В Mesa-драйвере RADV сертифицирована поддержка Vulkan 1.3 для старых GPU AMD

2.9 , Аноним ( 9 ), 13:51, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что-нибудь типа отсутствия поддержки даблпресижн. Но я не знаю реально, лишь предполагаю какого класса проблемы могут приводить к этому.

3.46 , commiethebeastie ( ok ), 15:40, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Насколько я помню, на первой GCN с double наоборот всё очень хорошо, потом подрезали.

2.12 , mos87 ( ok ), 14:13, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вулкан работаёт, всё так. она довольно слабая была даже в её родном 2012, так что пох. Никому продвинутые фичи на ней не нужны всё равно.

2.13 , Аноним ( 13 ), 14:16, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – HD 7790 — ядро Bonaire, HD 7750/7770 — Cape Verde. R7 250X (который тоже Cape Verde) в списке также отсутствует, можно сделать вывод.

3.22 , Аноним ( 22 ), 14:35, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разная архитектура 7790 — GCN 2 gen., а у 7750/7770 GCN 1 gen.:

https://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_Core_Next#Generations

https://en.wikipedia.org/wiki/Radeon_HD_7000_series

2.16 , НяшМяш ( ok ), 14:24, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Some chips are missing because we don't have access Просто не было такой видяхи у тестировщиков. В пулл реквесте тоже поддержка не добавлена.