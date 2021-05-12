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Выпуск дистрибутива SystemRescue 8.03

12.05.2021 22:57

Доступен релиз SystemRescue 8.03, специализированного Live-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа - 717 МБ (amd64, i686).

Из изменений в новой версии упоминается обновление ядра Linux 5.10.34, включение в состав утилиты gsmartcontrol для выявление проблем с дисками и SSD-накопителями, а также добавление утилиты xfburn для записи CD/DVD/Blu-ray. Из поставки удалён текстовый редактор joe. Обновлена версия редактора разделов gparted 1.3.0. Решены проблемы с загрузкой с NTFS.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.system-rescue.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 8.0.0
  3. OpenNews: Автор AppImage развивает дистрибутив helloSystem, использующий FreeBSD и напоминающий macOS
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.4
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 36.0
  6. OpenNews: Выпуск редактора разделов GParted 1.3 и дистрибутива GParted Live 1.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55138-systemrescue
Ключевые слова: systemrescue
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Dzen Python (ok), 23:13, 12/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Вот. Вот что надо.
    Никаких УБУНТУ РЕСКЬЮ-УЛЬТРАМЕГА-ПАК-ЗВЕРЬ-ДВД, простой живой набор без кучи отневиросов.
    Когда же до уалинух уже дойдет, что их концепция "-пак'ов" устарела еще в 2010м и умерла вместе со всеми не ОЕМ-сборками ОС?
     
  • 2, faithman (??), 23:29, 12/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Скромный вопрос про русскую локаль и клавиатурные раскладки?
    Или это инглиш большевиков?
     
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