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Выпуск редактора разделов GParted 1.3

04.05.2021 09:03

Доступен релиз редактора дисковых разделов Gparted 1.3 (GNOME Partition Editor), поддерживающего большинство файловых систем и типов разделов, применяемых в Linux. Кроме функций управления метками, редактирования и создания разделов, GParted позволяет уменьшать или увеличивать размер существующих разделов без потери размещённых на них данных, проверять целостность таблиц разделов, восстанавливать данные с потерянных разделов и выравнивать начало раздела по границе цилиндров.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка изменения размера активных шифрованных разделов LUKS2.
  • Улучшена поддержка файловой системы exFAT, реализовано обновление UUID и добавлено получение информации о распределении дискового пространства в exFAT.
  • Выполнен перевод документации на украинский язык.
  • Устранён крах, проявляющийся при изменении типа в диалоге создания нового дискового раздела.
  • Устранено зависание при работе с неименованными устройствами.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Доступны дистрибутивы Clonezilla Live 2.7.1 и GParted Live 1.2.0
  3. OpenNews: Выпуск редактора разделов GParted 1.2
  4. OpenNews: Компания Cloudflare подготовила патчи, кардинально ускоряющие дисковое шифрование в Linux
  5. OpenNews: Выявлена несовместимость SMR-дисков WD с ZFS, которая может привести к потере данных
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescueCd 6.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55073-gparted
Ключевые слова: gparted, disk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (63) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 09:13, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> с неименованными устройствами

    Это с какими?

     
     
  • 2.2, Не анон (?), 09:18, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    С неименованными
     
     
  • 3.17, Гэндальф (?), 10:15, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    с безымянными
     
     
  • 4.23, YetAnotherOnanym (ok), 10:25, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Анонимными же!
     
     
  • 5.25, Dzen Python (ok), 10:34, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимасными?
     
     
  • 6.32, Аноним (32), 10:46, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимные устройства шифруются... от кого?
     
     
  • 7.39, Dzen Python (ok), 11:10, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    От хакиров. Злобных русских хакеров, которые хотят вмешаться в выборы. Особенно в выборы контроллером блока для следующего куска данных. Злобные такие хакеры, у-у-у, прям спасу нет.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:22, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственное нужно приложение из гном.
     
     
  • 2.7, n00by (ok), 09:37, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В Гноме "из коробки" уже вот это https://wiki.gnome.org/Apps/Disks
     
     
  • 3.11, Урри (ok), 09:44, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удобная тулзень.
    Она умеет кроме всего прочего питание у дисков отключать.
     
     
  • 4.22, Skullnet (ok), 10:19, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но в GParted лучше интерфейс, к тому же некоторых других фич больше. Но да, не хватает отключения дисков, редактирования точек монтирования (fstab) и фичи для просмотра S.M.A.R.T, и запуска тестов.
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:02, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Хипстерская срамота.
     
  • 3.54, Kuromi (ok), 16:06, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати довольно удобная штука. Иногда что-то таоке продвинутое как Gparted просто не нужно, Disks заполняет эту нишу на отлично.
     
  • 2.40, Аноним (40), 11:33, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаю для гномеров это не единственное нужно, а для кдешников есть https://apps.kde.org/partitionmanager/
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:32, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Уже перестал уничтожать все разделы из-за сфейлившегося ntfslabel (или чего-то из той же оперы)?
     
     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 09:37, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А разве это не косяк fuse-модуля?
     
     
  • 3.10, Аноним (4), 09:41, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Fuse не работает с разметкой, только с разделами.
     

  • 1.5, Dzen Python (ok), 09:37, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Выполнен перевод документации на украинский язык.

    Крайне нужное действие, без которого развитие программы встало бы стопором. Лучше бы баги поправили работы с НЕ линуксячьими ФС.

     
     
  • 2.12, Урри (ok), 09:45, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Подгорает?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:00, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Выполнен перевод документации на украинский язык.

