Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.46.0

Доступен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.46.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки. Основные новшества NetworkManager 1.46: Прекращена поддержка сборки с Python2. Python3 переведён в разряд обязательных. Прекращена поддержка версий systemd <200.

В параметре "connection.stable-id" реализована возможность использования переменной "${NETWORK_SSID}" для генерации постоянного идентификатора на основе SSID беспроводной сети.

Добавлена поддержка значения "wifi.cloned-mac-address=stable-ssid" для учёта при рандомизации MAC-адреса привязки к беспроводной сети.

Добавлена поддержка udev-свойств ID_NET_AUTO_LINK_LOCAL_ONLY=1 и ID_NET_MANAGED_BY.

В утилите nmcli вывод IP-адресов и маршрутов ограничен 10 строками. Число IP-адресов и маршрутов передаваемых через D-Bus ограничено 100, а интенсивность обновления адресов/маршрутов ограничена 3 изменениями в секунду.

В cloud-setup в файле с сервисом для systemd включены дополнительные настройки sandbox-изоляции.

В nmcli обеспечен показ пропускной способности Wi-Fi.

Включён показ возможности беспроводного устройства работать в диапазоне 6GHz.

Добавлена поддержка настроек Ethtool EEE (Energy Efficient Ethernet).

Добавлен параметр для запрета автоматического добавления в настройки DNS опций edns0 и trust-ad.

Для IP-туннелей реализовано свойство fwmark.

Добавлена поддержка протоколов HSR (High-availability Seamless Redundancy) и PRP (Parallel Redundancy Protocol).

Разрешено настраивать статические маршруты при пустом IP-адресе.

Включён по умолчанию режим IPv4 DAD (Duplicate Address Detection).

Для VPN обеспечена поддержка двухфакторной аутентификации, реализованной на стороне VPN-плагинов.

Добавлена поддержка аппаратного ускорения проверок для MACsec (IEEE 802.1AE).

Добавлена возможность создания типовых устройств через внешний обработчик "device-handler".



