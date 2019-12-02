Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных

> удалённых данных на дисках Против подобных мероприятий незадачливых русских хакеров и прочих из пригожинской конторы конечно CAINE сработает (они уже успели обо//ошибиться на нескольких взломах, на виндовых забекдуренных серверах в питере - перепись нескольких сотен российских васянов с именами, фамилиями и фото прошла удачна, банда запротоколирована и задокументирована, досье и кейсы подшиты). Но против профи, которые знают о таких вот доках - всё довольно бесполезно: http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-88r1.pdf Очень хорошие результаты достигаются деструктивной криптографией.Но надо знать некоторые тонкости дабы не переусердствовать и не добиться _кардинально_ противоположных результатов. А вообще для некоторых типов носителей для 100%-ного уничтожения требуется физическое разрушение (измельчение, испепеление) и никак иначе - заливание, например, водой в раковине не гарантирует результат для некоторых медиа. Но не для всех! Рекомендую внимательно почитать документ по ссылке, а то на форумах иногда такую ерунду пишут про какой-нибудь дд, который "стопрясентна затироит информасию" (да-да, пытаюсь имитировать наивную простоту лоровской элиты, тех самых пятизвёздочных регистрантов с советами про дд, коих там вагон и маленькая тележка). ps Я раню маня мирок модератора gvy - моё сообщения подвергается систематическим удалениям. Один совет незадачливым русских хакерам - поберегите здоровье и не отдыхайте в Чехии, Израиле и других не совсем дружелюбных к вам странах.

