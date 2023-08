Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.44.0

подскажите, люди добрые. Допустим, я создаю ethernet или vpn соединение. NM подключается к нему и прописывает дефолтный роут к шлюзу, чей адрес он получил по DHCP (?). Теперь я хочу, чтобы он не вставлял дефолтный роут. У NM есть галка, которая это и делает: "use this connection only for resources on its network". Работает как положено. Далее. Теперь я хочу, чтобы он все-таки вставлял роут до шлюза (полученного из DHCP?), но чтобы это был не дефолтный роут, а роут для одного определенного IP адреса. Как сказать нетворк-менеджеру, что "в качестве Gateway бери то, что пришло тебе по DHCP"? Сейчас приходится вначале подключиться с дефолтным роутом, посмотреть в ip route, какой в этой сети шлюз, потом отключиться и прописывать этот адрес в NM вручную.