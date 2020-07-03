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Выпуск дистрибутива GParted Live 1.1.0-3

03.07.2020 22:48

Доступен релиз Live-дистрибутива GParted LiveCD 1.1.0-3, ориентированного на восстановление системы после сбоя и работу с дисковыми разделами, используя редактор разделов GParted. Дистрибутив сформирован на пакетной базе Debian Sid по состоянию на 1 июля. Размер загрузочного образа 382 МБ (amd64, i686).

Дистрибутив включает в себя пакет GParted 1.1.0, в котором задействованы более быстрые утилиты minfo и mdir для чтения информации о разделах FAT16/32, обеспечен более точный расчёт размера JFS, реализовано распознавания входящих в ATARAID накопителей и определения их статуса занятости. Ядро Linux обновлено до выпуска 5.7.6. Решена проблема с крахом браузера Netsurf на некоторых сайтах.

  1. Главная ссылка к новости (https://gparted.org/news.php?i...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора разделов GParted 1.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescueCd 6.0.0
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера NetSurf 3.10
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53283-gparted
Ключевые слова: gparted
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Дихлофос (?), 23:12, 03/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    а эта прога умеет создавать гопота-разделы?
     
     
  • 2, n80 (?), 23:19, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В GPT уже давно умеет не только gparted, но и даже обычный fdisk.
     

  • 3, Аноним (3), 23:50, 03/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Он все так же трое суток перемещает разделы?
     
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