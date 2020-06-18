Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 1.0.6

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|1.1, Аноним (1), 12:37, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Экскузе муа, Рескуезилла! А вообще, у них там совсем плохо с воображением? Clonezilla, FileZilla, Mozilla/Bugzilla опять таки (но их понять еще можно, это корпоративное). Кстати, Jira тоже пошло от японского слова Godzilla, которое олицетворяет нехилого такого антигероя.
Странные люди эти буржуи...
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|2.4, A.Stahl (ok), 12:53, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно: название не должно нести вообще никакой информации! Жорофум! Грыбузяка! Дегорама! Штунцфордфиллфельдт! Вот это нормальные названия, а не унылая и банальная Rescuezilla какая-то.
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|2.11, Michael Shigorin (ok), 14:25, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из них только mozilla и bugzilla составлены осмысленно (поскольку там и родилось -- от mosaic killer, в процессе разработки которого понадобилось мочить багов; причём NCSA Mosaic и впрямь уже не с нами).
Насчёт clonezilla такой уверенности уже нет, ну а про сабж так и вовсе -- кто в здравом уме будет на initrd из производного дебиана делать спасалку, это же рукоприкладство потребуется на уровне grml: http://web.archive.org/web/20190427230326/http://forensicswiki.org/wiki/Forensic_Live_CD_issues#Problems
PS: ну то есть "clonezilla" буквально расшифровывается как "убивца клонов" в этой традиции, а "rescuezilla" -- даже страшно подумать как что... в общем, убунтарии в своём репертуарии.
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|1.3, Аноним (3), 12:48, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> leafpad заменён на mousepad
Зачем? Первый, насколько я помню, работает шустрее.
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|2.5, ryoken (ok), 13:05, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ещё mousepad периодически на простейшие текстовые файлы ругается, на кодировку.
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|1.6, Аноним (6), 13:05, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Восстановление файлов рабоает в ней? Как они этого добились? А то что-то опенсорсные утилиты никуда не годятся. На ext4 по всяком случае файлы сразу теряются и затираются. Интересный эффект.
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|2.8, Аноним (8), 13:10, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это Bare-metal restore - т.е. делаем образ и восстанавливаем на голое железо. Аналог Clonezilla
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|1.7, Аноним (8), 13:08, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu и продолжает развитие проекта "Redo Backup & Rescue", разработка которого была прекращена в 2012 году.
джва года ждал.. Redo Backup вполне годная была вещь
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|1.14, Аноним (14), 16:00, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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sysrescd же есть (только скатился и умирает после перехода на арч) и еще у альлинукса поделка тоже есть
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