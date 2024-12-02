Опубликован графический стандарт Vulkan 1.4

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|1.3, Аноним (3), 23:31, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Сколько лет пилят и всё никак не допилят. Даже из флагов хрома убрали возможность работать через вулкан 😁
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|2.20, Аноним (-), 01:07, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лол что?
Версия 1.3 была в 22 году. А сам стандарт с 2016го.
Плюс ты учти инертность отрасли.
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|1.10, Аноним (-), 00:24, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вроде бы много улучшений, но хотелось бы увидеть больше внимания к упрощению разработки под Vulkan. API все еще довольно сложный."
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|2.44, Аноним (44), 05:43, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ого технически простым быть не может, можно накостылить абстракции и опять получить opengl.
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|3.45, laindono (ok), 05:50, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Есть WebGPU, который простой и быстрый одновременно. Точно проще и быстрее OpenGL.
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|1.16, Аноним (6), 00:45, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вулкан не взлетел. Помню в году эдак 2015 пророчили что он одним махом заменит opengl. Воз ныне там 🤷♂️
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|2.17, Аноним (17), 00:53, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вулкан никуда и не взлетает, он в лучшем случае конкурент. Впрочем, даже тотальное хейтерство в сторону ДХ и ОГЛ не помогло.
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|2.19, Аноним (-), 01:03, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вулкан не взлетел.
Угу, и во всех современных видяхах поддержка, и куча движков (unreal, unity, даже всякие бомж варианты типа годота).
Точно не взлетел!
Сейчас даже проще opengl эмулировать через вулкан, чем костылять нативку.
> Помню в году эдак 2015 пророчили что он одним махом заменит opengl. Воз ныне там 🤷♂️
Не знаю кто там пророчил если его только в 2014 начали разрабатывать, а выпустили в 16 году.
Ты думаешь все сразу побежали переписывать движки и игры на новый АПИ?
И тем не менее куча новых игр типа Baldur's Gate 3, RDR2, Star Citizen и тд уже поддерживают.
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|3.22, Аноним (17), 01:12, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> И тем не менее куча новых игр типа
О которых никто не слышал. Пришлось гуглить что это за казуалки.
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|2.47, leap42 (ok), 06:50, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Воз ныне там 🤷♂️
Эм, точно? Я вот из гнома пишу, у него сейчас новый рендеринг: vulkan по умолчанию, ngl на подстраховке. Иногда Ведьмака в lutris запускаю, и там vulkan.
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|2.56, Андрей (??), 07:25, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И при этом сейчас vulkan на линуксе почти везде(стимдековский протон не просто так летает), вплоть до того, что ogl через него то ли обещали обернуть, то ли обернули, что и не удивительно, т.к. суть вулкана именно в том, чтобы быть сделать гибкую низкоуровневую прослойку. Единственное, что не совсем ясно так это то, что вулкану обещали низкоуровневость вплоть до возможности любые вычисления на ускорителях через него обернуть, в т.ч. OCL, SYCL, но в каком это сейчас состоянии не понятно.
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|3.57, пох. (?), 07:43, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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прям так везде что о нем только и говорят но никто не видел.
Прекращай пороть чушь.. .
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|1.18, Аноним (18), 00:56, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Давно уже почти все используют в качестве рендера вулкан. Даже ретро через dxvk. И это хорошо. Опенсурс хотя бы здесь смог отвязаться от корпов в лице дх. Благодаря конечно мантлу от амд, и вальвы с протоном.
Для себя как обычный пользователь, ощутил больше свободы. Узнать бы какие еще прорывы ждут в опенсорсе в будущем.
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|2.24, Аноним (17), 01:14, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Давно уже почти все используют в качестве рендера вулкан.
Примеры будут? А то что-то как был DX11 и c OpenGL так и остаются. Даже Metal сугубо маковский занимает больше рынка, чем кроссплатформенный вулкан)
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|3.33, Аноним (33), 03:17, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что подразумевается под "больше рынка"? Больше игрушек написано? Больше железяк поддерживает?
