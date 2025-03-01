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Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.52.0

01.03.2025 12:02

Опубликован стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.52.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.52:

  • Прекращена поддержка сборки с использованием инструментария Autotools. Для сборки NetworkManager теперь можно использовать только инструментарий Meson.
  • Добавлен интерфейс для настройки виртуальных сетевых интерфейсов IPVLAN, применяемых в контейнерах для организации сетевого доступа к внешней сети.
  • Добавлен параметр "ipv4.link-local=fallback" для выставления IP-адреса внутреннему сетевому интерфейсу (link-local) в ситуациях, когда IP-адрес не установлен другим путём.
  • Добавлена поддержка ручной настройки аутентификации логического канала передачи данных (EPS Bearer - Evolved Packet System Bearer) в сетях LTE.
  • Добавлена поддержка DHCPv4-опции "IPv6-only preferred" (RFC 8925), указывающей на то, что хост может работать без IPv4 и ему достаточно передать только IPv6-адрес, если сеть поддерживает IPv6.
  • Добавлена поддержка автоматического добавления маршрутов к DNS-серверам, используя свойства "ipv4.routed-dns" и "ipv6.routed-dns".
  • В утилите nm-cloud-setup обеспечена поддержка контейнеров OCI (Open Container Initiative).
  • Добавлена поддержка использования режима FEC (Forward Error Correction) при вызове утилиты "ethtool".
  • Добавлены параметры "ipv4.shared-dhcp-range" и "ipv4.shared-dhcp-lease-time" для настройки в DHCP диапазонов адресов и времени жизни привязки к адресам.
  • При указании DNS-серверов разрешено использование синтаксиса, напоминающего URI (применяется для серверов DNS over TLS).
  • В утилиту "initrd-generator" добавлена поддержка опции "rd.net.dns" для настройки DNS-серверов.
  • В секции "global-dns" реализована поддержка ключей "resolve-mode" и "certification-authority".
  • Реализована возможность использования плагина "dnsconfd" для настройки кэширующего DNS-резолвера во всей системе.
  • В доступные через утилиту nmtui настройки IPv6 добавлен метод "shared".
  • В DHCP-клиенте прекращена поддержка опции "dhcpcanon".
  • Для хранения истории работы в cli-интерфейсе вместо ~/.nmcli-history задействован файл $XDG_CACHE_HOME/nmcli-history.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.freedesktop.org...)
  2. OpenNews: Уязвимость в NetworkManager-libreswan и guix-daemon, позволяющие повысить привилегии в системе
  3. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.50.0
  4. OpenNews: Релиз программы для настройки сетевых соединений Wicd 1.7
  5. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
  6. OpenNews: Релиз программы для настройки сетевых соединений Wicd 1.7
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62815-networkmanager
Ключевые слова: networkmanager
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, FSA (??), 12:14, 01/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    То, что появилась поддержка «IPv6-only preferred» (RFC 8925) не может не радовать. Интересно как при этом решена проблема с clat. Ведь без этого отключать IPv4 не имеет смысла, потому что в этом случае ты оказываешься отрезанным от IPv4 интернета. Надо будет протестировать. В Archlinux версия уже появилась в репозитории extra-testing.
     
     
  • 2.35, FSA (??), 17:19, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверил. Опция действительно работает. Тестировал на стоковой прошивке OpenWrt с особыми настройками. Этот маршрутизатор подключался к другому маршрутизатору, который предоставлял NAT64+DNS64, т.е. на этом ничего не нужно было подобного настраивать. Добавил PREF64, добавил опцию 108 в DHCPv4. В NetworkManager пришлось включить дополнительную настройку:
    nmcli connection modify OpenWrt ipv4.dhcp-ipv6-only-preferred yes
    После этого при попытке подключения мой компьютер не получил IPv4 адреса. При этом видно было, что запрос происходит. Отсылается запрос 108 опции и в ответ приходит указание отключить DHCPv4 клиента на пол часа, как и указал в настройках маршрутизатора.
    Всё отлично, кроме одного. Если потребуется работа устаревшего приложения, который будет стучаться по IPv4, то у него ничего не выйдет. Например скачать торренты, где нет пиров IPv6 больше не получится. Увы, но CLAT из коробки в Linux пока нет. Только вручную ставить.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:27, 01/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объявленный PREF64 в опции RA решает.
     
     
  • 2.4, FSA (??), 12:43, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Объявленный PREF64 в опции RA решает.

