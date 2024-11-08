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В Mesa-драйвере RADV сертифицирована поддержка Vulkan 1.3 для старых GPU AMD

08.11.2024 13:13

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, признал полную совместимость развиваемого проектом Mesa открытого драйвера RADV со спецификацией Vulkan 1.3. Драйвер успешно прошёл все тесты из набора CTS (Khronos Conformance Test Suite) и включён в список сертифицированных драйверов. Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos.

Проверка была выполнена на системах с процессорами Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen Threadripper 1950X и AMD Ryzen 9 3900X. Сертификация пройдена для семейств видеокарт на базе старых поколений GPU AMD - GCN 1.0/GFX6 и GCN 1.1/GFX7, выпускавшихся до появления графического API Vulkan.

Полный список видеокарт, упомянутых при сертификации драйвера RADV:

  • AMD Radeon HD 7790
  • AMD Radeon HD 7850
  • AMD Radeon HD 7870
  • AMD Radeon HD 7870 XT
  • AMD Radeon HD 7950
  • AMD Radeon HD 7950 Boost
  • AMD Radeon HD 7970
  • AMD Radeon HD 7970 GHz Edition
  • AMD Radeon HD 7990
  • AMD Radeon HD 8570
  • AMD Radeon HD 8670
  • AMD Radeon HD 8770
  • AMD Radeon HD 8870
  • AMD Radeon HD 8950
  • AMD Radeon HD 8970
  • AMD Radeon HD 8990
  • AMD Radeon R5 240
  • AMD Radeon R5 330
  • AMD Radeon R5 340
  • AMD Radeon R5 340X
  • AMD Radeon R5 430
  • AMD Radeon R5 435
  • AMD Radeon R7 240
  • AMD Radeon R7 250
  • AMD Radeon R7 260
  • AMD Radeon R7 260X
  • AMD Radeon R7 265
  • AMD Radeon R7 340
  • AMD Radeon R7 350
  • AMD Radeon R7 350X
  • AMD Radeon R7 360
  • AMD Radeon R7 370
  • AMD Radeon R7 430
  • AMD Radeon R7 435
  • AMD Radeon R9 270
  • AMD Radeon R9 270X
  • AMD Radeon R9 280
  • AMD Radeon R9 280X
  • AMD Radeon R9 360
  • AMD Radeon R9 370
  • AMD Radeon R9 370X
  • AMD Radeon R9 M390
  • AMD Radeon RX 455


  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Релиз Mesa 24.2, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: В драйвере Panthor для GPU Mali G610 обеспечена совместимость с OpenGL ES 3.1
  4. OpenNews: Представлен новый видеодрайвер для чипа Apple M1, поддерживающий Vulkan 1.3
  5. OpenNews: NVK и Zink существенно улучшили ситуацию с открытыми драйверами для GPU NVIDIA
  6. OpenNews: В Mesa-драйвере radv реализована поддержка расширений Vulkan для кодирования видео h.265
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62197-vulkan
Ключевые слова: vulkan, amd, khronos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ilya Indigo (ok), 13:25, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что не так с AMD Radeon HD 7770 ?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:51, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-нибудь типа отсутствия поддержки даблпресижн. Но я не знаю реально, лишь предполагаю какого класса проблемы могут приводить к этому.
     
     
  • 3.46, commiethebeastie (ok), 15:40, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я помню, на первой GCN с double наоборот всё очень хорошо, потом подрезали.
     
  • 2.12, mos87 (ok), 14:13, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вулкан работаёт, всё так.

    она довольно слабая была даже в её родном 2012, так что пох. Никому продвинутые фичи на ней не нужны всё равно.

     
  • 2.13, Аноним (13), 14:16, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    HD 7790 — ядро Bonaire, HD 7750/7770 — Cape Verde. R7 250X (который тоже Cape Verde) в списке также  отсутствует, можно сделать вывод.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:35, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разная архитектура 7790 — GCN 2 gen., а у 7750/7770 GCN 1 gen.:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_Core_Next#Generations
    https://en.wikipedia.org/wiki/Radeon_HD_7000_series
     
  • 2.16, НяшМяш (ok), 14:24, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Some chips are missing because we don't have access

    Просто не было такой видяхи у тестировщиков. В пулл реквесте тоже поддержка не добавлена.

     

  • 1.6, Xenia Joness (ok), 13:46, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Полный список видеокарт, упомянутых при сертификации драйвера RADV:

    И наверняка полностью соответствует списку в музее)
    Думала, что такие карты все уже в утилизации. Неужели ими кто-то пользуется?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:00, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    HD2600 - как тебе такое, Илон М...? И, ведь, работает и жрать не просит.
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 14:53, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И, ведь, работает и жрать не просит.

    Под работой вы подразумеваете тупую отрисовку десктопа?))
    И которая даже не потянет H.264 с нормальным битрейтом? Про что-то более современное даже спрашивать нет смысла.

    Ну тогда даааа, типа "работает")))

     
     
  • 4.36, Аноним (10), 15:03, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хех, десктоп нормально даже встройка Intel G4 на Lenovo T отрисовывает.
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:29, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    lspci | grep VGA
    02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV630 XT [Radeon HD 2600 XT]
     
     
  • 3.28, Аноним (-), 14:54, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > lspci | grep VGA
    > 02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV630 XT [Radeon HD 2600 XT]

    Перепись бомж систем на два треда ниже.