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|4.46, Аноним (46), 06:39, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Рынок - это товарно-денежные отношения. Коллеге неплохо бы подкрепить свой тезис цифрами.
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|3.61, robot228 (?), 07:49, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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OpenGL это сложная архитектура и очень косячная ВЕЗДЕ. Надеюсь как и многие миллионы - Vulcan заменит его в скором времени.
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|2.25, анусьсним (?), 01:16, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ещё больше свободы от некорпоративной Вальвы с её окончательно убишим линюксь-геймдевелопмент Протоном.
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|2.54, Аноним (6), 07:19, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Давно уже почти все используют в качестве рендера вулкан.
Насколько "давно" и кто это "все" по вашему?
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|1.27, Zenitur (ok), 02:28, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Может не в тему, но всё равно спрошу. Установил на нетбук Win98IF, DirectDraw-игрушки работают нормально, а Direct3D хотят дрова. Есть открытые драйверы для винды на ATi Radeon 6250?
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|1.37, Аноним (37), 03:40, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Одного меня начинает серьёзно раздражать эта зависимость всего и вся от LLVM?
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|2.55, Аноним (6), 07:20, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А тебя не раздражает зависимость всего и вся от ядра, которое в свою очередь зависит от одного человека, который не вечен?
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|1.40, Аноним (40), 04:16, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>Открытые драйверы для GPU AMD (radv), Apple M1/M2 (honeykrisp), Intel (anv), NVIDIA (nvk) и Qualcomm (tu), развиваемые проектом Mesa, уже прошли все тесты совместимости с Vulkan 1.4 из набора CTS (Khronos Conformance Test Suite) и включены в список сертифицированных драйверов.
Что-то здесь не то. Radv это не драйвер, а юзерспейс библиотека. А драйвер называется amdvlk.
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|2.42, Аноним (42), 05:36, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для radv в составе mesa есть vulkan-radeon.
А amdvlk это открытая реализация от amd. Есть еще и закрытая — vulkan-amdgpu-pro.
И, насколько я помню, amd рекомендует использовать именно вариант из mesa.
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|2.49, Аноним (48), 07:05, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это — стандарт, по которому делаются дрова, которые каждые под свою ОС.
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|1.50, Аноним (50), 07:08, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ух когда то писал тысячу строк кода на голом Vulkan лишь для того чтобы рисовать треугольник. Все эти инициализации устройств, свопчейнов, пейплайнов итд это боль!
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|2.58, пох. (?), 07:45, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому и не взлетел. слишком сложОн, и в общем то рыночек помешал.
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|4.62, robot229 (?), 07:52, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Логичнее было бы вам предоставить пруф что наоборот взлетел. А то похоже разделит судьбу дх12.
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|5.71, Аноним (71), 09:38, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Логичнее было бы вам предоставить пруф что наоборот взлетел.
Не логичнее, потому что бремя доказательства лежит на утверждающем.
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|3.66, AleksK (ok), 08:19, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты совсем того? Gnome работает через вулкан. Большая часть игр на линуксе работает через вулкан напрямую или через трансляцию в него dx.
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|2.72, Аноним (71), 09:40, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть 3д движки для рендеринга архитектуры на этом API?
Абсолютно любой современный: Unreal, Unity, Godot...
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|1.65, Анонимчик (?), 08:05, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> API Vulkan примечателен кардинальным упрощением драйверов, выносом генерации команд GPU на сторону приложения ... Для обеспечения высокой производительности и предсказуемости, Vulkan предоставляет приложениям средства для прямого управления операциями GPU ...
А не таится ли здесь корень нынешних и будущих проблем, когда любое самое примитивное глючное приложение сможет "положить" всю систему. Последенее время я такое наблюдаю все чаще и чаще.
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|1.68, Аноним (68), 08:42, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ждём поддержки в видеокартах Nvidia RTX 50 серии. Может с помощью этой версии Vulkan зелёные наконец смогут обеспечить честные 8к в играх с норм фпс)))
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