Доступен дистрибутив OpenWrt 24.10

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:48, 06/02/2025 микротики хорошо работают с ним.

3.12 , Аноним ( 12 ), 12:02, 06/02/2025 > микротики хорошо работают с ним. Микротик топ за свои деньги.

4.16 , Аноним ( 15 ), 12:09, 06/02/2025 Но не все Микротики поддерживаются.

4.27 , Аноним ( 27 ), 12:59, 06/02/2025 Микротик неудачный.

3.18 , Аноним ( 18 ), 12:14, 06/02/2025 Мануалы по настройке есть?

Я правильно понимаю что их Routers на основе Linux?

В идеале конечно ноунейм устройства купить.

4.19 , Аноним ( 5 ), 12:22, 06/02/2025 https://mikrotik.com/download

5.34 , Аноним ( 7 ), 14:00, 06/02/2025 На что именно я должен обратить внимание? Сабжа в названии я там не увидел.

3.20 , Дмитрий ( ?? ), 12:23, 06/02/2025 cudy ax3000, redmi ax6s, asus tuf-ax4200/6000, gl.inet, routerich, mercusys...

4.30 , бурундук ( ? ), 13:32, 06/02/2025 Redmi AX6000 из бюджеток самое то сейчас

5.31 , Аноним ( 31 ), 13:39, 06/02/2025 Опенчую. AX6000 самое то. 512 ram и AX двухчастотный Покупаешь, за 3 минуты тремя нажатиями кнопочки в xmir-patcher прошиваешь openwrt, радуешься. Работает как часы

2.13 , Аноним ( 13 ), 12:02, 06/02/2025 Nanopi R3S, R4S, R5S - удобные устройства, есть eMMC и хороший корпус. Но поддержку OpenWrt смотрите сами.

2.14 , leap42 ( ok ), 12:06, 06/02/2025 > Интересно, есть ли какие-нибудь модели устройств на которые можно было бы залить САБЖ и чтобы оно всё после этого работало по прямому назначению? эмм... тысячи их гляньте OpenWRT One (можно забрать OEM версию без доната с Алишки), у меня Redmi AX6000 на сабже летает

2.17 , Аноним ( 15 ), 12:11, 06/02/2025 >OpenWrt поддерживает 1970 устройств 2.22 , Страдивариус ( ? ), 12:46, 06/02/2025 У меня на Redmi-шных роутерах крутится.

2.33 , зфс ( ? ), 13:49, 06/02/2025 Cudy и glinet с SoC mtk идут из коробки с openwrt и полной поддержкой апстрима, если версия вендора не нравится. Можно заказывать партии.

2.35 , Аноним ( 7 ), 14:02, 06/02/2025 Я имел ввиду не уровень домашнего вай-фай роутера а что-нибудь по серьёзнее.

2.36 , Аноним ( 7 ), 14:07, 06/02/2025 Было бы интересно на коммутатор поставить сабж.

2.42 , myster ( ok ), 14:53, 06/02/2025 > Интересно, есть ли какие-нибудь модели устройств на которые можно было бы залить САБЖ и чтобы оно всё после этого работало по прямому назначению? список поддерживаемых устройств есть

https://openwrt.org/toh/start Также, сабж можно установить на x86 железо, как обычный Linux дистрибутив.

Также, сабж можно использовать в виде VM или LXC контейнера, в которые прокинуты необходимые сетевые интерфейсы.

3.47 , Аноним ( 7 ), 15:10, 06/02/2025 Я имелл ввиду какие-нибудь 48 портовые комки и вай-фай точки.

Взять системник и поставить на него фряху и настроить шлюз могу и без сабжа.

4.51 , myster ( ok ), 15:27, 06/02/2025 есть искать просто нужно

https://videoglaz.ru/kommutatory-poe/ruijie/ruijie-rg-nbs3200-48gt4xs-p

https://www.gl-inet.com/products/gl-mt6000/

https://fiberok.com/products/48-ports-gigabit-openwrt-managed-poe-switch-with-