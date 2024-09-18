В Vulkan-драйвер PanVK добавлена поддержка GPU ARM на базе архитектуры V10

Компания Collabora объявила о реализации поддержки GPU ARM Mali на базе микроархитектуры V10 в драйвере PanVK, обеспечивающем поддержку графического API Vulkan. Изменения, которые уже приняты в основную ветку проекта Mesa, позволяют использовать открытые драйверы на системах с GPU ARM Mali-G610 и Mali-G310. Тем не менее, отмечается, что поддержка ещё достаточно сырая, так как сам драйвер PanVK и добавленный для ARM V10 код не признаны готовыми для повсеместного использования (некоторые приложения могут не запускаться), а также ограничены поддержкой версии Vulkan 1.0.



