Выпуск OSMC 2024.08-1, дистрибутива для создания медиацентра на основе Raspberry Pi

2.4 , Жироватт ( ok ), 08:36, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ничем. Но я так понял, что образ для пишки - просто побочный продукт разработки образа для их приставки (небось с той же пихой унутре), который тебе отдали бесплатно и без регистрации и СМС.

3.7 , nume ( ok ), 09:46, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "пихой унутре"? Это шифр?

4.12 , Жироватт ( ok ), 10:03, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эх, маладёшь. "У ней неонка унутре". Как неока, только пиха - или PI'ха.

4.14 , eugener ( ok ), 10:05, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – унутре — (русск.,скрепн.,правосл.) внутри.

2.8 , timur.davletshin ( ok ), 09:46, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем, что из коробки плугины идут. Плюс, например, Tor (для того же просмотра через прокси) в libreelec не водрузить, ибо нет пакетного менеджера в libreelec. Ещё: в libreelec всё крутится с правами root... - ну ты понял уровень внимания к безопасности. OSMC - это Дебиан + своя репа. Но дефолтная тема OSMC мне не зашла совершенно. Родная от Kodi удобнее, хотя местами перегружена.