4K+/V реализована поддержка режима видео 2560x1440p60.
  • В предлагаемую по умолчанию тему оформления OSMC Skin добавлена поддержка медиацентра Kodi 21 и предложен новый диалог для выбора способа отображения контента на экране.


  1. Главная ссылка к новости (https://osmc.tv/2024/08/osmcs-...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC 8.0
  3. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 21.0
  4. OpenNews: Выпуск DietPi 9.0, дистрибутива для одноплатных ПК
  5. OpenNews: Обновление OpenWrt 23.05.3 и DietPi 9.2
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 12.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61765-osmc
Ключевые слова: osmc
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Nikki Next (?), 07:35, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Медиацентры разве актуальны?
     
     
  • 2.3, Жироватт (ok), 08:34, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу. После мягкого отказа от централизованного ТВ (кроме пары новостных broadcast-каналов, которые таки пока ещё удобнее, чем интернет-агрегаторы - в плане скорости и количества открытой пурги с фейками) оборудование остаётся во владении.

    Что с ним ещё делать-то, когда даже пассивная продажа этого самого оборудования на интернет-барахолке по факту даже дороже и муторнее чем удастся за него выручить? Только пытаться приспособить под другие сценарии использования - и просмотр видеоконтента из локальной библиотеки самое близкое к изначальному сценарию, под который телек и затачивался.

     
  • 2.5, Аноним (5), 09:36, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А для чего ещё телевизор нужен? Ну разве что как монитор подключать.
     
     
  • 3.10, timur.davletshin (ok), 09:49, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из телевизоров отвратные мониторы.
     
     
  • 4.11, Аноним (5), 09:59, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же. Лишь бы инпут-лаг был в пределах разумного.
     
     
  • 5.13, timur.davletshin (ok), 10:04, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там с цветокалибровкой сложно исправляется. Иногда построцессинг трудно отключить. Видел даже те, где пиксель к пикселю разрешение нельзя вывести и часть картинки по края обрезается (и это через HDMI!).
     
  • 2.9, timur.davletshin (ok), 09:48, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нет? Ставишь Elementum Plugin и Tor для доступа к Rutracker и Rutor и просто смотришь фильмы без закачивания. Максимум 30 секунд на буферизацию и смотришь.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:30, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем это лучше libreelec ? У того и устройств для установки больше и ядро собственное.
     
     
  • 2.4, Жироватт (ok), 08:36, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ничем. Но я так понял, что образ для пишки - просто побочный продукт разработки образа для их приставки (небось с той же пихой унутре), который тебе отдали бесплатно и без регистрации и СМС.
     
     
  • 3.7, nume (ok), 09:46, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "пихой унутре"? Это шифр?
     
     
  • 4.12, Жироватт (ok), 10:03, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, маладёшь. "У ней неонка унутре". Как неока, только пиха - или PI'ха.
     
  • 4.14, eugener (ok), 10:05, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    унутре — (русск.,скрепн.,правосл.) внутри.
     
  • 2.8, timur.davletshin (ok), 09:46, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что из коробки плугины идут. Плюс, например, Tor (для того же просмотра через прокси) в libreelec не водрузить, ибо нет пакетного менеджера в libreelec. Ещё: в libreelec всё крутится с правами root... - ну ты понял уровень внимания к безопасности. OSMC - это Дебиан + своя репа.

    Но дефолтная тема OSMC мне не зашла совершенно. Родная от Kodi удобнее, хотя местами перегружена.

     

  • 1.6, pic (?), 09:36, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И где обычно берутся образы для медиацентра? Особенно как это устроено на западе. А у нас в один крупный видеохостинг влили столько пиратского контента, что это лишило значительной части аудитории самих пиратов.    
     
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