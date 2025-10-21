Разработчик из Valve оптимизировал драйвер RADV для работы с Llama.cpp

2.20 , Аноним ( 20 ), 11:06, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – И постоянно мучаиються с кривыми драйверами? Спасибо, не надо.

3.23 , Аноним ( 22 ), 11:19, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – С кривым ядром же как-то живёте, и ничего.

4.24 , anonymous ( ?? ), 11:29, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы вот без мозгов живете и ничего.

3.26 , Аноним ( 16 ), 11:35, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – о чем ты? драйвера нвидии уступают по удобству только драйверам интела. А вот видюхи АМД оставили крайне неприятное впечатление своим fglrx, до сих пор в пот бросает, когда вспоминаю. АМД всегда была крайне недружелюбна к линуксу.

4.27 , Аноним ( 27 ), 11:42, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Но начиная с второй половины нулевых, первая начала проявлять дружелюбность к Линуксу, открыв таки спецификации.

4.33 , Аноним ( 32 ), 12:34, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Присоединюсь ко мнению выше. После покупки АМД-ой, ATi начал поворачиваться лицом к пользователю. Вспомнить энергосбережение на fglrx vs radeon. fglrx уже давно был легаси, а температуру ниже держал. Даже сейчас VA-API/XvBA на fglrx греет GPU меньше, а производительность имеет выше. У меня в данный момент связка из Linux 4.11, libdrm 2.4.97, xf86-video-amdgpu 18.1, X-Server 1.15 и Mesa 19.0. Сижу на не обновлённой системе, может в новых ОС что-то поменялось. Браузер Palemoon делает иксы чудовищно неотзывчивыми, если Гугл решил выдать ИИ-совет. Минуты 2-3 висит, после чего отвисает. Работоспособность браузера после этого может нарушиться. Тут конечно браузер кривоват, но иксы же не должны начать тормозить из-за плохого браузера? Включение аппаратного ускорения принудительно (HWE) решает все проблемы с производительностью браузера. Гугл-ИИ-советы выдаются моментально.Вот только HWE работает только с проприетарными драйверами (nvidia и fglrx, возможно AMDGPU-PRO).

3.30 , Анонисссм ( ? ), 11:55, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И постоянно мучаиються с кривыми драйверами а ты не обновляйся. в ДЦ поставил 1 раз какой-нибудь ol/cent8 и не обновляйся по 10 лет

4.34 , Аноним ( 32 ), 12:43, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот я не обновляюсь (выше расписал). Щас набигут и скажут "у тибя софт пратух!". Сижу на LTS-системе. Основная проблема - старый Glibc. Его конечно можно обновить... Но меня пока что выручает Steam Soldier. Запускаю через него актуальный Google Chrome, не имея в системе Glibc 2.25. Пришлось немного подпереть "костылями": --no-sandbox и указать HTTP Proxy (напрямую чё-то не хочет). Но пока стоит, держится...

2.37 , ryoken ( ok ), 13:50, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И куда вы там эту вашу невидию в PPC или там RISC-V воткнете? Что за зашореннолошадное мировоззрение? :)

