Выпуск редактора разделов GParted 1.3

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|7.39, Dzen Python (ok), 11:10, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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От хакиров. Злобных русских хакеров, которые хотят вмешаться в выборы. Особенно в выборы контроллером блока для следующего куска данных. Злобные такие хакеры, у-у-у, прям спасу нет.
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|3.11, Урри (ok), 09:44, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удобная тулзень.
Она умеет кроме всего прочего питание у дисков отключать.
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|4.22, Skullnet (ok), 10:19, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но в GParted лучше интерфейс, к тому же некоторых других фич больше. Но да, не хватает отключения дисков, редактирования точек монтирования (fstab) и фичи для просмотра S.M.A.R.T, и запуска тестов.
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|3.54, Kuromi (ok), 16:06, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати довольно удобная штука. Иногда что-то таоке продвинутое как Gparted просто не нужно, Disks заполняет эту нишу на отлично.
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|1.4, Аноним (4), 09:32, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Уже перестал уничтожать все разделы из-за сфейлившегося ntfslabel (или чего-то из той же оперы)?
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|1.5, Dzen Python (ok), 09:37, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Выполнен перевод документации на украинский язык.
Крайне нужное действие, без которого развитие программы встало бы стопором. Лучше бы баги поправили работы с НЕ линуксячьими ФС.
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|3.20, Dzen Python (ok), 10:18, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Угу. От парочки мелких шоустопперов, из-за которых не могу полностью выкинуть на свалку истории акронис и прочую проприентарь. Репорты мной отправлены ~месяцев 9-12 назад
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|2.13, n00by (ok), 09:48, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Выполнен перевод документации на украинский язык.
> Крайне нужное действие, без которого развитие программы встало бы стопором. Лучше бы
> баги поправили работы с НЕ линуксячьими ФС.
Перевод и программирование (в частности, исправление) выполняют, внезапно, разные люди. Если для второго людей в проекте не осталось, переводчиками проблему не решить, а агитацией тем более (либо надо очень хитро в неё уметь, на уровне профи из Rosa Tresh).
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|3.18, Dzen Python (ok), 10:16, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В любом случае, украинский локализатор (Yuri Chornoivan) также принимает участие в написании кода:
> Перевод и программирование (в частности, исправление) выполняют, внезапно, разные люди.
Так, стоп. Так это одни и те же люди или разные? Вы там уж определитесь наконец.
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|4.35, n00by (ok), 10:52, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> В любом случае, украинский локализатор (Yuri Chornoivan) также принимает участие в написании кода:
>> Перевод и программирование (в частности, исправление) выполняют, внезапно, разные люди.
> Так, стоп. Так это одни и те же люди или разные? Вы
> там уж определитесь наконец.
Спросите автора цитаты, чем отличается программирование от "принимает участие в написании кода" или сами изучите коммиты. А так то, как говорится: когда нет горничной, ммм... пыль вытирает дворник.
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|3.61, Tsigifop (?), 18:46, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ж опенсорс, вам никто ничего не обязан. И, соответственно, не вам указывать, кому что делать :)
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|1.8, Аноним (8), 09:40, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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подскажите, есть ли в линукс приложение для быстрого изменения размера разделов ext4? если, например, раздел efi оказался слишком мал, на hdd чуть сдвинуть ext4 (сдвинуть начало раздела) может затянуться на часы если не больше
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|2.28, Аноним (32), 10:37, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а есть свойство гуйных прогрессбаров, чтобы они бежали быстрее?
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|2.33, Аноним (33), 10:47, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> подскажите, есть ли в линукс приложение для быстрого изменения размера разделов ext4?
> если, например, раздел efi оказался слишком мал, на hdd чуть сдвинуть
> ext4 (сдвинуть начало раздела) может затянуться на часы если не больше
Слишком мал это сколько? Если на вашем ext4 есть инфа, разве не нужно время чтобы её всю аккуратно переместить в другое место, сдвинуть раздел не повредив её?
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|2.41, Аноним (41), 11:45, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не советую так двигать. Все равно бэкапить нужно. А если бэкапить, то проще переразметить. Я один раз начал двигать, только через KDE Partition Manager, что всю ночь он собирался двигать это ладно, но он упал на 10%.
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|3.62, Fractal cucumber (ok), 18:54, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Полностью согласен что лучше переразметить но... а если на втором разделе под 2 ТB данных. Это ж опупуть можно столько резервируя.
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|1.9, Аноним123 (?), 09:40, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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подскажите, есть ли в линукс приложение для быстрого изменения размера разделов ext4? если, например, раздел efi оказался слишком мал, на hdd чуть сдвинуть ext4 (сдвинуть начало раздела) может затянуться на часы если не больше
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|1.19, Аноним (19), 10:17, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Улучшена поддержка файловой системы exFAT
Это хорошо наверное, вот только когда я приходил к вантузятникам со своей флэшкой в эксфате(ventoy так по дефолту форматит, но с возможностью последующего реформатирования), то половина её не видят. Потому решил переформатить в известный всем фат32.
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|2.30, Аноним (30), 10:40, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>> Улучшена поддержка файловой системы exFAT
> Это хорошо наверное, вот только когда я приходил к вантузятникам со своей
> флэшкой в эксфате(ventoy так по дефолту форматит, но с возможностью последующего
> реформатирования), то половина её не видят. Потому решил переформатить в известный
> всем фат32.
Если у виндузятников хреново пашет exFAT это их проблемы, пусть драйвера обновляют.
