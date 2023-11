Уязвимость в strongSwan IPsec, приводящая к удалённому выполнению кода

2.18 , Аноним ( 20 ), 16:39, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Надо просто удалить strongSwan и всё. Нет софта - нет уязвимости, прям как в расте.

3.22 , Анонимусс ( ? ), 17:33, 23/11/2023 И андроид удали - там тоже раст.

И винду свою удали! Хотя... у тебя наверное еще ХР или семерка, там Раста точно нету. Ну докучи фаерфокс, последнее ядро линукса...

В общем удачи тебе)

4.23 , Анонис ( ? ), 17:38, 23/11/2023 > И винду свою удали! нету > Ну докучи фаерфокс, последнее ядро линукса... тоже нету

5.25 , Анонимусс ( ? ), 17:41, 23/11/2023 И ядра линукса нету?

А ты наверно из BSDнов?

Смелый и терпеливый человек) (Хотя вдруг ты на макоси)

6.27 , Анонис ( ? ), 17:46, 23/11/2023 [ 1.000000] NetBSD 10.99.10 (GENERIC) #0: Wed Nov 22 03:52:58 UTC 2023

[ 1.000000] mkrepro@mkrepro.NetBSD.org:/usr/src/sys/arch/amd64/compile/GENERIC

...

[ 1.000004] cpu0: AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx, id 0x810f81

[ 1.000004] cpu0: node 0, package 0, core 0, smt 0

[ 1.000004] cpu0: searching errata for cpu revision 0x00810f81

[ 1.000004] cpu1 at mainbus0 apid 1

[ 1.000004] cpu1: AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx, id 0x810f81

[ 1.000004] cpu1: node 0, package 0, core 0, smt 1

[ 1.000004] cpu2 at mainbus0 apid 2

[ 1.000004] cpu2: AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx, id 0x810f81

[ 1.000004] cpu2: node 0, package 0, core 1, smt 0

[ 1.000004] cpu3 at mainbus0 apid 3

[ 1.000004] cpu3: AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx, id 0x810f81

[ 1.000004] cpu3: node 0, package 0, core 1, smt 1

[ 1.000004] cpu4 at mainbus0 apid 4

[ 1.000004] cpu4: AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx, id 0x810f81

[ 1.000004] cpu4: node 0, package 0, core 2, smt 0

[ 1.000004] cpu5 at mainbus0 apid 5

[ 1.000004] cpu5: AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx, id 0x810f81

[ 1.000004] cpu5: node 0, package 0, core 2, smt 1

[ 1.000004] cpu6 at mainbus0 apid 6

[ 1.000004] cpu6: AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx, id 0x810f81

[ 1.000004] cpu6: node 0, package 0, core 3, smt 0

[ 1.000004] cpu7 at mainbus0 apid 7

[ 1.000004] cpu7: AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx, id 0x810f81 > Смелый и терпеливый человек) всмысле?

7.31 , Анонимусс ( ? ), 18:04, 23/11/2023 По моему опыту (который естественно нельзя экстраполировать на всех) БСД настраивать сложнее чем линукс.

Там больше проблем с железом (это не бубунта которая ставится почти на любой ноут, а на некоторые идет из коробки) Поэтому я считаю таких людей более смелыми и терпиливыми чем я (без сарказма)