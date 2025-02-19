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Релиз Mesa 25.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

19.02.2025 21:57

После трёх месяцев разработки опубликован релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 25.0.0. Первый выпуск ветки Mesa 25.0.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 25.0.1.

В Mesa 25.0 доступна поддержка графического API Vulkan 1.4 в драйверах ANV для GPU Intel, RADV для GPU AMD, NVK для GPU NVIDIA, Asahi для GPU Apple, Turnip для GPU Qualcomm и в программном растеризаторе lavapipe (lvp). В режиме эмулятора (vn) поддерживается API Vulkan 1.3, в драйвере PanVK для GPU ARM Mali - Vulkan 1.1, а в драйверах v3dv (GPU Broadcom VideoCore для Raspberry Pi 4+) и dzn (реализация Vulkan поверх Direct3D 12) - Vulkan 1.0.

В Mesa также обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов iris (GPU Intel Gen 8+), radeonsi (AMD), Crocus (старые GPU Intel Gen4-Gen7), zink, llvmpipe, virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), freedreno (Qualcomm Adreno), d3d12 (прослойка для организации работы OpenGL поверх DirectX 12) и asahi (GPU AGX, используемый в чипах Apple M1 и M2). Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU AMD (r600) и NVIDIA (nvc0). Поддержка OpenGL 3.3 присутствует в драйверах softpipe (программный растеризатор) и nv50 (NVIDIA NV50).

Основные новшества:

  • В Vulkan-драйверах ANV (Intel), RADV (AMD), NVK (NVIDIA), Asahi (Apple), PanVK (ARM Mali) и Turnip (Qualcomm), а также программном растеризаторе lavapipe (lvp) заявлена поддержка API Vulkan 1.4 (ранее поддерживалась версия Vulkan 1.3).
  • В Vulkan-драйвере RADV добавлена начальная поддержка GPU AMD RDNA4 (GFX12, серия AMD Radeon RX 9000).
  • Драйвер RadeonSI переведён на использование бэкенда компиляции шейдеров ACO, созданный компанией Valve в качестве альтернативы компилятору шейдеров LLVM. Бэкенд ACO нацелен на обеспечение генерации кода, насколько это возможно оптимального для шейдеров игровых приложений, а также на достижение очень высокой скорости компиляции. ACO написан на языке С++, разрабатывается с оглядкой на возможность применения для JIT-компиляции и использует быстрые для перебора структуры данных, избегая структур на основе указателей.
  • Добавлен драйвер amdgpu_virtio, позволяющий гостевой системе использовать OpenGL- и Vulkan-драйверы radeonsi, radeonsi_drv_video и radv, предоставляемые хост-окружением. Доступ осуществляется через VirtIO, что обеспечивает высокую производительность 3D-ускорения в виртуальной машине. Заявлено, что производительность amdgpu_virtio выше, чем при использовании драйверов virgl и venus, ранее разработанных для доступа к Vulkan и OpenGL из гостевых систем.
  • Расширены возможности OpenGL-драйвера Panfrost для GPU ARM Mali.
    • Включён по умолчанию механизм "transaction elimination", отбрасывающий избыточные операции (например, отбрасываются операции перезаписи фрагментов, не изменившимися с прошлой отрисовки).
    • Добавлена поддержка инкрементальной отрисовки, позволяющая снизить потребление памяти при рендеринге большого числа объектов за счёт раздельной обработки фрагментов (tile).
    • Добавлена поддержка режима AFBC 32x8, применяемого для оптимизации работы с буфером вывода (scan-out buffer) в некоторых дисплейных контроллерах.
    • Максимально поддерживаемая ширина и высота текстур увеличена с 8192 до 32768 пикселей.
    • Добавлена поддержка режима текстурирования MTK_FMT_MOD_TILE_16L32S, при котором фрагментированные данные копируются во временный нефрагментированный буфер перед отрисовкой (используется для работы с аппаратными декодировщиками видео, присутствующими в SoC MediaTek).
  • В драйвер ANV (Intel) добавлена поддержка Vulkan-расширений для декодирования видео в формате AV1.
  • В Vulkan-драйвере PanVK для GPU ARM Mali на базе архитектуры V10, таких как Mali-G610 и Mali-G310, реализована поддержка API Vulkan 1.1 (ранее поддерживалась версия Vulkan 1.0). PanVK включён в список драйверов, доступных для использования в Mesa по умолчанию (ранее PanVK не отображался в списке драйверов и для его использования нужно было выставлять переменную окружения). На системах ARM сборка PanVK включена по умолчанию.
  • В драйвере PanVK реализованы Vulkan-расширения:
  • В драйвер RADV (AMD) добавлена поддержка Vulkan-расширений VK_KHR_maintenance8 и VK_KHR_depth_clamp_zero_one.
  • В драйвер rusticl добавлена поддержка OpenCL-расширения cl_khr_depth_images.

    1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
    2. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.4
    3. OpenNews: В Mesa принят amdgpu_virtio для использования OpenGL и Vulkan в гостевых системах
    4. OpenNews: В драйвер PanVK добавлена поддержка Vulkan 1.1. Улучшен OpenGL-драйвер Panfrost
    5. OpenNews: Для включения в Mesa передан начальный код для поддержки ОС Fuchsia
    6. OpenNews: Релиз Mesa 24.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan
    Лицензия: CC BY 3.0
    Короткая ссылка: https://opennet.ru/62752-mesa
    Ключевые слова: mesa, vulkan, opengl
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


    Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:44, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как включить venus в qemu?
     
  • 1.2, Анониссимус (?), 23:11, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлен драйвер amdgpu_virtio, позволяющий гостевой системе использовать OpenGL- и Vulkan-драйверы radeonsi, radeonsi_drv_video и radv, предоставляемые хост-окружением.

    Вот бы для венды ещё сделали этот драйвер. Тогда бы отпала последняя причина держать венду на реальном железе.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:58, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > причина держать венду на реальном железе

    Разве необходимость держать винду обусловлена не наличием компьютера?

     
     
  • 3.10, Аноним (-), 00:24, 20/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 3.11, Анониссимус (?), 00:33, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Необходимость венды обсусловлена софтом, который запускается только в ней. У меня есть одна такая софтина, поэтому есть виртуалка с вендой. Если бы не эта софтина, никакой венды не нужно вообще.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:47, 19/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.4, Аноним (5), 23:57, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вулкан не взлетел, какой в нём смысл его разработки дальнейшей?
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 00:00, 20/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Вася (??), 00:12, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Вулкан не взлетел, какой в нём смысл его разработки дальнейшей?

    да влетел он - просто он так высоко взлетел что вам снизу не видно.

     
  • 2.8, Аноним (8), 00:17, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В linux для dxvk в основном. Хотя формально почти все крупные движки в vulkan умеют - в релизах его почти нет.

    Есть ещё вариант выкинуть OpenGL и использовать вместо него zink на новых картах.

     
     
  • 3.14, Аноним (3), 00:43, 20/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:41, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда такое желание покрасоваться неграмотностью при полном незнании вопроса?!
     

  • 1.9, Аноним (9), 00:18, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Потратили целых 3 месяца, а всего лишь 25-я версия. Когда уже сделаете 125-ю?
     
     
  • 2.12, Аноним (8), 00:38, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждый год первая циферка меняется. Получается в 2125-м.
     

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