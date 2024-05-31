The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.48.0

31.05.2024 23:32

Представлен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.48.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.48:

  • Объявлена устаревшей система сборки на базе пакета autotools. Для сборки NetworkManager теперь рекомендовано использовать инструментарий meson.
  • Объявлено устаревшим свойство mac-address-blacklist, позволяющее определить чёрный список MAC-адресов для проводных и беспроводных сетей. Вместо mac-address-blacklist предписано использовать свойство mac-address-denylist, в названии которого отсутствует неполиткорректная терминология.
  • Добавлено свойство 802-1x.openssl-ciphers для изменения шифров OpenSSL, применяемых при аутентификации 802.1X, что позволяет, например, отключить некоторые новые шифры при подключении к старым серверам.
  • Разрешено применение IPv6 SLAAC (Stateless Address Auto-configuration) и назначение IPv6-адреса DNS-сервера для широкополосных модемов, если адрес IPv6 не был явно передан ModemManager.
  • Добавлена поддержка отправки DHCP-сообщения RELEASE в случае разрыва соединения.
  • Решена проблема, приводившая к 100% нагрузке на CPU, в случае поступления от внешних программ большого числа обновлений маршрутов.
  • Решена проблема с определением поддержки беспроводными устройствами диапазона 6 GHz.


  1. Главная ссылка к новости (https://networkmanager.dev/blo...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.46.0
  3. OpenNews: Разработчики systemd предложили новую систему для настройки сетевой конфигурации
  4. OpenNews: Релиз программы для настройки сетевых соединений Wicd 1.7
  5. OpenNews: В ArchLinux интегрирован новый сетевой конфигуратор netctl
  6. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61284-networkmanager
Ключевые слова: networkmanager
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимус3000 (?), 23:54, 31/05/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Этимология слова blacklist не имеет ничего расистского:
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Blacklisting
     
     
  • 2.3, НяшМяш (ok), 00:38, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это никого не волнует. Кто говорит, что это слово не расистское - тот расист /s
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:45, 01/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Alladin (?), 23:55, 31/05/2024 [ответить]  
    		• +5 +/
    Предлагаю переименовать черный цвет в запрещенный
     
     
  • 2.9, Имя (?), 01:44, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И шахматы запретить, за дескриминацию черных, потому что всегда ходят вторыми!
     

  • 1.4, Аноним (-), 00:41, 01/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.5, Аноним (-), 00:42, 01/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:43, 01/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    вот так.
    а у меня до сих пор 1.14.6
     
     
  • 2.8, Анонимус3000 (?), 01:10, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не переживайте, 14 это вполне средний размер Network Meneger'а
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру