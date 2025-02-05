В драйвер PanVK добавлена поддержка Vulkan 1.1. Улучшен OpenGL-драйвер Panfrost

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|3.16, Аноним (16), 14:55, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это с фига ли?
Ну давайте посмотрим на лидеры рынка продаж ARM чипов. Первое место: Apple, никакого Mali. Второе Qualcomm, никакого Mali. Третье MediaTek, оп-па, внезапно у них основная масса продаж в сегменте IoT/роутеров/устройств умного дома, где вообще нет вывода графики, она нерелевантна. В сегменте устройств с графикой MediaTek вообще ни о чем. Четвертное/пятое место (точные поставки не известны) - Ampere на рынок ARM-серверов и AWS Graviton, оба без графики Mali.
Что-то там на 6 и далее местах наверное с Mali. В плане общего рынка ARM этого Mali нет считай вот почти никак.
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|1.4, Alladin (?), 10:40, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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1. Panfrost: мы улучшаем OpenGL
2. GTK: мы удаляем OpenGL
3. люди: хейтим GTK
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|2.7, Аноним (7), 11:36, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>3. люди: хейтим GTK
Так давно уже, ещё с 2006-го. (За себя)
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|1.6, Аноним (6), 11:02, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, на чём они зарабатывают. Там несколько десятков человек в компании.
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