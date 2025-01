В Mesa принят amdgpu_virtio для использования OpenGL и Vulkan в гостевых системах

2.22 , GhostX ( ? ), 21:10, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 3d-ускорение на xp в седьмой версии поломали напрочь. Печально сие.

2.31 , Аноним ( 20 ), 23:19, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вам бы еще mesa на XP портировать. Пока что это только для Linux.

3.32 , Fracta1L ( ok ), 23:28, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Mesa нужна на хосте, а не на госте, но на госте нужен virtio-драйвер, да.

4.34 , Аноним ( 20 ), 23:59, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > This MR implements native context support for amdgpu: this enables to use native drivers (radeonsi, radeonsi_drv_video and radv) in a guest VM (QEMU+kvm is the only supported setup currently). Besides performance which seems better than virgl/venus (but I only tested 1 Vulkan game and a couple of GL ones so...) the main advantage I see is maintenance: the guest uses the same drivers, except that they don't speak directly to libdrm(_amdgpu) but instead go through a virtio/qemu transport layer. This can be see for in the enablement patches (last 2 of the series) which are quite small. Именно на госте. Драйвер так-то есть https://github.com/virtio-win/kvm-guest-drivers-windows/pull/943 Но это не "нативный контекст".