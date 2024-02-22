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Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.46.0

22.02.2024 21:41

Доступен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.46.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.46:

  • Прекращена поддержка сборки с Python2. Python3 переведён в разряд обязательных. Прекращена поддержка версий systemd <200.
  • В параметре "connection.stable-id" реализована возможность использования переменной "${NETWORK_SSID}" для генерации постоянного идентификатора на основе SSID беспроводной сети.
  • Добавлена поддержка значения "wifi.cloned-mac-address=stable-ssid" для учёта при рандомизации MAC-адреса привязки к беспроводной сети.
  • Добавлена поддержка udev-свойств ID_NET_AUTO_LINK_LOCAL_ONLY=1 и ID_NET_MANAGED_BY.
  • В утилите nmcli вывод IP-адресов и маршрутов ограничен 10 строками. Число IP-адресов и маршрутов передаваемых через D-Bus ограничено 100, а интенсивность обновления адресов/маршрутов ограничена 3 изменениями в секунду.
  • В cloud-setup в файле с сервисом для systemd включены дополнительные настройки sandbox-изоляции.
  • В nmcli обеспечен показ пропускной способности Wi-Fi.
  • Включён показ возможности беспроводного устройства работать в диапазоне 6GHz.
  • Добавлена поддержка настроек Ethtool EEE (Energy Efficient Ethernet).
  • Добавлен параметр для запрета автоматического добавления в настройки DNS опций edns0 и trust-ad.
  • Для IP-туннелей реализовано свойство fwmark.
  • Добавлена поддержка протоколов HSR (High-availability Seamless Redundancy) и PRP (Parallel Redundancy Protocol).
  • Разрешено настраивать статические маршруты при пустом IP-адресе.
  • Включён по умолчанию режим IPv4 DAD (Duplicate Address Detection).
  • Для VPN обеспечена поддержка двухфакторной аутентификации, реализованной на стороне VPN-плагинов.
  • Добавлена поддержка аппаратного ускорения проверок для MACsec (IEEE 802.1AE).
  • Добавлена возможность создания типовых устройств через внешний обработчик "device-handler".


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.freedesktop.org...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.44.0
  3. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
  4. OpenNews: Релиз программы для настройки сетевых соединений Wicd 1.7
  5. OpenNews: Разработчики systemd предложили новую систему для настройки сетевой конфигурации
  6. OpenNews: Новая версия ModemManager 1.4 и Modem Manager GUI 0.0.17
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60648-networkmanager
Ключевые слова: networkmanager
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (-), 22:40, 22/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    > Прекращена поддержка сборки с Python2.
    > Python3 переведён в разряд обязательных.

    Ничосе!
    Не прошло и 10 лет!
    Хотя не... прошло

     
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