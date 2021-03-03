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Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.4

03.03.2021 22:56

Доступен выпуск Live-дистрибутива NomadBSD 1.4, представляющего собой редакцию FreeBSD, адаптированную для использования в качестве переносного рабочего стола, загружаемого с USB-накопителя. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Для монтирования накопителей применяется DSBMD (поддерживается монтирование CD9660, FAT, HFS+, NTFS, Ext2/3/4). Размер загрузочного образа 2.4 Гб (x86_64).

В новом выпуске:

  • Выполнена синхронизация с веткой FreeBSD 12.2 (p4);
  • В инсталляторе реализована установка подходящего графического драйвера и решены проблемы с загрузкой через UEFI.
  • Улучшено автоматическое определение графического драйвера. Если драйвер не подобран то обеспечен откат на драйверы VESA или SCFB.
  • Улучшена поддержка тачпадов. Добавлена утилита DSBXinput для упрощения настройки мыши и тачпада.
  • Добавлен rc-скрипт для сохранения и восстановления параметров яркости экрана.
  • Добавлен графический интерфейс для упрощения установки Linux-сборок Chrome, Brave и Vivaldi, через которые можно работать с Netflix, Prime Video и Spotify.
  • Добавлена возможность выбора альтернативного оконного менеджера при нажатии F1 на экране входа в систему.
  • Вместо wifimgr для настройки беспроводного соединения задействован NetworkMgr.
  • Подсистема для автозапуска программ приведена в соответствие со спецификациями XDG.
  • Оставшееся место на диске теперь монтируется в раздел /data. Обеспечено автоматическое создание точек монтирования /compat, /var/tmp, /var/db и /usr/ports.
  • Из-за устаревания драйвера drm-legacy-kmod прекращена поддержка ускорения графики для архитектуры i386 при использовании GPU Intel и AMD.


  1. Главная ссылка к новости (https://nomadbsd.org/index.htm...)
  2. OpenNews: Началось бета-тестирование FreeBSD 13.0
  3. OpenNews: Выпуск GhostBSD 21.01.15
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.3.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54694-nomadbsd
Ключевые слова: nomadbsd
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:57, 03/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Караваны грабить можно?
     
     
  • 4, Alladin (?), 23:04, 03/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у бсд есть монеты, если у тебя есть товар. друг.
     

  • 2, Alladin (?), 23:02, 03/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    "Добавлен rc-скрипт для сохранения и восстановления параметров яркости экрана."

    шел 21 год.

     

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