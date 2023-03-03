Уязвимость в strongSwan IPsec, допускающая удалённое выполнение кода

|
|1.6, Аноним (6), 11:08, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Никогда такого не было и опять выполнение произвольного кода.
Почему вместо веб-ма...ак они не наймут настоящих экспертов по Си с опеннет?
|
|
|
|2.7, Аноним (3), 11:14, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
по расту же, сначала на расте безопасно чтоб написали, а потом на c переписали чтоб быстро.
|
|
|
|3.11, Аноним (11), 12:26, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Надо нанимать сразу на Карбоне. Того и глядишь к выходу языка кого-нибудь найдут.
|
|
|
|
|
|3.12, Аноним (11), 12:26, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мне кажется ты не понимаешь того что вера не основывается на фактах.
|
|3.18, Аноним (18), 12:39, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И где здесь уб? Логический баг, скоро поправят. От них компилятор не защищает и растаманам это известно, в отличии от набрасывателей.
|
|
|
|4.20, Аноним (10), 12:44, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>И где здесь уб?
>undefined behavior after calling VecDeque::shrink_to
>Логический баг, скоро поправят.
Ну так и на Си - это логический баг, просто программист не ту функцию вызвал, перепутал знаки или что-то забыл. Да и исправляют всегда.
|
|
|
|5.22, Анонимусс (?), 12:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так и с Си не проблема что знак перепутал или переменная переполнилась.
А то что потом записал за пределы массива, RCE, получение рута, кровь, кишки, ...
|
|
|
|6.25, Аноним (10), 12:53, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Такое и на расте можно. Через специально оформленные пакеты в cargo можно было системные файлы изменять.
|
|
|
|7.34, bOOster (ok), 14:09, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда это ржавое добро в повсеместную эксплуатацию пойдет - мы такие залипухи увидим.....
|
|
|
|5.26, Tron is Whistling (?), 12:54, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
assert_eq!(deque.into_iter().collect::<Vec<_>>(), vec![9, 10, 1, 2, 3]);
Мои глазья вытекают от этого счастья любителей символов.
|
|1.17, не придумал (?), 12:37, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Другое дело существующий проект rsrongestSwing, который все мешают пилить вообще не имеет уязвимостей
|
|1.19, Аноним (19), 12:40, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Давно хотел спросить, а зачем относительно недавно авторы начали публиковать в новостях откровенную ложь про "публикацию обновлений можно отследить по ссылкам..." и дают ссылки на несуществующие страницы? Зачем это нужно? Качество новостей совсем скатилось в днище.
|
|1.21, Аноним (9), 12:45, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> buster (security) vulnerable
> bullseye (security), bullseye vulnerable
Debian, security, vulnerable
Haha, classic!
|
|1.32, Аноним (32), 13:49, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Только в openbsd ipsec настраивается легко и просто. В остальных OS-ях это какая-то наркомания.
|
|
|
|2.35, HyC (?), 14:17, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лично у меня никаких трудностей когда мне подгорело сделать VPN во время карантина со StrongSwan не возникало, и кроме манов я ничего не курил.
|