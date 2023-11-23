Уязвимость в strongSwan IPsec, приводящая к удалённому выполнению кода

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|2.34, Аноним (34), 18:32, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нигде не используется
Ну в весёлой убунточке он может прилететь как чья-то зависимость и начать слушать сеть. Очень удивился, когда это обнаружил.
Проверьте, кто у вас живёт:
$ ss -ltup
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|2.9, пох. (?), 14:52, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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от тех ребят которые кастрированный smtp не шмагли без rce? Спасибо, унесите обратно.
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|3.19, Аноним (10), 17:00, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, си позволяет молча писать мимо буфера.
А кто будет делать необязательные проверки? Вот RCE по 8 лет и живут.
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|5.21, Анонимусс (?), 17:26, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тот кто решает использовать ассемблер обычно (но это не точно) знает
1 зачем использовать асм
2 какие трудности могут случиться (и поэтому пишет 2 jmp, вдруг первый не сработает))
Да и людей способных программировать на ассемблере существенно меньше, чем писак на С.
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|6.26, Анонис (?), 17:45, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да и людей способных программировать на ассемблере существенно меньше, чем писак на С.
Их определенно больше, чем писак на расте, к-е ваще понятия не имею что там у них компилятора под капотом происходит. Я хз как сейчас, но когда я учился в ВУЗе у нас асм был обязательным предметом наравне с C и архитектурой процессора.
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|7.29, Анонимусс (?), 18:00, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю ты согласен, что "учить АСМ в вузе" и "мочь написать на нем программу спустя 10 лет" это разные вещи.
Более того я очень сомневаюсь, что те "мастера С" которые не осиливают str.split(sep="=", maxsplit=1) и пишут свой сплиттер для строк (тк в стандартной либе такого ненудного инструмента нету) справятся с программой на АСМ.
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|8.32, Анонис (?), 18:06, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Возможно ты и прав Но когда я последний раз собеседовался на текущую работу, од... текст свёрнут, показать
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|5.28, Аноним (28), 17:56, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И поэтому на ассемблере пишут исключительно что-нибудь глубоко системное и железозависимое (перепроверяя по сто раз).
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|2.35, Аноним (35), 18:49, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Classical это про историю, музыку, изобразительное искусство и тд. Тут ты наверно имел ввиду Classic.
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|1.11, Анонимусс (?), 15:01, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Linux, Android, FreeBSD и macOS
Это просто дыряшечное бинго.
Но! А вот в Винде такой проблемы нет! Утритесь форточко-ненавистники)
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|1.13, anonymous (??), 16:00, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Опять неправильные C-программисты писали, что ж ты будешь делать. Ну, самое главное что не на расте, не то у местных опять истерика случилась бы.
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|2.24, Анонимусс (?), 17:40, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Писали бы на rust - мы бы такой новости, скорее всего, не прочитали.
И на форуме бы не пообщались.
В общем одни минусы.
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|1.15, Шарп (ok), 16:03, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Languages
>C 83.0%
Ну а что вы хотели? Этот язык неспособен не гадить переполнениями.
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|2.18, Аноним (20), 16:39, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Надо просто удалить strongSwan и всё. Нет софта - нет уязвимости, прям как в расте.
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|3.22, Анонимусс (?), 17:33, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И андроид удали - там тоже раст.
И винду свою удали! Хотя... у тебя наверное еще ХР или семерка, там Раста точно нету.
Ну докучи фаерфокс, последнее ядро линукса...
В общем удачи тебе)
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|4.23, Анонис (?), 17:38, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И винду свою удали!
нету
> Ну докучи фаерфокс, последнее ядро линукса...
тоже нету
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|5.25, Анонимусс (?), 17:41, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И ядра линукса нету?
А ты наверно из BSDнов?
Смелый и терпеливый человек)
(Хотя вдруг ты на макоси)
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|6.27, Анонис (?), 17:46, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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[ 1.000000] NetBSD 10.99.10 (GENERIC) #0: Wed Nov 22 03:52:58 UTC 2023
[ 1.000000] mkrepro@mkrepro.NetBSD.org:/usr/src/sys/arch/amd64/compile/GENERIC
...
[ 1.000004] cpu0: AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx, id 0x810f81
[ 1.000004] cpu0: node 0, package 0, core 0, smt 0
[ 1.000004] cpu0: searching errata for cpu revision 0x00810f81
[ 1.000004] cpu1 at mainbus0 apid 1
[ 1.000004] cpu1: AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx, id 0x810f81
[ 1.000004] cpu1: node 0, package 0, core 0, smt 1
[ 1.000004] cpu2 at mainbus0 apid 2
[ 1.000004] cpu2: AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx, id 0x810f81
[ 1.000004] cpu2: node 0, package 0, core 1, smt 0
[ 1.000004] cpu3 at mainbus0 apid 3
[ 1.000004] cpu3: AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx, id 0x810f81
[ 1.000004] cpu3: node 0, package 0, core 1, smt 1
[ 1.000004] cpu4 at mainbus0 apid 4
[ 1.000004] cpu4: AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx, id 0x810f81
[ 1.000004] cpu4: node 0, package 0, core 2, smt 0
[ 1.000004] cpu5 at mainbus0 apid 5
[ 1.000004] cpu5: AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx, id 0x810f81
[ 1.000004] cpu5: node 0, package 0, core 2, smt 1
[ 1.000004] cpu6 at mainbus0 apid 6
[ 1.000004] cpu6: AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx, id 0x810f81
[ 1.000004] cpu6: node 0, package 0, core 3, smt 0
[ 1.000004] cpu7 at mainbus0 apid 7
[ 1.000004] cpu7: AMD Ryzen 5 PRO 3500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx, id 0x810f81
> Смелый и терпеливый человек)
всмысле?
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|7.31, Анонимусс (?), 18:04, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По моему опыту (который естественно нельзя экстраполировать на всех) БСД настраивать сложнее чем линукс.
Там больше проблем с железом (это не бубунта которая ставится почти на любой ноут, а на некоторые идет из коробки)
Поэтому я считаю таких людей более смелыми и терпиливыми чем я (без сарказма)
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