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Опубликован графический стандарт Vulkan 1.4

02.12.2024 22:29

После почти трёх лет работы консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, опубликовал спецификацию Vulkan 1.4, определяющую API для доступа к графическим и вычислительным возможностям GPU. Новая спецификация вобрала в себя накопившиеся расширения, которые ранее позиционировались как опциональные, а также предоставила ряд новых возможностей и повысила минимальные требования к оборудованию. Инструментарий Vulkan SDK планируют опубликовать в январе 2025 года.

Продукты с поддержкой Vulkan 1.4 готовятся выпустить компании AMD, Arm, Imagination, Intel, NVIDIA, Qualcomm и Samsung. Открытые драйверы для GPU AMD (radv), Apple M1/M2 (honeykrisp), Intel (anv), NVIDIA (nvk) и Qualcomm (tu), развиваемые проектом Mesa, уже прошли все тесты совместимости с Vulkan 1.4 из набора CTS (Khronos Conformance Test Suite) и включены в список сертифицированных драйверов. В список также включены драйверы Samsung и Qualcomm для платформы Android, а также драйверы для GPU PowerVR D-Series DXT* от компании Imagination Technologies и проприетарные драйверы NVIDIA.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка механизма "Streaming Transfers", предназначенного для обеспечения потоковой передачи больших объёмов данных между основной системой (хостом) и графическим устройством, не прерывая при этом рендеринг и не замедляя его производительность. Механизм реализован при помощи нового расширения VK_EXT_host_image_copy, поддержка которого является опциональной.
  • Переведены в разряд обязательных возможности, нацеленные на повышение производительности:
    • Push Descriptors - возможность записывать обновления дескрипторов непосредственно в буфер команд, вместо создания отдельных наборов дескрипторов и их привязки к буферу команд.
    • VK_KHR_dynamic_rendering_local_read - позволяет выполнять чтение из вложенных буферов (attachments) и ресурсов, записанных предыдущими фрагментными шейдерами, в рамках динамических проходов рендеринга (render pass).
    • VK_EXT_scalar_block_layout - позволяет использовать Си-подобную структуру для блоков SPIR-V, в которой можно выравнивать не скалярные типы на основе размера их компонентов.
  • В состав включены расширения VK_KHR_maintenance5 и VK_KHR_maintenance6, предоставляющее вспомогательные команды и структуры для упрощения управления ресурсами и шейдерами.
  • Гарантирована поддержка рендеринга с разрешением 8K (7680 x 4320 пикселей) и с использованием до 8 независимых буферов рендеринга.
  • В состав включены расширения:
  • Переведены в разряд обязательных многие возможности, ранее являвшиеся опциональными.
  • Добавлена большая порция новых команд и структур.

API Vulkan примечателен кардинальным упрощением драйверов, выносом генерации команд GPU на сторону приложения, возможностью подключения отладочных слоёв, унификацией API для различных платформ и применением предкомпилированного промежуточного представления кода для выполнения на стороне GPU.

Для обеспечения высокой производительности и предсказуемости, Vulkan предоставляет приложениям средства для прямого управления операциями GPU и встроенную поддержку многопоточной обработки команд GPU, что минимизирует накладные расходы, вносимые драйвером, а реализуемые на стороне драйвера возможности заметно упрощаются и становятся более предсказуемыми. Например, такие операции, как управление памятью и обработка ошибок, реализуемые в OpenGL на стороне драйвера, в Vulkan вынесены на уровень приложения.

Vulkan охватывает все доступные платформы и предоставляет единый API для настольных, мобильных систем и Web, позволяя использовать один общий API для различных графических процессоров и областей применения. Благодаря многослойной архитектуре Vulkan, подразумевающей создание инструментов, работающих с любыми GPU, производители оборудования могут использовать при разработке типовые инструменты для проверки кода, отладки и профилирования.

Для создания шейдеров предлагается переносимое промежуточное представление SPIR-V, основанное на LLVM и использующее общие с OpenCL базовые технологии. C Vulkan также можно использовать язык шейдеров HLSL, применяемый в DirectX, через его трансляцию в SPIR-V. Для управления устройствами и экранами в Vulkan предлагается интерфейс WSI (Window System Integration), решающий примерно те же задачи, что и EGL в OpenGL ES. Поддержка WSI из коробки доступна в Wayland - все приложения, использующие Vulkan, могут запускаться в окружении немодифицированных серверов Wayland. Возможность работы через WSI также обеспечена для Android, X11 (c DRI3), Windows, Tizen, macOS и iOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.khronos.org/news/p...)
  2. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.3
  3. OpenNews: Релиз Mesa 24.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  4. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2
  5. OpenNews: Консорциум Khronos взял в свои руки разработку открытого компилятора шейдеров Slang
  6. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62331-vulkan
Ключевые слова: vulkan, gpu
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Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 23:31, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сколько лет пилят и всё никак не допилят. Даже из флагов хрома убрали возможность работать через вулкан 😁
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:12, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прямо как вяленого. Очередной оупенсорцный долгострой.
     
