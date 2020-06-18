Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 1.0.6

Опубликован новый выпуск дистрибутива Rescuezilla 1.0.6, предназначенного для резервного копирования, восстановления систем после сбоев и диагностики различных аппаратных проблем. Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu и продолжает развитие проекта "Redo Backup & Rescue", разработка которого была прекращена в 2012 году. Rescuezilla поддерживает резервное копирование и восстановление случайно удалённых файлов в разделах Linux, macOS и Windows. Выполняется автоматический поиск и подключение сетевых разделов, которые можно использовать для размещения резервных копий. Графический интерфейс основан на оболочке LXDE. Для загрузки предлагаются live-сборки для 32- и 64-разрядных систем x86 (670MB).

В новой версии добавлена отдельная сборка для 64-разрядных систем, которая обновлена до Ubuntu 20.04 (32-разрядные сборки остаются на Ubuntu 18.04). Добавлена возможность загрузки на системах, поддерживающих только EFI (включая Secure Boot). Загрузчик заменён с ISOLINUX на GRUB. Улучшено ведение лога выполненных операций. В качестве web-браузера вместо Chromium задействован Firefox (для исключения привязки к snap). Текстовый редактор leafpad заменён на mousepad.



