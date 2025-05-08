Релиз Mesa 25.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan

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|1.1, Аноним (1), 09:00, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Блин какая каша в линуксе это ппц просто. Неудивительно что разрабы предпочитают писать под DirectX ну и винду в целом. Ибо проще адаптировать под тот же валвовский протон чем пытаться разгрести эту мешанину в графике, дистрах, файловых системах, рабочих окружениях и т д и т п. Попробуй напиши так чтобы работало.
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|2.2, Аноним (2), 09:06, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Глупости, венда ещё сложнее и ад версий куда хуже, к тому же всё непредсказуемые блобы. Реклама и продвижение среди неофитов привели и вырастили пользователей, и где больше пользователей, там больше денег, больше разработчиков. С телефонами не получилось по той же схеме продажных преподавателей в вузах.
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|3.6, Обезьяврус (-), 09:34, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так-то он прав на 100% — в линуксе вообще, можно сказать, нет графики. Вместо неё предлагается использовать васянский костыль крайне низкого качества без какой-либо внятной архитектуры и стабильности. Естественно, что разработчики обходят этот мусор стороной.
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|4.8, Аноним (2), 09:42, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В линуксе уже 20 лет 1 драйвер с вендой и он работает примерно идеально с точки зрения разработчиков. Дело определённо не в "графике". И лет 5 уже можно использовать mesa.
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|3.9, Аноним (9), 09:45, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Реклама и продвижение среди неофитов привели и вырастили пользователей, и где больше пользователей, там больше денег, больше разработчиков.
А в чем проблема? В итоге-то все в выигрыше.
Нормальным людям фиолетово, какая там где архитектура: они ОС используют для запуска программ.
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|4.10, Аноним (2), 09:54, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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11 хорошо демонстрирует, как и почему развели, и в чём тут проблема. Тут уж даже "нормальные люди" прочувствовали.
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|5.12, Аноним (9), 10:27, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 11 хорошо демонстрирует, как и почему развели, и в чём тут проблема.
Ну так ты скажешь, в чем проблема? Только держи в голове, что под Винду написан абсолютно весь общечеловеческий софт и стоит она сущие копейки.
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|5.15, Аноним324 (ok), 10:29, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кого в 11 развели? По моему опыту, 11 на данный момент лучшая винда всех времён. Она сверхстабильная, она не заторможеная как некоторые ревизии десятки, она не требует переустановки каждые 4 дня как виндовс XP. Такая же красивая как виста.
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|6.26, Аноним (26), 11:08, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До висты ей как до луны пешком. Стабильность зависит от драйверов в первую очередь и тут внезапно у винды есть преимущества, но в единичных случаях типа креатив AE-9, но звуковые карты выпускают и в USB вариантах с более новыми ЦАП/АЦП, а тут линукс оказывается стабильнее без ада USB драйверов под каждую железку. У меня AE-7 вполне сносно работает в Tumbleweed. И это практически вся разница с виндой. А учитывая то насколько люди привыкли к мутному звуку встроек, да на обычных кабелях, то сомневаюсь что винда им сразу будет вещать как все это исправить. А Vulkan делали открытым в противовес директу. Он легче и быстрее и рисует рабочий стол хоть на встройках мгновенно. А 11 утопает в мусоре с копилоткой.
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|3.19, Аноним (17), 10:44, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Глупости, венда ещё сложнее и ад версий куда хуже
Я в 11 Винде ставлю старые официальные дрова Nvidia под свою 13-летнюю видяху - и все работает. А в Линуксе - шишь, потому что дрова просто не собираются с последними версиями ядра из-за 100 раз изменившегося его API. Я уж молчу про традиционные "error while loading shared libraries: libfignya.so.3" при попытке запуска древних бинарей, зависимостей для которых в репе давно нет.
Давай, расскажи мне про ад версий.
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|2.4, Аноним (9), 09:27, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Неудивительно что разрабы предпочитают писать под DirectX ну и винду в целом.
Никто уже давно не пишет "под DirectX" - все коммерческие проекты юзают готовые движки. И работают эти движки не только под Виндой.
Или может уважаемый эксперт скажет, как там дела с DirectX на Play Station, Nintendo Switch, и Андроиде?
> Блин какая каша в линуксе это ппц просто.
> Ибо проще адаптировать под тот же валвовский протон
Чел, но вальвовский протон - это буквально и есть Линукс с вот это всей "кашей" и эмуляцией DirectX поверх Vulkan, благодаря который работает Steam Deck. Ты или крестик сними, или трусы надень 😂
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|2.5, Аноним (5), 09:33, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Винда - оплот глобалистов. Неудивительно, что ИИ боты microsoft на линукс сайтах гнобят Линукс и пиарят винду.
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|1.11, Имя (?), 10:22, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Объявлен устаревшим и запланирован для удаления в следующем выпуске трекер состояний gallium-nine, обеспечивающий поддержку API Direct3D 9.
А как же старые игры?
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|2.21, Аноним (21), 10:59, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так win игры сейчас запускают через DXVK и VKD3D, не? В ближайшее время все будет эмулироваться через Vulkan, костыль под названием "Direct3D" не нужен.
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