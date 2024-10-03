Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.50.0

2.3 , мяв ( ? ), 09:36, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – судя по коммиту, fallback.

похоже, автор в тупую ченджлог через deepl прогнал.

3.5 , мяв ( ? ), 09:43, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – отправила фикс.

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:54, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как по-русски будет "fallback"? Я не понимаю американский термин.

3.9 , Аноним ( 9 ), 10:08, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Запасной вариант" наиболее корректный перевод.

4.16 , Аноним ( 7 ), 10:29, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слишком неуклюже. Должен существовать другой вариант. В одно слово.

5.18 , Аноним ( 9 ), 10:41, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >альтернативный план, который может быть использован в чрезвычайной ситуации какие предложения?

3.19 , Аноним ( 19 ), 10:43, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Откат. В контексте ИТ это будет откатиться назад, на прошлую версию или бекап.

4.21 , Аноним ( 9 ), 10:47, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет такого, это жаргонизм. 2 смысл -- сокращение/отступление. Ты ещё пролапс предложи (а что, тоже подходит).

2.14 , albb ( ok ), 10:21, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – reverse это

2.22 , Аноним ( 22 ), 10:55, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Надеюсь при указании хоста local как 127.0.0.1, при запросе веб-сайта site1.local он сделает запрос локально на 127.0.0.1 и не придется делать отдельной записи для site1.local. Винда по крайней мере делает запрос верно, а в линуксе с этим hosts проблема.

