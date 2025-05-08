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Релиз Mesa 25.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan

08.05.2025 08:13

После трёх месяцев разработки представлен релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 25.1.0. Первый выпуск ветки Mesa 25.1.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 25.1.1.

В Mesa 25.1 доступна поддержка графического API Vulkan 1.4 в драйверах ANV для GPU Intel, RADV для GPU AMD, NVK для GPU NVIDIA, Asahi для GPU Apple, Turnip для GPU Qualcomm, в программном растеризаторе lavapipe (lvp) и в режиме эмулятора (vn). В драйвере PanVK для GPU ARM Mali - Vulkan 1.2, а в драйверах v3dv (GPU Broadcom VideoCore для Raspberry Pi 4+) и dzn (реализация Vulkan поверх Direct3D 12) - Vulkan 1.0.

В Mesa также обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов iris (GPU Intel Gen 8+), radeonsi (AMD), Crocus (старые GPU Intel Gen4-Gen7), zink, llvmpipe, virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), freedreno (Qualcomm Adreno), d3d12 (прослойка для организации работы OpenGL поверх DirectX 12) и asahi (GPU AGX, используемый в чипах Apple M1 и M2). Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU AMD (r600) и NVIDIA (nvc0). Поддержка OpenGL 3.3 присутствует в драйверах softpipe (программный растеризатор) и nv50 (NVIDIA NV50). В драйверах panfrost (GPU ARM Mali) и v3d (GPU Broadcom VideoCore) поддерживается OpenGL 3.1.

Основные новшества:

  • В драйвере PanVK реализована поддержка графического API Vulkan 1.2 для GPU ARM Mali на базе микроархитектуры v10+. Добавлена поддержка цветовых пространств YCbCr. Реализованы типы storagePushConstant16, storageInputOutput16 и shaderFloat16. Добавлена поддержка GPU Mali G720 и G725. Обеспечена поддержка метода сглаживания MSAA (Multisample anti-aliasing) в режимах с 8 и 16 пробами цвета для каждого пикселя.
  • В OpenGL-драйвере Panfrost реализована поддержка GPU Mali G720, G725 и G925.
  • В режиме эмулятора (vn) появилась поддержка API Vulkan 1.4.
  • Разработка драйвера Asahi для GPU Apple AGX, применяемых в чипах Apple Silicon, полностью перенесена в Mesa, а в состав ядра Linux принят его UAPI. Дистрибутивам больше не нужно использовать отдельные сборки данного драйвера.
  • Vulkan-драйвер NVK задействован по умолчанию для GPU NVIDIA Maxwell (GTX 700/800/900), Pascal (GTX 1000) и Volta (TITAN V), для которых реализована полная поддержка Vulkan 1.4. Ранее совместимость с Vulkan 1.4 в NVK была обеспечена только для GPU NVIDIA на базе микроархитектур Turing (серии GeForce GTX 16xx, RTX 20xx и Quadro RTX), Ampere (серии GeForce RTX 30xx и RTX A2000/4000/5000/6000) и Ada (серии GeForce RTX 4xxx, RTX 4000 SFF, RTX 4xxx/5000/6000 Ada). Добавлена поддержка Vulkan-расширения VK_MESA_image_alignment_control.
  • Поддержка OpenGL для GPU NVIDIA, начиная с микроархитектуры Turing, переключена по умолчанию с драйвера Nouveau (nvc0) на OpenGL-драйвер Zink в связке с Vulkan-драйвером NVK. Zink предоставляет реализацию OpenGL 4.6 поверх Vulkan, позволяющую получить аппаратно ускоренный OpenGL на устройствах, поддерживающих API Vulkan. Производительность Zink близка к производительности родных реализаций OpenGL.
  • В интерфейсе интеграции графического API Vulkan с оконными системами (WSI, Windowing System Integration) реализована поддержка Wayland-протокола color-management, предоставляющего возможности для управления цветом и поддержки расширенного динамического диапазона яркости (HDR, High Dynamic Range).
  • В Vulkan-драйвере ANV (Intel) улучшена поддержка GPU Intel на базе архитектуры Xe2, таких как Intel Core Ultra Xe2 с интегрированной графикой Intel Arc и дискретные GPU Intel Arc B580/B570 "Battlemage".
  • В Vulkan-драйвере RADV (AMD) улучшена поддержка GPU серии Radeon RX 9000 (RDNA4/GFX12). Добавлен режим кодирования видео с низкими задержками. Обеспечена поддержка Vulkan-расширений VK_EXT_device_memory_report и VK_EXT_sample_locations.
  • В OpenGL-драйвер Etnaviv для GPU Vivante добавлена поддержка OpenGL-расширения KHR_partial_update.
  • В OpenGL-драйвер v3d (GPU Broadcom VideoCore для Raspberry Pi) добавлена поддержка OpenGL-расширений EXT_shader_framebuffer_image_fetch, EXT_shader_framebuffer_image_fetch_coherent, KHR_blend_equation_advanced и KHR_blend_equation_advanced_coherent.
  • Объявлен устаревшим OpenCL-драйвер Clover, на смену которому пришёл драйвер Rusticl, написанный на языке Rust.
  • В драйвер Rusticl добавлена поддержка OpenCL-расширения cl_khr_spirv_linkonce_odr.
  • В драйвере PanVK реализованы Vulkan-расширения:
    • VK_KHR_depth_stencil_resolve
    • VK_KHR_separate_depth_stencil_layouts
    • VK_EXT_separate_stencil_usage
    • VK_KHR_sampler_ycbcr_conversion
    • VK_EXT_ycbcr_2plane_444_formats
    • VK_EXT_ycbcr_image_arrays
    • VK_KHR_imageless_framebuffer
    • VK_KHR_uniform_buffer_standard_layout
    • VK_EXT_border_color_swizzle
    • VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow
    • VK_KHR_shader_maximal_reconvergence
    • VK_KHR_shader_subgroup_extended_types
    • VK_KHR_display
    • VK_EXT_display_control
    • VK_KHR_line_rasterization
    • VK_EXT_line_rasterization
    • VK_KHR_shader_float_controls
    • VK_KHR_shader_float_controls2
    • VK_KHR_spirv_1_4
    • VK_KHR_dynamic_rendering_local_read
    • VK_EXT_subgroup_size_control
    • VK_KHR_format_feature_flags2
    • VK_EXT_direct_mode_display
  • Объявлен устаревшим и запланирован для удаления в следующем выпуске трекер состояний gallium-nine, обеспечивающий поддержку API Direct3D 9. Вместо gallium-nine можно использовать Vulkan и DXVK, имеющий поддержку D3D 8/9/10/11.
  • Объявлен устаревшим и запланирован для удаления в следующем выпуске трекер состояний "gallium-xa", обеспечивающий поддержку виртуального GPU VMWare ("vmwgfx").


