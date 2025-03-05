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Выпуск web-браузера Chrome 134

05.03.2025 15:43

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 134. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 135 запланирован на 1 апреля.

Основные изменения в Chrome 134:

  • Переделан интерфейс для настройки содержимого панели инструментов и управления размещением ярлыков. Интерфейс вызывается через "Меню -> Дополнительные инструменты -> Настроить Chrome".
  • Расширен охват инициативы по отключению поддержки второй версии манифеста Chrome. Отключение второй версии манифеста производится постепенно и пока охватывает лишь небольшой процент пользователей. Тем не менее, последние дни значительно возросло число жалоб пользователей Chrome о прекращении работы дополнения uBlock Origin из-за отключения второй версии манифеста. В случае проблем рекомендуется использовать новое дополнение uBlock Origin Lite (uBOL), переведённое на технологии из третьей версии манифеста, но отстающее по функциональности.

    Google планирует полностью заверить поддержку второй версии манифеста до середины года. Процесс отключения второй версии манифеста также уже начался в браузере Microsoft Edge. В свою очередь, компания Mozilla подтвердила намерение сохранить в Firefox поддержку блокирующего режима работы API webRequest, необходимого для работы классических дополнений для блокировки рекламы.

  • В кодовой базе Chromium продолжается работа по улучшению работы в окружениях на базе протокола Wayland. Например, недавно была добавлена возможность использования дробного масштабирования, реализована экспериментальная поддержка расширения протокола text-input-v3 для корректной работы методов ввода, представлена начальная поддержка протокола xdg-toplevel-drag для перемещения вкладок, добавлена поддержка масштабирования текста (chrome://flags/#wayland-ui-scaling), реализован протокол linux-drm-syncobj-v1 для избавления от разрывов при отрисовке.
  • Для повышения качества работы системы автозаполнения web-форм улучшено определение полей web-форм, содержащих пароли. Для выявления ввода паролей задействована модель машинного обучения, которая выполняется локально на системе пользователя.
  • Предоставлена возможность использования большой языковой модели для определения мошеннических страниц по их содержимому. AI-модель выполняется на стороне клиента, но в случае выявления подозрений на сомнительный контент, выполняется дополнительная проверка на серверах Google. Новая функция доступна для включения в режиме расширенной защиты браузера (Safe Browsing > Enhanced protection). В версии Chrome 134 проверка выполняется для страниц, использующих API Keyboard Lock.
  • В версию для Android добавлена система выявления назойливых уведомлений, использующая выполняемую на устройстве большую языковую модель.
  • В централизованно управляемых конфигурациях предоставлена возможность использования собственного логотипа и метки рядом с аватаром для того, чтобы сотрудник не спутал личное устройство с рабочим.
  • Для 1% пользователей google.com включена поддержка механизма DBSC (Device Bound Session Credentials), предлагающего вместо длительно используемых учётных данных, например, передаваемых через Cookie, использовать учётные данные, существующие непродолжительное время или криптографически привязанные к устройству. Целью внедрения DBSC является защита от перехвата учётных данных вредоносным ПО.
  • При открытии сайтов, для которых зафиксирована компрометация учётных данных, обеспечен вывод предупреждения с предложением незамедлительно поменять пароль.
  • В режим читателя (Reading Mode), оставляющего только контент и скрывающего элементы навигации на странице, добавлен режим "Чтение вслух" ("Read aloud") для голосового чтения содержимого при помощи синтезатора речи. Имеется возможность выбора голоса, изменения темпа речи и подсвечивания произносимого в текущий момент слова.
  • Дополнения, вручную распакованные и установленные через страницу chrome://extensions, теперь могут быть активированы только при включении режима разработчика (переключатель "Developer mode" на странице chrome://extensions). Предполагается, что изменение позволит повысить защищённость браузера от подстановки вредоносных дополнений.
  • Добавлено CSS-свойство "appearance:base-select", позволяющее управлять отрисовкой списков, выводимых через HTML-элемент select. Возможность реализована в сочетании с флагом SelectParserRelaxation, который позволяет использовать внутри блоков <select> HTML-элементы, отличные от <option>, <optgroup> и <hr>.
  • В HTML-элемент <dialog> добавлен атрибут "closedby", позволяющий определить поведение при закрытии диалога. Значение "none" подразумевает, что пользователь не может закрыть диалог; "closerequest" - допускает закрытие нажатием клавиши ESC; "any" приводит к закрытию при клике мышью в области за пределами диалога или при нажатии ESC.
  • В API Shared Storage интегрирована возможность использования API Web Locks для работы c блокировками при совместном использовании ресурсов.
  • При отрисовке при помощи элемента "canvas" реализована поддержка атрибута imageSmoothingQuality, который может принимать значения "low", "medium" и "high", позволяющие выбирать между качеством и производительностью при масштабировании изображений.
  • В API WebGPU добавлена поддержка подгрупп (Subgroup) для эффективного взаимодействия и обмена данными между группами вызовов.
  • Расширены возможности инструментов для web-разработчиков. Добавлена новая панель "Privacy and Security", предназначенная для тестирования поведения сайтов в ситуации блокирования сторонних Cookie, выставляемых при обращении к доменам, отличающимся от домена текущей страницы. Новая панель заменила собой панель Security и также может использоваться для просмотра сведений о сертификатах и использовании HTTPS на странице.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 14 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Одной проблеме (CVE-2025-1914), приводящей к обращению к памяти за границей буфера в движке V8, присвоен высокий уровень опасности. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 9 премий на сумму 27 тысяч долларов США (по одной премии в $7000, $5000, $4000 и $3000, три премии $2000 и две премии $1000).