     
  • 2.34, Аноним (-), 15:03, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Думала, что такие карты все уже в утилизации.

    Должны были быть, но до них добрались местные обыватели.

    > Неужели ими кто-то пользуется?

    Таки да. Гордые обладатели core2duo.

     

  • 1.7, Аноним (7), 13:47, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А GUI есть?
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 14:30, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой еще гуй у драйвера, наркоман?!
     
     
  • 3.32, Аноним (-), 14:59, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Какой еще гуй у драйвера, наркоман?!

    А ты предлагаешь вольтаж, частоты, параметры для вентиляторов, пресеты и так далее в конфигах прдолить?
    Вместо того, чтобы просто настроить кривые и все остальное в ui?

     
     
  • 4.42, Аноним (42), 15:20, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Деды так делали и я не далее как недавно настраивал все работает быстро и удобно. Все равно твой гуй не делает ничего крома правки Текстового файла конфигов.
     
     
  • 5.50, Аноним (13), 15:49, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оправдывание пердолинга — это какой-то стокгольмский синдром прямо.
     
     
  • 6.56, Аноним (-), 16:13, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оправдывание пердолинга — это какой-то стокгольмский синдром прямо.

    Уф, напомнило службу в армии много лет назад.
    Когда диды и контрабасы "да мы гнилую капустку жрали, мы сортиры драили щеткой, мы ломом плац подметали! А теперь хотим чтобы и вы так же само!"

     
  • 2.40, Аноним (40), 15:09, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    открой для себя кор контрол для амд видюх уже
     

  • 1.17, НяшМяш (ok), 14:25, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь официально: линукс более игровая платформа, чем винда
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 14:41, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://store.steampowered.com/hwsurvey/
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:50, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправда. На Линус нету поддержки античитов. А ещё профессионального ПО для профессионалов (Krita и Blender - исключения)
     
     
  • 3.31, Аноним (10), 14:58, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vivado - это для профессионалов или нет?
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 15:03, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для профи у которых не нашлось денег на винду, зато есть время на прдолинг линуксов)
    Вообще твой пример хороший.
    Показывает, что для линукса кто-то таки делает проф.софт.

    Но в таких случаях я обычно спрашиваю "а назовите проф.софт который есть под линукс, и нет под винду"))

     
     
  • 5.39, Аноним (10), 15:07, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы, простите, кто такое, чтобы вам отвечать?
     
     
  • 6.45, Аноним (-), 15:37, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как в анекдоте "такой же б̶ы̶д̶л̶о̶ анон как и ты"))
    Можешь не отвечать, я и так знаю что такого софта, как пальцев на руке у фрезеровщика 5го разряда.

    Просто так исторически сложилось, что пользоватлеи хотят просто работать, а не прдолить свою систему, читать маны и УМВР на форумах.
    Да, для красноглазиков линукс как и юниксы зашли - на серваках они уместны.
    Но для десктопа.. 4% говорят сами за себя.

     
  • 5.41, Аноним (41), 15:15, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    линукс-софт настолько хороший, что его портируют на любую платформу с компилятором, а если компилятора нет, то сперва портируют компилятор и затем софт.
    вендософт настолько корявый, что его невозможно портировать даже если очень хочется.
     
     
  • 6.51, Аноним (13), 15:53, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но обычно просто не хочется.
     
  • 3.38, Аноним (41), 15:06, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Античит это malware в чистом виде, так что отсутствие "поддержки" в линуксе это не баг, а фича.
     
     
  • 4.54, Аноним (-), 16:09, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Античит это malware в чистом виде, так что отсутствие "поддержки" в линуксе это не баг, а фича.

    Фича заключается в том, что линуксятников банят на серваках?
    Отличная фича! Мне нравится.

     
  • 2.30, Аноним (-), 14:56, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Теперь официально: линукс более игровая платформа, чем винда

    Будешь тух-картс запускать на этом старье?
    Там как раз недавно новая версия вышла. С прям таки шикарнейшим графонием (как для гнутой игрулины).
    Хотя... может тормозить... Ну ничего, получишь кинематографический фпс и мыльцо.

     

  • 1.24, Аноним (24), 14:41, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Напоминаю: https://gitlab.freedesktop.org/Triang3l/mesa
     
  • 1.29, Анониммм (?), 14:55, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Видюхи образца начала 2010-х получили поддержку?! Похвально!!!
     
  • 1.37, corvuscor (ok), 15:03, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость очень годная, но почему-то никто не пишет о еще более годной новости - panvk теперь официально может в Vulkan 1.0, фичи Vulkan 1.1 готовы на 82%.

    Это касается буквально подавляющего числа одноплатников и кучи мелких устройств с графикой ARM.

     
  • 1.44, Аноним (44), 15:33, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня на работе был комп с R7 250. Теперь я бы мог запускать на нем игрушки под DX11, который этой видушкой поддерживается.
     
  • 1.57, Аноним (57), 17:35, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а как-же моя 9250? взяли и забыли....
     
  • 1.58, Аноним (58), 18:11, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >для старых GPU AMD
    >AMD Radeon RX 455

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