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: В Mesa-драйвере NVK обеспечена поддержка Vulkan 1.4 для GPU NVIDIA Maxwell, Pascal и Volta
  3. OpenNews: Проект Mesa заменил OpenGL-драйвер Nouveau на Zink для новых GPU NVIDIA
  4. OpenNews: Релиз Mesa 25.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  5. OpenNews: В Mesa принят amdgpu_virtio для использования OpenGL и Vulkan в гостевых системах
  6. OpenNews: В открытом драйвере Asahi сертифицирована поддержка OpenGL 4.6 для чипов Apple M1 и M2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63202-mesa
Ключевые слова: mesa, opengl, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 09:00, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Блин какая каша в линуксе это ппц просто. Неудивительно что разрабы предпочитают писать под DirectX ну и винду в целом. Ибо проще адаптировать под тот же валвовский протон чем пытаться разгрести эту мешанину в графике, дистрах, файловых системах, рабочих окружениях и т д и т п. Попробуй напиши так чтобы работало.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:06, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Глупости, венда ещё сложнее и ад версий куда хуже, к тому же всё непредсказуемые блобы. Реклама и продвижение среди неофитов привели и вырастили пользователей, и где больше пользователей, там больше денег, больше разработчиков. С телефонами не получилось по той же схеме продажных преподавателей в вузах.
     
     
  • 3.6, Обезьяврус (-), 09:34, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так-то он прав на 100% — в линуксе вообще, можно сказать, нет графики. Вместо неё предлагается использовать васянский костыль крайне низкого качества без какой-либо внятной архитектуры и стабильности. Естественно, что разработчики обходят этот мусор стороной.
     
     
  • 4.7, Сожрал торт (?), 09:39, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Windows - самая лучшая операционная система во всей солнечной системе!!!!!
     
     
  • 5.25, Александр (??), 11:08, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может и во всей вселенной
     
  • 4.8, Аноним (2), 09:42, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В линуксе уже 20 лет 1 драйвер с вендой и он работает примерно идеально с точки зрения разработчиков. Дело определённо не в "графике". И лет 5 уже можно использовать mesa.
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:45, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Реклама и продвижение среди неофитов привели и вырастили пользователей, и где больше пользователей, там больше денег, больше разработчиков.

