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Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.50

29.10.2019 11:26

Опубликован выпуск утилиты rclone 1.50, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage, Mail.ru Cloud и Яндекс.Диск. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

В новом выпуске:

  • Добавлены бэкенды для хранения резервных копий в сервисах Citrix Sharefile, Chunker и Mail.ru Cloud;
  • Унифицирована схема кодирования имён файлов в бэкендах хранения. Во всех бэкендах теперь применяются общие ограничения в отношении спецсимволов в именах файлов, что позволяет гарантировать, что файл будет обработан в любых бэкендах (ранее к разным бэкендам применялись разные правила в отношении расширенных символов, привязанные к возможностям сервиса хранения, а не исходной ФС);
  • Добавлена поддержка плагинов для расширения функциональности бэкендов и команд;
  • В утилиту copyurl добавлена опция "--auto-filename" для автоматического определения имени файла на основе пути в URL;
  • Прекращена поддержка сборки с использованием компилятора Go 1.9. Python-скрипты переведены на Python 3.


Основные особенности rclone:

  • Контроль целостности передаваемых данных при помощи хэшей MD5/SHA1;
  • Сохранение исходного времени модификации и создания файлов;
  • Поддержка режима частичной синхронизации, при которой копируются только изменившиеся в файле данные;
  • Режим копирования на целевую систему новых и изменившихся файлов;
  • Режим синхронизации для обеспечения идентичного состояния двух директорий на разных системах;
  • Режим проверки для сверки контрольных сумм;
  • Возможность синхронизации между двумя облачными хранилищами;
  • Поддержка шифрования передаваемых потоков данных;
  • Режим "rclone mount", позволяющий примонтировать внешнее хранилище в качестве части локальной ФС при помощи FUSE;
  • Возможность взаимодействия с удалённым хостом по HTTP, WebDav, FTP, SFTP и DLNA.
  • Наличие бэкендов для шифрования содержимого хранилища и кэширования;
  • Поддержка объединения нескольких удалённых хранилищ по аналогии с UnionFS;
  • Возможность многопоточной загрузки на локальный диск.



  1. Главная ссылка к новости (https://forum.rclone.org/t/rcl...)
  2. OpenNews: Google представил Hesokuri, систему для резервного копирования Git-репозиториев
  3. OpenNews: Выпуск системы резервного копирования Bacula 9.0.0
  4. OpenNews: Релиз системы резервного копирования fsbackup 1.2pl2
  5. OpenNews: Релиз системы резервного копирования BorgBackup 1.1.0
  6. OpenNews: Релиз системы резервного копирования Bareos 17.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rclone, backup
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:37, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Интересно...
     
     
  • 2.27, Аноним (-), 17:02, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    ... зачем оно поддерживает гoвеный мейлру? Неужели кто-то хостит файлы у чeкистов?
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:45, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    заебцо́н проекто́с, использую для бэкапа частичного хомяка в азур
     
     
  • 2.4, R (?), 12:12, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мсье понимает толк в трате денег на "дорого-богато-убого" сервис.
     
     
  • 3.11, iFRAME (ok), 12:57, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем убог эйжур?
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 13:51, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем что мелкософт
     
  • 4.15, Аноним (15), 14:26, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для бекапа плох тем, что не подконтролен вам.
     

  • 1.3, Аномномномнимус (?), 11:50, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть что-то эдакое для полного бекапа андроидофона (фотки, документы, настройки прилаг) в свой сторадж? Чтобы не гугль и опенсорс
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:30, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > фотки, документы

    ownCloud, Nextcloud, etc

    > настройки прилаг

    А вот с этим трудно будет. По идее на Андроиде приложения изолированы и не могут просто так читать, а тем более писать, настройки друг друга.

