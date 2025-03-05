Выпуск web-браузера Chrome 134

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|1.2, Oe (?), 16:01, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> В версию для Android добавлена система выявления назойливых уведомлений, использующая выполняемую на устройстве большую языковую модель.
Даёшь 32 Гб ОЗУ в бюджетном смартфоне, а на десктоп вообще 256 Гб ОЗУ минимальные требования и 24 Гб видеопамяти чтобы более одной вкладки запускать.
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|2.5, NULL (??), 16:15, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, это подталкивание чтоб обновлялись на новые устройства, в которых есть нпу
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|2.7, Аноним (6), 16:19, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы освоить бюджет смартфонов.
Ато чтой то люди покупают, и аккауратно пользуются, и даже ничего не ломают, надо обновлять.
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|2.33, Дед Дональд (?), 17:00, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а на десктоп вообще 256 Гб ОЗУ минимальные требования
Такие времена не за горами. Уже сейчас 16 гигов это минималка для комфортной работы. 4 пни с 512 мегабайтами остались в далёком прошлом.
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|1.4, Аноним (4), 16:14, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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В любом случае лучший браузер! Доля рынка это подтверждает, а не нытьё аутсайдеров.
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|3.15, Алконим (?), 16:33, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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- Компании делают сайты в первую очередь совместимыми с chrome.
- не смотря на существование интернет комиссии и организаций, гугл диктует будущее развитие интернета. Включая функционал браузеров.
- все остальные браузеры либо основаны на кромиум либо, разработчики активно пытаются подражать кром.
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|4.19, Аноним (19), 16:40, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> гугл диктует будущее развитие интернета
Интернет это не только WWW и ютуб. Это вообще вся глобальная сеть на IP-протоколе.
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|3.35, Дед Дональд (?), 17:02, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не знаю какая доля и какого рынка, а вот доля нашего рынка у яши:
Edge/Chrome/ЯБ - всё это одно и то же с индивидуальным набором нескучных обоев. И лично я не вижу никакого смысла, чтобы устанавливать отдельно Chrome, когда в системе уже есть Edge.
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|1.8, Аноним (6), 16:21, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> При открытии сайтов, для которых зафиксирована компрометация учётных данных, обеспечен вывод предупреждения с предложением незамедлительно поменять пароль.
Это чтож теперь, надо пароль каждый день менять и заходя на сайты, помимо капчи вводить 6 digit code.
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|2.43, u235 (ok), 17:12, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем такие сложности? Можно просто не пользоваться хромым браузером.
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|1.10, Аноним (10), 16:28, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>о прекращении работы дополнения uBlock Origin
И Chrome отправляется в мусорку.
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|2.13, Аноним (13), 16:31, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Скорее пользователи примут решение Хрома и продолжат пользоваться Хромым без uBlock Origin. Альтернатив хромому нет и не будет.
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|3.18, Аноним (18), 16:40, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чушь какую-то городишь, ФФ всем лучше. В крайнем случае остаётся Опера, большинство "продвинутых пользователей" всё равно на ней.
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|4.24, Аноним (13), 16:44, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Посмотри процент юзеров Файрфокса и Хромого. А все остальные "браузеры" пользуют или хромовский хромиум, либо фоксовский геко, и браузерами по сути не являются.
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|5.28, Аноним (18), 16:48, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё дело только в рекламе. Фф не может позволить себе рекламу на ТВ и встроить установщик браузера во все программы.
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|6.31, Аноним (13), 16:57, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ах, если бы было всё так просто. Взять то же качество проверки кода на CVE: в хромиуме каждый месяц находят и фиксят десятки CVE, тогда как в фоксе обычно находят в десять или десятки раз меньше за тот же период. А всё просто: гугл платит зарплату сотрудникам для поиска уязвимостей, а в фоксе энтузиасты что-то там ищут за спасибо.
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|7.34, Аноним (18), 17:00, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В хроме и новых дыр намного больше. Ты видел как его разработка производится и сколько там всего напихано?
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|2.16, Аноним (6), 16:34, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> о прекращении работы дополнения uBlock Origin
> И Chrome отправляется в мусорку.
Да непойму, как некоторые люди пользуются без uBlock, некоторые сайты, реклама со всех 4 сторон, полезная информация текст в маленьком окошке.
Это ведь еще ресурсы пк потребляет,
А значит излишне изнашивает железо,
А значит показ рекламы, за показ рекламы ты еще и платишь.
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|3.32, Аноним (32), 16:58, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы сделал так чтобы хотя бы в Линукс дистрах хром и файр ставился с юблоком по умолчанию как зависимостью
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|3.37, Аноним (37), 17:04, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И серийник материнской платы в гугл уходит при первом запуске браузера
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|3.39, Крышнам (?), 17:08, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да непойму, как некоторые люди пользуются без uBlock
Это люди, которые бесконечно далеки от IT и просто не знают о существовании резчиков рекламы. Да и рекламодателям они не интересны, потому что у таких людей явно IQ выше среднего и такой человек никогда не кликнет по рекламе, даже если бы она показывалась.
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|1.11, Аноним (13), 16:29, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Этот браузер определённо лучше всяких Палемунов, Дилдо и Симанки! Лучший браузер, потому как альтернатив то и нет совсем.
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|2.12, Аноним (6), 16:31, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну незнаю, после того как он уничтожил мне пару раз hdd, ssd, своим постоянным кешем, а так нормальный.
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|3.21, Аноним (21), 16:42, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хром у всех одинаковые работает. А сломалось только у тебя...
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|3.29, _kp (ok), 16:55, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>уничтожил мне пару раз hdd, ssd, своим постоянным кешем
Это ваше желание, хоть и не явное.
Можно же установить Ramdisk, и вынести на него и Temp, и кэши браузеров.
Я использую AMD Radeon RAMDisk, и на PC, и на ноутбуках, и на планшетах.
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|3.38, Крышнам (?), 17:06, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все пользуются и у всех всё работает и ничего не уничтожается. Так что это либо сказки либо только твои проблемы (держу пари ты из тех любителей подкрутить что-нибудь в реестре и поотключать "нинужные" службы).
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|1.22, Аноним (19), 16:43, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто все эти больные люди, которые пишут тут про то что альтернатив нет? Ну допустим их нет (вообще-то есть), но нафига столько раз об этом писать?
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|2.26, Аноним (13), 16:45, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе не нравится чужое мнение - поставь минус если можешь и проходи мимо. Нафига коммент про это создавать?
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|1.25, Ося Бендер (?), 16:45, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хромой из убийцы Эксплоера превратился...
в лучшего друга всех барыг мира.
Билли со Стивом нервно курят в сторонке.
Ждем убийцу Хромога.
Впрочем такими темпами он скоро сам себя закопает.
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|1.30, FSA (ok), 16:56, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я уже давно подумывал перейти обратно на Firefox. И меня просто к этому подталкивают. Два крайне важных для меня расширения могут прекратить свою работу. Даже ладно, uBlock может и устроит частичная замена, то вот переключатель прокси, который перестанет работать сделает браузер просто неюзабельным. В интернете куча полезных сайтов с информацией о программировании. С начала СВО многие высказались в своих блогах где-то в глубинах сайтов. За это весь сайт попадает под бан. Хотя основная часть информация - это какая-то полезная околонаучная информация. Взять её в другом месте не получится. А Google Chrome просто берёт и костыль этот просто убивает, поддерживаюя цензуру в РФ.
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