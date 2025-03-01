Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.52.0

> Объявленный PREF64 в опции RA решает.

Это был ответ на моё сообщение? Да. Маршрутизатор передаёт этот параметр. Самое смешное, то radvdump 2.19, который у меня в Fedora просто не видит эту опцию, хотя она по факту есть. Чтобы увидеть её через эту утилиту нужно поставить версию 2.20.

Мне просто интересно как решён вопрос с clat. Я пока делал это с помощью скрипта, который использует tayga. Довольно громоздкое решение и медленное.

