Разработчик из Valve оптимизировал драйвер RADV для работы с Llama.cpp

Аноним (6), 09:58, 21/10/2025
Эксперты как обычно. Запускались живые обычные такие модели, какая ещё синтетика?
НяшМяш (ok), 10:03, 21/10/2025
Лениво гоняю всякий ширпотреб типа дистиллированных дипсиков через LM Studio на своей RX 6800 XT - Vulkan бэкэнд стабильно быстрее ROCm процентов на 10-20 по скорости генерации токенов. И это ещё на месе без оптимизаций из поста.
Андрей (??), 10:35, 21/10/2025
А вы кастомку сравниванивали или ванильную версию ? Просто вроде как есть прям отдельная версия lmstudio под amd, её анонсили с процессорами AI 395+ и даже на презентации отдельно светили и вот у неё насколько я понял ROCm должен быть затюненый.
НяшМяш (ok), 10:50, 21/10/2025
Нет, обычную. Даже не слышал про кастомную, надо будет посмотреть.
Аноним (12), 10:41, 21/10/2025
Что интересно, с актуальной версией llama.cpp на Nvidia, CUDA быстрее Vulkan процентов на 25%.
|
Аноним (17), 11:00, 21/10/2025
Не эти корпорасты, они типа правильные, они на другом зарабатывают, бггг
Ан339ним (?), 10:41, 21/10/2025
Не было и не надо, будем и дальше в супертукса играть на некроте. Ведь корпорации - зло, и нельзя их спонсировать!!1
Аноним (19), 11:10, 21/10/2025
не было - и не будет. Кто пойдёт в такой зоопарк версий? Каждый год что-то ломают и переписывают. Вяленого уже лет 15 и всё доделать не могут, ничего не работает, костыли пошли уже хуже иксов.
Аноним (32), 12:24, 21/10/2025
Были, целых две. Quake 3 и Unreal Tournament 2004.
Потом Humble Bundle был. Не AAA, но тем не менее, тоже нативный код.
Сейчас мне в нативных линукс версиях игр не нравится, что они отказываются работать с глубиной цветности, отличающейся от 24. Тогда как в винде можно выставить глубину цвета 16 бит и играть. И ладно 16 бит (кому они нужны после 2003 года?), но как же 30 бит? В винде работает!
Иронично, что раньше это винда не умела запускать игры, если выставить 16 бит вместо 256 цветов. Теперь же, ситуация стала обратной.
Аноним (16), 10:54, 21/10/2025
А ведь можно просто использовать нвидию с божественной КУДА. Но нет, надо стоя, в гамаке и на лыжах.
Аноним (20), 11:06, 21/10/2025
И постоянно мучаиються с кривыми драйверами? Спасибо, не надо.
Аноним (16), 11:35, 21/10/2025
о чем ты? драйвера нвидии уступают по удобству только драйверам интела. А вот видюхи АМД оставили крайне неприятное впечатление своим fglrx, до сих пор в пот бросает, когда вспоминаю. АМД всегда была крайне недружелюбна к линуксу.
Аноним (27), 11:42, 21/10/2025
Но начиная с второй половины нулевых, первая начала проявлять дружелюбность к Линуксу, открыв таки спецификации.
Аноним (32), 12:34, 21/10/2025
Присоединюсь ко мнению выше. После покупки АМД-ой, ATi начал поворачиваться лицом к пользователю. Вспомнить энергосбережение на fglrx vs radeon. fglrx уже давно был легаси, а температуру ниже держал. Даже сейчас VA-API/XvBA на fglrx греет GPU меньше, а производительность имеет выше.
У меня в данный момент связка из Linux 4.11, libdrm 2.4.97, xf86-video-amdgpu 18.1, X-Server 1.15 и Mesa 19.0. Сижу на не обновлённой системе, может в новых ОС что-то поменялось. Браузер Palemoon делает иксы чудовищно неотзывчивыми, если Гугл решил выдать ИИ-совет. Минуты 2-3 висит, после чего отвисает. Работоспособность браузера после этого может нарушиться.
Тут конечно браузер кривоват, но иксы же не должны начать тормозить из-за плохого браузера?
Включение аппаратного ускорения принудительно (HWE) решает все проблемы с производительностью браузера. Гугл-ИИ-советы выдаются моментально.Вот только HWE работает только с проприетарными драйверами (nvidia и fglrx, возможно AMDGPU-PRO).
Анонисссм (?), 11:55, 21/10/2025
>И постоянно мучаиються с кривыми драйверами
а ты не обновляйся. в ДЦ поставил 1 раз какой-нибудь ol/cent8 и не обновляйся по 10 лет
Аноним (32), 12:43, 21/10/2025
Ну вот я не обновляюсь (выше расписал). Щас набигут и скажут "у тибя софт пратух!".
Сижу на LTS-системе. Основная проблема - старый Glibc. Его конечно можно обновить... Но меня пока что выручает Steam Soldier. Запускаю через него актуальный Google Chrome, не имея в системе Glibc 2.25. Пришлось немного подпереть "костылями": --no-sandbox и указать HTTP Proxy (напрямую чё-то не хочет). Но пока стоит, держится...
ryoken (ok), 13:50, 21/10/2025
И куда вы там эту вашу невидию в PPC или там RISC-V воткнете? Что за зашореннолошадное мировоззрение? :)
Аноним (25), 11:32, 21/10/2025
Чего только нет для radv, только на qemu под винду дров нет,
чтобы графика летала. Вот и остается только looking glasses
игрец (?), 13:10, 21/10/2025
По поводу игр на линуксах через всякие протоны: серьёзная проблема - это античит: не нравится ему протон, а пользователей на линуксах мало, поэтому не выгодно вкладываться в разработку античита. В остальном производительность сопоставима. В общем пользователей мало, потому что их мало. Благо винда стабильно отпугивает от себя пользователей.