    В примечаниях к релизу нет именно этой строки - https://sourceforge.net/projects/gparted/files/gparted/gparted-1.3.0/gparted-1

    В любом случае, украинский локализатор (Yuri Chornoivan) также принимает участие в написании кода:

    > Code enhancements are courtesy of Yuri Chornoivan and Mike Fleetwood.

     
  • 3.20, Dzen Python (ok), 10:18, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Угу. От парочки мелких шоустопперов, из-за которых не могу полностью выкинуть на свалку истории акронис и прочую проприентарь. Репорты мной отправлены ~месяцев 9-12 назад
     
  • 3.53, Составление сообщения (?), 15:53, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подгорает свинина в котлах, а человек выше иронизирует.
     
     
  • 4.58, Tsigifop (?), 18:40, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, нет, как раз, похоже, подгорает :)
     
  • 2.13, n00by (ok), 09:48, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Выполнен перевод документации на украинский язык.
    > Крайне нужное действие, без которого развитие программы встало бы стопором. Лучше бы
    > баги поправили работы с НЕ линуксячьими ФС.

    Перевод и программирование (в частности, исправление) выполняют, внезапно, разные люди. Если для второго людей в проекте не осталось, переводчиками проблему не решить, а агитацией тем более (либо надо очень хитро в неё уметь, на уровне профи из Rosa Tresh).

     
     
  • 3.18, Dzen Python (ok), 10:16, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В любом случае, украинский локализатор (Yuri Chornoivan) также принимает участие в написании кода:
    > Перевод и программирование (в частности, исправление) выполняют, внезапно, разные люди.

    Так, стоп. Так это одни и те же люди или разные? Вы там уж определитесь наконец.

     
     
  • 4.35, n00by (ok), 10:52, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> В любом случае, украинский локализатор (Yuri Chornoivan) также принимает участие в написании кода:
    >> Перевод и программирование (в частности, исправление) выполняют, внезапно, разные люди.
    > Так, стоп. Так это одни и те же люди или разные? Вы
    > там уж определитесь наконец.

    Спросите автора цитаты, чем отличается программирование от "принимает участие в написании кода" или сами изучите коммиты. А так то, как говорится: когда нет горничной, ммм... пыль вытирает дворник.

     
  • 2.14, Аноним (14), 10:00, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну да. Баги у нас фиксят лингвисты...
     
  • 2.52, Составление сообщения (?), 15:52, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю, мартышкин труд.
     
     
  • 3.61, Tsigifop (?), 18:46, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж опенсорс, вам никто ничего не обязан. И, соответственно, не вам указывать, кому что делать :)
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:40, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    подскажите, есть ли в линукс приложение для быстрого изменения размера разделов ext4? если, например, раздел efi оказался слишком мал, на hdd чуть сдвинуть ext4 (сдвинуть начало раздела) может затянуться на часы если не больше
     
     
  • 2.28, Аноним (32), 10:37, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а есть свойство гуйных прогрессбаров, чтобы они бежали быстрее?
     
  • 2.33, Аноним (33), 10:47, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > подскажите, есть ли в линукс приложение для быстрого изменения размера разделов ext4?
    > если, например, раздел efi оказался слишком мал, на hdd чуть сдвинуть
    > ext4 (сдвинуть начало раздела) может затянуться на часы если не больше

    Слишком мал это сколько? Если на вашем ext4 есть инфа, разве не нужно время чтобы её всю аккуратно переместить в другое место, сдвинуть раздел не повредив её?

     
  • 2.41, Аноним (41), 11:45, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не советую так двигать. Все равно бэкапить нужно. А если бэкапить, то проще переразметить. Я один раз начал двигать, только через KDE Partition Manager, что всю ночь он собирался двигать это ладно, но он упал на 10%.
     
     
  • 3.62, Fractal cucumber (ok), 18:54, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью согласен что лучше переразметить но... а если на втором разделе под 2 ТB данных. Это ж опупуть можно столько резервируя.
     

