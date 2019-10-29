Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.50

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|2.27, Аноним (-), 17:02, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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... зачем оно поддерживает гoвеный мейлру? Неужели кто-то хостит файлы у чeкистов?
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|2.4, R (?), 12:12, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мсье понимает толк в трате денег на "дорого-богато-убого" сервис.
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|1.3, Аномномномнимус (?), 11:50, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А есть что-то эдакое для полного бекапа андроидофона (фотки, документы, настройки прилаг) в свой сторадж? Чтобы не гугль и опенсорс
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|2.7, Аноним (7), 12:30, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> фотки, документы
ownCloud, Nextcloud, etc
> настройки прилаг
А вот с этим трудно будет. По идее на Андроиде приложения изолированы и не могут просто так читать, а тем более писать, настройки друг друга.
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|3.8, Аномномномнимус (?), 12:49, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они прям всё файло синкают или только свою песочницу, на которую придётся ручками перетягивать всё из других мест? Оно с телефона в облако синкает или как Dropbox - вот я вам стянул файл из облака, а вот после перезапуска KeePassDroid не может найти этот файл, потому что он дропнулся из кэша
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|4.21, hhhg (?), 15:55, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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storage синкает, что внутренний, что карту, но на карту прав на запись может не быть.
Если левая софтина делает бекапы в память, то их можно автоматически забирать в облако. я вообще synctig (не помню как пишется) юзаю
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|3.10, Аноним (10), 12:51, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> приложения изолированы и не могут просто так читать
Может с рутом ок. Или, наверное, можно было бы просто всю директорию проги тарнуть и скопировать. Не факт, что сработает, конечно.
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|4.24, А (??), 16:16, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Короткий ответ: adb shell ...
Есть файловый менеджер поверх этого лайф хака. Тупо по всему телефончегу лазаешь по дереву файловой системы от корня и вниз. Это к тому, что работает и десктоп GUI даже делают.
Утянуть с телефона на комп, с компа выкинуть в облако.
Обратно - в обратном порядке.
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|2.26, h31 (ok), 16:44, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Termux + rclone, но это без GUI. Есть гуёвый FolderSync, но тормозной и не опенсорц.
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|1.5, Аноним (5), 12:18, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вопрос к залу: существует какое-нибудь готовое решение на базе этих утилит для резервного копирования с расписаниями и красивыми галочками или нужно самому из этого собирать на скриптах и кроне то, что мне нужно?
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|2.6, Андраник (?), 12:28, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собери - будь мужиком. Покачаешься и перейдешь на новый уровень. Мне лично галки нафиг не впились
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|2.25, А (??), 16:18, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> существует какое-нибудь готовое решение на базе этих ути
Гуи к крону и одна команда на запуск rclone.
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|2.16, snklnl (?), 15:36, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Намного лучше создать 50 утилит для каждого говноклауда и учить их названия каждый вечер перед сном.
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|3.22, user90 (?), 15:57, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, лучше "говноклауды" объединить в рамках одной (этой) тулзы.. и забыть про них! Из перечисленных тут говно- больше 30%. А Меги чегот нету, хе-хе.
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|3.23, Crazy Alex (ok), 16:11, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Намного лучше было оставить так, как у них было в предыдущих версиях - в каждый клауд можно было пихать всё, что он потянет.
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|1.18, Аноним (-), 15:45, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь, если где - то ограничение, например, 8+3 в кодировке ДОС 866, то для всех пользователей всех 50+ хранилищ у меня хорошие новости!
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|1.19, Аноним (-), 15:49, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да и вообще, будьте гетеросексуальными белыми мужчинами, если ограничение в файловом имени - гоняйте прямо через tar, фоном, неявно для пользователя, заодно можно поставить слабое сжатие (авось пользователь ложит что - то что легко сжимается?) куда придти за патентом? :)
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