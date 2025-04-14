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В драйвере PanVK сертифицирована поддержка Vulkan 1.1

14.04.2025 19:05

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, признал полную совместимость открытого драйвера PanVK со спецификацией Vulkan 1.1. PanVK обеспечивает поддержку графического API Vulkan на устройствах с GPU ARM на базе архитектуры V10, таких как Mali-G610 и Mali-G310. Драйвер успешно прошёл все тесты из набора CTS (Khronos Conformance Test Suite) и включён в список сертифицированных драйверов.

Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos. Проверка была выполнена на системах с процессорами ARM (armhf и aarch64) для семейства GPU Mali-G610 в окружении на базе Debian GNU/Linux 13 (testing) c Mesa 25.0.2. Из планов отмечается обеспечение совместимости с Vulkan 1.2 (поддержка почти достигнута) и переход работе над поддержкой Vulkan 1.3 и 1.4, а также реализация поддержки новых моделей GPU Mali.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: В драйвере Panthor для GPU Mali G610 обеспечена совместимость с OpenGL ES 3.1
  3. OpenNews: В Vulkan-драйвер PanVK добавлена поддержка GPU ARM на базе архитектуры V10
  4. OpenNews: Проект Mesa заменил OpenGL-драйвер Nouveau на Zink для новых GPU NVIDIA
  5. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.4
  6. OpenNews: Vulkan стал официальным графическим API платформы Android. Третий бета-выпуск Android 16
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63074-panvk
Ключевые слова: panvk, vulkan, mesa, driver, gpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:57, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    От всей души поздравляю разработчиков! Пользоваться не буду.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:00, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тем временем разрабы Mesa обсуждают, как бы выкинуть вообще всё, что реализовано поверх Galluim: https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/issues/12789

    Выглядит так, как будто хотят выкинуть только Nine (а Clover уже давно решили выкинуть), но в обсуждениях и в ссылках на mailing list прослеживаются мысли, что вообще хотят выкинуть весь Gallium целиком.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:06, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично моё мнение: выкинуть весь OpenGL кроме Zink (который сам опирается на Galluim в данный момент). Взамен запилить рабочий Vulkan для всех карт, на которых был OpenGL. Поддерживать в основном репозитории Mesa только Vulkan. Zink выделить в отдельный проект, собираемый отдельно. Некоторый оверхед от стекинга не стоит сложностей в поддержке.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 20:08, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сложностей в поддержке

    Сложности заключаются в том, что разрабы Mesa норовят дропнуть старые карты. И основу их дров - Galluim - теперь. Vulkan так же легко и непринуждённо дропнуть не получится.

     
     
  • 4.6, Аноним (-), 20:16, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сложности заключаются в том, что разрабы Mesa норовят дропнуть старые карты.

    А в чем сложность?
    Наоборот кодовая база станет меньше, чище от всяких хаков. Станет легче и проще.

    > Vulkan так же легко и непринуждённо дропнуть не получится.

    Это будет проблемой лет через 20-30. Так что нам нет смысла о ней париться.

     
     
  • 5.7, Аноним (7), 20:18, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Станет легче и проще.

    Кому? Мне - не станет. Именно мою карту дропают. Разработчикам? Ну так можно сделать ещё проще: дропнуть месу вообще целиком. Можно будет вообще ни пальцем не шевелить. Станет легче и проще.

     
     
  • 6.10, Аноним (-), 20:22, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кому? Мне - не станет. Именно мою карту дропают.

    Какая жалость.

    > Разработчикам?

    Да, именно им.

    > Ну так можно сделать ещё проще: дропнуть месу вообще целиком.

    Нет, это как раз не проще. Придется писать новую в нуля.

     
     
  • 7.17, Аноним (7), 20:34, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Придется писать новую в нуля.

    Не придётся. Вендор всё сам напишет. Ему платят - вот пусть он и пишет.

     
  • 6.22, Омномним (-), 20:53, 14/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.12, Oe (?), 20:25, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Выкинуть весь OpenGL, они за 20 лет никаких оптимизаций не внесли, проц встаёт колом если пытаться его использовать, хуже чем софтовый рендеринг, они че на прерывания повесили OpenGL вызовы, заикаться будет даже музыка в проигрывателе.
     
  • 3.14, Oe (?), 20:27, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenGL в Mesa с трудом даже курсор мыши тянет в Wayland.
     
     
  • 4.15, Аноним (7), 20:31, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что на radeon неисправный EGL, а GLX в kwin дропнули. В результате kwin использует llvmpipe. И всё втихаря. Самый лёгкий способ это обнаружить - зайти в настройки Plasma на апплет о системе. При этом причина не сообщается, и истинная причина обнаруживается только ковырянием в логе гит репозитория kwin.
     
