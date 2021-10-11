Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления

Опубликован выпуск Live-дистрибутива Redo Rescue 4.0.0, предназначенного для создания резервных копий и восстановления системы в случае сбоя или повреждения данных. Созданные дистрибутивом срезы состояния могут быть полностью или выборочно клонированы на новый диск (с созданием новой таблицы разделов) или использованы для восстановления целостности системы после активности вредоносного ПО, аппаратных сбоев или случайного удаления данных. Дистрибутив использует кодовую базу Debian и инструментарий partclone от проекта Clonezilla. Собственные наработки Redo Rescue распространяются под лицензией GPLv3. Размер iso-образа 726МБ.

Резервные копии могут быть сохранены как на локально подключённые носители (USB Flash, CD/DVD, диски), так и на внешние разделы, доступ к которым производится через NFS, SSH, FTP или Samba/CIFS (производится автоматический поиск доступных в локальной сети совместных разделов). Поддерживается удалённое управление резервным копированием и восстановлением при помощи VNC или web-интерфейса. Возможна верификация целостности резервных копий по цифровой подписи. Из особенностей также отмечаются возможности по переносу исходных данных на другие разделы, режим выборочного восстановления, расширенные инструменты управления дисками и разделами, ведение детального лога операций, наличие в составе web-браузера, файлового менеджера для копирования и редактирования файлов и подборки утилит для диагностики сбоев.

В новом выпуске осуществлён переход на пакетную базу Debian 11. Кроме обновления версий программ все функциональные возможности дистрибутива соответствуют прошлому выпуску (3.0.2). Рекомендуется пока использовать новую ветку с осторожностью, так как новые версии утилит, таких как partclone и sfdisk, могут содержать изменения, нарушающие обратную совместимость. При этом отмечается, что основные неочевидные проблемы с переходом на новые ветки Debian были решены во время перехода на Debian 10 в Redo Rescue 3.x.