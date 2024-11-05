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Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования

05.11.2024 13:56

Опубликовано обновление специализированной сборки дистрибутива DogLinux (Debian LiveCD в стиле Puppy Linux), построенной на пакетной базе Debian 12 "Bookworm" и предназначенной для тестирования и обслуживания ПК и ноутбуков. В состав входят такие приложения, как GPUTest, Unigine Heaven, CPU-X, GSmartControl, GParted, Partimage, Partclone, TestDisk, ddrescue, WHDD, DMDE. Дистрибутив позволяет проверить работоспособность оборудования, нагрузить процессор и видеокарту, проверить SMART HDD и NVMe SSD. Размер Live-образа, загружаемого с USB-накопителей, 1.35 ГБ (torrent).

В новой версии в initrd устранены ошибки и добавлены новые возможности (изменения включены в сборочные скрипты основного проекта DogLinux):

  • При запуске можно указать "modprobe.blacklist=ahci,nvme" и запретить загрузку модулей ядра, что иногда требуется при работе с неисправными HDD и SSD. После запуска можно подгрузить необходимые модули ядра вручную.
  • При сетевой PXE-загрузке можно переопределить nfs путь по умолчанию /srv/pxe/ с помощью параметра "nfspath="
  • Исправлен порядок загрузки модулей ядра broadcom и tg3. Ранее адаптер Broadcom Netlink BCM57780 Ethernet был не работоспособен при загрузке.
  • Уменьшен размер путем исключения из состава initrd не используемых для начальной загрузки модулей.
  • Обеспечена выгрузка не задействованных модулей ATA-контроллеров ata_* sata_* pata_*


  • Обновлены пакеты прошивок firmware-nonfree 20240909.
  • Добавлены прошивки firmware-cirrus (git20241031) для звукового кодека и усилителя Cirrus Logic CS42L43 и CS35L56 которые используются в некоторых ноутбуках Asus, Dell, HP, Lenovo производства 2022г.
  • Обновлены Chromium 130, FurMark 2.4.1.0.
  • Исправлен скрипт ddrescue-loop (не работал с SATA устройствами при отсутствии /dev/disk/by-path/).



Особенности сборки:

  • Поддерживается загрузка в UEFI и режиме Legacy/CSM. В том числе по сети через PXE с NFS. С устройств USB/SATA/NVMe, с файловых систем FAT32/exFAT/Ext2/3/4/NTFS. UEFI Secure Boot не поддерживается, его требуется отключить.
  • Размер дистрибутива оптимизирован для использования в режиме copy2ram (даёт возможность после загрузки извлечь USB-накопитель/сетевой кабель). При этом копируются в оперативную память только те squashfs-модули, которые используются.
  • Содержит три версии проприетарных драйверов NVIDIA - 550.x, 390.x и 340.x. Необходимый для загрузки модуль драйвера определяется автоматически.
  • Вариант запуска по умолчанию x86-64 ядро Linux 6.10. Для него собраны модули драйверов NVIDIA 550.x и 390.x.
  • Дополнительно поставляется x86-64 ядро Linux 5.10. Его необходимо выбирать если требуется legacy 340.x NVIDIA драйвер (также собран и 390.x). Для этого ядра задействован WiFi драйвер Broadcom WL для адаптеров 802.11n, которые не работают со свободными драйверами.
  • Ядро Linux 5.10 собрано с патчем intel-nvme-remap из EndlessOS для обеспечения доступности NVMe SSD на платформах Intel Core i3/i5/i7 8-10 поколений при включённой в BIOS настройке Intel RST Premium With Optane.
  • Для совместимости со старым оборудованием в составе имеется live32 i686 версия с ядром Linux 6.1 без PAE.
  • При запуске FurMark2, GPUTest и Unigine Heaven автоматически определяются конфигурации ноутбуков с гибридными видеоподсистемами Intel+NVIDIA, Intel+AMD и AMD+NVIDIA и выставляются необходимые переменные окружения для запуска на дискретной видеокарте.
  • При загрузке с ядрами Linux 6.1 и 6.10 для монтирования накопителей вместо NTFS-3G используется новый NTFS3-драйвер от компании Paragon.
  • Системное окружение основано на Porteus Initrd, OverlayFS, SysVinit и Xfce 4.18. За монтирование накопителей отвечает pup-volume-monitor (без применения gvfs и udisks2). Для вывода звука используется только ALSA. Применён свой скрипт для решения проблемы с приоритетом HDMI звуковых карт.
  • Можно устанавливать любое ПО из репозиториев Debian, а также создавать модули с необходимым дополнительным ПО. Поддерживается активация squashfs-модулей после загрузки системы.
  • Shell-cкрипты и настройки можно копировать в каталог live/rootcopy и они будут применены при загрузке без необходимости пересборки модулей.
  • Работа осуществляется с правами root. Интерфейс английский, файлы с переводами по умолчанию вырезаны для экономии места, но в консоли и X11 настроено отображение кириллицы и переключение раскладки по Ctrl+Shift. Пароль по умолчанию для пользователя root - dog, для пользователя puppy - dog. Доработанные файлы конфигурации и скрипты находятся в 05-customtools.squashfs.
  • Установка с помощью скрипта installdog на раздел FAT32, при этом используются загрузчики syslinux и systemd-boot (gummiboot). В качестве альтернативы предоставляются готовые файлы конфигурации для grub4dos и Ventoy. Возможна установка на жёсткий диск/SSD предпродажного ПК/ноутбука для демонстрации работоспособности. Раздел FAT32 затем легко удалить, скрипт не вносит изменений в UEFI variables (очередь загрузки в прошивке UEFI).


  1. Главная ссылка к новости (https://gumanzoy.blogspot.com/...)
  2. OpenNews: Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.4
  4. OpenNews: Опубликованы дистрибутивы Rescuezilla 2.5 и SystemRescue 11.01
  5. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  6. OpenNews: Вышел релиз Linux дистрибутива Yellow Dog Linux 6.2
Автор новости: gumanzoy
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62179-doglinux
Ключевые слова: doglinux
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:17, 05/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    > При сетевой PXE-загрузке можно переопределить nfs путь по умолчанию /srv/pxe/ с помощью параметра "nfspath="

    Вот что мне было нужно

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:22, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и в CentOS можно сделать.
     
  • 2.3, EuPhobos (ok), 16:27, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В скриптах сборки initrd (/etc/initramfs-tools) можно сделать что угодно, обработать как угодно параметры к ядру и применить ту или иную механику/скрипт.
    Таким образом я решил свою проблему загрузки PXE сразу с bond и bridge
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:57, 05/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    Дистриб для эникеев?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:47, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так точно
     

  • 1.6, Аноним (6), 17:53, 05/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    Что думаете? Насколько хороши в этом дистре обои? А то думаю качнуть, а то обои моего текущего дистра слегка надоели.
     
     
  • 2.7, anonymous (??), 19:28, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    попробуй поиск "обои линукс <разрешение экрана>"
     

  • 1.8, Аноним (-), 19:34, 05/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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