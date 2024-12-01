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Выпуск Armbian 24.11, дистрибутива для одноплатных компьютеров

01.12.2024 18:15

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 24.11, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.

Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3wm, Mate, Xfce и Xmonad.

Основные изменения в Armbian 24.11:

  • Обновлён сборочный инструментарий (Armbian Build Framework), в котором проведена оптимизация процесса компиляции, ускорена сборка и упрощена поставка собственных прошивок
  • Обновлены конфигурационные скрипты (Armbian Config Next Generation), в которых расширены возможности для управления оборудованием и сервисами.
  • Обновлён пакет с ядром Linux для одноплатных компьютеров на чипах Rockchip. В новой версии улучшено управление энергопотреблением, повышена стабильность драйвера GPU и добавлена поддержка дополнительных периферийных устройств.
  • Полностью переписана утилита для настройки системы - armbian-config. В новом варианте упрощён процесс настройки различных компонентов и расширены возможности по автоматизации выполнения задач. Предоставлен новый консольный интерфейс для выполнения таких операций, как настройка сетевых подключений, изменение параметров SSH, управление оборудованием и установка/удаление пакетов.
  • Упрощён процесс установки приложений, используя командную строку или интерфейс на базе меню. Например, используя конфигуратор armbian-config можно быстро установить такие пакеты, как Docker, Portainer, Pi-Hole, OpenHab и Kuma.
  • Отдельно формируются готовые для установки системные образы с различными преднастроенными приложениями, которые включают минимально необходимое окружение, достаточное для работы конкретных приложений. Например, доступна сборка для развёртывания платформы домашней автоматизации Home Assistant, сборка с утилитами для проверки безопасности из Kali Linux и сборка для создания сетевых хранилищ на базе OpenMediaVault.
  • Сборки для создания рабочих станций на базе одноплатных ПК сформированы с использованием сред рабочего стола KDE, GNOME и Xfce. Сборка с Xfce дополнительно оптимизирована для использования на маломощных платах. Во всех сборках используется 3D-ускорение на платах с его поддержкой, а на платах Rockchip дополнительно поддерживается воспроизведение видео с качеством 4K.
  • Обеспечен платиновый уровень поддержки для плат Radxa Rock 5 ITX, Rock 5B+/5C и Bigtreetech CB1. Также представлена поддержка плат Khadas Edge2 (Allwinner), серии Khadas VIM, BananaPi CM40, BananaPi M7 (Rockchip RK3588), BananaPi F3 (RISC-V), FriendlyElec M6/T6/R6x (RK3588). Расширена поддержка устройств на чипах Mekotronics, Innovato, Libre Computer, Texas Instruments, JetHome, SmartNow и AlfredSmart.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.armbian.com/newsfl...)
  2. OpenNews: Выпуск Armbian 24.8 и DietPi 9.7, дистрибутивов для одноплатных компьютеров
  3. OpenNews: Выпуск OSMC 2024.08-1, дистрибутива для создания медиацентра на основе Raspberry Pi
  4. OpenNews: Обновление OpenWrt 23.05.5
  5. OpenNews: Дистрибутив OpenWrt переходит на пакетный менеджер APK
  6. OpenNews: Доступен маршрутизатор OpenWrt One, развиваемый сообществами OpenWrt и Banana Pi
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62325-armbian
Ключевые слова: armbian
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:22, 01/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    отказались от LXDE? серьёзно?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:35, 01/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его уже не разрабатывают сейчас жирно LXQT.
     

  • 1.2, Аноним (3), 18:33, 01/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    Почему это вообще называется одноплатный компьютер? У меня в ноуте тоже одна плата.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:39, 01/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Single-board_computer
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:40, 01/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    > раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день

    То есть, если что-то случиться, мы так и не узнаем?  

     
  • 1.6, Аноним (5), 18:55, 01/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    Plasma по сравнению с Gnome много ОЗУ отъедает.
     
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