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 133
  3. OpenNews: В Chrome добавлен AI-режим для автоматической смены скомпрометированных паролей
  4. OpenNews: Google намерен перевести Chrome OS на платформу Android
  5. OpenNews: Google анонсировал скорое прекращение поддержки второй версии манифеста в Chrome
  6. OpenNews: В Chrome появилось предупреждение о скором прекращении поддержки uBlock Origin
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62833-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:00, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как же вертикальный вкладки? (нет, сарказм, они не нужны)
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:18, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Думал эра вкладок началась.
     

  • 1.2, Oe (?), 16:01, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > В версию для Android добавлена система выявления назойливых уведомлений, использующая выполняемую на устройстве большую языковую модель.

    Даёшь 32 Гб ОЗУ в бюджетном смартфоне, а на десктоп вообще 256 Гб ОЗУ минимальные требования и 24 Гб видеопамяти чтобы более одной вкладки запускать.

     
     
  • 2.5, NULL (??), 16:15, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, это подталкивание чтоб обновлялись на новые устройства, в которых есть нпу
     
  • 2.7, Аноним (6), 16:19, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы освоить бюджет смартфонов.
    Ато чтой то люди покупают, и аккауратно пользуются, и даже ничего не ломают, надо обновлять.
     
  • 2.33, Дед Дональд (?), 17:00, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а на десктоп вообще 256 Гб ОЗУ минимальные требования

    Такие времена не за горами. Уже сейчас 16 гигов это минималка для комфортной работы. 4 пни с 512 мегабайтами остались в далёком прошлом.

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 17:09, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    работы чего?
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:10, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Файловый браузер - самый лучший
     
  • 1.4, Аноним (4), 16:14, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    В любом случае лучший браузер! Доля рынка это подтверждает, а не нытьё аутсайдеров.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:22, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А кроме доли рынка, другие аргументы есть?
     
     
  • 3.15, Алконим (?), 16:33, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    - Компании делают сайты в первую очередь совместимыми с chrome.
    - не смотря на существование интернет комиссии и организаций, гугл диктует будущее развитие интернета. Включая функционал браузеров.
    - все остальные браузеры либо основаны на кромиум либо, разработчики активно пытаются подражать кром.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 16:40, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гугл диктует будущее развитие интернета

    Интернет это не только WWW и ютуб. Это вообще вся глобальная сеть на IP-протоколе.

     
  • 2.14, Аноним (14), 16:32, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не подскажите - какая доля рынка была у IE ?
     
  • 2.17, Ося Бендер (?), 16:35, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю какая доля и какого рынка, а вот доля нашего рынка у яши:

    https://radar.yandex.ru/browsers

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 16:44, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто вашаяша это другое.
     
  • 3.35, Дед Дональд (?), 17:02, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не знаю какая доля и какого рынка, а вот доля нашего рынка у яши:

    Edge/Chrome/ЯБ - всё это одно и то же с индивидуальным набором нескучных обоев. И лично я не вижу никакого смысла, чтобы устанавливать отдельно Chrome, когда в системе уже есть Edge.

     
  • 2.41, Аноним (40), 17:09, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    попробуйте thorium
     

  • 1.8, Аноним (6), 16:21, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > При открытии сайтов, для которых зафиксирована компрометация учётных данных, обеспечен вывод предупреждения с предложением незамедлительно поменять пароль.

    Это чтож теперь, надо пароль каждый день менять и заходя на сайты, помимо капчи вводить 6 digit code.

     
     
  • 2.43, u235 (ok), 17:12, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем такие сложности? Можно просто не пользоваться хромым браузером.
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:28, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >о прекращении работы дополнения uBlock Origin

    И Chrome отправляется в мусорку.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 16:31, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Скорее пользователи примут решение Хрома и продолжат пользоваться Хромым без uBlock Origin. Альтернатив хромому нет и не будет.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 16:40, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чушь какую-то городишь, ФФ всем лучше. В крайнем случае остаётся Опера, большинство "продвинутых пользователей" всё равно на ней.
     
     
  • 4.24, Аноним (13), 16:44, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри процент юзеров Файрфокса и Хромого. А все остальные "браузеры" пользуют или хромовский хромиум, либо фоксовский геко, и браузерами по сути не являются.
     
