Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.4

Доступен выпуск Live-дистрибутива NomadBSD 1.4, представляющего собой редакцию FreeBSD, адаптированную для использования в качестве переносного рабочего стола, загружаемого с USB-накопителя. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Для монтирования накопителей применяется DSBMD (поддерживается монтирование CD9660, FAT, HFS+, NTFS, Ext2/3/4). Размер загрузочного образа 2.4 Гб (x86_64). В новом выпуске: Выполнена синхронизация с веткой FreeBSD 12.2 (p4);

В инсталляторе реализована установка подходящего графического драйвера и решены проблемы с загрузкой через UEFI.

Улучшено автоматическое определение графического драйвера. Если драйвер не подобран то обеспечен откат на драйверы VESA или SCFB.

Улучшена поддержка тачпадов. Добавлена утилита DSBXinput для упрощения настройки мыши и тачпада.

Добавлен rc-скрипт для сохранения и восстановления параметров яркости экрана.

Добавлен графический интерфейс для упрощения установки Linux-сборок Chrome, Brave и Vivaldi, через которые можно работать с Netflix, Prime Video и Spotify.

Добавлена возможность выбора альтернативного оконного менеджера при нажатии F1 на экране входа в систему.

Вместо wifimgr для настройки беспроводного соединения задействован NetworkMgr.

Подсистема для автозапуска программ приведена в соответствие со спецификациями XDG.

Оставшееся место на диске теперь монтируется в раздел /data. Обеспечено автоматическое создание точек монтирования /compat, /var/tmp, /var/db и /usr/ports.

Из-за устаревания драйвера drm-legacy-kmod прекращена поддержка ускорения графики для архитектуры i386 при использовании GPU Intel и AMD.



