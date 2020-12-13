Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.1

Доступен выпуск дистрибутива Rescuezilla 2.1, предназначенного для резервного копирования, восстановления систем после сбоев и диагностики различных аппаратных проблем. Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu и продолжает развитие проекта "Redo Backup & Rescue", разработка которого была прекращена в 2012 году. Rescuezilla поддерживает резервное копирование и восстановление случайно удалённых файлов в разделах Linux, macOS и Windows. Выполняется автоматический поиск и подключение сетевых разделов, которые можно использовать для размещения резервных копий. Графический интерфейс основан на оболочке LXDE. Формат резервных копий полностью совместим с дистрибутивом Clonezilla. Для загрузки предлагаются live-сборки для 64-разрядных систем x86 (795MB). Сборка для 32-разрядных систем временно приостановлена.

В новой версии добавлено приложение Image Explorer (ответвление от partclone-nbd) для монтирования дисковых образов и извлечения из них отдельных файлов. Добавлен набор утилит partclone-utils. Содержимое дистрибутива обновлено до пакетной базы Ubuntu 20.10. Добавлена возможность отмены сканирования образа через закрытие окна, в котором отображается прогресс выполнения операции.



