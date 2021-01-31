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Доступны дистрибутивы Clonezilla Live 2.7.1 и GParted Live 1.2.0

31.01.2021 10:29

Доступен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.7.1, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 320 МБ (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 27 января.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.10.9 (в прошлой версии применялось ядро 5.9).
  • Пакет exfat-utils заменён на новый набор утилит exfatprogs, созданный после принятия драйвера exFAT в состав ядра Linux.
  • В базовый состав включены пакеты glances, ipv6calc, atop, usbtop, bashtop, python3-psutil, vnstat и iperf3.
  • Добавлен инструментарий f3 для тестирования Flash-накопителей.
  • В команде ocs-onthefly добавлена возможность использования опции "--rescue" для вызова ocs-sr.
  • В prep-ocsroot добавлена опция для выполнения fsck перед монтированием локальной ФС.
  • Улучшен механизм определения носителей с системами, работающими в Live-режиме.
  • В ocs-sr предоставлена возможность определения формата автоматически назначаемого имени образа (можно включать в имя файла дату, время, FQDN, UUID, MAC и т.п.).
  • Добавлена настройка для назначения версии CIFS в samba_server (smb1, smb1.0, smb2, smb2.0, smb2.1, smb3, smb3.0, smb3.11, smb3.1.1).
  • Улучшена поддержка программных RAID в Linux.
  • В ocs-btsrv (сервер BitTorrent) добавлен режим leecher (-l|--for-leecher). Обеспечена поддержка одновременного развёртывания нескольких устройств через BitTorrent.
  • В ocs-sr и ocs-onthefly добавлена возможность восстановления и назначения диска с привязкой к его серийному номеру.

Одновременно доступен релиз Live-дистрибутива GParted LiveCD 1.2.0, ориентированного на восстановление системы после сбоя и работу с дисковыми разделами при помощи редактора разделов GParted. Размер загрузочного образа 405 МБ (amd64, i686). Дистрибутив сформирован на пакетной базе Debian Sid по состоянию на 26 января и включает новый выпуск редактора дисковых разделов GParted 1.2.0, в котором добавлена поддержка файловой системы exFAT. Ядро Linux обновлено до выпуска 5.10 (ранее предлагалось ядро 5.7).

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/clon...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора разделов GParted 1.2
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива GParted Live 1.1.0-3
  4. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 2.0.6, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.7.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54498-gparted
Ключевые слова: gparted, clonezilla
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  • 1.1, Аноним (1), 11:13, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Судя по количеству каментов, необходимость городить целый дистрибутив для клонирования дисков высосана из пальца.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:26, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это типа аналог акрониса, имеется в виду что он используется как загрузочный для того что бы накатить образ. Проблема в том что если диск назначения отличается по объёму от исходного в меньшую сторону - гг
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:53, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, тар лучше всего для бэкапов. Ещё и занулять пустоту перед копированием не придётся. Главное, не потерять всякие расширенные атрибуты и метки selinux,
     

  • 1.2, Аноним (3), 11:24, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Запись образа системы на диск меньшего объёма чем тот с которого был записан образ так и не завезли ?
     
     
  • 2.6, InuYasha (??), 12:13, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты удивишься, но в дрынуксе эта процедура вообще КРАЙНЕ болезненна. Мне для этого пришлось снимать образ диска, монтировать луп, дефрагментировать и уменьшать ФС, уменьшать партицию, обрезать образ, всё вслепую, с калбкулятором, байты на блоки, через каждый шаг fsck. И с чем из этого мне помогла клонзилла? Правильно! Ни с чем. Самое идиотское что такие базовые вещи не отлажены за десятки лет. Такое впечатление что сами линуксописатели никогда ничем подобным не занимаются, а хуже виндовых юзеров - на каждый пук переставляют систему.
     
     
  • 3.8, Аноним (5), 12:49, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rsync под запретом?
     
     
  • 4.9, InuYasha (??), 12:58, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Rsync под запретом?

    и давно rsync умеет партиции и секторы?

     
     
  • 5.11, Аноним (5), 13:02, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скопировать разметку так тяжело? Это тривиальнейший однострочник на баше с участием parted.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:40, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Завезли. Лет 100 как есть в клонзиле.
     
     
  • 2.19, Дегенератор (ok), 14:24, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что завезли?
     

  • 1.7, VINRARUS (ok), 12:31, 31/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А чо, dd if=/dev/sda of=/dev/sdb уже не модно?
     
     
  • 2.10, InuYasha (??), 12:58, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А чо, dd if=/dev/sda of=/dev/sdb уже не модно?

    но для этого ведь лучше дистр с TUI! :)

     
  • 2.12, anonymous (??), 13:05, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно уже не модно. Будет у тебя занято десять гигов на терабайтном диске, а копировать ты будешь весь диск, и времени это займёт уйму. Особенно по сети. И вручную ты замучаешься updcast настраивать, чтобы одновременно расклонировать целый офис.
     
  • 2.13, OpenEcho (?), 13:11, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А чо, dd if=/dev/sda of=/dev/sdb уже не модно?

    Ну, да пребудет с вами терпение при клонировании 14Тб и не обижаться что там занято то всего 10%

     
     
  • 3.14, VINRARUS (ok), 13:17, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ctrl+c в нужном месте :D
     
     
  • 4.15, OpenEcho (?), 13:28, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ctrl+c в нужном месте :D

    "Нужное место" судя по всему вычисляется из нужника в /dev/weedhead

     

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