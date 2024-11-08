В Mesa-драйвере RADV сертифицирована поддержка Vulkan 1.3 для старых GPU AMD

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|2.9, Аноним (9), 13:51, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-нибудь типа отсутствия поддержки даблпресижн. Но я не знаю реально, лишь предполагаю какого класса проблемы могут приводить к этому.
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|2.12, mos87 (ok), 14:13, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вулкан работаёт, всё так.
она довольно слабая была даже в её родном 2012, так что пох. Никому продвинутые фичи на ней не нужны всё равно.
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|2.13, Аноним (13), 14:16, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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HD 7790 — ядро Bonaire, HD 7750/7770 — Cape Verde. R7 250X (который тоже Cape Verde) в списке также отсутствует, можно сделать вывод.
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|2.16, НяшМяш (ok), 14:24, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Some chips are missing because we don't have access
Просто не было такой видяхи у тестировщиков. В пулл реквесте тоже поддержка не добавлена.
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|1.6, Xenia Joness (ok), 13:46, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Полный список видеокарт, упомянутых при сертификации драйвера RADV:
И наверняка полностью соответствует списку в музее)
Думала, что такие карты все уже в утилизации. Неужели ими кто-то пользуется?
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|2.10, Аноним (10), 14:00, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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HD2600 - как тебе такое, Илон М...? И, ведь, работает и жрать не просит.
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|3.27, Аноним (-), 14:53, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И, ведь, работает и жрать не просит.
Под работой вы подразумеваете тупую отрисовку десктопа?))
И которая даже не потянет H.264 с нормальным битрейтом? Про что-то более современное даже спрашивать нет смысла.
Ну тогда даааа, типа "работает")))
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|4.36, Аноним (10), 15:03, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хех, десктоп нормально даже встройка Intel G4 на Lenovo T отрисовывает.
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|2.19, Аноним (19), 14:29, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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lspci | grep VGA
02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV630 XT [Radeon HD 2600 XT]
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|3.28, Аноним (-), 14:54, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> lspci | grep VGA
> 02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV630 XT [Radeon HD 2600 XT]
Перепись бомж систем на два треда ниже.
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|2.34, Аноним (-), 15:03, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Думала, что такие карты все уже в утилизации.
Должны были быть, но до них добрались местные обыватели.
> Неужели ими кто-то пользуется?
Таки да. Гордые обладатели core2duo.
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|3.32, Аноним (-), 14:59, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Какой еще гуй у драйвера, наркоман?!
А ты предлагаешь вольтаж, частоты, параметры для вентиляторов, пресеты и так далее в конфигах прдолить?
Вместо того, чтобы просто настроить кривые и все остальное в ui?
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|4.42, Аноним (42), 15:20, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Деды так делали и я не далее как недавно настраивал все работает быстро и удобно. Все равно твой гуй не делает ничего крома правки Текстового файла конфигов.
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|5.50, Аноним (13), 15:49, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оправдывание пердолинга — это какой-то стокгольмский синдром прямо.
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|6.56, Аноним (-), 16:13, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оправдывание пердолинга — это какой-то стокгольмский синдром прямо.
Уф, напомнило службу в армии много лет назад.
Когда диды и контрабасы "да мы гнилую капустку жрали, мы сортиры драили щеткой, мы ломом плац подметали! А теперь хотим чтобы и вы так же само!"
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|2.26, Аноним (26), 14:50, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неправда. На Линус нету поддержки античитов. А ещё профессионального ПО для профессионалов (Krita и Blender - исключения)
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|4.35, Аноним (35), 15:03, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для профи у которых не нашлось денег на винду, зато есть время на прдолинг линуксов)
Вообще твой пример хороший.
Показывает, что для линукса кто-то таки делает проф.софт.
Но в таких случаях я обычно спрашиваю "а назовите проф.софт который есть под линукс, и нет под винду"))
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|6.45, Аноним (-), 15:37, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как в анекдоте "такой же б̶ы̶д̶л̶о̶ анон как и ты"))
Можешь не отвечать, я и так знаю что такого софта, как пальцев на руке у фрезеровщика 5го разряда.
Просто так исторически сложилось, что пользоватлеи хотят просто работать, а не прдолить свою систему, читать маны и УМВР на форумах.
Да, для красноглазиков линукс как и юниксы зашли - на серваках они уместны.
Но для десктопа.. 4% говорят сами за себя.
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|5.41, Аноним (41), 15:15, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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линукс-софт настолько хороший, что его портируют на любую платформу с компилятором, а если компилятора нет, то сперва портируют компилятор и затем софт.
вендософт настолько корявый, что его невозможно портировать даже если очень хочется.
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|3.38, Аноним (41), 15:06, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Античит это malware в чистом виде, так что отсутствие "поддержки" в линуксе это не баг, а фича.
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|4.54, Аноним (-), 16:09, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Античит это malware в чистом виде, так что отсутствие "поддержки" в линуксе это не баг, а фича.
Фича заключается в том, что линуксятников банят на серваках?
Отличная фича! Мне нравится.
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|2.30, Аноним (-), 14:56, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Теперь официально: линукс более игровая платформа, чем винда
Будешь тух-картс запускать на этом старье?
Там как раз недавно новая версия вышла. С прям таки шикарнейшим графонием (как для гнутой игрулины).
Хотя... может тормозить... Ну ничего, получишь кинематографический фпс и мыльцо.
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|1.37, corvuscor (ok), 15:03, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Новость очень годная, но почему-то никто не пишет о еще более годной новости - panvk теперь официально может в Vulkan 1.0, фичи Vulkan 1.1 готовы на 82%.
Это касается буквально подавляющего числа одноплатников и кучи мелких устройств с графикой ARM.
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|1.44, Аноним (44), 15:33, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня на работе был комп с R7 250. Теперь я бы мог запускать на нем игрушки под DX11, который этой видушкой поддерживается.
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