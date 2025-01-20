В Mesa принят amdgpu_virtio для использования OpenGL и Vulkan в гостевых системах

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|3.6, Аноним (6), 18:02, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самая анонимная монета, та которая еще на процах майнится на красных видеокартах майнится лучше.
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|4.8, Аноним (8), 18:15, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если это твоя монета настолько анонимна, значит она никому не нужна
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|4.13, ИИ (?), 19:39, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. Сегодня меланья майнилась даже лучше чем трамп.
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|5.15, Аноним (-), 20:04, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да. Сегодня меланья майнилась даже лучше чем трамп.
И тут трамп такой, за кадром: спонсор скам-проката от президента - энергокомпании и финансисты. А, эти ти фантики вовремя скинут и отобьют затраты на шмот и электро.
Попробуем угадать за чей счет. Интел, амд и нвидия тоже в минусе не останутся :)
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|3.10, Аноним (-), 18:57, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все уважающие себя майнеры майнят на нвидии.
Что это за тормоза? Уже давно майнят - на ASIC'ах. А эти до сих пор свою какаху отпустить не могут.
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|1.4, Аноним (4), 17:54, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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вот бы для нвидии и интела так же. И драйвер для винды...
Эх губозакаточную машинку мне...
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|1.5, Аноним (6), 17:59, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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При использовании virgl в qemu наблюдал проблемы со звуком при работе с OpenGL. Надеюсь сабж так не косячит.
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|2.16, Аноним (-), 20:05, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> При использовании virgl в qemu наблюдал проблемы со звуком при работе с
> OpenGL. Надеюсь сабж так не косячит.
Это добро со звуком делает чуть менее чем ничего.
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|2.17, _kp (ok), 20:07, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, virgl и на Андроиде весьма не шустый. Разве что работает почти на чем угодно.
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|1.11, Аноним (-), 19:07, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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На что только не идут амдшники, лишь бы как-то задержать стремительно валящих клиентов...
И драйвера открыли, и в ядро коммитят, и даже hdmi блобы попытались открыть (не прокатило)!
Впрочем, не сильно это и помогло))
"Based on Q3 and Q4 2024 data, NVIDIA now holds a 90% market share of Discrete GPU"
Потому что одной шво6одьки не достаточно - нужен еще хороший продукт.
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|2.24, keydon (ok), 21:29, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Судя по примеру невидии, можно даже без хорошего продукта, достаточно маркетинга и заносить чемоданы нужным людям.
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|3.26, Аноним (-), 22:06, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> можно даже без хорошего продукта,
Да, да, конечно.
Сравним чистую вычислительную производительность топа амд и топа нвидии?
Сравним производительность проф. карт?
Или может производительность на слот? Производительность на бакс?
Мы же не про игрунов с божественными лучами сейчас говорим?
> достаточно маркетинга и заносить чемоданы нужным людям.
Угу. Невидия настолько крута, что смогла занести 90% потребителей!
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|4.29, Аноним (4), 22:50, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если не превращать видеокарту в обогреватель ?
Пока нвидия показывает систему обогрева дома на основе новой видеокарты, амд показала встроенную в проц графику способную выдавать 60 кадров 1080p на ноутбуке в 40 ват TDP.
Амд дешевле, если брать производительность на бакс. Но, пока-что, не делает решение уровня 4090 - 5090. А останавливается на уровне 4080-5080.
Нвидия сейчас тащит тем что их драйвера и апи для нейросеток подходят лучше (раньше запрыгнули на этот поезд), вот только дайте амд еще 1 поколение... а там посмотрим что и как.
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|5.33, Аноним (-), 23:50, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А если не превращать видеокарту в обогреватель ?
Достаточно чуть-чуть придушить тдп в невидии и она становится холоднее амд.
А производительность все равно оказывается выше, хотя разница и не на столько.
> амд показала встроенную в проц графику способную выдавать 60 кадров 1080p
> на ноутбуке в 40 ват TDP
С качеством графония на уровне 2010го? Не, ну кому-то играть на low тоже нормально.
> А останавливается на уровне 4080-5080
Не дотягивает она даже до них.
И это не про уникальные фишки нвидии, вроде DLSS и прочего обмана потребителя.
> вот только дайте амд еще 1 поколение...
Я это слышу со времен RX480, когда имел глупость ее купить.
Тогда амд не смогли выпустить топа. Вот еще чуть-чуть и амд всем покажет!
Прям как виндокапец, которые вот-вот наступит, но уже лет 25 наступить не может.
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|1.18, Аноним (-), 20:35, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А раньше нельзя было на карточках амуде? И зачем их тогда под линукс десктоп рекомендовали? Только из за нормальной поддержки композиторов? Знаю на интеле норм работает, сам использую, нвидия никак.
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|2.25, keydon (ok), 21:32, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно, но с пробросом карточки (т.е. хост остаётся без видюхи, во многих случаях некритично, но все же).
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|3.30, Аноним (-), 22:56, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ясно, теперь хотя бы есть аргумент покупать карточку от амуде, потому что пробросить и нвидию можно, а вот параллельно использовать 3д ускорение можно было только на интелах (хотя казалось бы с открытыми дровами уже давно бы запилили, но и этого не было)
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|1.19, Zenitur (ok), 20:40, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Полезная штука. В последнее время VirtualBox эмулирует не чисто 2D-видеокарту, а прям 3D-видеокарту с поддержкой DRM KMS. Данное решение позводит ещё и производительность получить... Раньше такое было только в VMWare.
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|1.21, Fracta1L (ok), 21:02, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот это здорово! Можно будет отказаться от вмвари для ХР со старыми играми типа "Корсаров".
Удачно я на amd перекатился)
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|2.22, GhostX (?), 21:10, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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3d-ускорение на xp в седьмой версии поломали напрочь. Печально сие.
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|2.31, Аноним (20), 23:19, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вам бы еще mesa на XP портировать. Пока что это только для Linux.
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|3.32, Fracta1L (ok), 23:28, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Mesa нужна на хосте, а не на госте, но на госте нужен virtio-драйвер, да.
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|4.34, Аноним (20), 23:59, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> This MR implements native context support for amdgpu: this enables to use native drivers (radeonsi, radeonsi_drv_video and radv) in a guest VM (QEMU+kvm is the only supported setup currently). Besides performance which seems better than virgl/venus (but I only tested 1 Vulkan game and a couple of GL ones so...) the main advantage I see is maintenance: the guest uses the same drivers, except that they don't speak directly to libdrm(_amdgpu) but instead go through a virtio/qemu transport layer. This can be see for in the enablement patches (last 2 of the series) which are quite small.
Именно на госте.
Драйвер так-то есть https://github.com/virtio-win/kvm-guest-drivers-windows/pull/943
Но это не "нативный контекст".
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|1.23, Аноним (23), 21:12, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот так можно будет играть в PUBG через виртуалку почти как в нативе!
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|3.35, Аноним (-), 00:58, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оно не покажет окно "Can't run in Virtual Machine"?
Больше шансов что просто выпишут бан))
Хотя можешь проверить и другим рассказать.
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