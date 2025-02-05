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В драйвер PanVK добавлена поддержка Vulkan 1.1. Улучшен OpenGL-драйвер Panfrost

05.02.2025 09:08

Компания Collabora объявила о реализации в драйвере PanVK поддержки графического API Vulkan 1.1 (ранее поддерживалась только версия Vulkan 1.0). Драйвер обеспечивает поддержку графического API Vulkan на устройствах с GPU ARM на базе архитектуры V10, таких как Mali-G610 и Mali-G310. Помимо совместимости с API Vulkan 1.1 в код PanVK добавлена поддержка многих расширений из более новых версий Vulkan, но полная совместимость с Vulkan 1.2 пока не достигнута. Реализованы следующие расширения:

Поддержка Vulkan 1.1 в PanVK уже принята в ветку, на базе которой разрабатывается релиз Mesa 25.0. Кроме того, PanVK включён в список драйверов, доступных для использования в Mesa по умолчанию (ранее PanVK не отображался в списке драйверов и для его использования нужно было выставлять переменную окружения). На системах ARM сборка PanVK включена по умолчанию. Код для поддержки отдельных расширений Vulklan 1.2 передан для включения в основной состав Mesa.

Дополнительно отмечено расширение функциональности открытого OpenGL-драйвера Panfrost, разрабатываемого для GPU ARM Mali параллельно с Vulkan-драйвером PanVK:

  • Для повышения эффективности использования пропускной способности в драйвере включён по умолчанию механизм "transaction elimination", отбрасывающий избыточные операции (например, отбрасываются операции перезаписи фрагментов, не изменившимися с прошлой отрисовки).
  • Добавлена поддержка инкрементальной отрисовки, позволяющая снизить потребление памяти при рендеринге большого числа объектов за счёт раздельной обработки фрагментов (tile).
  • Добавлена поддержка режима AFBC 32x8, применяемого для оптимизации работы с буфером вывода (scan-out buffer) в некоторых дисплейных контроллерах.
  • Максимально поддерживаемая ширина и высота текстур увеличена с 8192 до 32768 пикселей.
  • Добавлена поддержка режима текстурирования MTK_FMT_MOD_TILE_16L32S, при котором фрагментированные данные копируются во временный нефрагментированный буфер перед отрисовкой (используется для работы с аппаратными декодировщиками видео, присутствующими в SoC MediaTek).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: В Vulkan-драйвер PanVK добавлена поддержка GPU ARM на базе архитектуры V10
  3. OpenNews: Релиз Mesa 24.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  4. OpenNews: Компания Collabora развивает PanCSF, новый Linux-драйвер для GPU Mali
  5. OpenNews: NVK и Zink существенно улучшили ситуацию с открытыми драйверами для GPU NVIDIA
  6. OpenNews: В драйвере Panthor для GPU Mali G610 обеспечена совместимость с OpenGL ES 3.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62674-panvk
Ключевые слова: panvk, mesa
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:02, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лебедь рак и щука, наносят ответный удар?
     
  • 1.2, нитгитлистер (?), 10:12, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так мм это актульано только для Месы или ещё куда-то можно приколотить?
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:36, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В каких устройствах есть эти самые Мали?
     
     
  • 2.5, Alladin (?), 10:41, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    считай практически везде где есть arm
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:55, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это с фига ли?

    Ну давайте посмотрим на лидеры рынка продаж ARM чипов. Первое место: Apple, никакого Mali. Второе Qualcomm, никакого Mali. Третье MediaTek, оп-па, внезапно у них основная масса продаж в сегменте IoT/роутеров/устройств умного дома, где вообще нет вывода графики, она нерелевантна. В сегменте устройств с графикой MediaTek вообще ни о чем. Четвертное/пятое место (точные поставки не известны) - Ampere на рынок ARM-серверов и AWS Graviton, оба без графики Mali.

    Что-то там на 6 и далее местах наверное с Mali. В плане общего рынка ARM этого Mali нет считай вот почти никак.

     
     
  • 4.26, VladSh (?), 15:30, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напиши разработчикам, что им это было ненужно.
     

  • 1.4, Alladin (?), 10:40, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    1. Panfrost: мы улучшаем OpenGL
    2. GTK: мы удаляем OpenGL
    3. люди: хейтим GTK
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:36, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >3. люди: хейтим GTK

    Так давно уже, ещё с 2006-го. (За себя)

     
  • 2.17, 12yoexpert (ok), 15:02, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а таки шо мы вообще не хейтим?
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:02, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, на чём они зарабатывают. Там несколько десятков человек в компании.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:38, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На LibreOffice, в основном
     
     
  • 3.24, Фрол (?), 15:11, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличная шутка, бро
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:41, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На недокументированных функциях.
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 14:19, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О5 теории заговора.
     
  • 2.23, Фрол (?), 15:10, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автопром
     

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