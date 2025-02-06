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Доступен дистрибутив OpenWrt 24.10

06.02.2025 10:44

После более года разработки представлен значительный выпуск дистрибутива OpenWrt 24.10.0, развиваемого для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает 1970 устройств и предлагает систему сборки, упрощающую кросс-компиляцию и создание собственных сборок. Подобные сборки позволяют формировать готовые прошивки с желаемым набором предустановленных пакетов, оптимизированные под конкретные задачи. Готовые сборки опубликованы для 39 целевых платформ (в прошлой ветке поддерживалось 36 платформ).

Основные изменения в OpenWrt 24.10:

  • По умолчанию включена поддержка TLS 1.3, реализованная благодаря обновлению библиотеки mbedtls до версии 3.6.
  • Для устройств с большим размером Flash-памяти во всех файловых системах активирована поддержка ACL (POSIX Access Control List) и атрибутов безопасности. Изменение затрагивает устройства, для которых не выставлен флаг small_flash. В настоящее время small_flash указан для платформ ath79/tiny, bcm47xx/legacy, lantiq/ase, lantiq/xrx200_legacy, lantiq/xway_legacy, ramips/mt76x8, ramips/rt288x, ramips/rt305x и ramips/rt3883.
  • Для устройств с большим размером Flash-памяти в ядре включена поддержка MPTCP (MultiPath TCP), расширения протокола TCP для доставки TCP-пакетов одновременно по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы.
  • Улучшена поддержка Wi-Fi 6 (802.11ax) и добавлена начальная поддержка Wi-Fi 7 (802.11be).
  • Улучшена работа фонового процесса lldpd с реализацией протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol).
  • Добавлена поддержка более 100 новых устройств, среди которых выделяется собственный беспроводной маршрутизатор OpenWrt One, развиваемый сообществом OpenWrt. Общее число поддерживаемых устройств достигло 1970.
  • Добавлены платформы d1 и starfive для устройств на базе SoC AllWinner D1 и StarFive JH71x0 (7100/7110), использующих архитектуру RISC-V.
  • Добавлена платформа ixp4xx для SoC Intel XScale IXP4xx на базе архитектуры ARM.
  • Добавлена платформа loongarch64 для устройств с процессорами на базе архитектуры LoongArch.
  • Добавлена платформа stm32 для SoC STMicroelectronics STM32.
  • Удалены платформы ath25 (Atheros ieee80211g c 16 МБ ОЗУ), bcm63xx (Broadcom DSL MIPS, на смену пришла платформа bmips), octeontx (Octeon-TX CN80XX/CN81XX) и oxnas (PLXTECH/Oxford NAS782x/OX8xx). Платформа ipq807x переименована в qualcommax.
  • Сформированы готовые сборки для платформы qoriq (SoC NXP QorIQ на базе архитектуры PowerPC).
  • Продолжен перевод целевых платформ на использование подсистемы ядра DSA (Distributed Switch Architecture), предоставляющей средства для настройки и управления каскадами соединённых между собой Ethernet-коммутаторов, применяя механизмы для настройки обычных сетевых интерфейсов (iproute2, ifconfig). DSA может применяться для настройки портов и VLAN вместо ранее предлагаемого инструмента swconfig, но не все драйверы коммутаторов пока поддерживают DSA. В новом выпуске DSA задействован для платформы ipq806x (SoC Qualcomm Atheros IPQ806X). Добавлена поддержка DSA-коммутатора Airoha AN8855 (Xiaomi AX3000T, используется в коммутаторах Mediatek и Airoha).
  • Обновлены версии пакетов, включая musl 1.2.5, glibc 2.38, gcc 13.3.0, binutils 2.42, hostapd от сентября 2024 г., dnsmasq 2.90, dropbear ssh 2024.86.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 6.6.73 с беспроводным стеком cfg80211/mac80211, портированным из ядра 6.12.6. (в прошлой ветке поставлялось ядро 5.15 с беспроводным стеком из ядра 6.1).
  • Несмотря на миграцию проекта на пакетный менеджер APK, ветка OpenWrt 24.10 продолжает использовать пакетный менеджер OPKG. Переход на APK пока осуществлён только в ветке "main", которая послужит основой для следующего значительного релиза OpenWrt.
  • При переходе с ветки OpenWrt 23.05 на устройствах Xiaomi AX3200, Redmi AX6S, Linksys E8450, Belkin RT3200 и Zyxel GS1900 возникают проблемы с обновлением. Пользователям данных устройств следует учесть отдельные рекомендации.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.openwrt.org/pipe...)
  2. OpenNews: Дистрибутив OpenWrt переходит на пакетный менеджер APK
  3. OpenNews: Уязвимости, позволяющие подменить образы и выполнить код на ASU-серверах проекта OpenWrt
  4. OpenNews: Доступен маршрутизатор OpenWrt One, развиваемый сообществами OpenWrt и Banana Pi
  5. OpenNews: Опубликован OpenWrt 23.05.0
  6. OpenNews: Обновление OpenWrt 23.05.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62680-openwrt
Ключевые слова: openwrt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ivan_83 (ok), 11:11, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > По умолчанию включена поддержка TLS 1.3, реализованная благодаря обновлению библиотеки mbedtls до версии 3.6.
    > Для устройств с большим размером Flash-памяти во всех файловых системах активирована поддержка ACL (POSIX Access Control List) и атрибутов безопасности.
    > Для устройств с большим размером Flash-памяти в ядре включена поддержка MPTCP (MultiPath TCP),

