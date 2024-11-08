В Mesa-драйвере RADV сертифицирована поддержка Vulkan 1.3 для старых GPU AMD

2.23 , Аноним ( 22 ), 14:41, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – https://store.steampowered.com/hwsurvey/

2.26 , Аноним ( 26 ), 14:50, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неправда. На Линус нету поддержки античитов. А ещё профессионального ПО для профессионалов (Krita и Blender - исключения)

3.31 , Аноним ( 10 ), 14:58, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Vivado - это для профессионалов или нет?

4.35 , Аноним ( 35 ), 15:03, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Для профи у которых не нашлось денег на винду, зато есть время на прдолинг линуксов)

Вообще твой пример хороший.

Показывает, что для линукса кто-то таки делает проф.софт. Но в таких случаях я обычно спрашиваю "а назовите проф.софт который есть под линукс, и нет под винду"))

5.39 , Аноним ( 10 ), 15:07, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А вы, простите, кто такое, чтобы вам отвечать?

6.45 , Аноним ( - ), 15:37, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как в анекдоте "такой же б̶ы̶д̶л̶о̶ анон как и ты"))

Можешь не отвечать, я и так знаю что такого софта, как пальцев на руке у фрезеровщика 5го разряда. Просто так исторически сложилось, что пользоватлеи хотят просто работать, а не прдолить свою систему, читать маны и УМВР на форумах.

Да, для красноглазиков линукс как и юниксы зашли - на серваках они уместны.

Но для десктопа.. 4% говорят сами за себя.

5.41 , Аноним ( 41 ), 15:15, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – линукс-софт настолько хороший, что его портируют на любую платформу с компилятором, а если компилятора нет, то сперва портируют компилятор и затем софт.

вендософт настолько корявый, что его невозможно портировать даже если очень хочется.

6.51 , Аноним ( 13 ), 15:53, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но обычно просто не хочется.

3.38 , Аноним ( 41 ), 15:06, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Античит это malware в чистом виде, так что отсутствие "поддержки" в линуксе это не баг, а фича.

4.54 , Аноним ( - ), 16:09, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Античит это malware в чистом виде, так что отсутствие "поддержки" в линуксе это не баг, а фича. Фича заключается в том, что линуксятников банят на серваках?

Отличная фича! Мне нравится. 2.30 , Аноним ( - ), 14:56, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Теперь официально: линукс более игровая платформа, чем винда Будешь тух-картс запускать на этом старье?

Там как раз недавно новая версия вышла. С прям таки шикарнейшим графонием (как для гнутой игрулины).

Хотя... может тормозить... Ну ничего, получишь кинематографический фпс и мыльцо.