     
     
  • 3.8, Аномномномнимус (?), 12:49, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они прям всё файло синкают или только свою песочницу, на которую придётся ручками перетягивать всё из других мест? Оно с телефона в облако синкает или как Dropbox - вот я вам стянул файл из облака, а вот после перезапуска KeePassDroid не может найти этот файл, потому что он дропнулся из кэша
     
     
  • 4.21, hhhg (?), 15:55, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    storage синкает, что внутренний, что карту, но на карту прав на запись может не быть.
    Если левая софтина делает бекапы в память, то их можно автоматически забирать в облако. я вообще synctig (не помню как пишется) юзаю
     
     
  • 5.28, hiveliberty (ok), 17:04, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    syncthing, наверно
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:51, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > приложения изолированы и не могут просто так читать

    Может с рутом ок. Или, наверное, можно было бы просто всю директорию проги тарнуть и скопировать. Не факт, что сработает, конечно.

     
     
  • 4.24, А (??), 16:16, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Короткий ответ: adb shell ...

    Есть файловый менеджер поверх этого лайф хака. Тупо по всему телефончегу лазаешь по дереву файловой системы от корня и вниз. Это к тому, что работает и десктоп GUI даже делают.

    Утянуть с телефона на комп, с компа выкинуть в облако.

    Обратно - в обратном порядке.

     
  • 2.26, h31 (ok), 16:44, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Termux + rclone, но это без GUI. Есть гуёвый FolderSync, но тормозной и не опенсорц.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:18, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вопрос к залу: существует какое-нибудь готовое решение на базе этих утилит для резервного копирования с расписаниями и красивыми галочками или нужно самому из этого собирать на скриптах и кроне то, что мне нужно?
     
     
  • 2.6, Андраник (?), 12:28, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Собери - будь мужиком. Покачаешься и перейдешь на новый уровень. Мне лично галки нафиг не впились
     
  • 2.9, Аномномномнимус (?), 12:49, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тебе нужно никто не знает, даже ты
     
  • 2.17, snklnl (?), 15:37, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    restic
     
  • 2.20, Константавр (ok), 15:55, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Backintime? Только он, вроде, работает только по ssh, если нелокальное хранилище.
     
  • 2.25, А (??), 16:18, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > существует какое-нибудь готовое решение на базе этих ути

    Гуи к крону и одна команда на запуск rclone.

     
  • 2.29, Аноним (-), 17:04, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так этож опенсорс. Сделай сам, че как маленький то?)
     

  • 1.12, CrazyAlex (?), 13:32, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Обрезать работу с файлами до общего знаменателя - сомнительное решение
     
     
  • 2.16, snklnl (?), 15:36, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Намного лучше создать 50 утилит для каждого говноклауда и учить их названия каждый вечер перед сном.
     
     
  • 3.22, user90 (?), 15:57, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, лучше "говноклауды" объединить в рамках одной (этой) тулзы.. и забыть про них! Из перечисленных тут говно- больше 30%. А Меги чегот нету, хе-хе.
     
  • 3.23, Crazy Alex (ok), 16:11, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Намного лучше было оставить так, как у них было в предыдущих версиях - в каждый клауд можно было пихать всё, что он потянет.
     

  • 1.14, Анонимный (?), 14:06, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Mail.ru бэкенд не работает если 2fa включена https://github.com/rclone/rclone/issues/3637
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 17:05, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за извpaщенец юзает мейлру в 2019?
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 17:06, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да еще и привязывает телефон...
     

  • 1.18, Аноним (-), 15:45, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь, если где - то ограничение, например, 8+3 в кодировке ДОС 866, то для всех пользователей всех 50+ хранилищ у меня хорошие новости!
     
  • 1.19, Аноним (-), 15:49, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да и вообще, будьте гетеросексуальными белыми мужчинами, если ограничение в файловом имени - гоняйте прямо через tar, фоном, неявно для пользователя, заодно можно поставить слабое сжатие (авось пользователь ложит что - то что легко сжимается?) куда придти за патентом? :)
     
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