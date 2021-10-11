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Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления

11.10.2021 10:36

Опубликован выпуск Live-дистрибутива Redo Rescue 4.0.0, предназначенного для создания резервных копий и восстановления системы в случае сбоя или повреждения данных. Созданные дистрибутивом срезы состояния могут быть полностью или выборочно клонированы на новый диск (с созданием новой таблицы разделов) или использованы для восстановления целостности системы после активности вредоносного ПО, аппаратных сбоев или случайного удаления данных. Дистрибутив использует кодовую базу Debian и инструментарий partclone от проекта Clonezilla. Собственные наработки Redo Rescue распространяются под лицензией GPLv3. Размер iso-образа 726МБ.

Резервные копии могут быть сохранены как на локально подключённые носители (USB Flash, CD/DVD, диски), так и на внешние разделы, доступ к которым производится через NFS, SSH, FTP или Samba/CIFS (производится автоматический поиск доступных в локальной сети совместных разделов). Поддерживается удалённое управление резервным копированием и восстановлением при помощи VNC или web-интерфейса. Возможна верификация целостности резервных копий по цифровой подписи. Из особенностей также отмечаются возможности по переносу исходных данных на другие разделы, режим выборочного восстановления, расширенные инструменты управления дисками и разделами, ведение детального лога операций, наличие в составе web-браузера, файлового менеджера для копирования и редактирования файлов и подборки утилит для диагностики сбоев.

В новом выпуске осуществлён переход на пакетную базу Debian 11. Кроме обновления версий программ все функциональные возможности дистрибутива соответствуют прошлому выпуску (3.0.2). Рекомендуется пока использовать новую ветку с осторожностью, так как новые версии утилит, таких как partclone и sfdisk, могут содержать изменения, нарушающие обратную совместимость. При этом отмечается, что основные неочевидные проблемы с переходом на новые ветки Debian были решены во время перехода на Debian 10 в Redo Rescue 3.x.




  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/redorescue/...)
  2. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 2.0.6, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 1.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.1
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 8.03
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55948-redorescue
Ключевые слова: redorescue
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Обсуждение (62) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:47, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    хорошо то как, как же его не хватало, линукс дистроклепатели молодцы!
     
     
  • 2.2, Juha (ok), 10:55, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чем пользуетесь?
     
     
  • 3.16, QwertyReg (ok), 14:50, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Acronis True Image. Не вылетает, поддерживает RAID, не портит разделы, как сабж.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 15:12, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надеюсь, Вы же честно купили Acronis True Image и сделали загрузочный образ?

     
     
  • 5.19, Капча 44436 (?), 15:45, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Надеюсь, Вы же честно купили Acronis True Image и сделали загрузочный образ?

    Нет, канешно. А зачем ?

     
  • 5.25, QwertyReg (ok), 16:18, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купил, а что?
     
  • 4.26, kissmyass (?), 16:32, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Иногда проблемы при загрузке с UEFI, нормально не работает c ExtFAT накопителями (на который сохранять бекап), при валидации бекапов по сети ругается на корректность бекапов, притом восстанавливает и монтирует из этих же мест без проблем.

    Возможно все сильно изменилось, но сказать, что у Акрониса нет проблем - неа.

    Ну и собственно не серверных версий для линухи (для онлайн бекапов) нет вообще, только серверные, которые стоят космос.

     
  • 2.3, Аноним (3), 10:57, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Мне очень не хватает SystemRescCd после того как его перевели на богомерзкий арч.
     
     
  • 3.5, ET (?), 11:02, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    свой шарм у него определенно был) особенно когда при загрузке OpenRC начинал вывод своих логов на экран
     
  • 3.12, Anonymoustus (ok), 14:34, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Литр чаю этому анониму.

    Я предлагал идею Шигорину, чтоб их Альт подхватил упавшее знамя SystemRescueCD, но набежал какой-то больной фанатик и помешал развитию темы.


