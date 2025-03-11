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Проект Mesa заменил OpenGL-драйвер Nouveau на Zink для новых GPU NVIDIA

11.03.2025 23:04

Компания Сollabora сообщила о принятии в кодовую базу проекта Mesa изменения, заменяющего OpenGL-драйвер, применяемый по умолчанию для GPU NVIDIA, начиная с микроархитектуры Turing. В следующем выпуске Mesa 25.1 вместо OpenGL-драйвера Nouveau (nvc0) для подобных GPU будет применяться разработанный в Сollabora OpenGL-драйвер Zink в связке с Vulkan-драйвером NVK. По сравнению с Nouveau драйвер Zink демонстрирует более высокую производительность во многих тестах и не подвержен проблемам, проявляющихся в Nouveau при работе на новых GPU NVIDIA.

Zink предоставляет реализацию OpenGL 4.6 поверх Vulkan, позволяющую получить аппаратно ускоренный OpenGL на устройствах, поддерживающих API Vulkan. Производительность Zink близка к производительности родных реализаций OpenGL, что даёт возможность вместо траты ресурсов на сопровождение отдельных OpenGL-драйверов, сосредоточиться на качественной поддержке API Vulkan, а поддержку OpenGL реализовать поверх Vulkan. Реализация Vulkan для NVIDIA базируется на драйвере NVK, поддерживающем Vulkan 1.4 для GPU NVIDIA Turing (серии GeForce GTX 16xx, RTX 20xx и Quadro RTX), Ampere (серии GeForce RTX 30xx и RTX A2000/4000/5000/6000), Ada (серии GeForce RTX 4xxx, RTX 4000 SFF, RTX 4xxx/5000/6000 Ada) и более новых микроархитектур.

Драйвер NVK создан c нуля с использованием информации из официальных заголовочных файлов и открытых модулей ядра, опубликованных компанией NVIDIA. Разработка велась с целью создания нового эталонного Vulkan-драйвера для Mesa, код которого можно будет заимствовать при создании других драйверов. Для этого при работе над драйвером NVK попытались учесть весь имеющийся опыт разработки Vulkan-драйверов, поддерживать кодовую базу в оптимальной форме и минимизировать перенос кода из других Vulkan-драйверов, делая как должно быть для оптимальной и качественной работы, а не копируя то, как сделано в других драйверах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: NVK и Zink существенно улучшили ситуацию с открытыми драйверами для GPU NVIDIA
  3. OpenNews: Компания Imagination использовала драйвер Zink для поддержки OpenGL 4.6 в своих GPU
  4. OpenNews: Компания Collabora развивает Zink, реализацию OpenGL поверх API Vulkan
  5. OpenNews: NVIDIA опубликовала код с реализацией vGPU на базе драйвера Nouveau
  6. OpenNews: Релиз Mesa 25.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62860-zink
Ключевые слова: zink, nvidia, nouveau, mesa
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, devl547 (ok), 23:17, 11/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    А на всё старее Turing'а окончательно болт положили?
     
     
  • 2.3, anonymous (??), 23:21, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это очевидно же, для цинка нужна аппаратная поддержка вулкана точнee SPIR_V. Кстати, попадалась инфа что цинк намного тормознее чем нативный GL, сам не пробовал.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:40, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю что там с производительностью nvk, но у nouveau производительность на 3-20% ниже была. Думаю, если запускать zink поверх блоба, будет вполне ничего.
     
  • 2.6, name (??), 23:41, 11/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://docs.mesa3d.org/drivers/nvk.html
    Планируют kepler. Как ресурсы позволят.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:38, 11/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Оно на це что ли? Жесть.
     

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