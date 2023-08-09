Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.44.0

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|1.2, qqqqqq (?), 22:29, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не знаю как, но нужно сделать *предпочтительный* диапазон частот. Выбирается почему-то всегда 2.4 ghz, даже если от роутера всего в метре, а нужно чтобы переключалось на него только если на 5 ghz уже работать невозможно. Вероятно, это решается на уровне драйвера, но вообще выбор частот я нахожу только в nm-connection-editor
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|3.8, qqqqqq (?), 22:53, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не оно, там выбирается приоритет точки доступа, а не диапазона. Если ssid у точек на разных каналах одинаковый - это ни на что не влияет.
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|4.10, гость (?), 23:08, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ssid у точек на разных каналах одинаковый
А зачем так делать?
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|6.15, хрю (?), 23:33, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Более чем логично для диапазонов 2.4 и 5 ГГц
Максимально не логично и проблемно. В любой точке доступа есть возможность сделать две сети. А в рамках одной, я такое видел в виндовых дровах и с этим было куча проблем, которые решились убиранием этого скакания.
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|2.7, хрю (?), 22:47, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть приоритеты, при одинаковых приоритетах, выбирается последний по истории подключений.
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|1.11, Аноним (11), 23:15, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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подскажите, люди добрые. Допустим, я создаю ethernet или vpn соединение. NM подключается к нему и прописывает дефолтный роут к шлюзу, чей адрес он получил по DHCP (?).
Теперь я хочу, чтобы он не вставлял дефолтный роут. У NM есть галка, которая это и делает: "use this connection only for resources on its network". Работает как положено.
Далее. Теперь я хочу, чтобы он все-таки вставлял роут до шлюза (полученного из DHCP?), но чтобы это был не дефолтный роут, а роут для одного определенного IP адреса. Как сказать нетворк-менеджеру, что "в качестве Gateway бери то, что пришло тебе по DHCP"? Сейчас приходится вначале подключиться с дефолтным роутом, посмотреть в ip route, какой в этой сети шлюз, потом отключиться и прописывать этот адрес в NM вручную.
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|2.14, хрю (?), 23:27, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вся функциональность nm доступна из консоли. nmcli и вперёд реализовывать все свои эротическо-сетевые фантазии.
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|1.16, Бульдох (?), 23:52, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Одна из немногих программ в линукс которая просто работает, с Ubuntu 8.04 не было с ней проблем, не то что connman.
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|2.19, Аноним (19), 00:21, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень хреново в кедах экран вайргарда работает. Через раз. Если не быть внимательным - сотрёшь приватный ключ - он исчезает. При ошибках в настройке - всё заново полностью перенастраивать: когда кнопку принятия нажмёшь, окно исчезнет и вылезет уведомление об ошибке.
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|1.21, kusb (?), 01:09, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ох как я психовал 10 лет назад с ней. Стены бил...
Удивительно нестабильная была, просто "есть проблемы с сетью - отключай NM". И потом подключение просто не работало, приходилось в консоли.
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|2.28, Аноним (29), 03:50, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я к тому, что бы ты вернул мне мои 500 тугриков что я заносил на якобы развитие сего помойного сайта года четыре назад
поскольку для меня, как и, возможно, для большинства местного контингента, очевидна полная деградация этого форума
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