    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/125255.html#13

     
     
  • 4.14, Шурек Табуреткин (ok), 14:46, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так ты ж сам тролль и дурачок. "Опенсосие" твое ж словечко, что ты ожидал в ответ?
    Пруф: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/125276.html#71
     
  • 4.15, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 14:47, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Литр чаю этому анониму.
    > Я предлагал идею Шигорину, чтоб в их Альте сделали для меня нахаляву
    > тут прибежали санитары и раскусили алгоритм троллинга.
    > https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/125255.html#183

    Два литра чая этому Anonymoustus-у.
    Сразу видно понимающего человека, который шарит в СПО!
    Мы тоже хотим, что бы он присылал нам пулл-реквесты!


     
     
  • 5.22, Аноним (22), 15:57, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там не на моно же!
     
     
  • 6.29, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 16:42, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Присылайте НАМ любые пулл-реквесты, хоть моно, хоть стерео! Главное это бурная деятельность и статистика, где мы второй по популярности дистрибутив!
     
     
  • 7.31, Аноним (22), 16:58, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько платят за наброс дотнета в линукс?
     
     
  • 8.34, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 17:08, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому сколько не жалко, отправляйте всё в НАШ общак После банкротства в 2014-м л... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.37, Аноним (22), 17:24, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вот откуда у товарища Трусова боль Ну ничего, альты ему за черный пиар росы... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.43, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 18:10, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот ты, Белых, и спалился Мы этого нуба забанили за цитирование Александра Не... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.46, Аноним (22), 18:29, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На воре и шапка горит Кричит держи вора известно кто ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.50, n00by (ok), 18:38, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно наивное предположение, что я буду с данным тезисом спорить Пора бы у... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.52, АнонимЪ (?), 18:46, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол Без палева перелогинились Ни стыда, ни совести В хабаровском крае уж ночь... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.55, n00by (ok), 19:00, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напоминаю тебе твои отмазки Аноним по ссылкам не ходит Так что не играй на п... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.58, Аноним7 (?), 19:06, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я повторяю для тех кто в танке скопипастите просто мою цитату и все ... текст свёрнут, показать
     
  • 15.60, Аноним7 (?), 19:07, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отмазки - это когда Вы, взрослый мужик прикрываетесь Шигориным Вот это отмазки ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.48, Аноним (22), 18:36, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почем нонче альты платят за такие скучные, стандартные набросы ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.51, n00by (ok), 18:40, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не суди по себе, систематически набрасывая на Альт, и не спалишься ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.54, Аноним7 (?), 18:50, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я систематически набрасываю на все гадкое и лицемерное Доставляю и срываю покро... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.59, n00by (ok), 19:07, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бездарный лицемерный балабол, тыкающий пальчиком в зеркало, даже с совратител... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.62, Аноним7 (?), 19:13, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сударь, Вам совсем поплохело Вы перешли на личности Я самый ничтожный и послед... текст свёрнут, показать
     
  • 2.4, ET (?), 10:58, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на снимках даже обоев невидно ):
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:25, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Реальная тема чтобы не связываться с пропреетарщиной и варезом.
     

  • 1.6, Анонимнейший (?), 11:11, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая вещь, жаль, не хватает mdadm в составе.
     
     
  • 2.30, kissmyass (?), 16:44, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в смысле не сможет создать/восстановить бекап если у тебя SSD raid какой-нибудь?

    печаль

     

  • 1.7, Аноним (7), 11:20, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Имидж с 500Гб диска на 250Гб диск имеет восстанавливать?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:49, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Само собой. Причём завершает работу раньше, чем начинает.
     
     
  • 3.20, Капча 44436 (?), 15:48, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    аха :)
     
  • 2.41, Анонним (?), 18:07, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто может ?
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:11, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять достр для запуска dd..
     
     
  • 2.10, Аноним (11), 12:28, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вообще то partclone.
     
  • 2.13, Псевдоним (??), 14:41, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь dd не умеет в копирование только занятых участков и подобных штук. Сам сейчас использую dd, но рассматриваю и такие штуки.
     
     
  • 3.17, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 14:57, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    dd всё умеет! НАШ главный специалист Survolog рекомендует пользователям копировать раздел c home в каталог /home командой dd!

    Это волшебная команда!

    dd if=/dev/sda2 of=/home

     
     
  • 4.23, InuYasha (??), 16:12, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так толсто, что даже скучно
     
     
  • 5.27, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 16:33, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мы всегда пишем правду а стало быть и истину! Ссылка на оригинал в следующем сообщении, злой бот её удалит!

