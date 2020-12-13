Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.1

|
|
|
|2.4, Аноним (4), 11:43, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это слегка разные инструменты. И служат они разным целям. Кстати, я сам предпочитаю rsync. Раньше ещё тар активно юзол.
|
|
|
|3.6, Аноним (1), 12:39, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> rsync
rclone тоже тащит. Навешиваешь таймер через systemd, а он в фоне автоматом реплицирует домашнюю папку на парочку НЖМД и в облако.
|
|3.10, Rescuezilla (?), 14:30, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Rescuezilla предназначена для «создания образа диска», а не для резервного копирования на основе файлов. Он использует "partclone" для резервного копирования разделов и файловых систем, а не отдельных файлов. Традиционное резервное копирование на основе файлов отличается от «создания образа диска».
|
|
|
|4.16, Rescuezilla (?), 14:51, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Кроме того, Rescuezilla разработана как простая в использовании замена очень популярному дистрибутиву Linux под названием «Clonezilla». Многие люди, использующие Clonezilla, предпочитают Rescuezilla.
|
|
|
|5.20, Аноним (1), 16:12, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Многие люди, использующие Clonezilla, предпочитают Rescuezilla
9 из 10 стоматологов рекомендуют Rescuezilla? А волосы шелковистыми не становятся?
|
|4.21, Аноним (1), 16:22, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> предназначена для «создания образа диска»
Но зачем делать образ всего диска, когда там много того, что можно восстановить переустановкой системы? Скажем, зачем мне в бэкапе несвежая копия файла /usr/bin/cp? Да и ~/.cache я бы в бэкапе видеть не хотел -- нагенерирую еще раз, если понадобится.
|
|
|
|2.11, Rescuezilla (?), 14:34, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Rescuezilla проста в использовании и графична. Clonezilla имеет устрашающий текстовый интерфейс, который задает сложные вопросы.
Для нас с вами этот сложный текстовый интерфейс не проблема. Но для пользователей, незнакомых с такими программами, Rescuezilla очень полезна.
Также Rescuezilla может очень легко монтировать файлы резервных копий Clonezilla и получать к ним доступ. Что-то такое, что очень сложно сделать с Clonezilla! :-)
|
|1.3, InuYasha (??), 11:33, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>>Формат резервных копий полностью совместим с дистрибутивом Clonezilla
хотите сказать - у Clonezilla был свой формат? не VHD, не IMG, не даже TAR, а очередной велосипед? (клоунзиллой не пользовался т.к. в своё время она просто крошилась)
|
|
|
|2.12, Rescuezilla (?), 14:38, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Да, у Clonezilla есть свой «формат». Внутренне он использует ряд программ для создания образа резервной копии (например, «partclone», «partimage», «dd» и «ntfsclone»). Эти файлы сжимаются и разделяются. Clonezilla также создает некоторые метаданные, например информацию о разделах, которые в настоящее время находятся на жестком диске.
Опытные пользователи могут войти в папку образа Clonezilla и вручную восстановить образ partclone с помощью инструментов командной строки, но большинство пользователей не могут. Также другие программы не могут использовать эти образы Clonezilla для восстановления диска.
Однако Rescuezilla может обрабатывать эти образы удобным для пользователя способом, чтобы пользователи могли легко восстанавливать свои диски.
|
|1.5, xexe (?), 12:03, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>> хотите сказать - у Clonezilla был свой формат?
Этот формат обычный dd, зажатый архиватором (несколько на выбор).
Киллер фича Rescuezilla вот:
"В новой версии добавлено приложение Image Explorer (ответвление от partclone-nbd) для монтирования дисковых образов и извлечения из них отдельных файлов."
|
|
|
|2.14, Rescuezilla (?), 14:44, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вы правы: ключевая новая функция - Rescuezilla может легко монтировать и исследовать образы дисков «partclone», которые Clonezilla может создавать.
Для несжатых изображений это очень быстро. К сожалению, для больших изображений, которые были сжаты, это слишком медленно.
Я надеюсь найти лучший формат сжатия, чтобы монтирование очень больших изображений (сотни гигабайт и более) могло происходить мгновенно, даже если используется сжатие.
|
|1.9, Аноним (9), 14:14, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
бесполезная хрень, до сих пор не умеет ресторить на партиции с меньшим размером, даже при нулевом размере данных в backup, так как партклоне - гуано редкостное. dd - это просто facepalm. fsarchiver - наше фсе
|
|
|
|2.13, Rescuezilla (?), 14:42, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вы правы: Rescuezilla еще не может автоматически изменять размер разделов при выполнении операции восстановления. Clonezilla может это сделать, поэтому я надеюсь реализовать это в следующей версии.
Это поможет лучше согласовать Rescuezilla с тем, как Clonezilla работает внутри. Это ключевая цель Rescuezilla.
|
|
|
|3.17, Аноним (9), 15:43, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
так изменять не надо - надо уметь проверять размер данных в бэкапе и ресторить на партицию, если у последней размер >=
дело даже не в том, что у создателей руки кривые и не смогли добавить _уже_ существующую опцию в partclone. вопрос в выборе самой partclone. кому нужен ще один клон каличной клонезилла ?
|
|1.18, Aytishnik.com (ok), 15:47, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Эта версия намного быстрее образ делает, чем v2
Хорошая прога, хоть и пользуюсь Clonezilla, знакомым даю ее, так как она проще.
|