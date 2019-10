Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.50

Опубликован выпуск утилиты rclone 1.50, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage, Mail.ru Cloud и Яндекс.Диск. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. В новом выпуске: Добавлены бэкенды для хранения резервных копий в сервисах Citrix Sharefile, Chunker и Mail.ru Cloud;

Унифицирована схема кодирования имён файлов в бэкендах хранения. Во всех бэкендах теперь применяются общие ограничения в отношении спецсимволов в именах файлов, что позволяет гарантировать, что файл будет обработан в любых бэкендах (ранее к разным бэкендам применялись разные правила в отношении расширенных символов, привязанные к возможностям сервиса хранения, а не исходной ФС);

Добавлена поддержка плагинов для расширения функциональности бэкендов и команд;

В утилиту copyurl добавлена опция "--auto-filename" для автоматического определения имени файла на основе пути в URL;

Прекращена поддержка сборки с использованием компилятора Go 1.9. Python-скрипты переведены на Python 3.



Основные особенности rclone: Контроль целостности передаваемых данных при помощи хэшей MD5/SHA1;

Сохранение исходного времени модификации и создания файлов;

Поддержка режима частичной синхронизации, при которой копируются только изменившиеся в файле данные;

Режим копирования на целевую систему новых и изменившихся файлов;

Режим синхронизации для обеспечения идентичного состояния двух директорий на разных системах;

Режим проверки для сверки контрольных сумм;

Возможность синхронизации между двумя облачными хранилищами;

Поддержка шифрования передаваемых потоков данных;

Режим "rclone mount", позволяющий примонтировать внешнее хранилище в качестве части локальной ФС при помощи FUSE;

Возможность взаимодействия с удалённым хостом по HTTP, WebDav, FTP, SFTP и DLNA.

Наличие бэкендов для шифрования содержимого хранилища и кэширования;

Поддержка объединения нескольких удалённых хранилищ по аналогии с UnionFS;

Возможность многопоточной загрузки на локальный диск.