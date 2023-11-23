Уязвимость в strongSwan IPsec, приводящая к удалённому выполнению кода

2.16 , Аноним ( 16 ), 16:09, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – C запрещает проверки делать?

3.19 , Аноним ( 10 ), 17:00, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не, си позволяет молча писать мимо буфера.

А кто будет делать необязательные проверки? Вот RCE по 8 лет и живут.

4.20 , Аноним ( 20 ), 17:07, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ассемблер тоже позволяет писать мимо буфера.

5.21 , Анонимусс ( ? ), 17:26, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тот кто решает использовать ассемблер обычно (но это не точно) знает

1 зачем использовать асм

2 какие трудности могут случиться (и поэтому пишет 2 jmp, вдруг первый не сработает)) Да и людей способных программировать на ассемблере существенно меньше, чем писак на С.

6.26 , Анонис ( ? ), 17:45, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да и людей способных программировать на ассемблере существенно меньше, чем писак на С. Их определенно больше, чем писак на расте, к-е ваще понятия не имею что там у них компилятора под капотом происходит. Я хз как сейчас, но когда я учился в ВУЗе у нас асм был обязательным предметом наравне с C и архитектурой процессора.

7.29 , Анонимусс ( ? ), 18:00, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю ты согласен, что "учить АСМ в вузе" и "мочь написать на нем программу спустя 10 лет" это разные вещи. Более того я очень сомневаюсь, что те "мастера С" которые не осиливают str.split(sep="=", maxsplit=1) и пишут свой сплиттер для строк (тк в стандартной либе такого ненудного инструмента нету) справятся с программой на АСМ.

8.32 , Анонис ( ? ), 18:06, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Возможно ты и прав Но когда я последний раз собеседовался на текущую работу, од... 9.33 , Анонимусс ( ? ), 18:15, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я не знаю на какую должность ты шел и на какое направление Системщина и ембедед... 5.28 , Аноним ( 28 ), 17:56, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И поэтому на ассемблере пишут исключительно что-нибудь глубоко системное и железозависимое (перепроверяя по сто раз).

2.35 , Аноним ( 35 ), 18:49, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Classical это про историю, музыку, изобразительное искусство и тд. Тут ты наверно имел ввиду Classic.