    Дмитрий ***
    3 апр 2020 в в Российская ОС РОСА Линукс | Сообщество Linux
    подскажите как в Росе перенести home с отдельного раздела на корневой раздел?

    Андрей Григорьев
    Скопировать файлы в т.ч. скрытые с одного раздела на другой, в отдельный каталог. Например, через dd. Подправить /etc/fstab. Перезагрузиться.

     
     
  • 6.33, Аноним (-), 17:07, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мы всегда пишем правду

    Александр Исаич, вы ли это? Вам наконец в ад интернет провели?

     
     
  • 7.35, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 17:16, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Прекратите возводить поклёп! Проследуйте по ссылке в сообщении #28 и убедитесь в достоверности предоставляемой информации!
     
  • 5.28, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 16:35, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот пруф https://vk.com/wall-33847957_311489?w=wall-33847957_311489_r311514

    Андрей Григорьев гениальный победитель олимпиады по физике и НАШ самый лучший разработчик операционных систем, а не какой-то местный эксперт!

     
     
  • 6.32, Аноним (22), 17:04, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Вас там полночь близится. Любите вспоминать коллег на сон грядущий? Это Вас успокаивает и настраивает на сон грядущий, али к исполнению супружеского долга?
     
     
  • 7.36, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 17:17, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У нас близится долгожданный релизенг! Рекомендуем немедленно скачать ISO образ и принять участие в тестировании!
     
     
  • 8.38, Аноним (22), 17:28, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы все делаете не так Вам нужно срочно призвать специалиста экстра класса aka n... текст свёрнут, показать
     
  • 8.42, Аноним (42), 18:07, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня одного сложилось впечатление, что эти коменты пишет какая-та нейросеть Н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.44, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 18:20, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предложенный способ копирования раздела в каталог командой dd имеет место быть ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.45, Аноним (22), 18:21, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это кое кто заказ отрабатывает Поэтому без души набрасывает Заготовленные клиш... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.53, n00by (ok), 18:48, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты себе льстишь, нет у тебя души Шигорин тебе не скажет, сколько он в данный са... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.57, Аноним7 (?), 19:03, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Вас налились кровью глазюки и дрожь по телу Успокойтесь Вдох-выдох-вдох Нас... текст свёрнут, показать
     
  • 3.40, ИмяХ (?), 17:48, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На практике гораздо быстрее и надёжнее скопировать весь диск от начала до конца, чем выискивать на диске только занятые участки, лихорадочно возя головкой диска туда-сюда.
     

  • 1.21, Аноним (22), 15:52, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там все специалисты. На дотнете моновском в линуксе ваять!
     
  • 1.24, InuYasha (??), 16:17, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Перепробовал каждый из подобный дистров, причём "в бою". И результаты все плохие. Единственная причина, по которой не покупаю Акронис - это их идиотское разделение продуктов (менеджеры хотят бесконечный многопоточный dd bs=пачкиденег if=/user/pocket of=/карман/). "Наш Директор умеет WMI, Леткор умеет в resize, но в SMB умеет лишь Проректор, а читать НТФС только Корректор. Ах, да, открывать в консоль умеет лишь Эректор". И каждый их этих хренекторов по over8000 денег. Нахрен так жить. Хотя, есть ещё Прагон, но у них своё веселье...
     
  • 1.39, Аноним (22), 17:46, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Господа, дайте плиз какую-нить новость про линукс. Я такую шикарную штуку нарыл, руки чешутся откоментить:)
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 18:29, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про Андроид есть новость... Пиши.
     
     
  • 3.49, Аноним (22), 18:37, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо свеженькую. Чтоб камент наверху и народ прочитал.
    Так то и про дебиан есть, но там затеряется уже. :(
     
     
  • 4.61, n00by (ok), 19:11, 11/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты даже новость запилить сам не способен. Типичный халявщик и попрошайка, как и все фанаты Rosa Tresh. Пойдёшь ведь следом за Алзимом с плачем по сладкому шекелю.
     

  • 1.56, Этиж (?), 19:02, 11/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что за ДЕ на скриншоте?
     
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