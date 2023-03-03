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Уязвимость в strongSwan IPsec, допускающая удалённое выполнение кода

03.03.2023 10:07

Доступен выпуск strongSwan 5.9.10, свободного пакета для создания VPN-соединений на базе протокола IPSec, используемого в Linux, Android, FreeBSD и macOS. В новой версии устранена опасная уязвимость (CVE-2023-26463), которая может быть использована для обхода аутентификации, но потенциально также может привести к выполнению кода атакующего на стороне сервера или клиента. Проблема проявляется при проверке специально оформленных сертификатов в методах аутентификации EAP (Extensible Authentication Protocol) на базе TLS.

Уязвимость вызвана тем, что TLS-обработчик некорректно принимает открытые ключи из сертификата соседнего узла (peer), считая их заслуживающими доверия, даже если сертификат не может быть успешно верифицирован. В частности, при вызове функции tls_find_public_key(), для определения заслуживающих доверия сертификатов, используется выборка на основе типа открытого ключа. Проблема в том, что переменная, используемая для определения типа ключа для операции поиска, выставляется в любом случае, даже если сертификат не заслуживает доверия.

Более того, через манипуляцию с ключом можно добиться уменьшения счётчика ссылок (если сертификат не заслуживает доверия, ссылка на объект освобождается после определения типа ключа) и освобождения памяти под ещё используемый объект с ключом. Рассмотренная недоработка не исключает создание эксплоитов для организации утечки информации из памяти и выполнения своего кода.

Атака на сервер осуществляется через отправку клиентом самоподписанного сертификата для аутентификации клиента с использованием методов EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP и EAP-TNC. Атака на клиента может быть совершена через возвращение сервером специально оформленного сертификата. Узвимость проявляется в выпусках strongSwan 5.9.8 и 5.9.9. Публикацию обновлений пакетов в дистрибутивах можно проследить на страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Arch, FreeBSD, NetBSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.strongswan.org/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск strongSwan 5.4.0, открытой реализации IPsec
  3. OpenNews: В IPSec пакете strongSwan обнаружена серьёзная уязвимость
  4. OpenNews: Уязвимости в strongSwan, Wireshark, OpenLDAP, Apache Struts, Cisco и D-Link
  5. OpenNews: Новая атака SLOTH, затрагивающая протоколы TLS 1.2, SSH и IKE/IPsec с MD5 и SHA-1
  6. OpenNews: В ядре Linux выявлены эксплуатируемые уязвимости в nf_tables, watch_queue и IPsec
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58736-strongswan
Ключевые слова: strongswan, ipsec
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, InuYasha (??), 10:40, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А вот это уже - довольно серьёзно. Пойду смотреть патчи на OpenWRT.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:55, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только где их смотреть? В оф. репе не заметно.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:42, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну вот, а говорили , что PSK несекурно :-D
     
  • 1.4, Анони (?), 10:45, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот те раз... Strongswan не такой уж и strong оказывается...
     
     
  • 2.5, ryoken (ok), 11:03, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Shit happens" :D
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:08, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Никогда такого не было и опять выполнение произвольного кода.
    Почему вместо веб-ма...ак они не наймут настоящих экспертов по Си с опеннет?
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 11:14, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по расту же, сначала на расте безопасно чтоб написали, а потом на c переписали чтоб быстро.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:26, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо нанимать сразу на Карбоне. Того и глядишь к выходу языка кого-нибудь найдут.
     

  • 1.8, Самый Лучший Гусь (?), 11:17, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С in IpSec stands for Секурити
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:42, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    C in CVE stands for C language
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:19, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное продолжать верить, что УБ не существует и святой компилятор раста от всего спасет
    https://github.com/rust-lang/rust/issues/108453
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 12:26, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется ты не понимаешь того что вера не основывается на фактах.  
     
     
  • 4.13, Аноним (10), 12:30, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень сомнительное утверждение.
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:39, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где здесь уб? Логический баг, скоро поправят. От них компилятор не защищает и растаманам это известно, в отличии от набрасывателей.
     
     
  • 4.20, Аноним (10), 12:44, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И где здесь уб?
    >undefined behavior after calling VecDeque::shrink_to
    >Логический баг, скоро поправят.

    Ну так и на Си - это логический баг, просто программист не ту функцию вызвал, перепутал знаки или что-то забыл. Да и исправляют всегда.

     
     
  • 5.22, Анонимусс (?), 12:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и с Си не проблема что знак перепутал или переменная переполнилась.
    А то что потом записал за пределы массива, RCE, получение рута, кровь, кишки, ...
     
     
  • 6.25, Аноним (10), 12:53, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такое и на расте можно. Через специально оформленные пакеты в cargo можно было системные файлы изменять.
     
     
  • 7.34, bOOster (ok), 14:09, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда это ржавое добро в повсеместную эксплуатацию пойдет - мы такие залипухи увидим.....
     
  • 4.23, Анонн (?), 12:48, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже поправили. 4 days ago
    https://github.com/rust-lang/rust/pull/108475
     
     
  • 5.26, Tron is Whistling (?), 12:54, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    assert_eq!(deque.into_iter().collect::<Vec<_>>(), vec![9, 10, 1, 2, 3]);

    Мои глазья вытекают от этого счастья любителей символов.

     

  • 1.17, не придумал (?), 12:37, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Другое дело существующий проект rsrongestSwing, который все мешают пилить вообще не имеет уязвимостей
     
  • 1.19, Аноним (19), 12:40, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно хотел спросить, а зачем относительно недавно авторы начали публиковать в новостях откровенную ложь про "публикацию обновлений можно отследить по ссылкам..." и дают ссылки на несуществующие страницы? Зачем это нужно? Качество новостей совсем скатилось в днище.
     
     
  • 2.24, Аноним (9), 12:50, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Качество новостей совсем скатилось в днище.

    Always has been

     

  • 1.21, Аноним (9), 12:45, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > buster (security) vulnerable
    > bullseye (security), bullseye vulnerable

    Debian, security, vulnerable
    Haha, classic!

     
     
  • 2.31, Аноньимъ (ok), 13:35, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато стабильно!
     

  • 1.32, Аноним (32), 13:49, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только в openbsd ipsec настраивается легко и просто. В остальных OS-ях это какая-то наркомания.
     
     
  • 2.35, HyC (?), 14:17, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично у меня никаких трудностей когда мне подгорело сделать VPN во время карантина со StrongSwan не возникало, и кроме манов я ничего не курил.
     

  • 1.36, Аноним (36), 14:36, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rust такие сертификаты не пропустит!
     

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