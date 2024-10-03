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Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.50.0

03.10.2024 08:54

Опубликован стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.50.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.50:

  • Объявлена устаревшей и отключена на этапе сборки поддержка утилиты "dhclient", вместо которой рекомендуется использовать встроенный DHCP-клиент, применяемый по умолчанию, начиная с NetworkManager 1.20.
  • Реализована возможность поиска и указания системных сетевых интерфейсов OVS (Open vSwitch) по их MAC-адресу.
  • Добавлена поддержка настройки таймаута проверки соединения.
  • В утилиту nmtui добавлена поддержка настройки сетевых интерфейсов виртуальных Ethernet-устройств (veth).
  • Обеспечен учёт содержимого /etc/hosts при определении имени хоста из обратной зоны в DNS.
  • В параметре конфигурации ip6-privacy возвращено использование sysctl ipv6.conf.default для изменения настроек в ядре.
  • Добавлена поддержка использования в ndisc нескольких шлюзов для одной сети.
  • Для беспроводных конфигураций в режиме точки доступа добавлена поддержка настройки ширины беспроводного канала (channel-width).
  • Добавлен код для блокирования записи в keyfile устаревших настроек с неполиткорректными терминами master, slave и blacklist.
  • Устранена ошибка, приводившая к аварийному завершению при обработке специально оформленных пакетов LLDP при включённом отладочном режиме.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.freedesktop.org...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.48.0
  3. OpenNews: Разработчики systemd предложили новую систему для настройки сетевой конфигурации
  4. OpenNews: Релиз программы для настройки сетевых соединений Wicd 1.7
  5. OpenNews: В ArchLinux интегрирован новый сетевой конфигуратор netctl
  6. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61978-networkmanager
Ключевые слова: networkmanager
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Walker (??), 09:26, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Позже обновлю Ubuntu и накачу NetworkManager 1.50.0, кайф. А в арче что вместо него юзают?
     
     
  • 2.6, dullish (ok), 09:45, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iwd
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:46, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:31, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Обеспечен учёт содержимого /etc/hosts при определении имени хоста из обратной зоны в DNS

    Как будет по-английски "из обратной зоны в DNS"? Я не понимаю русский термин.

     
     
  • 2.3, мяв (?), 09:36, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    судя по коммиту, fallback.
    похоже, автор в тупую ченджлог через deepl прогнал.
     
     
  • 3.5, мяв (?), 09:43, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отправила фикс.
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:54, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как по-русски будет "fallback"? Я не понимаю американский термин.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:08, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Запасной вариант" наиболее корректный перевод.
     
     
  • 4.16, Аноним (7), 10:29, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком неуклюже. Должен существовать другой вариант. В одно слово.
     
     
  • 5.18, Аноним (9), 10:41, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >альтернативный план, который может быть использован в чрезвычайной ситуации

    какие предложения?

     
  • 3.19, Аноним (19), 10:43, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откат. В контексте ИТ это будет откатиться назад, на прошлую версию или бекап.
     
     
  • 4.21, Аноним (9), 10:47, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет такого, это жаргонизм. 2 смысл -- сокращение/отступление. Ты ещё пролапс предложи (а что, тоже подходит).
     
  • 2.14, albb (ok), 10:21, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    reverse это
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:55, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь при указании хоста local как 127.0.0.1, при запросе веб-сайта site1.local он сделает запрос локально на 127.0.0.1 и не придется делать отдельной записи для site1.local. Винда по крайней мере делает запрос верно, а в линуксе с этим hosts проблема.
     

  • 1.4, test (??), 09:38, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прямое: имя -> ip
    Обратное: ip -> имя
     
  • 1.8, Аноним (7), 09:57, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, как в NM скрыть перечень доступных подключений, кроме своего? Меня бесят все эти левые сети. Зачем он мне их показывает, если я не собираюсь (да и не могу) к ним подключаться?
     
     
  • 2.11, specter (ok), 10:11, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убери галку с "Показывать виртуальные сетевые соединения" в настройках
     
     
  • 3.15, Аноним (7), 10:26, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня нет такой галки.
     

  • 1.10, Аноним (-), 10:11, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    паралельный тунель бы добавили. или хотя бы клоудфлаер по кд чтоб работал, или с подгрузкой по кнопке . а то регаться лень.
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:11, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "Добавлен код для блокирования записи в keyfile устаревших настроек с неполиткорректными терминами master, slave и blacklist."

    Самая нужная фича, ящитаю, без неё NetworkManager очень плохо работал, вот теперь заживём!

     
     
  • 2.23, Someone (??), 11:12, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему ничего нет по поводу настройки "whitelist"? Я оскорблен и потерял аппетит.
     

  • 1.13, iCat (ok), 10:17, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а его разве ещё не встроили в systemD ?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:39, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, красная шляпа его без микрософта пишет вроде
     
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