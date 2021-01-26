Выпуск редактора разделов GParted 1.2

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|2.2, ryoken (ok), 08:51, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Тащить на завод и сказать чтоб перенабили серворазметку. Другого низкоуровневого форматирования НЕТ.
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|2.4, Аноним (4), 09:13, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Самый удобный? Их больше одного? Нет. Посылаешь прошивке команду очистить диск через hdparm, ждёшь. Всё, других вариантов у тебя нет.
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|2.7, Аноним (7), 09:19, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> низкоуровневое форматирование HDD
Сейчас такого нет и не требуется, разметка делается только на заводе.
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|3.10, Аноним (7), 09:28, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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P.S. Это раньше были приводы головок на шаговых движках, которые могли перемещаться по дорожкам без необходимости чтения пластин. Сейчас у винтов головки в принципе не могут самостоятельно встать на дорожку, если с пластин не прочитают синхру.
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|1.3, ryoken (ok), 08:52, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кстати, а как сейчас в линуксах с работой с эппловским порождением - apfs? Иногда надо оттуда что-то выковырнуть. Но перегружаться - долго.
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|1.6, Аноним (4), 09:16, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вроде эта программа запарывает диски, если внешняя команда по какой-то причине обламалась. Лучше использовать кдеешный.
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|2.8, Аноним (4), 09:20, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Впрочем лично я предпочитаю parted (раньше пользовался cfdisk, но после череды запоротых дисков отказался от неё -- у неё стрёмные эвристики встроены).
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|3.14, Аноним (4), 09:44, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда ты создаёшь/форматируешь раздел в программе, она делает это не сама. Если внешний вызов был неуспешен, она тебе об этом нормально не сообщит и уничтожит всю разметку с данными в процессе.
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