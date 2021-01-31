Доступны дистрибутивы Clonezilla Live 2.7.1 и GParted Live 1.2.0

Доступен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.7.1, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 320 МБ (i686, amd64). Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов. В новой версии: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 27 января.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.10.9 (в прошлой версии применялось ядро 5.9).

Пакет exfat-utils заменён на новый набор утилит exfatprogs, созданный после принятия драйвера exFAT в состав ядра Linux.

В базовый состав включены пакеты glances, ipv6calc, atop, usbtop, bashtop, python3-psutil, vnstat и iperf3.

Добавлен инструментарий f3 для тестирования Flash-накопителей.

В команде ocs-onthefly добавлена возможность использования опции "--rescue" для вызова ocs-sr.

В prep-ocsroot добавлена опция для выполнения fsck перед монтированием локальной ФС.

Улучшен механизм определения носителей с системами, работающими в Live-режиме.

В ocs-sr предоставлена возможность определения формата автоматически назначаемого имени образа (можно включать в имя файла дату, время, FQDN, UUID, MAC и т.п.).

Добавлена настройка для назначения версии CIFS в samba_server (smb1, smb1.0, smb2, smb2.0, smb2.1, smb3, smb3.0, smb3.11, smb3.1.1).

Улучшена поддержка программных RAID в Linux.

В ocs-btsrv (сервер BitTorrent) добавлен режим leecher (-l|--for-leecher). Обеспечена поддержка одновременного развёртывания нескольких устройств через BitTorrent.

В ocs-sr и ocs-onthefly добавлена возможность восстановления и назначения диска с привязкой к его серийному номеру. Одновременно доступен релиз Live-дистрибутива GParted LiveCD 1.2.0, ориентированного на восстановление системы после сбоя и работу с дисковыми разделами при помощи редактора разделов GParted. Размер загрузочного образа 405 МБ (amd64, i686). Дистрибутив сформирован на пакетной базе Debian Sid по состоянию на 26 января и включает новый выпуск редактора дисковых разделов GParted 1.2.0, в котором добавлена поддержка файловой системы exFAT. Ядро Linux обновлено до выпуска 5.10 (ранее предлагалось ядро 5.7).



