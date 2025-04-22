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В Mesa-драйвере NVK обеспечена поддержка Vulkan 1.4 для GPU NVIDIA Maxwell, Pascal и Volta

22.04.2025 22:57

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, признал полную совместимость открытого драйвера NVK со спецификацией Vulkan 1.4 на системах с GPU NVIDIA на базе микроархитектур Maxwell (GTX 700/800/900), Pascal (GTX 1000) и Volta (TITAN V). Драйвер успешно прошёл все тесты из набора CTS (Khronos Conformance Test Suite) и включён в список сертифицированных драйверов. Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos.

Начиная с Mesa 25.1 Vulkan-драйвер NVK будет задействован по умолчанию для GPU NVIDIA Maxwell, Pascal и Volta. В Mesa 25.2 поддержка OpenGL для указанных GPU будет переключена по умолчанию с драйвера Nouveau на Zink в связке с Vulkan-драйвером NVK. Zink предоставляет реализацию OpenGL 4.6 поверх Vulkan, позволяющую получить аппаратно ускоренный OpenGL на устройствах, поддерживающих API Vulkan. Производительность Zink близка к производительности родных реализаций OpenGL.

Ранее совместимость с Vulkan 1.4 в NVK была обеспечена только для новых GPU NVIDIA на базе микроархитектур Turing (серии GeForce GTX 16xx, RTX 20xx и Quadro RTX), Ampere (серии GeForce RTX 30xx и RTX A2000/4000/5000/6000) и Ada (серии GeForce RTX 4xxx, RTX 4000 SFF, RTX 4xxx/5000/6000 Ada). Ведётся работа по добавлению в NVK поддержки GPU на базе микроархитектур Kepler и Fermi, но их поддержка будет ограничена максимум Vulkan 1.2 из-за аппаратных ограничений.

Драйвер NVK создан c нуля командой, в которую входят Карол Хербст (Karol Herbst, разработчик Nouveau из Red Hat), Дэвид Эйрли (David Airlie, мэйнтейнер подсистемы DRM из Red Hat) и Джейсон/Фэй Экстранд (Jason/Faith Ekstrand, активный разработчик Mesa из Collabora). При создании драйвера разработчики использовали официальные заголовочные файлы и открытые модули ядра, опубликованные компанией NVIDIA. В коде NVK местами использовались базовые компоненты OpenGL-драйвера Nouveau, но из-за отличий наименований в заголовочных файлах NVIDIA и наименований в Nouveau, полученных на основе обратного инжиниринга, прямое заимствование кода было затруднено и по большей части пришлось переосмысливать многие вещи и реализовывать их с нуля.

Разработка велась с оглядкой на создание нового эталонного Vulkan-драйвера для Mesa, код которого можно будет заимствовать при создании других драйверов. Для этого при работе над драйвером NVK попытались учесть весь имеющийся опыт разработки Vulkan-драйверов, поддерживать кодовую базу в оптимальной форме и минимизировать перенос кода из других Vulkan-драйверов, делая как должно быть для оптимальной и качественной работы, а не слепо копируя то, как сделано в других драйверах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: В драйвере PanVK сертифицирована поддержка Vulkan 1.1
  3. OpenNews: NVK и Zink существенно улучшили ситуацию с открытыми драйверами для GPU NVIDIA
  4. OpenNews: В Mesa принят код NVK, открытого Vulkan-драйвера для видеокарт NVIDIA
  5. OpenNews: Представлен NVK, открытый Vulkan-драйвер для видеокарт NVIDIA
  6. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63121-nvk
Ключевые слова: nvk, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:18, 22/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец-то. Отличные новости.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:22, 22/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.3, cheburnator9000 (ok), 23:30, 22/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ладно драйвер создали, а что там насчет производительности? Вот только не надо заявлять что он обгоняет закрытый по FPS.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 23:34, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо сраному недофоксу, опять кодировку съел.

    Говорю, погонял на 3070 Ti пару игорей - разница на первый взгляд несущественная, примерно как между radv и amdvlk у амудэ.

     
     
  • 3.18, 12yoexpert (ok), 00:02, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сначала ставят себе KOI8-R, а потом удивляются, что у них nvidia вместо видеокарты
     
     
  • 4.20, Омномним (?), 00:04, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну простите гоя, только в том году слез с иглы энгридии, што я могу таки сказать.
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:45, 22/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну не знаю прям, слова какие-то не понятные пишут... Nouveau, opencl, nvidia... Работать то када нормально будет? И что со старыми картами? 300-700 серии? И да таких много, особенно на ноутах
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 23:49, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, максвелл (750 Ti, 900-я серия) и новее - работать будет. Более древнее вон попытаются завести, но без гарантий.

    Вместе с тем, даже максвеллу уже 12-й год пошел, 750 Ti ввшла в продажу весной 2014-го. Сколько можно некрожелезо тащить уже?

     
  • 2.13, AleksK (ok), 23:49, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Работать то када нормально будет?

    Как только, так сразу

    > И что со старыми картами? 300-700 серии? И да таких много, особенно на ноутах

    Выкинуть вместе с ноутами.

     
  • 2.14, Аноним (14), 23:49, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет  - все старые карты готовятся скопом дропать. Новые проприетарные игрушки привезли, инфраструктура для старых - не нужна оказалась, NVidia и AMD всё теперь сами в своих проприетарных драйверах в формате прошивок делают.
     
  • 2.21, 12yoexpert (ok), 00:04, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Работать то када нормально будет?

    никогда, это же nvidia, у них фишка такая

     

  • 1.11, Аноним (14), 23:47, 22/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напоминаю, что драйвер - в GSP, и он - проприетарный. А на хосте - тонкий клиент для GSP. Если GSP будет требовать "оплатите подписку, подключитесь к инету и проведите TEE DRM аттестацию для пользования картой" - то выполнение и этой команды реализуют.
     
     
  • 2.15, Аноним (1), 23:50, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У амудэ драйвер в мезе так же устроен, есичо.
     
  • 2.16, Аноним (14), 23:51, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати о TEE-DRM-аттестации ... https://github.com/tinygrad/7900xtx/blob/master/docs/PSP.md
     

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