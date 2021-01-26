Выпуск редактора разделов GParted 1.2

Состоялся релиз редактора дисковых разделов Gparted 1.2 (GNOME Partition Editor), поддерживающего большинство файловых систем и типов разделов, применяемых в Linux. Кроме функций управления метками, редактирования и создания разделов, GParted позволяет уменьшать или увеличивать размер существующих разделов без потери размещённых на них данных, проверять целостность таблиц разделов, восстанавливать данные с потерянных разделов и выравнивать начало раздела по границе цилиндров.

Новый выпуск примечателен появлением поддержки файловой системы exFAT, реализованной при помощи набора утилит exfatprogs, созданного после принятия драйвера exFAT в состав ядра Linux. Кроме того, в новом выпуске обеспечено ожидание изменения udev для /dev/DISK при очистке сигнатур. Требования к минимальной версии инструментария dosfstools подняты до 3.0.18. Решены проблемы, выявленные в процессе тестирования в системах непрерывной интеграции.



