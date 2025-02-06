Доступен дистрибутив OpenWrt 24.10

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|1.1, Ivan_83 (ok), 11:11, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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> По умолчанию включена поддержка TLS 1.3, реализованная благодаря обновлению библиотеки mbedtls до версии 3.6.
> Для устройств с большим размером Flash-памяти во всех файловых системах активирована поддержка ACL (POSIX Access Control List) и атрибутов безопасности.
> Для устройств с большим размером Flash-памяти в ядре включена поддержка MPTCP (MultiPath TCP),
Какой то ненужной и вредной фигнёй страдают.
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|2.15, Аноним (15), 12:07, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Процедура установки соединения также называется фазой рукопожатия (англ. Handshake)[5]. Данная процедура была модифицирована в версии 1.3 и значительно сократила время работы. TLS 1.3 необходима только одна передача в оба конца для установки соединения. В новой версии TLS 1.3 количество переговоров между клиентом и сервером сократилось с четырёх до двух, обмен ключами и схема цифровой подписи через расширение больше не требуются."
Нужно
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|3.45, Ivan_83 (ok), 15:09, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зочем!?
Вебморду в локалке и по хттп обычному можно и нужно открывать.
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|1.2, Аноним (2), 11:25, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Для mt7621 добавили аппаратную поддержку криптографии mtk-eip93
Обещают повышение производительности более 300%
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|3.32, зфс (?), 13:47, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Толк самый прямой L2TP у провайдеров.
А вот от кузнечиков толка действительно никакого нигде нет, только вред и головная боль админам.
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|1.4, Аноним (4), 11:27, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Надо им делать дополнительный обход ограничений в виде Tor, I2P, обхода DPI, V*N и т.д.
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|1.7, Аноним (7), 11:38, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, есть ли какие-нибудь модели устройств на которые можно было бы залить САБЖ и чтобы оно всё после этого работало по прямому назначению?
>таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа.
Так бы можно было бы заказать на заводе OEM партию таких устройств и использовать на своих объектах.
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|3.12, Аноним (12), 12:02, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> микротики хорошо работают с ним.
Микротик топ за свои деньги.
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|3.18, Аноним (18), 12:14, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мануалы по настройке есть?
Я правильно понимаю что их Routers на основе Linux?
В идеале конечно ноунейм устройства купить.
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|5.34, Аноним (7), 14:00, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На что именно я должен обратить внимание? Сабжа в названии я там не увидел.
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|3.20, Дмитрий (??), 12:23, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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cudy ax3000, redmi ax6s, asus tuf-ax4200/6000, gl.inet, routerich, mercusys...
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|5.31, Аноним (31), 13:39, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Опенчую. AX6000 самое то. 512 ram и AX двухчастотный Покупаешь, за 3 минуты тремя нажатиями кнопочки в xmir-patcher прошиваешь openwrt, радуешься. Работает как часы
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|2.13, Аноним (13), 12:02, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Nanopi R3S, R4S, R5S - удобные устройства, есть eMMC и хороший корпус. Но поддержку OpenWrt смотрите сами.
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|2.14, leap42 (ok), 12:06, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно, есть ли какие-нибудь модели устройств на которые можно было бы залить САБЖ и чтобы оно всё после этого работало по прямому назначению?
эмм... тысячи их
гляньте OpenWRT One (можно забрать OEM версию без доната с Алишки), у меня Redmi AX6000 на сабже летает
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|2.33, зфс (?), 13:49, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Cudy и glinet с SoC mtk идут из коробки с openwrt и полной поддержкой апстрима, если версия вендора не нравится. Можно заказывать партии.
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|2.35, Аноним (7), 14:02, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я имел ввиду не уровень домашнего вай-фай роутера а что-нибудь по серьёзнее.
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|2.42, myster (ok), 14:53, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно, есть ли какие-нибудь модели устройств на которые можно было бы залить САБЖ и чтобы оно всё после этого работало по прямому назначению?
список поддерживаемых устройств есть
https://openwrt.org/toh/start
Также, сабж можно установить на x86 железо, как обычный Linux дистрибутив.
Также, сабж можно использовать в виде VM или LXC контейнера, в которые прокинуты необходимые сетевые интерфейсы.
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|3.47, Аноним (7), 15:10, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я имелл ввиду какие-нибудь 48 портовые комки и вай-фай точки.
Взять системник и поставить на него фряху и настроить шлюз могу и без сабжа.
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|1.23, Аноним (23), 12:50, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А стоит ли вообще обновляться?
Видимо, пропущу, ибо TLS 1.3 не интересует - каких-то больших фич/багофиксов нет, по безопасности - ноль.
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|2.43, myster (ok), 14:59, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в старые устройства
> это уже наверно не впихнуть
как правило, все старые поддерживающие устройства обновляются до свежей OpenWrt
А вот некоторые вендоры на свои старые устройства забивают и официальную прошивку не обновляют, им не выгодно поддерживать...
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|3.38, 1 (??), 14:17, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну чаще упирается в объем флеш-памяти в дешевых роутерах. обычно если 8 Мб флеша, то памяти 64 Мб и думаю чуть большая прожорливость нового ядра не критична.
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|1.44, Аноним (44), 15:01, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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инструкция есть, как под х86 эти таровские архивы превратить в загрузочные носители?
цель - N100, 8Gb
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|1.52, Аноним (52), 15:47, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Добавьте с конце текст о том что сломанны образы для Xiaomi AX3200 и его китайской версий, и забавно что снапшот работает без вопросов
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