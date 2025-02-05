В драйвер PanVK добавлена поддержка Vulkan 1.1. Улучшен OpenGL-драйвер Panfrost

Компания Collabora объявила о реализации в драйвере PanVK поддержки графического API Vulkan 1.1 (ранее поддерживалась только версия Vulkan 1.0). Драйвер обеспечивает поддержку графического API Vulkan на устройствах с GPU ARM на базе архитектуры V10, таких как Mali-G610 и Mali-G310. Помимо совместимости с API Vulkan 1.1 в код PanVK добавлена поддержка многих расширений из более новых версий Vulkan, но полная совместимость с Vulkan 1.2 пока не достигнута. Реализованы следующие расширения: VK_KHR_8bit_storage

VK_KHR_dedicated_allocation

VK_KHR_global_priority

VK_KHR_index_type_uint8

VK_KHR_map_memory2

VK_KHR_multiview (v10+)

(v10+) VK_KHR_shader_draw_parameters

VK_KHR_shader_float16_int8

VK_KHR_shader_non_semantic_info

VK_KHR_shader_relaxed_extended_instruction

VK_KHR_shader_subgroup_rotate (v10+)

(v10+) VK_KHR_vertex_attribute_divisor

VK_KHR_zero_initialize_workgroup_memory

VK_EXT_4444_formats

VK_EXT_global_priority_query

VK_EXT_global_priority

VK_EXT_host_query_reset

VK_EXT_image_robustness

VK_EXT_pipeline_robustness

VK_EXT_provoking_vertex

VK_EXT_queue_family_foreign

VK_EXT_sampler_filter_minmax (v10+)

(v10+) VK_EXT_scalar_block_layout

VK_EXT_su bgroup_size_control (v10+)

(v10+) VK_EXT_tooling_info Поддержка Vulkan 1.1 в PanVK уже принята в ветку, на базе которой разрабатывается релиз Mesa 25.0. Кроме того, PanVK включён в список драйверов, доступных для использования в Mesa по умолчанию (ранее PanVK не отображался в списке драйверов и для его использования нужно было выставлять переменную окружения). На системах ARM сборка PanVK включена по умолчанию. Код для поддержки отдельных расширений Vulklan 1.2 передан для включения в основной состав Mesa. Дополнительно отмечено расширение функциональности открытого OpenGL-драйвера Panfrost, разрабатываемого для GPU ARM Mali параллельно с Vulkan-драйвером PanVK: Для повышения эффективности использования пропускной способности в драйвере включён по умолчанию механизм "transaction elimination", отбрасывающий избыточные операции (например, отбрасываются операции перезаписи фрагментов, не изменившимися с прошлой отрисовки).

Добавлена поддержка инкрементальной отрисовки, позволяющая снизить потребление памяти при рендеринге большого числа объектов за счёт раздельной обработки фрагментов (tile).

Добавлена поддержка режима AFBC 32x8, применяемого для оптимизации работы с буфером вывода (scan-out buffer) в некоторых дисплейных контроллерах.

Максимально поддерживаемая ширина и высота текстур увеличена с 8192 до 32768 пикселей.

Добавлена поддержка режима текстурирования MTK_FMT_MOD_TILE_16L32S, при котором фрагментированные данные копируются во временный нефрагментированный буфер перед отрисовкой (используется для работы с аппаратными декодировщиками видео, присутствующими в SoC MediaTek).



