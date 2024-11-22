Релиз Mesa 24.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan

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|1.6, Аноним (6), 18:01, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, в чём отличие mesa-va-drivers от intel-media-driver? Оба для vaapi, запутался.
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|2.10, Аноним (10), 18:17, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для Intel лучше использовать intel-media-driver.
mesa-va-drivers используют с графикой AMD.
Но, я не пробовал использовать последний для графики Intel.
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|3.9, Аноним (7), 18:11, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно и так. А почему не сделают чтобы можно было один комьютер на всю жизнь купить, его бы хватало и больше не парится? Как жигули например. Как вы считаете?
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|4.16, Аноним (16), 18:27, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Core 2 Duo возьмите, будет вам аналог жигуля. А Pentium 3 — это уже запорожец какой-то.
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|2.12, Аноним (12), 18:20, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему ускорение не работает на пентиуме3?
Как это не работает, попробуйте его с крыши вниз запустить. Видите - 9.81 метра на секунду в квадрате, обычное земное ускорение!
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