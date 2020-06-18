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Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 1.0.6

18.06.2020 12:27

Опубликован новый выпуск дистрибутива Rescuezilla 1.0.6, предназначенного для резервного копирования, восстановления систем после сбоев и диагностики различных аппаратных проблем. Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu и продолжает развитие проекта "Redo Backup & Rescue", разработка которого была прекращена в 2012 году. Rescuezilla поддерживает резервное копирование и восстановление случайно удалённых файлов в разделах Linux, macOS и Windows. Выполняется автоматический поиск и подключение сетевых разделов, которые можно использовать для размещения резервных копий. Графический интерфейс основан на оболочке LXDE. Для загрузки предлагаются live-сборки для 32- и 64-разрядных систем x86 (670MB).

В новой версии добавлена отдельная сборка для 64-разрядных систем, которая обновлена до Ubuntu 20.04 (32-разрядные сборки остаются на Ubuntu 18.04). Добавлена возможность загрузки на системах, поддерживающих только EFI (включая Secure Boot). Загрузчик заменён с ISOLINUX на GRUB. Улучшено ведение лога выполненных операций. В качестве web-браузера вместо Chromium задействован Firefox (для исключения привязки к snap). Текстовый редактор leafpad заменён на mousepad.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rescuezilla...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 33.0
  3. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Super Grub2 Disk 2.04s1
  5. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 11
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53183-rescuezilla
Ключевые слова: rescuezilla, backup, restore
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 12:37, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Экскузе муа, Рескуезилла! А вообще, у них там совсем плохо с воображением? Clonezilla, FileZilla, Mozilla/Bugzilla опять таки (но их понять еще можно, это корпоративное). Кстати, Jira тоже пошло от японского слова Godzilla, которое олицетворяет нехилого такого антигероя.
    Странные люди эти буржуи...
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 12:53, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Правильно: название не должно нести вообще никакой информации! Жорофум! Грыбузяка! Дегорама! Штунцфордфиллфельдт! Вот это нормальные названия, а не унылая и банальная Rescuezilla какая-то.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:01, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поллитрино, Гранстано, Зелогурцино.
     
  • 2.9, КО (?), 13:40, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может имели ввиду "быстрый и прыткий"?
     
  • 2.11, Michael Shigorin (ok), 14:25, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из них только mozilla и bugzilla составлены осмысленно (поскольку там и родилось -- от mosaic killer, в процессе разработки которого понадобилось мочить багов; причём NCSA Mosaic и впрямь уже не с нами).

    Насчёт clonezilla такой уверенности уже нет, ну а про сабж так и вовсе -- кто в здравом уме будет на initrd из производного дебиана делать спасалку, это же рукоприкладство потребуется на уровне grml: http://web.archive.org/web/20190427230326/http://forensicswiki.org/wiki/Forensic_Live_CD_issues#Problems

    PS: ну то есть "clonezilla" буквально расшифровывается как "убивца клонов" в этой традиции, а "rescuezilla" -- даже страшно подумать как что... в общем, убунтарии в своём репертуарии.

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:43, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередной неповторимый восхитительный Лолобутив
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:48, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > leafpad заменён на mousepad

    Зачем? Первый, насколько я помню, работает шустрее.

     
     
  • 2.5, ryoken (ok), 13:05, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё mousepad периодически на простейшие текстовые файлы ругается, на кодировку.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:05, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Восстановление файлов рабоает в ней? Как они этого добились? А то что-то опенсорсные утилиты никуда не годятся. На ext4 по всяком случае файлы сразу теряются и затираются. Интересный эффект.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:10, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это Bare-metal restore - т.е. делаем образ и восстанавливаем на голое железо. Аналог Clonezilla
     

  • 1.7, Аноним (8), 13:08, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu и продолжает развитие проекта "Redo Backup & Rescue", разработка которого была прекращена в 2012 году.

    джва года ждал.. Redo Backup вполне годная была вещь

     
  • 1.12, Анонимно (ok), 15:03, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую Veeam Agent для Linux Free. Полностью устраивает.
     
     
  • 2.13, OpenEcho (?), 15:31, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую "tar" в инкриментальном режиме, - еще ни разу не подводил.
     

  • 1.14, Аноним (14), 16:00, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    sysrescd же есть (только скатился и умирает после перехода на арч) и еще у альлинукса поделка тоже есть
     
  • 1.15, Тупорылко (?), 16:48, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Аналоги вроде: https://www.system-rescue-cd.org/
     
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