     
  • 5.16, Аноним (7), 20:32, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дропнули даже на иксах в качестве подготовки к дропу иксов целиком.
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:15, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оффтоп, тут Metro 2033 Redux раздают БЕСПЛАТНО:
    https://store.steampowered.com/app/286690/Metro_2033_Redux/
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 20:19, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оффтоп, тут Metro 2033 Redux раздают БЕСПЛАТНО:

    И ссылка на копирастный стим 🤦
    Вот ссылка на ГОГ, лучше у них забирать чем у стима.
    gog.com/ru/#giveaway

     
     
  • 3.11, Аноним (5), 20:25, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.gog.com/ru/game/metro_2033_redux
     
  • 3.21, User (??), 20:53, 14/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.24, Аноним (-), 20:59, 14/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, corvuscor (ok), 20:20, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, годная новость.
    Расстраивает только, что это для очень свежих чипов, буквально 2-3 летнего розлива максимум. Т.е. одноплатники, даже довольно новые, пока не у дел.

    Но я думаю, это поправят.

     
  • 1.13, Аноним (13), 20:25, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Открытые драйвера это конечно хорошо, но в целом это... как вишенка на торте из бетона.
    Арм это закрытая архитектура, гпу тем более. Как вендоры будут выкатывать на рынок блоб-фри опенхардваре продукты, тогда можно будет выдохнуть.

    В так ненавистном многим совке(справедливости ради есть за что, но все же) прикладывали схемы и толстый ман к электронной продукции. Скажете - сейчас степень интеграции возросла, а я скажу - что мешает выложить те же сорсы прошивки шим контроллера? Или даже файлы литографии, китай все равно скопируют, если захотят.
    Не обязательно сразу при выходе на рынок, адекватное решение это переводить в опенсорс продукт после его жизненного цикла. Потому что есть люди, кто еще будет пользоваться железом не один год, и будь хотя бы прошивки открытыми, поддержку могли бы взять на себя энтузиасты.
    Корпы просто не хотят. Конкурентам их устаревшие железки нафиг уже не нужны, а страдают простые пользователи. И хорошие вещи приходится выбрасывать.
    Экология? Ага, хорошая байка.

     
     
  • 2.18, Аноним (-), 20:37, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прикладывали схемы и толстый ман к электронной продукции

    Да, только не ради свободы. Этим они просто пытались переложить ремонт на потребителей.
    А достать нужные компоненты для ремонта - был тот еще квест.

    > китай все равно скопируют, если захотят

    Так пусть потрудятся. Зачем им приносить все на блюдечке?
    Реверснуть прошивку не так просто, а реверснуть чип - еще сложнее. Они этим будут заниматься только если оно вот точно окупится. И даже после этого не факт что у них получится сделать точь-в-точь. Есть куча копий чипов, которые рабочие, но глючные.

    > адекватное решение это переводить в опенсорс продукт после его жизненного цикла

    А как ты продашь следующий продукт, если его покупать не будут?
    Скажешь своей инженерной команде "Простите ребята, мы тут выложили в опенсорс, а им оказывается его и хватает, потому что китайцы штампуют практически по себестоимости. Поэтому вы все на кислород." ?

     
     
  • 3.20, Да не важно (?), 20:50, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скажешь своей инженерной команде "Простите ребята, мы тут выложили в опенсорс,
    > а им оказывается его и хватает, потому что китайцы штампуют практически по себестоимости.
    > Поэтому вы все на кислород".

    Зависит от твоего таланта как управленца. Но пользы в этом будет премного -- вместо того, чтобы увеличивать в новой модели количество камер, дропая при этом поддержку старой (хотя она меня всем устраивает), пусть лучше на кислород.

    Хотя на самом деле -- на другой проект. Или вы считаете, что уже всё изобретено, все инженерные задачи решены?

     
     
  • 4.23, Аноним (-), 20:56, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но пользы в этом будет премного -- вместо того, чтобы увеличивать в новой модели
    > количество камер, дропая при этом поддержку старой (хотя она меня всем устраивает),
    > пусть лучше на кислород.

    Кому будет польза? Мне точно пользы особой не будет.

    > Хотя на самом деле -- на другой проект.
    > Или вы считаете, что уже всё изобретено, все инженерные задачи решены?

    Есть проекты для прогресса, а есть для поддержки штанов.
    Потому что отнюдь не все проекты успешные. А улучшение старых - вещь намного более предсказуемая.

     
  • 2.19, Аноним (19), 20:42, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >как вишенка на торте из бетона

    мог бы просто написать lipstick on a pig.

     

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