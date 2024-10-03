Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.50.0

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|1.1, Walker (??), 09:26, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Позже обновлю Ubuntu и накачу NetworkManager 1.50.0, кайф. А в арче что вместо него юзают?
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|1.2, Аноним (2), 09:31, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Обеспечен учёт содержимого /etc/hosts при определении имени хоста из обратной зоны в DNS
Как будет по-английски "из обратной зоны в DNS"? Я не понимаю русский термин.
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|2.3, мяв (?), 09:36, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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судя по коммиту, fallback.
похоже, автор в тупую ченджлог через deepl прогнал.
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|2.7, Аноним (7), 09:54, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как по-русски будет "fallback"? Я не понимаю американский термин.
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|4.16, Аноним (7), 10:29, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слишком неуклюже. Должен существовать другой вариант. В одно слово.
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|5.18, Аноним (9), 10:41, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>альтернативный план, который может быть использован в чрезвычайной ситуации
какие предложения?
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|3.19, Аноним (19), 10:43, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Откат. В контексте ИТ это будет откатиться назад, на прошлую версию или бекап.
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|4.21, Аноним (9), 10:47, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет такого, это жаргонизм. 2 смысл -- сокращение/отступление. Ты ещё пролапс предложи (а что, тоже подходит).
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|2.22, Аноним (22), 10:55, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надеюсь при указании хоста local как 127.0.0.1, при запросе веб-сайта site1.local он сделает запрос локально на 127.0.0.1 и не придется делать отдельной записи для site1.local. Винда по крайней мере делает запрос верно, а в линуксе с этим hosts проблема.
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|1.8, Аноним (7), 09:57, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, как в NM скрыть перечень доступных подключений, кроме своего? Меня бесят все эти левые сети. Зачем он мне их показывает, если я не собираюсь (да и не могу) к ним подключаться?
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|2.11, specter (ok), 10:11, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Убери галку с "Показывать виртуальные сетевые соединения" в настройках
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|1.10, Аноним (-), 10:11, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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паралельный тунель бы добавили. или хотя бы клоудфлаер по кд чтоб работал, или с подгрузкой по кнопке . а то регаться лень.
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|1.12, Аноним (12), 10:11, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Добавлен код для блокирования записи в keyfile устаревших настроек с неполиткорректными терминами master, slave и blacklist."
Самая нужная фича, ящитаю, без неё NetworkManager очень плохо работал, вот теперь заживём!
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|2.23, Someone (??), 11:12, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему ничего нет по поводу настройки "whitelist"? Я оскорблен и потерял аппетит.
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