Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления

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|1.1, Аноним (1), 10:47, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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хорошо то как, как же его не хватало, линукс дистроклепатели молодцы!
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|3.16, QwertyReg (ok), 14:50, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Acronis True Image. Не вылетает, поддерживает RAID, не портит разделы, как сабж.
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|4.18, Аноним (18), 15:12, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надеюсь, Вы же честно купили Acronis True Image и сделали загрузочный образ?
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|5.19, Капча 44436 (?), 15:45, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Надеюсь, Вы же честно купили Acronis True Image и сделали загрузочный образ?
Нет, канешно. А зачем ?
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|4.26, kissmyass (?), 16:32, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Иногда проблемы при загрузке с UEFI, нормально не работает c ExtFAT накопителями (на который сохранять бекап), при валидации бекапов по сети ругается на корректность бекапов, притом восстанавливает и монтирует из этих же мест без проблем.
Возможно все сильно изменилось, но сказать, что у Акрониса нет проблем - неа.
Ну и собственно не серверных версий для линухи (для онлайн бекапов) нет вообще, только серверные, которые стоят космос.
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|2.3, Аноним (3), 10:57, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Мне очень не хватает SystemRescCd после того как его перевели на богомерзкий арч.
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|3.5, ET (?), 11:02, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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свой шарм у него определенно был) особенно когда при загрузке OpenRC начинал вывод своих логов на экран
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|9.37, Аноним (22), 17:24, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вот откуда у товарища Трусова боль Ну ничего, альты ему за черный пиар росы... текст свёрнут, показать
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|12.50, n00by (ok), 18:38, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Достаточно наивное предположение, что я буду с данным тезисом спорить Пора бы у... текст свёрнут, показать
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|14.59, n00by (ok), 19:07, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты бездарный лицемерный балабол, тыкающий пальчиком в зеркало, даже с совратител... текст свёрнут, показать
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|2.11, Аноним (11), 13:25, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реальная тема чтобы не связываться с пропреетарщиной и варезом.
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|2.30, kissmyass (?), 16:44, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в смысле не сможет создать/восстановить бекап если у тебя SSD raid какой-нибудь?
печаль
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|2.8, Аноним (8), 11:49, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Само собой. Причём завершает работу раньше, чем начинает.
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|2.13, Псевдоним (??), 14:41, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Боюсь dd не умеет в копирование только занятых участков и подобных штук. Сам сейчас использую dd, но рассматриваю и такие штуки.
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|3.17, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 14:57, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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dd всё умеет! НАШ главный специалист Survolog рекомендует пользователям копировать раздел c home в каталог /home командой dd!
Это волшебная команда!
dd if=/dev/sda2 of=/home
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|5.27, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 16:33, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы всегда пишем правду а стало быть и истину! Ссылка на оригинал в следующем сообщении, злой бот её удалит!
Дмитрий ***
3 апр 2020 в в Российская ОС РОСА Линукс | Сообщество Linux
подскажите как в Росе перенести home с отдельного раздела на корневой раздел?
Андрей Григорьев
Скопировать файлы в т.ч. скрытые с одного раздела на другой, в отдельный каталог. Например, через dd. Подправить /etc/fstab. Перезагрузиться.
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|6.33, Аноним (-), 17:07, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мы всегда пишем правду
Александр Исаич, вы ли это? Вам наконец в ад интернет провели?
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|6.32, Аноним (22), 17:04, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Вас там полночь близится. Любите вспоминать коллег на сон грядущий? Это Вас успокаивает и настраивает на сон грядущий, али к исполнению супружеского долга?
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|8.38, Аноним (22), 17:28, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы все делаете не так Вам нужно срочно призвать специалиста экстра класса aka n... текст свёрнут, показать
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|8.42, Аноним (42), 18:07, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня одного сложилось впечатление, что эти коменты пишет какая-та нейросеть Н... текст свёрнут, показать
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|9.45, Аноним (22), 18:21, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это кое кто заказ отрабатывает Поэтому без души набрасывает Заготовленные клиш... текст свёрнут, показать
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|10.53, n00by (ok), 18:48, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты себе льстишь, нет у тебя души Шигорин тебе не скажет, сколько он в данный са... текст свёрнут, показать
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|3.40, ИмяХ (?), 17:48, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На практике гораздо быстрее и надёжнее скопировать весь диск от начала до конца, чем выискивать на диске только занятые участки, лихорадочно возя головкой диска туда-сюда.
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|1.24, InuYasha (??), 16:17, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Перепробовал каждый из подобный дистров, причём "в бою". И результаты все плохие. Единственная причина, по которой не покупаю Акронис - это их идиотское разделение продуктов (менеджеры хотят бесконечный многопоточный dd bs=пачкиденег if=/user/pocket of=/карман/). "Наш Директор умеет WMI, Леткор умеет в resize, но в SMB умеет лишь Проректор, а читать НТФС только Корректор. Ах, да, открывать в консоль умеет лишь Эректор". И каждый их этих хренекторов по over8000 денег. Нахрен так жить. Хотя, есть ещё Прагон, но у них своё веселье...
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|1.39, Аноним (22), 17:46, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Господа, дайте плиз какую-нить новость про линукс. Я такую шикарную штуку нарыл, руки чешутся откоментить:)
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|3.49, Аноним (22), 18:37, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо свеженькую. Чтоб камент наверху и народ прочитал.
Так то и про дебиан есть, но там затеряется уже. :(
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|4.61, n00by (ok), 19:11, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты даже новость запилить сам не способен. Типичный халявщик и попрошайка, как и все фанаты Rosa Tresh. Пойдёшь ведь следом за Алзимом с плачем по сладкому шекелю.
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