В драйвере PanVK сертифицирована поддержка Vulkan 1.1

2.18 , Аноним ( - ), 20:37, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > прикладывали схемы и толстый ман к электронной продукции Да, только не ради свободы. Этим они просто пытались переложить ремонт на потребителей.

А достать нужные компоненты для ремонта - был тот еще квест. > китай все равно скопируют, если захотят Так пусть потрудятся. Зачем им приносить все на блюдечке?

Реверснуть прошивку не так просто, а реверснуть чип - еще сложнее. Они этим будут заниматься только если оно вот точно окупится. И даже после этого не факт что у них получится сделать точь-в-точь. Есть куча копий чипов, которые рабочие, но глючные. > адекватное решение это переводить в опенсорс продукт после его жизненного цикла А как ты продашь следующий продукт, если его покупать не будут?

Скажешь своей инженерной команде "Простите ребята, мы тут выложили в опенсорс, а им оказывается его и хватает, потому что китайцы штампуют практически по себестоимости. Поэтому вы все на кислород." ?

3.20 , Да не важно ( ? ), 20:50, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Скажешь своей инженерной команде "Простите ребята, мы тут выложили в опенсорс,

> а им оказывается его и хватает, потому что китайцы штампуют практически по себестоимости.

> Поэтому вы все на кислород". Зависит от твоего таланта как управленца. Но пользы в этом будет премного -- вместо того, чтобы увеличивать в новой модели количество камер, дропая при этом поддержку старой (хотя она меня всем устраивает), пусть лучше на кислород. Хотя на самом деле -- на другой проект. Или вы считаете, что уже всё изобретено, все инженерные задачи решены?

4.23 , Аноним ( - ), 20:56, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но пользы в этом будет премного -- вместо того, чтобы увеличивать в новой модели

> количество камер, дропая при этом поддержку старой (хотя она меня всем устраивает),

> пусть лучше на кислород. Кому будет польза? Мне точно пользы особой не будет. > Хотя на самом деле -- на другой проект.

> Или вы считаете, что уже всё изобретено, все инженерные задачи решены? Есть проекты для прогресса, а есть для поддержки штанов.

Потому что отнюдь не все проекты успешные. А улучшение старых - вещь намного более предсказуемая.

2.19 , Аноним ( 19 ), 20:42, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >как вишенка на торте из бетона мог бы просто написать lipstick on a pig.