  • 2.20, Аноним (-), 01:07, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол что?
    Версия 1.3 была в 22 году. А сам стандарт с 2016го.
    Плюс ты учти инертность отрасли.
     

  • 1.10, Аноним (-), 00:24, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вроде бы много улучшений, но хотелось бы увидеть больше внимания к упрощению разработки под Vulkan. API все еще довольно сложный."
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 05:43, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ого технически простым быть не может, можно накостылить абстракции и опять получить opengl.
     
     
  • 3.45, laindono (ok), 05:50, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Есть WebGPU, который простой и быстрый одновременно. Точно проще и быстрее OpenGL.
     

  • 1.16, Аноним (6), 00:45, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вулкан не взлетел. Помню в году эдак 2015 пророчили что он одним махом заменит opengl. Воз ныне там 🤷‍♂️
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:53, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вулкан никуда и не взлетает, он в лучшем случае конкурент. Впрочем, даже тотальное хейтерство в сторону ДХ и ОГЛ не помогло.
     
  • 2.19, Аноним (-), 01:03, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вулкан не взлетел.

    Угу, и во всех современных видяхах поддержка, и куча движков (unreal, unity, даже всякие бомж варианты типа годота).
    Точно не взлетел!
    Сейчас даже проще opengl эмулировать через вулкан, чем костылять нативку.

    > Помню в году эдак 2015 пророчили что он одним махом заменит opengl. Воз ныне там 🤷‍♂️

    Не знаю кто там пророчил если его только в 2014 начали разрабатывать, а выпустили в 16 году.
    Ты думаешь все сразу побежали переписывать движки и игры на новый АПИ?
    И тем не менее куча новых игр типа Baldur's Gate 3, RDR2, Star Citizen и тд уже поддерживают.

     
     
  • 3.22, Аноним (17), 01:12, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > И тем не менее куча новых игр типа

    О которых никто не слышал. Пришлось гуглить что это за казуалки.

     
  • 2.47, leap42 (ok), 06:50, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Воз ныне там 🤷‍♂️

    Эм, точно? Я вот из гнома пишу, у него сейчас новый рендеринг: vulkan по умолчанию, ngl на подстраховке. Иногда Ведьмака в lutris запускаю, и там vulkan.

     
  • 2.56, Андрей (??), 07:25, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И при этом сейчас vulkan на линуксе почти везде(стимдековский протон не просто так летает), вплоть до того, что ogl через него то ли обещали обернуть, то ли обернули, что и не удивительно, т.к. суть вулкана именно в том, чтобы быть сделать гибкую низкоуровневую прослойку. Единственное, что не совсем ясно так это то, что вулкану обещали низкоуровневость вплоть до возможности любые вычисления на ускорителях через него обернуть, в т.ч. OCL, SYCL, но в каком это сейчас состоянии не понятно.
     
     
  • 3.57, пох. (?), 07:43, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    прям так везде что о нем только и говорят но никто не видел.
    Прекращай пороть чушь.. .
     
  • 2.67, Ванильный постгрес хуерга (?), 08:23, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мамка твоя не взлетела
     
  • 2.69, Аноним (69), 09:24, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заменить он должен был разве что Direct3D, OpenGL и так умер.
     

  • 1.18, Аноним (18), 00:56, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Давно уже почти все используют в качестве рендера вулкан. Даже ретро через dxvk. И это хорошо. Опенсурс хотя бы здесь смог отвязаться от корпов в лице дх. Благодаря конечно мантлу от амд, и вальвы с протоном.
    Для себя как обычный пользователь, ощутил больше свободы. Узнать бы какие еще прорывы ждут в опенсорсе в будущем.
     
     
  • 2.24, Аноним (17), 01:14, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давно уже почти все используют в качестве рендера вулкан.

    Примеры будут? А то что-то как был DX11 и c OpenGL так и остаются. Даже Metal сугубо маковский занимает больше рынка, чем кроссплатформенный вулкан)

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 03:17, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что подразумевается под "больше рынка"? Больше игрушек написано? Больше железяк поддерживает?
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 06:39, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Рынок - это товарно-денежные отношения. Коллеге неплохо бы подкрепить свой тезис цифрами.
     
  • 3.61, robot228 (?), 07:49, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    OpenGL это сложная архитектура и очень косячная ВЕЗДЕ. Надеюсь как и многие миллионы - Vulcan заменит его в скором времени.
     
     
  • 4.64, robot229 (?), 07:54, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смешно, учитывая насколько вулкан сложнее из-за низкоуровнивости.
     
  • 2.25, анусьсним (?), 01:16, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ещё больше свободы от некорпоративной Вальвы с её окончательно убишим линюксь-геймдевелопмент Протоном.
     
