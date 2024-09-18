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В Vulkan-драйвер PanVK добавлена поддержка GPU ARM на базе архитектуры V10

18.09.2024 19:31

Компания Collabora объявила о реализации поддержки GPU ARM Mali на базе микроархитектуры V10 в драйвере PanVK, обеспечивающем поддержку графического API Vulkan. Изменения, которые уже приняты в основную ветку проекта Mesa, позволяют использовать открытые драйверы на системах с GPU ARM Mali-G610 и Mali-G310. Тем не менее, отмечается, что поддержка ещё достаточно сырая, так как сам драйвер PanVK и добавленный для ARM V10 код не признаны готовыми для повсеместного использования (некоторые приложения могут не запускаться), а также ограничены поддержкой версии Vulkan 1.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: В драйвере Panthor для GPU Mali G610 обеспечена совместимость с OpenGL ES 3.1
  3. OpenNews: Представлен новый видеодрайвер для чипа Apple M1, поддерживающий Vulkan 1.3
  4. OpenNews: Компания Collabora развивает PanCSF, новый Linux-драйвер для GPU Mali
  5. OpenNews: Объявлено о готовности panthor, открытого драйвера для 10 поколения GPU Mali
  6. OpenNews: NVK и Zink существенно улучшили ситуацию с открытыми драйверами для GPU NVIDIA
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал collabora
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61886-panvk
Ключевые слова: panvk, arm, gpu, driver
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Обсуждение (7) RSS
  • 1.1, Bottle (?), 20:03, 18/09/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Фриков вроде Розенцвейга и Экстранд не замечено, можно не волноваться за качество софта.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:06, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Це ж Коллабора -- там все фрики, ничего хорошего из под них ещё не выходило.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 20:32, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну от нвидии же ждать открытого.
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:44, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать кто-то из не фриков представил альтернативу.
     
  • 2.7, Аноним (-), 21:10, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > можно не волноваться за качество софта.

    Именно так. Потому что у фриков драйвер работает и давно.
    И у этих "поддержка ещё достаточно сырая" и "ограничены поддержкой версии Vulkan 1.0", неужели ниасилили?))

     

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