     
  • 5.28, Аноним (18), 16:48, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё дело только в рекламе. Фф не может позволить себе рекламу на ТВ и встроить установщик браузера во все программы.
     
     
  • 6.31, Аноним (13), 16:57, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах, если бы было всё так просто. Взять то же качество проверки кода на CVE: в хромиуме каждый месяц находят и фиксят десятки CVE, тогда как в фоксе обычно находят в десять или десятки раз меньше за тот же период. А всё просто: гугл платит зарплату сотрудникам для поиска уязвимостей, а в фоксе энтузиасты что-то там ищут за спасибо.
     
     
  • 7.34, Аноним (18), 17:00, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В хроме и новых дыр намного больше. Ты видел как его разработка производится и сколько там всего напихано?
     
  • 3.42, Аноним (40), 17:10, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    thorium попробуйте.
     
  • 2.16, Аноним (6), 16:34, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > о прекращении работы дополнения uBlock Origin
    > И Chrome отправляется в мусорку.

    Да непойму, как некоторые люди пользуются без uBlock, некоторые сайты, реклама со всех 4 сторон, полезная информация текст в маленьком окошке.
    Это ведь еще ресурсы пк потребляет,
    А значит излишне изнашивает железо,
    А значит показ рекламы, за показ рекламы ты еще и платишь.

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 16:58, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы сделал так чтобы хотя бы в Линукс дистрах хром и файр ставился с юблоком по умолчанию как зависимостью
     
  • 3.37, Аноним (37), 17:04, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И серийник материнской платы в гугл уходит при первом запуске браузера
     
  • 3.39, Крышнам (?), 17:08, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да непойму, как некоторые люди пользуются без uBlock

    Это люди, которые бесконечно далеки от IT и просто не знают о существовании резчиков рекламы. Да и рекламодателям они не интересны, потому что у таких людей явно IQ выше среднего и такой человек никогда не кликнет по рекламе, даже если бы она показывалась.

     
  • 3.44, Аноним (40), 17:13, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не знаете, почему ещё телевидение существует? не понимаете?
     

  • 1.11, Аноним (13), 16:29, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот браузер определённо лучше всяких Палемунов, Дилдо и Симанки! Лучший браузер, потому как альтернатив то и нет совсем.
     
     
  • 2.12, Аноним (6), 16:31, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну незнаю, после того как он уничтожил мне пару раз hdd, ssd, своим постоянным кешем, а так нормальный.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 16:42, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хром у всех одинаковые работает. А сломалось только у тебя...
     
  • 3.29, _kp (ok), 16:55, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>уничтожил мне пару раз hdd, ssd, своим постоянным кешем

    Это ваше желание, хоть и не явное.

    Можно же установить Ramdisk, и вынести на него и Temp, и кэши браузеров.
    Я использую AMD Radeon RAMDisk, и на PC, и на ноутбуках, и на планшетах.

     
  • 3.38, Крышнам (?), 17:06, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все пользуются и у всех всё работает и ничего не уничтожается. Так что это либо сказки либо только твои проблемы (держу пари ты из тех любителей подкрутить что-нибудь в реестре и поотключать "нинужные" службы).
     

  • 1.20, Аноним (21), 16:42, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одно слово, ура, наконец.
     
  • 1.22, Аноним (19), 16:43, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто все эти больные люди, которые пишут тут про то что альтернатив нет? Ну допустим их нет (вообще-то есть), но нафига столько раз об этом писать?
     
     
  • 2.26, Аноним (13), 16:45, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе не нравится чужое мнение - поставь минус если можешь и проходи мимо. Нафига коммент про это создавать?
     
  • 2.27, Аноним (23), 16:46, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пример альтернативы которая не хромбазед и не фф.
     

  • 1.25, Ося Бендер (?), 16:45, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хромой из убийцы Эксплоера превратился...
    в лучшего друга всех барыг мира.
    Билли со Стивом нервно курят в сторонке.

    Ждем убийцу Хромога.
    Впрочем такими темпами он скоро сам себя закопает.

     
  • 1.30, FSA (ok), 16:56, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я уже давно подумывал перейти обратно на Firefox. И меня просто к этому подталкивают. Два крайне важных для меня расширения могут прекратить свою работу. Даже ладно, uBlock может и устроит частичная замена, то вот переключатель прокси, который перестанет работать сделает браузер просто неюзабельным. В интернете куча полезных сайтов с информацией о программировании. С начала СВО многие высказались в своих блогах где-то в глубинах сайтов. За это весь сайт попадает под бан. Хотя основная часть информация - это какая-то полезная околонаучная информация. Взять её в другом месте не получится. А Google Chrome просто берёт и костыль этот просто убивает, поддерживаюя цензуру в РФ.
     
  • 1.36, Крышнам (?), 17:03, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да уж, на 4 пентиуме это точно не пойдёт.
     
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