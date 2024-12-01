Выпуск Armbian 24.11, дистрибутива для одноплатных компьютеров

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 24.11, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos. Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3wm, Mate, Xfce и Xmonad. Основные изменения в Armbian 24.11: Обновлён сборочный инструментарий (Armbian Build Framework), в котором проведена оптимизация процесса компиляции, ускорена сборка и упрощена поставка собственных прошивок

Обновлены конфигурационные скрипты (Armbian Config Next Generation), в которых расширены возможности для управления оборудованием и сервисами.

Обновлён пакет с ядром Linux для одноплатных компьютеров на чипах Rockchip. В новой версии улучшено управление энергопотреблением, повышена стабильность драйвера GPU и добавлена поддержка дополнительных периферийных устройств.

Полностью переписана утилита для настройки системы - armbian-config. В новом варианте упрощён процесс настройки различных компонентов и расширены возможности по автоматизации выполнения задач. Предоставлен новый консольный интерфейс для выполнения таких операций, как настройка сетевых подключений, изменение параметров SSH, управление оборудованием и установка/удаление пакетов.

Упрощён процесс установки приложений, используя командную строку или интерфейс на базе меню. Например, используя конфигуратор armbian-config можно быстро установить такие пакеты, как Docker, Portainer, Pi-Hole, OpenHab и Kuma.

Отдельно формируются готовые для установки системные образы с различными преднастроенными приложениями, которые включают минимально необходимое окружение, достаточное для работы конкретных приложений. Например, доступна сборка для развёртывания платформы домашней автоматизации Home Assistant, сборка с утилитами для проверки безопасности из Kali Linux и сборка для создания сетевых хранилищ на базе OpenMediaVault.

Сборки для создания рабочих станций на базе одноплатных ПК сформированы с использованием сред рабочего стола KDE, GNOME и Xfce. Сборка с Xfce дополнительно оптимизирована для использования на маломощных платах. Во всех сборках используется 3D-ускорение на платах с его поддержкой, а на платах Rockchip дополнительно поддерживается воспроизведение видео с качеством 4K.

Обеспечен платиновый уровень поддержки для плат Radxa Rock 5 ITX, Rock 5B+/5C и Bigtreetech CB1. Также представлена поддержка плат Khadas Edge2 (Allwinner), серии Khadas VIM, BananaPi CM40, BananaPi M7 (Rockchip RK3588), BananaPi F3 (RISC-V), FriendlyElec M6/T6/R6x (RK3588). Расширена поддержка устройств на чипах Mekotronics, Innovato, Libre Computer, Texas Instruments, JetHome, SmartNow и AlfredSmart.



