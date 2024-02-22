Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.46.0

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Доступен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.46.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки.
Основные новшества NetworkManager 1.46:
- Прекращена поддержка сборки с Python2. Python3 переведён в разряд обязательных. Прекращена поддержка версий systemd <200.
- В параметре "connection.stable-id" реализована возможность использования переменной "${NETWORK_SSID}" для генерации постоянного идентификатора на основе SSID беспроводной сети.
- Добавлена поддержка значения "wifi.cloned-mac-address=stable-ssid" для учёта при рандомизации MAC-адреса привязки к беспроводной сети.
- Добавлена поддержка udev-свойств ID_NET_AUTO_LINK_LOCAL_ONLY=1 и ID_NET_MANAGED_BY.
- В утилите nmcli вывод IP-адресов и маршрутов ограничен 10 строками. Число IP-адресов и маршрутов передаваемых через D-Bus ограничено 100, а интенсивность обновления адресов/маршрутов ограничена 3 изменениями в секунду.
- В cloud-setup в файле с сервисом для systemd включены дополнительные настройки sandbox-изоляции.
- В nmcli обеспечен показ пропускной способности Wi-Fi.
- Включён показ возможности беспроводного устройства работать в диапазоне 6GHz.
- Добавлена поддержка настроек Ethtool EEE (Energy Efficient Ethernet).
- Добавлен параметр для запрета автоматического добавления в настройки DNS опций edns0 и trust-ad.
- Для IP-туннелей реализовано свойство fwmark.
- Добавлена поддержка протоколов HSR (High-availability Seamless Redundancy) и PRP (Parallel Redundancy Protocol).
- Разрешено настраивать статические маршруты при пустом IP-адресе.
- Включён по умолчанию режим IPv4 DAD (Duplicate Address Detection).
- Для VPN обеспечена поддержка двухфакторной аутентификации, реализованной на стороне VPN-плагинов.
- Добавлена поддержка аппаратного ускорения проверок для MACsec (IEEE 802.1AE).
- Добавлена возможность создания типовых устройств через внешний обработчик "device-handler".