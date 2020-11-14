Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.7.0

Доступен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.7.0, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 302 МБ (i686, amd64). Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов. В новой версии: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 2 ноября.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.9.1.

В параметрах команд ocs-* предоставлена возможность указания сокращённого пути к устройствам (например, sda вместо /dev/sda).

Обеспечено сохранение в каталог с дисковым образом файла Info-OS-prober.txt с информацией об операционной системе.

Пакет live-boot обновлён до версии 1:20201022-drbl1, в котоой добавлена поддержка загрузки по сети через iPXE со статическим IP (без DHCP).

Улучшен запуск обработчика ocs-onthefly, который теперь использует ocs-sr для сохранения псевдообразов и даёт возможность выполнить клонирование устройств при помощи partclone.

Проведена чистка и унификация опций. Переработаны опции: -d|--destination|--target вместо -t|--target, -po|--port вместо -p|--port, --net-filter вместо -i|--filter, -p|-pa|--postaction вместо -pa|--postaction, -u|--use-nuttcp вместо -u|--use-netcat.

Добавлены новые опции -t|--no-restore-mbr, -t1|--restore-raw-mbr и -t2|--no-restore-ebr.

При клонировании по сети по умолчанию задействовано сжатие с использованием алгоритма zstd вместо gzip.

В состав включены пакеты uuid-runtime, scsitools, blktool, safecopy и gpart.