    Какой то ненужной и вредной фигнёй страдают.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:35, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вредной фигнёй страдают

    https://opennet.ru/53756-crypt

     
     
  • 3.46, Ivan_83 (ok), 15:09, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам это никак не поможет.
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:07, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Процедура установки соединения также называется фазой рукопожатия (англ. Handshake)[5]. Данная процедура была модифицирована в версии 1.3 и значительно сократила время работы. TLS 1.3 необходима только одна передача в оба конца для установки соединения. В новой версии TLS 1.3 количество переговоров между клиентом и сервером сократилось с четырёх до двух, обмен ключами и схема цифровой подписи через расширение больше не требуются."
    Нужно
     
     
  • 3.45, Ivan_83 (ok), 15:09, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зочем!?
    Вебморду в локалке и по хттп обычному можно и нужно открывать.
     
     
  • 4.53, Аноним (-), 15:49, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А пакеты с сервера тянуть тоже по HTTP?
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:25, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для mt7621 добавили аппаратную поддержку криптографии mtk-eip93
    Обещают повышение производительности более 300%
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:36, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже добавили
    https://github.com/openwrt/openwrt/pull/10042
     
     
  • 3.21, Крипто (?), 12:25, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему тогда: >ramips: add support for mtk eip93 crypto engine (+3.3K,-1)
    https://openwrt.org/releases/24.10/changelog-24.10.0-rc1
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:51, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    толку то без магмы и кузнечика?
     
     
  • 3.32, зфс (?), 13:47, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толк самый прямой L2TP у провайдеров.
    А вот от кузнечиков толка действительно никакого нигде нет, только вред и головная боль админам.
     
     
  • 4.49, Ivan_83 (ok), 15:10, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    L2TP провайдыры не шифруют трафик.
     
  • 3.39, Аноним (39), 14:20, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удачи ловить кузнечиков, прыгая по магме :)
     
  • 2.29, антуан петрович (?), 13:26, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ждем-с
     

  • 1.3, Аноним (6), 11:26, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Через месяц будет 24.10.1, тогда можно будет обновлять
     
     
  • 2.55, антуан петрович (?), 16:22, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее .2 придется ждать для не особо популярных моделей
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:27, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надо им делать дополнительный обход ограничений в виде Tor, I2P, обхода DPI, V*N и т.д.
     
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 11:55, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это всё есть в виде пакетов.
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 12:50, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    причем давно
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:38, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, есть ли какие-нибудь модели устройств на которые можно было бы залить САБЖ и чтобы оно всё после этого работало по прямому назначению?
    >таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа.

    Так бы можно было бы заказать на заводе OEM партию таких устройств и использовать на своих объектах.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:48, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    микротики хорошо работают с ним.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:02, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > микротики хорошо работают с ним.

    Микротик топ за свои деньги.

     
     
  • 4.16, Аноним (15), 12:09, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но не все Микротики поддерживаются.
     
  • 4.27, Аноним (27), 12:59, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микротик неудачный.
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:14, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мануалы по настройке есть?
    Я правильно понимаю что их Routers на основе Linux?
    В идеале конечно ноунейм устройства купить.
     
     
  • 4.19, Аноним (5), 12:22, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://mikrotik.com/download
     
     
  • 5.34, Аноним (7), 14:00, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На что именно я должен обратить внимание? Сабжа в названии я там не увидел.
     
  • 3.20, Дмитрий (??), 12:23, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cudy ax3000, redmi ax6s, asus tuf-ax4200/6000, gl.inet, routerich, mercusys...
     
