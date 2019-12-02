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Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных

02.12.2019 21:03

Увидел свет релиз CAINE 11.0 (Computer Aided INvestigative Environment), специализированного Live-дистрибутива, предназначенного для проведения криминалистического анализа, поиска скрытых и удалённых данных на дисках и выявления остаточной информации для восстановления картины взлома системы. Дистрибутив основан на Ubuntu и оснащён единым графическим интерфейсом на базе оболочки MATE для управления набором разноплановых утилит по исследованию Unix и Windows систем. Поддерживается загрузка Live-образа в оперативную память. Размер загрузочного iso-образа 4.1 Гб (x86_64).

В состав входят такие средства, как GtkHash, Air (Automated Image & Restore), SSdeep, HDSentinel (Hard Disk Sentinel), Bulk Extractor, Fiwalk, ByteInvestigator, Autopsy, Foremost, Scalpel, Sleuthkit, Guymager, DC3DD. Также стоит отметить специально разработанную в рамках проекта систему WinTaylor для досконального анализа Windows-систем и генерации подробных отчётов о всех зафиксированных аномалиях. В состав также входит подборка вспомогательных скриптов для файлового менеджера Caja (форк Nautilus), которые позволяют выполнить широкий спектр проверок дискового раздела или директории, а также посмотреть список удалённых файлов и разобрать структурированный контент, такой как история посещений браузера, реестр Windows, изображения с метаданными EXIF.

Основные новшества:

  • Выпуск построен на пакетной базе Ubuntu 18.04, поддерживает UEFI Secure Boot и поставляется с ядром Linux 5.0;
  • Для предотвращения случайных операций записи все блочные устройства теперь монтируются по умолчанию в режиме только для чтения. Для перевода в режим, допускающий запись, в графическом интерфейсе предложена утилита BlockON;
  • Сокращено время загрузки;
  • Добавлена возможность загрузки с копированием загрузочного образа в ОЗУ;
  • Новые версии OSINT, Autopsy 4.13, APFS, BTRFS foresic tool;
  • Добавлена поддержка NVME SSD;
  • По умолчанию отключен SSH-сервер;
  • Интегрирован инструмент scrcpy, для управления Android-устройством (захват экрана) через USB или TCP/IP;
  • Добавлен X11VNC Server для удалённого управления CAINE;
  • Добавлен инструмент AutoMacTc для криминалистического анализа систем на базе macOS;
  • Добавлена утилита Autotimeliner для автоматического извлечения информации об активности пользователя из дампов памяти;
  • Добавлен анализатор прошивок Firmwalker;
  • Добавлена утилита CDQR (Cold Disk Quick Response) для извлечения остаточных данных из дисковых образов;
  • Добавлен набор утилит для Windows.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.caine-live.net/page...)
  2. OpenNews: Релиз CAINE 10.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2019.4
  4. OpenNews: Вышел DEFT Zero, дистрибутив для расследования компьютерных преступлений
  5. OpenNews: Ubuntu CyberPack (ALF) 1.0 - новый дистрибутив для криминалистического анализа
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: caine, forensic
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:19, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Было бы удобно если бы был плагин подсвечивающий вызовов const методов, чтобы сразу можно было понять в клиентском коде, что состояние класса не меняется
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:38, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Часть инструментов - проприетарь.
     
  • 1.7, anonymous (??), 22:24, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    steam имеется?
     
  • 1.10, Michael Shigorin (ok), 23:03, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Дистрибутив основан на Ubuntu
    > Ключевые слова: forensic

    Обычно дальше можно не читать, разве если свои initrd и последовательность загрузки... дебиановые производные крайне склонны разрушать остаточные данные безрассудным монтированием чего попало для начала в поисках собственно системы, а затем при её загрузке: http://forensicswiki.org/wiki/Forensic_Live_CD_issues

    А вот в http://altlinux.org/rescue это учтено, особенно в forensic mode -- спасибо коллегам из IB Group.

     
  • 1.11, Выслеживанию русских хакеров (?), 23:11, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > удалённых данных на дисках

    Против подобных мероприятий незадачливых русских хакеров и прочих из пригожинской конторы конечно CAINE сработает (они уже успели обо//ошибиться на нескольких взломах, на виндовых забекдуренных серверах в питере - перепись нескольких сотен российских васянов с именами, фамилиями и фото прошла удачна, банда запротоколирована и задокументирована, досье и кейсы подшиты). Но против профи, которые знают о таких вот доках - всё довольно бесполезно:

    http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-88r1.pdf

    Очень хорошие результаты достигаются деструктивной криптографией.Но надо знать некоторые тонкости дабы не переусердствовать и не добиться _кардинально_ противоположных результатов. А вообще для некоторых типов носителей для 100%-ного уничтожения требуется физическое разрушение (измельчение, испепеление) и никак иначе - заливание, например, водой в раковине не гарантирует результат для некоторых медиа. Но не для всех! Рекомендую внимательно почитать документ по ссылке, а то на форумах иногда такую ерунду пишут про какой-нибудь дд, который "стопрясентна затироит информасию" (да-да, пытаюсь имитировать наивную простоту лоровской элиты, тех самых пятизвёздочных регистрантов с советами про дд, коих там вагон и маленькая тележка).

    ps Я раню маня мирок модератора gvy - моё сообщения подвергается систематическим удалениям. Один совет незадачливым русских хакерам - поберегите здоровье и не отдыхайте в Чехии, Израиле и других не совсем дружелюбных к вам странах.

     
     
  • 2.12, Аноним (-), 23:18, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А че хоть Чехия недружелюбна?
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 23:22, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тебя лично только Китай дружелюбен и КНДР - уровень дружелюбия запредельный.
    Ещё кажись Бурунди, но не уверен.
     

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