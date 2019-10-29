Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.50

2.7 , Аноним ( 7 ), 12:30, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > фотки, документы ownCloud, Nextcloud, etc > настройки прилаг А вот с этим трудно будет. По идее на Андроиде приложения изолированы и не могут просто так читать, а тем более писать, настройки друг друга.

3.8 , Аномномномнимус ( ? ), 12:49, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они прям всё файло синкают или только свою песочницу, на которую придётся ручками перетягивать всё из других мест? Оно с телефона в облако синкает или как Dropbox - вот я вам стянул файл из облака, а вот после перезапуска KeePassDroid не может найти этот файл, потому что он дропнулся из кэша

4.21 , hhhg ( ? ), 15:55, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – storage синкает, что внутренний, что карту, но на карту прав на запись может не быть.

Если левая софтина делает бекапы в память, то их можно автоматически забирать в облако. я вообще synctig (не помню как пишется) юзаю

5.28 , hiveliberty ( ok ), 17:04, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – syncthing, наверно

3.10 , Аноним ( 10 ), 12:51, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > приложения изолированы и не могут просто так читать Может с рутом ок. Или, наверное, можно было бы просто всю директорию проги тарнуть и скопировать. Не факт, что сработает, конечно.

4.24 , А ( ?? ), 16:16, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Короткий ответ: adb shell ... Есть файловый менеджер поверх этого лайф хака. Тупо по всему телефончегу лазаешь по дереву файловой системы от корня и вниз. Это к тому, что работает и десктоп GUI даже делают. Утянуть с телефона на комп, с компа выкинуть в облако. Обратно - в обратном порядке.

2.26 , h31 ( ok ), 16:44, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Termux + rclone, но это без GUI. Есть гуёвый FolderSync, но тормозной и не опенсорц.