  • 1.9, Аноним123 (?), 09:40, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    подскажите, есть ли в линукс приложение для быстрого изменения размера разделов ext4? если, например, раздел efi оказался слишком мал, на hdd чуть сдвинуть ext4 (сдвинуть начало раздела) может затянуться на часы если не больше
     
  • 1.19, Аноним (19), 10:17, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Улучшена поддержка файловой системы exFAT

    Это хорошо наверное, вот только когда я приходил к вантузятникам со своей флэшкой в эксфате(ventoy так по дефолту форматит, но с возможностью последующего реформатирования), то половина её не видят. Потому решил переформатить в известный всем фат32.

     
     
  • 2.29, Аноним (32), 10:39, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    exFAT на то и ex, что не все венды её знают.
     
  • 2.30, Аноним (30), 10:40, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >> Улучшена поддержка файловой системы exFAT
    > Это хорошо наверное, вот только когда я приходил к вантузятникам со своей
    > флэшкой в эксфате(ventoy так по дефолту форматит, но с возможностью последующего
    > реформатирования), то половина её не видят. Потому решил переформатить в известный
    > всем фат32.

    Если у виндузятников хреново пашет exFAT это их проблемы, пусть драйвера обновляют.

     
  • 2.31, Аноним (31), 10:43, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >> Улучшена поддержка файловой системы exFAT
    > Это хорошо наверное, вот только когда я приходил к вантузятникам со своей
    > флэшкой в эксфате(ventoy так по дефолту форматит, но с возможностью последующего
    > реформатирования), то половина её не видят. Потому решил переформатить в известный
    > всем фат32.

    Да, ventoy крутая програмка, я ей даже из переносного винта делал загрузочный, приходилось правда руками подправлять разделы.
    Плохо что пока что сам проект не поддерживает вариант с ручной разметкой своих областей и дефолтно разбивает только на два раздела, загрузочный и остальной.
    И неплохо было бы, чтобы была возможность разбить и в других ФС, тогда была бы идеальная софтина.

     
  • 2.47, НяшМяш (ok), 13:33, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это ж к кому вы приходили, что там exFAT нет? К пользователям Windows XP без соответствующего апдейта?
     
     
  • 3.59, пох. (?), 18:42, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаю, там ключевое слово - этот "shittoy", а не винда.
    Вероятно, умудряется создать такой "exfat", что только им и читается.

     
  • 2.64, Fractal cucumber (ok), 18:56, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мб надо было юзать mkfs
     

  • 1.21, KHD (ok), 10:18, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А скачивается 1.2...
     
  • 1.26, Аноним (26), 10:35, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Главное что завершен перевод на украинский проект. 15 лет ждали, такой грандиозный труд проделан 50 слов перевести. А то без русского ндикак, не так форматирует.
     
     
  • 2.36, Ppp (?), 10:52, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На KDE посмотри :)
    https://l10n.kde.org/stats/gui/trunk-kf5/toplist/
    https://l10n.kde.org/stats/doc/trunk-kf5/toplist/

    P.S.
    Береги пукан..

     
     
  • 3.37, lockywolf (ok), 11:01, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чего пукан-то, русские обычно неплохо читают по-английски, полный перевод просто не требуется.
     
  • 2.38, Аноним (38), 11:04, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже какое-то количество времени на Украине существует политика форса украинской ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 13:00, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда в РФ сделают татарский или чеченский вторым государственным?
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 13:09, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У нас федерация. У них на районе он и есть второй государственный.
     
  • 4.67, Аноним (67), 19:11, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда в РФ сделают татарский или чеченский вторым государственным?

    В отличие от Цэ Европы, в РФ как раз, как в развитых странах, где проживают народы с другими языками и имеют на своей территории свой язык в статусе государственного, несколько государственных языков - русский и той нации, которая проживает на территории республики.