  • 2.54, Аноним (6), 07:19, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давно уже почти все используют в качестве рендера вулкан.

    Насколько "давно" и кто это "все" по вашему?

     

  • 1.21, Аноним (21), 01:11, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На самом деле нет особой разницы в api, влиять будет то как конкретный проект оптимизируют.
    https://www.youtube.com/watch?v=NbpZCSf4_Yk
     
  • 1.27, Zenitur (ok), 02:28, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Может не в тему, но всё равно спрошу. Установил на нетбук Win98IF, DirectDraw-игрушки работают нормально, а Direct3D хотят дрова. Есть открытые драйверы для винды на ATi Radeon 6250?
     
     
  • 2.29, Хрю (?), 02:36, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое IF в контексте Win98IF?
     
     
  • 3.34, Zenitur (ok), 03:27, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неофициальная сборка. Как расшифровывается - не знаю.
     
  • 3.38, Аноним (38), 03:40, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Васянская сборка 98SE, IF - Игорь Федоренко.
     
  • 2.48, Аноним (48), 07:03, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет и не будет.
     

  • 1.37, Аноним (37), 03:40, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Одного меня начинает серьёзно раздражать эта зависимость всего и вся от LLVM?
     
     
  • 2.55, Аноним (6), 07:20, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебя не раздражает зависимость всего и вся от ядра, которое в свою очередь зависит от одного человека, который не вечен?
     
  • 2.70, Аноним (69), 09:25, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     

  • 1.40, Аноним (40), 04:16, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >Открытые драйверы для GPU AMD (radv), Apple M1/M2 (honeykrisp), Intel (anv), NVIDIA (nvk) и Qualcomm (tu), развиваемые проектом Mesa, уже прошли все тесты совместимости с Vulkan 1.4 из набора CTS (Khronos Conformance Test Suite) и включены в список сертифицированных драйверов.

    Что-то здесь не то. Radv это не драйвер, а юзерспейс библиотека. А драйвер называется amdvlk.

     
     
  • 2.41, Zenitur (ok), 05:28, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    amdvlk развивает AMD, а radv развивает Mesa.
     
  • 2.42, Аноним (42), 05:36, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для radv в составе mesa есть vulkan-radeon.
    А amdvlk это открытая реализация от amd. Есть еще и закрытая — vulkan-amdgpu-pro.
    И, насколько я помню, amd рекомендует использовать именно вариант из mesa.
     

  • 1.43, нитгитлистер (?), 05:41, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что-то так не понятно это версия для всех ОС или только для линя?
     
     
  • 2.49, Аноним (48), 07:05, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это — стандарт, по которому делаются дрова, которые каждые под свою ОС.
     

  • 1.50, Аноним (50), 07:08, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух когда то писал тысячу строк кода на голом Vulkan лишь для того чтобы рисовать треугольник. Все эти инициализации устройств, свопчейнов, пейплайнов итд это боль!
     
     
  • 2.58, пох. (?), 07:45, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому и не взлетел. слишком сложОн, и в общем то рыночек помешал.
     
     
  • 3.60, robot228 (?), 07:47, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    пруфы что не взлетел
     
     
  • 4.62, robot229 (?), 07:52, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Логичнее было бы вам предоставить пруф что наоборот взлетел. А то похоже разделит судьбу дх12.
     
     
  • 5.71, Аноним (71), 09:38, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Логичнее было бы вам предоставить пруф что наоборот взлетел.

    Не логичнее, потому что бремя доказательства лежит на утверждающем.

     

  • 1.59, robot228 (?), 07:46, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть 3д движки для рендеринга архитектуры на этом API?
     
     
  • 2.63, robot229 (?), 07:52, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет. Даже из хрома поддержку экспериментальную выпилили.
     
     
  • 3.66, AleksK (ok), 08:19, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты совсем того? Gnome работает через вулкан. Большая часть игр на линуксе работает через вулкан напрямую или через трансляцию в него dx.
     
  • 2.72, Аноним (71), 09:40, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть 3д движки для рендеринга архитектуры на этом API?

    Абсолютно любой современный: Unreal, Unity, Godot...

     

  • 1.65, Анонимчик (?), 08:05, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > API Vulkan примечателен кардинальным упрощением драйверов, выносом генерации команд GPU на сторону приложения ... Для обеспечения высокой производительности и предсказуемости, Vulkan предоставляет приложениям средства для прямого управления операциями GPU ...

    А не таится ли здесь корень нынешних и будущих проблем, когда любое самое примитивное глючное приложение сможет "положить" всю систему. Последенее время я такое наблюдаю все чаще и чаще.

     
  • 1.68, Аноним (68), 08:42, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём поддержки в видеокартах Nvidia RTX 50 серии. Может с помощью этой версии Vulkan зелёные наконец смогут обеспечить честные 8к в играх с норм фпс)))
     

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