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|2.31, Аноним (31), 10:43, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>> Улучшена поддержка файловой системы exFAT
> Это хорошо наверное, вот только когда я приходил к вантузятникам со своей
> флэшкой в эксфате(ventoy так по дефолту форматит, но с возможностью последующего
> реформатирования), то половина её не видят. Потому решил переформатить в известный
> всем фат32.
Да, ventoy крутая програмка, я ей даже из переносного винта делал загрузочный, приходилось правда руками подправлять разделы.
Плохо что пока что сам проект не поддерживает вариант с ручной разметкой своих областей и дефолтно разбивает только на два раздела, загрузочный и остальной.
И неплохо было бы, чтобы была возможность разбить и в других ФС, тогда была бы идеальная софтина.
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|2.47, НяшМяш (ok), 13:33, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это ж к кому вы приходили, что там exFAT нет? К пользователям Windows XP без соответствующего апдейта?
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|3.59, пох. (?), 18:42, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Полагаю, там ключевое слово - этот "shittoy", а не винда.
Вероятно, умудряется создать такой "exfat", что только им и читается.
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|1.26, Аноним (26), 10:35, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Главное что завершен перевод на украинский проект. 15 лет ждали, такой грандиозный труд проделан 50 слов перевести. А то без русского ндикак, не так форматирует.
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|3.37, lockywolf (ok), 11:01, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А чего пукан-то, русские обычно неплохо читают по-английски, полный перевод просто не требуется.
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|2.38, Аноним (38), 11:04, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Уже какое-то количество времени на Украине существует политика форса украинской ... большой текст свёрнут, показать
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|3.42, Аноним (42), 13:00, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда в РФ сделают татарский или чеченский вторым государственным?
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|4.44, Аноним (44), 13:09, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У нас федерация. У них на районе он и есть второй государственный.
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|4.67, Аноним (67), 19:11, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда в РФ сделают татарский или чеченский вторым государственным?
В отличие от Цэ Европы, в РФ как раз, как в развитых странах, где проживают народы с другими языками и имеют на своей территории свой язык в статусе государственного, несколько государственных языков - русский и той нации, которая проживает на территории республики.
В Республике Татарстан как раз татарский имеет статус государственного, в отличие от продвинутой Цэ Европы, где есть область в которой не говорят ни на русском, ни на украинском, и это никого из местных видимо не волнует, а вот если чисто русский, то это очень плохо, что аж свербит и зубы скрежещут.
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|3.43, Аноним (43), 13:06, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Говорить на русском значит не говорить на украинском потому что невозможно одновременно говорить на двух языках.
Если ради украинского нужно раздавить русский в Украине значит так тому и быть.
Если ты россиянин то вы так же давите сейчас башкирский и все остальные языки федерации и не тебе сокрушатся по этому поводу.
И вообще Украина тебя волновать не должна потому что тебя никто не просил волноваться.
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|4.45, Аноним (44), 13:14, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Что ты несешь? Нельзя раздавить русский язык на Украинп потому что русские слишком сильные и мужественные - сопротивляются уже 7+ лет насильственной украиризации. Главное знать что никакой это не украинский а язык западенцев, которые настолько не хотели выучить русский что превратили его в какоц-то недоразвитый говор. И вот это навязывается русскоязычным, которые точно знают где была Украина без русских и что не было никогда древнеукраинского. Это только болванам можно втереть про Украинский. А ты поди попробуй найди древнеукраинские тексты из которых развился язык на Украине в современный украинский.
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|5.46, Аноним (43), 13:20, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ого как бомбануло...
Вот я тебе как русскоговорящий украинец говорю что мне все равно что ты там думаешь и я готов ради украинского перестать разговаривать на русском если придется.
Может кстати пора, а то все до вас не дойдет что это не вашего ума дело говорят на русском в Украине или не говорят - хочу говорю, а хочу не говорю, а ты тут причем?
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|6.51, Аноним (44), 15:34, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Бомбануло? Прекрати выдумывать. Просто люди с мозгами фильтруют бред и никак не подаержены зомбированию когда точно знают где настоящее. Западенцы с потворства жуликов объявили мову украинским. Но это явная ложь. Научись снимать лапшу с ушей. Тут нет противостояния русского и украинского. Тут псть исконный русский язык, который развивался и даже сейчас продолжает развиваться стараниями тех, кому русский язык нужен. Адекватные люди будут использовать мову для общения только с западенцами если они их уважают. Что крайне сомнительно. А больше нет людей уа которых мова родной язык. Русские ведут себя культурно, а мововцы старательно ищут конфликта. Ну и сам подумай с каким языком тебе будет проще проявить свои лучшие качества.
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|7.55, Аноним (55), 16:19, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Русские ведут себя культурно
ха-ха-ха. Тагииил !!!
про культурных русских целые легенды сложены.
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|8.56, Аноним (44), 17:43, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Сам не видел, но говорю При чем здесь Тагил И да про культурную столицу не лег... текст свёрнут, показать
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|6.50, Аноним (48), 14:36, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А теперь дай такую табличку по бандерии, где тысячи русских школ и институтов. Не сможешь, лживый рагуль.
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|3.65, Fractal cucumber (ok), 18:59, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это точно правда? Живу на севере Украины, тут как было все рускоязычно (суржик. на самом деле) так и осталось. На счет запада бы не сомневался, но Одесса!
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|1.57, Аноним (57), 17:49, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему случился подрыв из-за перевода доков на миву? А если бы на эсперанто, волапюк или клингонский перевели, то вы бы тоже стали это обсуждать?
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