    В Республике Татарстан как раз татарский имеет статус государственного, в отличие от продвинутой Цэ Европы, где есть область в которой не говорят ни на русском, ни на украинском, и это никого из местных видимо не волнует, а вот если чисто русский, то это очень плохо, что аж свербит и зубы скрежещут.

     
  • 3.43, Аноним (43), 13:06, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорить на русском значит не говорить на украинском потому что невозможно одновременно говорить на двух языках.

    Если ради украинского нужно раздавить русский в Украине значит так тому и быть.

    Если ты россиянин то вы так же давите сейчас башкирский и все остальные языки федерации и не тебе сокрушатся по этому поводу.

    И вообще Украина тебя волновать не должна потому что тебя никто не просил волноваться.

     
     
  • 4.45, Аноним (44), 13:14, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Что ты несешь? Нельзя раздавить русский язык на Украинп потому что русские слишком сильные и мужественные - сопротивляются уже 7+ лет насильственной украиризации. Главное знать что никакой это не украинский а язык западенцев, которые настолько не хотели выучить русский что превратили его в какоц-то недоразвитый говор. И вот это навязывается русскоязычным, которые точно знают где была Украина без русских и что не было никогда древнеукраинского. Это только болванам можно втереть про Украинский. А ты поди попробуй найди древнеукраинские тексты из которых развился язык на Украине в современный украинский.
     
     
  • 5.46, Аноним (43), 13:20, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ого как бомбануло...

    Вот я тебе как русскоговорящий украинец говорю что мне все равно что ты там думаешь и я готов ради украинского перестать разговаривать на русском если придется.

    Может кстати пора, а то все до вас не дойдет что это не вашего ума дело говорят на русском в Украине или не говорят - хочу говорю, а хочу не говорю, а ты тут причем?

     
     
  • 6.51, Аноним (44), 15:34, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бомбануло? Прекрати выдумывать. Просто люди с мозгами фильтруют бред и никак не подаержены зомбированию когда точно знают где настоящее. Западенцы с потворства жуликов объявили мову украинским. Но это явная ложь. Научись снимать лапшу с ушей. Тут нет противостояния русского и украинского. Тут псть исконный русский язык, который развивался и даже сейчас продолжает развиваться стараниями тех, кому русский язык нужен. Адекватные люди будут использовать мову для общения только с западенцами если они их уважают. Что крайне сомнительно. А больше нет людей уа которых мова родной язык. Русские ведут себя культурно, а мововцы старательно ищут конфликта. Ну и сам подумай с каким языком тебе будет проще проявить свои лучшие качества.
     
     
  • 7.55, Аноним (55), 16:19, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Русские ведут себя культурно

    ха-ха-ха. Тагииил !!!

    про культурных русских целые легенды сложены.

     
     
  • 8.56, Аноним (44), 17:43, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам не видел, но говорю При чем здесь Тагил И да про культурную столицу не лег... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.63, Аноним (55), 18:55, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пыль глотать устанешь, херой из питерской подворотни ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.48, Аноним (48), 13:47, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В России никто не давит местные языки, не ври бандеровец!
     
     
  • 5.49, Аноним (43), 14:24, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80
     
     
  • 6.50, Аноним (48), 14:36, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь дай такую табличку по бандерии, где тысячи русских школ и институтов. Не сможешь, лживый рагуль.
     
  • 3.65, Fractal cucumber (ok), 18:59, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это точно правда? Живу на севере Украины, тут как было все рускоязычно (суржик. на самом деле) так и осталось. На счет запада бы не сомневался, но Одесса!
     

  • 1.57, Аноним (57), 17:49, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему случился подрыв из-за перевода доков на миву? А если бы на эсперанто, волапюк или клингонский перевели, то вы бы тоже стали это обсуждать?
     
     
  • 2.66, Fractal cucumber (ok), 19:04, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда бы писали как это круто :)
     

  • 1.60, Fractal cucumber (ok), 18:45, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первая буковка в названии лишняя
     

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