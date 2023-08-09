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Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.44.0

09.08.2023 22:16

Доступен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.44.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.44:

  • В интерфейсе nmtui разрешено включение и отключение модулей Wi-Fi и WWAN.
  • Добавлена новая секция настроек "link", в которой собраны свойства, связанные с параметрами сетевого линка, такие как "tx-queue-length", "gso-max-size", "gso-max-segments" и "gro-max-size".
  • Добавлено свойство "ipv6.dhcp-pd-hint" для отправки адресного префикса через DHCPv6.
  • Для связанных интерфейсов добавлены опции "arp_missed_max", "lacp_active" и "ns_ip6_target".
  • В настройки GSM добавлены свойства "initial-eps-bearer-configure" и "initial-eps-bearer-apn".
  • В NetworkManager.conf добавлена опция "[keyfile].rename" для принудительного переименования профилей на диске при изменении связанных с ними имён.
  • Объявлен устаревшим плагин ifcfg-rh. Добавлена опция "main.migrate-ifcfg-rh" для автоматического перевода существующих соединений ifcfg-rh на формат keyfile.
  • Обеспечено постоянное применение настроек DNS из секции "[global-dns]".
  • Реализовано отслеживание числа повторных автоматических попыток подключения для каждого устройства и соединения.
  • Для связанных устройств и сетевых мостов (bond, bridge, team) обеспечен учёт параметра ignore-carrier=no.
  • В утилиту nm-cloud-setup добавлена поддержка IMDSv2 для окружений Amazon EC2.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.freedesktop.org...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.42.0
  3. OpenNews: Новая версия ModemManager 1.4 и Modem Manager GUI 0.0.17
  4. OpenNews: Разработчики systemd предложили новую систему для настройки сетевой конфигурации
  5. OpenNews: Релиз программы для настройки сетевых соединений Wicd 1.7
  6. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59575-networkmanager
Ключевые слова: networkmanager
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:23, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чем лучше connman?
     
     
  • 2.18, ivan_erohin (?), 00:16, 10/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.29, Аноним (29), 03:51, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всем
     

  • 1.2, qqqqqq (?), 22:29, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю как, но нужно сделать *предпочтительный* диапазон частот. Выбирается почему-то всегда 2.4 ghz, даже если от роутера всего в метре, а нужно чтобы переключалось на него только если на 5 ghz уже работать невозможно. Вероятно, это решается на уровне драйвера, но вообще выбор частот я нахожу только в nm-connection-editor
     
     
  • 2.4, тоже kai3341 только в хроме (?), 22:37, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во вкладке 'General' есть настройки приоритетов. Не оно? Я не тыкал
     
     
  • 3.8, qqqqqq (?), 22:53, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не оно, там выбирается приоритет точки доступа, а не диапазона. Если ssid у точек на разных каналах одинаковый - это ни на что не влияет.
     
     
  • 4.10, гость (?), 23:08, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >ssid у точек на разных каналах одинаковый

    А зачем так делать?

     
     
  • 5.12, тоже kai3341 только в хроме (?), 23:21, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более чем логично для диапазонов 2.4 и 5 ГГц
     
     
  • 6.15, хрю (?), 23:33, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Более чем логично для диапазонов 2.4 и 5 ГГц

    Максимально не логично и проблемно. В любой точке доступа есть возможность сделать две сети. А в рамках одной, я такое видел в виндовых дровах и с этим было куча проблем, которые решились убиранием этого скакания.

     
     
  • 7.17, тоже kai3341 только в хроме (?), 23:54, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а, тут сорри. Про одинаковый SSID я какого-то хрена не заметил
     
  • 2.7, хрю (?), 22:47, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть приоритеты, при одинаковых приоритетах, выбирается последний по истории подключений.
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:15, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    подскажите, люди добрые. Допустим, я создаю ethernet или vpn соединение. NM подключается к нему и прописывает дефолтный роут к шлюзу, чей адрес он получил по DHCP (?).

    Теперь я хочу, чтобы он не вставлял дефолтный роут. У NM есть галка, которая это и делает: "use this connection only for resources on its network". Работает как положено.

    Далее. Теперь я хочу, чтобы он все-таки вставлял роут до шлюза (полученного из DHCP?), но чтобы это был не дефолтный роут, а роут для одного определенного IP адреса. Как сказать нетворк-менеджеру, что "в качестве Gateway бери то, что пришло тебе по DHCP"? Сейчас приходится вначале подключиться с дефолтным роутом, посмотреть в ip route, какой в этой сети шлюз, потом отключиться и прописывать этот адрес в NM вручную.

     
     
  • 2.14, хрю (?), 23:27, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вся функциональность nm доступна из консоли. nmcli и вперёд реализовывать все свои эротическо-сетевые фантазии.


     

  • 1.16, Бульдох (?), 23:52, 09/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одна из немногих программ в линукс которая просто работает, с Ubuntu 8.04  не было с ней проблем, не то что connman.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:21, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень хреново в кедах экран вайргарда работает. Через раз. Если не быть внимательным - сотрёшь приватный ключ - он исчезает. При ошибках в настройке - всё заново полностью перенастраивать: когда кнопку принятия нажмёшь, окно исчезнет и вылезет уведомление об ошибке.
     
     
  • 3.20, Бульдох (?), 00:35, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > экран вайргарда

    Причём тут NM?

     
  • 3.30, Аноним (30), 04:57, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так это проблема кед, не? одна из многих
     

  • 1.21, kusb (?), 01:09, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох как я психовал 10 лет назад с ней. Стены бил...
    Удивительно нестабильная была, просто "есть проблемы с сетью - отключай NM". И потом подключение просто не работало, приходилось в консоли.
     
  • 1.26, Banono (?), 03:48, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно как-нибудь скрыть 2.4ghz сети в списках сетей?
     
  • 1.27, Аноним (29), 03:48, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    админ, приветик
    а чё ты сообщения без мата трешь? в край оборзел?
     
     
  • 2.28, Аноним (29), 03:50, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я к тому, что бы ты вернул мне мои 500 тугриков что я заносил на якобы развитие сего помойного сайта года четыре назад

    поскольку для меня, как и, возможно, для большинства местного контингента, очевидна полная деградация этого форума

     

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