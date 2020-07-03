Выпуск дистрибутива GParted Live 1.1.0-3

Доступен релиз Live-дистрибутива GParted LiveCD 1.1.0-3, ориентированного на восстановление системы после сбоя и работу с дисковыми разделами, используя редактор разделов GParted. Дистрибутив сформирован на пакетной базе Debian Sid по состоянию на 1 июля. Размер загрузочного образа 382 МБ (amd64, i686).

Дистрибутив включает в себя пакет GParted 1.1.0, в котором задействованы более быстрые утилиты minfo и mdir для чтения информации о разделах FAT16/32, обеспечен более точный расчёт размера JFS, реализовано распознавания входящих в ATARAID накопителей и определения их статуса занятости. Ядро Linux обновлено до выпуска 5.7.6. Решена проблема с крахом браузера Netsurf на некоторых сайтах.



