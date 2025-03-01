Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.52.0

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|1.1, FSA (??), 12:14, 01/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То, что появилась поддержка «IPv6-only preferred» (RFC 8925) не может не радовать. Интересно как при этом решена проблема с clat. Ведь без этого отключать IPv4 не имеет смысла, потому что в этом случае ты оказываешься отрезанным от IPv4 интернета. Надо будет протестировать. В Archlinux версия уже появилась в репозитории extra-testing.
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|2.35, FSA (??), 17:19, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проверил. Опция действительно работает. Тестировал на стоковой прошивке OpenWrt с особыми настройками. Этот маршрутизатор подключался к другому маршрутизатору, который предоставлял NAT64+DNS64, т.е. на этом ничего не нужно было подобного настраивать. Добавил PREF64, добавил опцию 108 в DHCPv4. В NetworkManager пришлось включить дополнительную настройку:
nmcli connection modify OpenWrt ipv4.dhcp-ipv6-only-preferred yes
После этого при попытке подключения мой компьютер не получил IPv4 адреса. При этом видно было, что запрос происходит. Отсылается запрос 108 опции и в ответ приходит указание отключить DHCPv4 клиента на пол часа, как и указал в настройках маршрутизатора.
Всё отлично, кроме одного. Если потребуется работа устаревшего приложения, который будет стучаться по IPv4, то у него ничего не выйдет. Например скачать торренты, где нет пиров IPv6 больше не получится. Увы, но CLAT из коробки в Linux пока нет. Только вручную ставить.
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|2.4, FSA (??), 12:43, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Объявленный PREF64 в опции RA решает.
Это был ответ на моё сообщение? Да. Маршрутизатор передаёт этот параметр. Самое смешное, то radvdump 2.19, который у меня в Fedora просто не видит эту опцию, хотя она по факту есть. Чтобы увидеть её через эту утилиту нужно поставить версию 2.20.
Мне просто интересно как решён вопрос с clat. Я пока делал это с помощью скрипта, который использует tayga. Довольно громоздкое решение и медленное.
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|1.3, Arch User (?), 12:33, 01/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Интересно а они могут добавить много опции настройки PPPoE? по типу, сколько раз в минуты отправлять эхо пакеты(комп отправляет к PPPoE серваку) вопрос, ты как там, жив? и от PPPoE серверу получает ответку что он жив.
Ну а так мне очень нравится как развивается Линукс)))
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|2.8, Аноним (8), 13:00, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У них нет Ростелекома, Эртелекома.. они не знают что PPPoE всё ещё кто то пользуется ))
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|3.17, Афроним (?), 14:50, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них это где? В Европках меди туева гора и никто эти АДСЛ не отменял. С полгода назад писали об этом тут. Наверняка есть и прогрессисты.) Воздух,Раст,Вяленый,Айпи в6, АМД. Инновации даже работают, но не только лишь у всех, так как саперы еще не доказали, что сейчас лучше чем было.
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|4.18, Аноним (8), 15:08, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PPPoE не является обязательным для какого либо *DSL, только для упрощения, удешевления биллинга и построения сети применяется.
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|5.24, Tron is Whistling (?), 15:49, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, PPPoE в основном для того, чтобы не тащить на абонентские порты L3 ни в каком виде, и не городить проверку биндингов.
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|5.26, Аноним (8), 15:53, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть серьёзные проблемы из-за mtu < 1500, особенно если быть не просто юзером, а доступным извне.
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|6.28, Tron is Whistling (?), 15:55, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С миниджамбо (1508) вообще никаких проблем. На аплинке 1508, на ланах 1500. Если CPE с TR-069, абоненту для этого вообще ничего обычно делать не надо. Да и новьё, что без TR-069, либо умеет менять MTU, либо просто из коробки умеет джамбы и согласует то, что с концентратора прислали.
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|6.30, Tron is Whistling (?), 15:58, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и раньше как было: на концентраторах virtual reassembly везде, а на клиентских роутерах оно уже лет много для pppoe чуть более, чем везде, поэтому клиенту и нам прилетают фрагменты, а роутер клиента и наши их собирают. В итоге даже если pmtu нет, если в трафике нет df - всё будет работать туда-сюда. Поэтому никто и не жаловался никогда.
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|3.20, Вирт (?), 15:15, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У них нет Ростелекома, Эртелекома..
Кто они? Если речь о США, то там все технологии Интернет-провайдеров намного древнее,
потому что Интернет появился намного раньше, соответственно подключены пользователи с помощью намного более древних технологий.
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|1.10, Карлос Сношайтилис (ok), 13:04, 01/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Прекращена поддержка сборки с Autotools. Для сборки теперь только инструментарий Meson.
Любимая игрушка плюсовиков и сишнегов – система автосборки.
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|2.25, Tron is Whistling (?), 15:50, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любимая игрушка неплюсовиков и несишников - куча г***пакетов непонятно от кого из внешнего публичного репозитария.
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|1.21, Вирт (?), 15:16, 01/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще странный этот network-manager. 500 тысяч строк кода на C,
неужели все настолько сложно?
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|2.31, blkkid (?), 16:00, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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невероятно, но факт: динамическая работа с кучей видов разных сетевых протоколов - достаточно сложное занятие
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