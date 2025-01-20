В Mesa принят amdgpu_virtio для использования OpenGL и Vulkan в гостевых системах

2.24 , keydon ( ok ), 21:29, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Судя по примеру невидии, можно даже без хорошего продукта, достаточно маркетинга и заносить чемоданы нужным людям.

3.26 , Аноним ( - ), 22:06, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > можно даже без хорошего продукта, Да, да, конечно.

Сравним чистую вычислительную производительность топа амд и топа нвидии?

Сравним производительность проф. карт?

Или может производительность на слот? Производительность на бакс?

Мы же не про игрунов с божественными лучами сейчас говорим? > достаточно маркетинга и заносить чемоданы нужным людям. Угу. Невидия настолько крута, что смогла занести 90% потребителей!

4.29 , Аноним ( 4 ), 22:50, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если не превращать видеокарту в обогреватель ?

Пока нвидия показывает систему обогрева дома на основе новой видеокарты, амд показала встроенную в проц графику способную выдавать 60 кадров 1080p на ноутбуке в 40 ват TDP.

Амд дешевле, если брать производительность на бакс. Но, пока-что, не делает решение уровня 4090 - 5090. А останавливается на уровне 4080-5080.

Нвидия сейчас тащит тем что их драйвера и апи для нейросеток подходят лучше (раньше запрыгнули на этот поезд), вот только дайте амд еще 1 поколение... а там посмотрим что и как.

5.33 , Аноним ( - ), 23:50, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А если не превращать видеокарту в обогреватель ? Достаточно чуть-чуть придушить тдп в невидии и она становится холоднее амд.

А производительность все равно оказывается выше, хотя разница и не на столько. > амд показала встроенную в проц графику способную выдавать 60 кадров 1080p

> на ноутбуке в 40 ват TDP С качеством графония на уровне 2010го? Не, ну кому-то играть на low тоже нормально. > А останавливается на уровне 4080-5080 Не дотягивает она даже до них.

И это не про уникальные фишки нвидии, вроде DLSS и прочего обмана потребителя. > вот только дайте амд еще 1 поколение... Я это слышу со времен RX480, когда имел глупость ее купить.

Тогда амд не смогли выпустить топа. Вот еще чуть-чуть и амд всем покажет!

Прям как виндокапец, которые вот-вот наступит, но уже лет 25 наступить не может.

