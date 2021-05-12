Выпуск дистрибутива SystemRescue 8.03

Доступен релиз SystemRescue 8.03, специализированного Live-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа - 717 МБ (amd64, i686). Из изменений в новой версии упоминается обновление ядра Linux 5.10.34, включение в состав утилиты gsmartcontrol для выявление проблем с дисками и SSD-накопителями, а также добавление утилиты xfburn для записи CD/DVD/Blu-ray. Из поставки удалён текстовый редактор joe. Обновлена версия редактора разделов gparted 1.3.0. Решены проблемы с загрузкой с NTFS.



