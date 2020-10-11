Выпуск Redo Rescue 2.0.6, дистрибутива для резервного копирования и восстановления

Опубликован выпуск Live-дистрибутива Redo Rescue 2.0.6, предназначенного для создания резервных копий и восстановления системы в случае сбоя или повреждения данных. Созданные дистрибутивом срезы состояния могут быть полностью или выборочно клонированы на новый диск (с созданием новой таблицы разделов) или использованы для восстановления целостности системы после активности вредоносного ПО, аппаратных сбоев или случайного удаления данных. Дистрибутив использует кодовую базу Debian и инструментарий partclone от проекта Clonezilla. Собственные наработки Redo Rescue распространяются под лицензией GPLv3. Размер iso-образа 410МБ. Резервные копии могут быть сохранены как на локально подключённые носители (USD Flash, CD/DVD, диски), так и на внешние разделы, доступ к которым производится через NFS, SSH, FTP или Samba/CIFS (производится автоматический поиск доступных в локальной сети совместных разделов). Поддерживается удалённое управление резервным копированием и восстановлением при помощи VNC или web-интерфейса. Возможна верификация целостности резервных копий по цифровой подписи. Из особенностей также отмечаются возможности по переносу исходных данных на другие разделы, режим выборочного восстановления, расширенные инструменты управления дисками и разделами, ведение детального лога операций, наличие в составе web-браузера, файлового менеджера для копирования и редактирования файлов и подборки утилит для диагностики сбоев. В новом выпуске: Проведена подготовка к обновлению до пакетной базы Debian 10;

В состав добавлен xfce4-power-manager для управления питанием и изменения яркости экрана;

Обновлены настройки оконного менеджера Openbox и панели tint2.

Добавлена поддержка монтирования из GUI файловых систем F2FS и exFAT.

Изменён уровень сжатия по умолчанию в pigz (уровень 6) для достижения оптимального компромисса между размером образа и скоростью операций с ним.