    Это был ответ на моё сообщение? Да. Маршрутизатор передаёт этот параметр. Самое смешное, то radvdump 2.19, который у меня в Fedora просто не видит эту опцию, хотя она по факту есть. Чтобы увидеть её через эту утилиту нужно поставить версию 2.20.

    Мне просто интересно как решён вопрос с clat. Я пока делал это с помощью скрипта, который использует tayga. Довольно громоздкое решение и медленное.

     

  • 1.3, Arch User (?), 12:33, 01/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Интересно а они могут добавить много опции настройки PPPoE? по типу, сколько раз в минуты отправлять эхо пакеты(комп отправляет к PPPoE серваку) вопрос, ты как там, жив? и от PPPoE серверу получает ответку что он жив.

    Ну а так мне очень нравится как развивается Линукс)))

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:00, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У них нет Ростелекома, Эртелекома.. они не знают что PPPoE всё ещё кто то пользуется ))  
     
     
  • 3.17, Афроним (?), 14:50, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них это где? В Европках меди туева гора и никто эти АДСЛ не отменял.  С полгода назад писали об этом тут. Наверняка есть и прогрессисты.) Воздух,Раст,Вяленый,Айпи в6, АМД. Инновации даже работают, но не только лишь у всех, так как саперы еще не доказали, что сейчас лучше чем было.
     
     
  • 4.18, Аноним (8), 15:08, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PPPoE не является обязательным для какого либо *DSL, только для упрощения, удешевления биллинга и построения сети применяется.
     
     
  • 5.24, Tron is Whistling (?), 15:49, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, PPPoE в основном для того, чтобы не тащить на абонентские порты L3 ни в каком виде, и не городить проверку биндингов.
     
  • 4.23, Tron is Whistling (?), 15:47, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ещё даже больше огорчу: на оптике тоже PPPoE. И никаких особых проблем в этом не видится.
     
     
  • 5.26, Аноним (8), 15:53, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть серьёзные проблемы из-за mtu < 1500, особенно если быть не просто юзером, а доступным извне.
     
     
  • 6.28, Tron is Whistling (?), 15:55, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С миниджамбо (1508) вообще никаких проблем. На аплинке 1508, на ланах 1500. Если CPE с TR-069, абоненту для этого вообще ничего обычно делать не надо. Да и новьё, что без TR-069, либо умеет менять MTU, либо просто из коробки умеет джамбы и согласует то, что с концентратора прислали.
     
  • 6.29, Tron is Whistling (?), 15:56, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы сейчас допустим начали клиентам миниджамбо включать, хотя никто особо и без него не жаловался.
     
  • 6.30, Tron is Whistling (?), 15:58, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и раньше как было: на концентраторах virtual reassembly везде, а на клиентских роутерах  оно уже лет много для pppoe чуть более, чем везде, поэтому клиенту и нам прилетают фрагменты, а роутер клиента и наши их собирают. В итоге даже если pmtu нет, если в трафике нет df - всё будет работать туда-сюда. Поэтому никто и не жаловался никогда.
     
  • 6.34, Аноним (34), 16:35, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А через любой VPN проблем с MTU < 1500 нет?
     
  • 3.20, Вирт (?), 15:15, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У них нет Ростелекома, Эртелекома..

    Кто они? Если речь о США, то там все технологии Интернет-провайдеров намного древнее,
    потому что Интернет появился намного раньше, соответственно подключены пользователи с помощью намного более древних технологий.

     
  • 3.22, px (??), 15:37, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весь Люксембург покрыт оптикой с PPPoE 🥲
     
     
  • 4.27, Tron is Whistling (?), 15:53, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весь бенелюкс, я бы сказал.
     

  • 1.10, Карлос Сношайтилис (ok), 13:04, 01/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Прекращена поддержка сборки с Autotools. Для сборки теперь  только инструментарий Meson.

    Любимая игрушка плюсовиков и сишнегов – система автосборки.

     
     
  • 2.25, Tron is Whistling (?), 15:50, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любимая игрушка неплюсовиков и несишников - куча г***пакетов непонятно от кого из внешнего публичного репозитария.
     

  • 1.21, Вирт (?), 15:16, 01/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще странный этот network-manager. 500 тысяч строк кода на C,
    неужели все настолько сложно?
     
     
  • 2.31, blkkid (?), 16:00, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    невероятно, но факт: динамическая работа с кучей видов разных сетевых протоколов - достаточно сложное занятие
     
  • 2.32, Tron is Whistling (?), 16:05, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я фиг знает, давно отвалил с этого монстра на systemd-networkd.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 16:19, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шило на мыло?
     

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