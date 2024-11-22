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Релиз Mesa 24.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan

22.11.2024 16:30

После трёх месяцев разработки опубликован релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 24.3.0. Первый выпуск ветки Mesa 24.3.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 24.3.1.

В Mesa 24.3 доступна поддержка графического API Vulkan 1.3 в драйверах anv для GPU Intel, radv для GPU AMD, NVK для GPU NVIDIA, tu для GPU Qualcomm, в программном растеризаторе lavapipe (lvp), в режиме эмулятора (vn) и в v3dv (GPU Broadcom VideoCore для Raspberry Pi 4+). Поддержка Vulkan 1.0 реализована в драйверах dzn (реализация Vulkan поверх Direct3D 12) и panvk (GPU ARM Mali).

В Mesa также обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов iris (GPU Intel Gen 8+), radeonsi (AMD), Crocus (старые GPU Intel Gen4-Gen7), zink, llvmpipe, virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), freedreno (Qualcomm Adreno), d3d12 (прослойка для организации работы OpenGL поверх DirectX 12) и asahi (GPU AGX, используемый в чипах Apple M1 и M2). Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU AMD (r600) и NVIDIA (nvc0). Поддержка OpenGL 3.3 присутствует в драйверах softpipe (программный растеризатор) и nv50 (NVIDIA NV50).

Основные новшества:



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Релиз Mesa 24.2, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: В Mesa-драйвере RADV сертифицирована поддержка Vulkan 1.3 для старых GPU AMD
  4. OpenNews: Для включения в Mesa передан начальный код для поддержки ОС Fuchsia
  5. OpenNews: В Mesa-драйвере radv реализована поддержка расширений Vulkan для кодирования видео h.265
  6. OpenNews: В Mesa принят код NVK, открытого Vulkan-драйвера для видеокарт NVIDIA
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62277-mesa
Ключевые слова: mesa, opengl, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 17:30, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без раста нельзя nouveau собрать, диверсия не иначе.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:54, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С какого перпугу?
     
  • 2.15, Аноним (15), 18:23, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без раста нельзя хромиум собрать, вот уж где диверсия.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 18:30, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Ugoogled Chromium?
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:52, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Куда делся в билде -Ddri3=enabled ???
    ERROR: Unknown options: "dri3"
     
     
  • 2.13, Аноним (15), 18:21, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше нельзя, не нравится напиши свою.
     

  • 1.6, Аноним (6), 18:01, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, в чём отличие mesa-va-drivers от intel-media-driver? Оба для vaapi, запутался.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:17, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для Intel лучше использовать intel-media-driver.
    mesa-va-drivers используют с графикой AMD.
    Но, я не пробовал использовать последний для графики Intel.
     

  • 1.7, Аноним (7), 18:02, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему ускорение не работает на пентиуме3?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:07, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нечем ускорять?
     
     
  • 3.9, Аноним (7), 18:11, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно и так. А почему не сделают чтобы можно было один комьютер на всю жизнь купить, его бы хватало и больше не парится? Как жигули например. Как вы считаете?
     
     
  • 4.11, Аноним (5), 18:18, 22/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.14, Аноним (-), 18:22, 22/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.16, Аноним (16), 18:27, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Core 2 Duo возьмите, будет вам аналог жигуля. А Pentium 3 — это уже запорожец какой-то.
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:20, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему ускорение не работает на пентиуме3?

    Как это не работает, попробуйте его с крыши вниз запустить. Видите - 9.81 метра на секунду в квадрате, обычное земное ускорение!

     
  • 2.17, Аноним (17), 18:28, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из-за отсутствия встроенной графики.
     

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