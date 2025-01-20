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В Mesa принят amdgpu_virtio для использования OpenGL и Vulkan в гостевых системах

20.01.2025 17:15

В кодовую базу, используемую для формирования выпуска Mesa 25.0, принята прослойка amdgpu_virtio, позволяющая гостевой системе использовать OpenGL- и Vulkan-драйверы radeonsi, radeonsi_drv_video и radv, предоставляемые хост-окружением. Доступ осуществляется через VirtIO, что обеспечивает высокую производительность 3D-ускорения в виртуальной машине. На данный момент использование драйвера возможно только в связке QEMU+KVM.

Заявлено, что производительность amdgpu_virtio выше, чем при использовании драйверов virgl и venus, ранее разработанных для доступа к Vulkan и OpenGL из гостевых систем. При проведении тестов Unigine Heaven и Superposition производительность в гостевых системах составила примерно 99% по сравнению с производительностью при запуске тестов на стороне хоста. Из достоинств нового метода также упоминается упрощение сопровождения, так как в гостевой системе используются те же драйверы, что и при работе без виртуализации, за исключением того, что вместо прямого обращения к libdrm (amdgpu) используется дополнительная прослойка на основе VirtIO.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Опубликован эмулятор QEMU 9.2.0 с поддержкой Rust и Vulkan
  3. OpenNews: NVIDIA опубликовала код с реализацией vGPU на базе драйвера Nouveau
  4. OpenNews: Venus - виртуальный GPU для QEMU и KVM, реализованный на базе API Vulkan
  5. OpenNews: В Mesa-драйвере RADV сертифицирована поддержка Vulkan 1.3 для старых GPU AMD
  6. OpenNews: Релиз Mesa 24.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62571-mesa
Ключевые слова: mesa, virtio, amdgpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:41, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот теперь майнить на виртуалках будет гораздо приятней
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:52, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все уважающие себя майнеры майнят  на нвидии.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 18:02, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самая анонимная монета, та которая еще на процах майнится на красных видеокартах майнится лучше.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 18:15, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если это твоя монета настолько анонимна, значит она никому не нужна
     
  • 4.13, ИИ (?), 19:39, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Сегодня меланья майнилась даже лучше чем трамп.
     
     
  • 5.15, Аноним (-), 20:04, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да. Сегодня меланья майнилась даже лучше чем трамп.

    И тут трамп такой, за кадром: спонсор скам-проката от президента - энергокомпании и финансисты. А, эти ти фантики вовремя скинут и отобьют затраты на шмот и электро.

    Попробуем угадать за чей счет. Интел, амд и нвидия тоже в минусе не останутся :)

     
  • 3.10, Аноним (-), 18:57, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все уважающие себя майнеры майнят  на нвидии.

    Что это за тормоза? Уже давно майнят - на ASIC'ах. А эти до сих пор свою какаху отпустить не могут.

     

  • 1.3, Аноним (2), 17:52, 20/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.4, Аноним (4), 17:54, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    вот бы для нвидии и интела так же. И драйвер для винды...
    Эх губозакаточную машинку мне...
     
  • 1.5, Аноним (6), 17:59, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При использовании virgl в qemu наблюдал проблемы со звуком при работе с OpenGL. Надеюсь сабж так не косячит.
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 20:05, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > При использовании virgl в qemu наблюдал проблемы со звуком при работе с
    > OpenGL. Надеюсь сабж так не косячит.

    Это добро со звуком делает чуть менее чем ничего.

     
  • 2.17, _kp (ok), 20:07, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, virgl и на Андроиде весьма не шустый. Разве что работает почти на чем угодно.
     

  • 1.11, Аноним (-), 19:07, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    На что только не идут амдшники, лишь бы как-то задержать стремительно валящих клиентов...
    И драйвера открыли, и в ядро коммитят, и даже hdmi блобы попытались открыть (не прокатило)!

    Впрочем, не сильно это и помогло))
    "Based on Q3 and Q4 2024 data, NVIDIA now holds a 90% market share of Discrete GPU"
    Потому что одной шво6одьки не достаточно - нужен еще хороший продукт.

     
     
  • 2.24, keydon (ok), 21:29, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по примеру невидии, можно даже без хорошего продукта, достаточно маркетинга и заносить чемоданы нужным людям.
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 22:06, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > можно даже без хорошего продукта,

    Да, да, конечно.
    Сравним чистую вычислительную производительность топа амд и топа нвидии?
    Сравним производительность проф. карт?
    Или может производительность на слот? Производительность на бакс?
    Мы же не про игрунов с божественными лучами сейчас говорим?

    > достаточно маркетинга и заносить чемоданы нужным людям.

    Угу. Невидия настолько крута, что смогла занести 90% потребителей!

