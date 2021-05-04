Выпуск редактора разделов GParted 1.3

2.36 , Ppp ( ? ), 10:52, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На KDE посмотри :)

https://l10n.kde.org/stats/gui/trunk-kf5/toplist/

https://l10n.kde.org/stats/doc/trunk-kf5/toplist/ P.S.

Береги пукан..

3.37 , lockywolf ( ok ), 11:01, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А чего пукан-то, русские обычно неплохо читают по-английски, полный перевод просто не требуется.

2.38 , Аноним ( 38 ), 11:04, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Уже какое-то количество времени на Украине существует политика форса украинской ... 3.42 , Аноним ( 42 ), 13:00, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда в РФ сделают татарский или чеченский вторым государственным?

4.44 , Аноним ( 44 ), 13:09, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – У нас федерация. У них на районе он и есть второй государственный.

4.67 , Аноним ( 67 ), 19:11, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Когда в РФ сделают татарский или чеченский вторым государственным? В отличие от Цэ Европы, в РФ как раз, как в развитых странах, где проживают народы с другими языками и имеют на своей территории свой язык в статусе государственного, несколько государственных языков - русский и той нации, которая проживает на территории республики. В Республике Татарстан как раз татарский имеет статус государственного, в отличие от продвинутой Цэ Европы, где есть область в которой не говорят ни на русском, ни на украинском, и это никого из местных видимо не волнует, а вот если чисто русский, то это очень плохо, что аж свербит и зубы скрежещут.

3.43 , Аноним ( 43 ), 13:06, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Говорить на русском значит не говорить на украинском потому что невозможно одновременно говорить на двух языках. Если ради украинского нужно раздавить русский в Украине значит так тому и быть. Если ты россиянин то вы так же давите сейчас башкирский и все остальные языки федерации и не тебе сокрушатся по этому поводу. И вообще Украина тебя волновать не должна потому что тебя никто не просил волноваться.

4.45 , Аноним ( 44 ), 13:14, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Что ты несешь? Нельзя раздавить русский язык на Украинп потому что русские слишком сильные и мужественные - сопротивляются уже 7+ лет насильственной украиризации. Главное знать что никакой это не украинский а язык западенцев, которые настолько не хотели выучить русский что превратили его в какоц-то недоразвитый говор. И вот это навязывается русскоязычным, которые точно знают где была Украина без русских и что не было никогда древнеукраинского. Это только болванам можно втереть про Украинский. А ты поди попробуй найди древнеукраинские тексты из которых развился язык на Украине в современный украинский.

5.46 , Аноним ( 43 ), 13:20, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ого как бомбануло... Вот я тебе как русскоговорящий украинец говорю что мне все равно что ты там думаешь и я готов ради украинского перестать разговаривать на русском если придется. Может кстати пора, а то все до вас не дойдет что это не вашего ума дело говорят на русском в Украине или не говорят - хочу говорю, а хочу не говорю, а ты тут причем?

6.51 , Аноним ( 44 ), 15:34, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Бомбануло? Прекрати выдумывать. Просто люди с мозгами фильтруют бред и никак не подаержены зомбированию когда точно знают где настоящее. Западенцы с потворства жуликов объявили мову украинским. Но это явная ложь. Научись снимать лапшу с ушей. Тут нет противостояния русского и украинского. Тут псть исконный русский язык, который развивался и даже сейчас продолжает развиваться стараниями тех, кому русский язык нужен. Адекватные люди будут использовать мову для общения только с западенцами если они их уважают. Что крайне сомнительно. А больше нет людей уа которых мова родной язык. Русские ведут себя культурно, а мововцы старательно ищут конфликта. Ну и сам подумай с каким языком тебе будет проще проявить свои лучшие качества.

7.55 , Аноним ( 55 ), 16:19, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Русские ведут себя культурно ха-ха-ха. Тагииил !!! про культурных русских целые легенды сложены.

8.56 , Аноним ( 44 ), 17:43, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Сам не видел, но говорю При чем здесь Тагил И да про культурную столицу не лег... 9.63 , Аноним ( 55 ), 18:55, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Пыль глотать устанешь, херой из питерской подворотни ... 4.48 , Аноним ( 48 ), 13:47, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В России никто не давит местные языки, не ври бандеровец!

5.49 , Аноним ( 43 ), 14:24, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80

6.50 , Аноним ( 48 ), 14:36, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А теперь дай такую табличку по бандерии, где тысячи русских школ и институтов. Не сможешь, лживый рагуль.

3.65 , Fractal cucumber ( ok ), 18:59, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это точно правда? Живу на севере Украины, тут как было все рускоязычно (суржик. на самом деле) так и осталось. На счет запада бы не сомневался, но Одесса!