     
  • 4.30, бурундук (?), 13:32, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Redmi AX6000 из бюджеток самое то сейчас
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 13:39, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опенчую. AX6000 самое то. 512 ram и AX двухчастотный  Покупаешь, за 3 минуты тремя нажатиями кнопочки в xmir-patcher прошиваешь openwrt, радуешься. Работает как часы
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:02, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nanopi R3S, R4S, R5S - удобные устройства, есть eMMC и хороший корпус. Но поддержку OpenWrt смотрите сами.
     
  • 2.14, leap42 (ok), 12:06, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, есть ли какие-нибудь модели устройств на которые можно было бы залить САБЖ и чтобы оно всё после этого работало по прямому назначению?

    эмм... тысячи их

    гляньте OpenWRT One (можно забрать OEM версию без доната с Алишки), у меня Redmi AX6000 на сабже летает

     
  • 2.17, Аноним (15), 12:11, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >OpenWrt поддерживает 1970 устройств
     
  • 2.22, Страдивариус (?), 12:46, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на Redmi-шных роутерах крутится.
     
  • 2.33, зфс (?), 13:49, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cudy и glinet с SoC mtk идут из коробки с openwrt и полной поддержкой апстрима, если версия вендора не нравится. Можно заказывать партии.
     
  • 2.35, Аноним (7), 14:02, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имел ввиду не уровень домашнего вай-фай роутера а что-нибудь по серьёзнее.
     
  • 2.36, Аноним (7), 14:07, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы интересно на коммутатор поставить сабж.
     
  • 2.42, myster (ok), 14:53, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, есть ли какие-нибудь модели устройств на которые можно было бы залить САБЖ и чтобы оно всё после этого работало по прямому назначению?

    список поддерживаемых устройств есть
    https://openwrt.org/toh/start

    Также, сабж можно установить на x86 железо, как обычный Linux дистрибутив.
    Также, сабж можно использовать в виде VM или LXC контейнера, в которые прокинуты необходимые сетевые интерфейсы.

     
     
  • 3.47, Аноним (7), 15:10, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имелл ввиду какие-нибудь 48 портовые комки и вай-фай точки.
    Взять системник и поставить на него фряху и настроить шлюз могу и без сабжа.
     
     
  • 4.51, myster (ok), 15:27, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть искать просто нужно
    https://videoglaz.ru/kommutatory-poe/ruijie/ruijie-rg-nbs3200-48gt4xs-p
    https://www.gl-inet.com/products/gl-mt6000/
    https://fiberok.com/products/48-ports-gigabit-openwrt-managed-poe-switch-with-
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:50, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А стоит ли вообще обновляться?

    Видимо, пропущу, ибо TLS 1.3 не интересует - каких-то больших фич/багофиксов нет, по безопасности - ноль.

     
     
  • 2.41, Wizard160888 (?), 14:28, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновляйтесь, отличный релиз, смотрите по конец 2023-го:
    https://git.openwrt.org/?p=openwrt/openwrt.git;a=shortlog;h=refs/heads/openwrt
     

  • 1.25, Аноним (-), 12:51, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в старые устройства
    это уже наверно не впихнуть
     
     
  • 2.43, myster (ok), 14:59, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в старые устройства
    > это уже наверно не впихнуть

    как правило, все старые поддерживающие устройства обновляются до свежей OpenWrt

    А вот некоторые вендоры на свои старые устройства забивают и официальную прошивку не обновляют, им не выгодно поддерживать...

     

  • 1.28, Аноним (28), 13:26, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    размер образа 24.10.0 даже чуть меньше стал чем 23.05.5
     
     
  • 2.37, Аноним (6), 14:14, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оперативки ядро 6.6 жрёт чуть больше
     
     
  • 3.38, 1 (??), 14:17, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну чаще упирается в объем флеш-памяти в дешевых роутерах. обычно если 8 Мб флеша, то памяти 64 Мб и думаю чуть большая прожорливость нового ядра не критична.
     

  • 1.44, Аноним (44), 15:01, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    инструкция есть, как под х86 эти таровские архивы превратить в загрузочные носители?
    цель - N100, 8Gb
     
     
  • 2.48, myster (ok), 15:10, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да https://openwrt.org/docs/guide-user/installation/openwrt_x86#linux

    по сути - dd

    а если винда - Win32 Disk Imager, Etcher и т.п.

     

  • 1.52, Аноним (52), 15:47, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добавьте с конце текст о том что сломанны образы для Xiaomi AX3200 и его китайской версий, и забавно что снапшот работает без вопросов
     

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