     
     
  • 4.29, Аноним (4), 22:50, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если не превращать видеокарту в обогреватель ?
    Пока нвидия показывает систему обогрева дома на основе новой видеокарты, амд показала встроенную в проц графику способную выдавать 60 кадров 1080p на ноутбуке в 40 ват TDP.
    Амд дешевле, если брать производительность на бакс. Но, пока-что, не делает решение уровня 4090 - 5090. А останавливается на уровне 4080-5080.
    Нвидия сейчас тащит тем что их драйвера и апи для нейросеток подходят лучше (раньше запрыгнули на этот поезд), вот только дайте амд еще 1 поколение... а там посмотрим что и как.  
     
     
  • 5.33, Аноним (-), 23:50, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А если не превращать видеокарту в обогреватель ?

    Достаточно чуть-чуть придушить тдп в невидии и она становится холоднее амд.
    А производительность все равно оказывается выше, хотя разница и не на столько.

    > амд показала встроенную в проц графику способную выдавать 60 кадров 1080p
    > на ноутбуке в 40 ват TDP

    С качеством графония на уровне 2010го? Не, ну кому-то играть на low тоже нормально.

    > А останавливается на уровне 4080-5080

    Не дотягивает она даже до них.
    И это не про уникальные фишки нвидии, вроде DLSS и прочего обмана потребителя.

    > вот только дайте амд еще 1 поколение...

    Я это слышу со времен RX480, когда имел глупость ее купить.
    Тогда амд не смогли выпустить топа. Вот еще чуть-чуть и амд всем покажет!
    Прям как виндокапец, которые вот-вот наступит, но уже лет 25 наступить не может.

     

  • 1.18, Аноним (-), 20:35, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А раньше нельзя было на карточках амуде? И зачем их тогда под линукс десктоп рекомендовали? Только из за нормальной поддержки композиторов? Знаю на интеле норм работает, сам использую, нвидия никак.
     
     
  • 2.25, keydon (ok), 21:32, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, но с пробросом карточки (т.е. хост остаётся без видюхи, во многих случаях некритично, но все же).
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 22:56, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясно, теперь хотя бы есть аргумент покупать карточку от амуде, потому что пробросить и нвидию можно, а вот параллельно использовать 3д ускорение можно было только на интелах (хотя казалось бы с открытыми дровами уже давно бы запилили, но и этого не было)
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 01:03, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не знаю что конкретно на интелах было, но им пилят такую же штуку https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/merge_requests/29870
     

  • 1.19, Zenitur (ok), 20:40, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полезная штука. В последнее время VirtualBox эмулирует не чисто 2D-видеокарту, а прям 3D-видеокарту с поддержкой DRM KMS. Данное решение позводит ещё и производительность получить... Раньше такое было только в VMWare.
     
     
  • 2.37, aaa (??), 01:28, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    более подробно здесь https://www.collabora.com/news-and-blog/blog/2025/01/15/the-state-of-gfx-virtu
     

  • 1.20, Аноним (20), 20:42, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Эх в винду бы еще такое)
     
  • 1.21, Fracta1L (ok), 21:02, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот это здорово! Можно будет отказаться от вмвари для ХР со старыми играми типа "Корсаров".

    Удачно я на amd перекатился)

     
     
  • 2.22, GhostX (?), 21:10, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3d-ускорение на xp в седьмой версии поломали напрочь. Печально сие.
     
  • 2.31, Аноним (20), 23:19, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам бы еще mesa на XP портировать. Пока что это только для Linux.
     
     
  • 3.32, Fracta1L (ok), 23:28, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mesa нужна на хосте, а не на госте, но на госте нужен virtio-драйвер, да.
     
     
  • 4.34, Аноним (20), 23:59, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > This MR implements native context support for amdgpu: this enables to use native drivers (radeonsi, radeonsi_drv_video and radv) in a guest VM (QEMU+kvm is the only supported setup currently). Besides performance which seems better than virgl/venus (but I only tested 1 Vulkan game and a couple of GL ones so...) the main advantage I see is maintenance: the guest uses the same drivers, except that they don't speak directly to libdrm(_amdgpu) but instead go through a virtio/qemu transport layer. This can be see for in the enablement patches (last 2 of the series) which are quite small.

    Именно на госте.

    Драйвер так-то есть https://github.com/virtio-win/kvm-guest-drivers-windows/pull/943

    Но это не "нативный контекст".

     

  • 1.23, Аноним (23), 21:12, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот так можно будет играть в PUBG через виртуалку почти как в нативе!
     
     
  • 2.28, commiethebeastie (ok), 22:32, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно не покажет окно "Can't run in Virtual Machine"?
     
     
  • 3.35, Аноним (-), 00:58, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно не покажет окно "Can't run in Virtual Machine"?

    Больше шансов что просто выпишут бан))
    Хотя можешь проверить и другим рассказать.

     

  • 1.27, Аноним (27), 22:17, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно будет для поддержка гостевого драйвера для винды
     

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