    А в чем проблема? В итоге-то все в выигрыше.

    Нормальным людям фиолетово, какая там где архитектура: они ОС используют для запуска программ.

     
     
  • 4.10, Аноним (2), 09:54, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    11 хорошо демонстрирует, как и почему развели, и в чём тут проблема. Тут уж даже "нормальные люди" прочувствовали.
     
     
  • 5.12, Аноним (9), 10:27, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 11 хорошо демонстрирует, как и почему развели, и в чём тут проблема.

    Ну так ты скажешь, в чем проблема? Только держи в голове, что под Винду написан абсолютно весь общечеловеческий софт и стоит она сущие копейки.

     
     
  • 6.24, анонд (?), 11:06, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да неужели. $140 (Home версия) на дороге не валяются.
     
  • 5.15, Аноним324 (ok), 10:29, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого в 11 развели? По моему опыту, 11 на данный момент лучшая винда всех времён. Она сверхстабильная, она не заторможеная как некоторые ревизии десятки, она не требует переустановки каждые 4 дня как виндовс XP. Такая же красивая как виста.
     
     
  • 6.26, Аноним (26), 11:08, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До висты ей как до луны пешком. Стабильность зависит от драйверов в первую очередь и тут внезапно у винды есть преимущества, но в единичных случаях типа креатив AE-9, но звуковые карты выпускают и в USB вариантах с более новыми ЦАП/АЦП, а тут линукс оказывается стабильнее без ада USB драйверов под каждую железку. У меня AE-7 вполне сносно работает в Tumbleweed. И это практически вся разница с виндой. А учитывая то насколько люди привыкли к мутному звуку встроек, да на обычных кабелях, то сомневаюсь что винда им сразу будет вещать как все это исправить. А Vulkan делали открытым в противовес директу. Он легче и быстрее и рисует рабочий стол хоть на встройках мгновенно. А 11 утопает в мусоре с копилоткой.
     
  • 5.17, Аноним (17), 10:37, 08/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.19, Аноним (17), 10:44, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Глупости, венда ещё сложнее и ад версий куда хуже

    Я в 11 Винде ставлю старые официальные дрова Nvidia под свою 13-летнюю видяху - и все работает. А в Линуксе - шишь, потому что дрова просто не собираются с последними версиями ядра из-за 100 раз изменившегося его API. Я уж молчу про традиционные "error while loading shared libraries: libfignya.so.3" при попытке запуска древних бинарей, зависимостей для которых в репе давно нет.

    Давай, расскажи мне про ад версий.

     
  • 2.3, Xo (?), 09:15, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у тебя вода.
     
  • 2.4, Аноним (9), 09:27, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Неудивительно что разрабы предпочитают писать под DirectX ну и винду в целом.

    Никто уже давно не пишет "под DirectX" - все  коммерческие проекты юзают готовые движки. И работают эти движки не только под Виндой.

    Или может уважаемый эксперт скажет, как там дела с DirectX на Play Station, Nintendo Switch, и Андроиде?

    > Блин какая каша в линуксе это ппц просто.
    > Ибо проще адаптировать под тот же валвовский протон

    Чел, но вальвовский протон - это буквально и есть Линукс с вот это всей "кашей" и эмуляцией DirectX поверх Vulkan, благодаря который работает Steam Deck. Ты или крестик сними, или трусы надень 😂

     
  • 2.5, Аноним (5), 09:33, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Винда - оплот глобалистов. Неудивительно, что ИИ боты microsoft на линукс сайтах гнобят Линукс и пиарят винду.
     
  • 2.18, Аноним (-), 10:43, 08/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.11, Имя (?), 10:22, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Объявлен устаревшим и запланирован для удаления в следующем выпуске трекер состояний gallium-nine, обеспечивающий поддержку API Direct3D 9.

    А как же старые игры?

     
     
  • 2.16, Аноним324 (ok), 10:30, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй старую версию, чё как маленький то?
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:45, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DXVK же. Или железо тоже старое?
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:59, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так win игры сейчас запускают через DXVK и VKD3D, не? В ближайшее время все будет эмулироваться через Vulkan, костыль под названием "Direct3D" не нужен.
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:00, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/58287-dxvk
     

  • 1.14, Аноним (22), 10:28, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эксперты тестируйте, как раз новый fix вышел:
    https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
     

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