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Выпуск редактора разделов GParted 1.2

26.01.2021 08:12

Состоялся релиз редактора дисковых разделов Gparted 1.2 (GNOME Partition Editor), поддерживающего большинство файловых систем и типов разделов, применяемых в Linux. Кроме функций управления метками, редактирования и создания разделов, GParted позволяет уменьшать или увеличивать размер существующих разделов без потери размещённых на них данных, проверять целостность таблиц разделов, восстанавливать данные с потерянных разделов и выравнивать начало раздела по границе цилиндров.

Новый выпуск примечателен появлением поддержки файловой системы exFAT, реализованной при помощи набора утилит exfatprogs, созданного после принятия драйвера exFAT в состав ядра Linux. Кроме того, в новом выпуске обеспечено ожидание изменения udev для /dev/DISK при очистке сигнатур. Требования к минимальной версии инструментария dosfstools подняты до 3.0.18. Решены проблемы, выявленные в процессе тестирования в системах непрерывной интеграции.

  1. Главная ссылка к новости (https://gparted.org/news.php?i...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива GParted Live 1.1.0-3
  3. OpenNews: Выпуск редактора разделов GParted 1.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescueCd 6.0.0
  5. OpenNews: Компания Cloudflare подготовила патчи, кардинально ускоряющие дисковое шифрование в Linux
  6. OpenNews: Выявлена несовместимость SMR-дисков WD с ZFS, которая может привести к потере данных
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54469-gparted
Ключевые слова: gparted, disk
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  • 1.1, OnTheEdge (??), 08:47, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой самый удобный способ сделать низкоуровневое форматирование HDD в Linux?
     
     
  • 2.2, ryoken (ok), 08:51, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Тащить на завод и сказать чтоб перенабили серворазметку. Другого низкоуровневого форматирования НЕТ.
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:13, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самый удобный? Их больше одного? Нет. Посылаешь прошивке команду очистить диск через hdparm, ждёшь. Всё, других вариантов у тебя нет.
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:19, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > низкоуровневое форматирование HDD

    Сейчас такого нет и не требуется, разметка делается только на заводе.

     
     
  • 3.10, Аноним (7), 09:28, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. Это раньше были приводы головок на шаговых движках, которые могли перемещаться по дорожкам без необходимости чтения пластин. Сейчас у винтов головки в принципе не могут самостоятельно встать на дорожку, если с пластин не прочитают синхру.
     

  • 1.3, ryoken (ok), 08:52, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, а как сейчас в линуксах с работой с эппловским порождением - apfs? Иногда надо оттуда что-то выковырнуть. Но перегружаться - долго.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:20, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/sgan81/apfs-fuse
     
  • 2.12, iPony129412 (?), 09:35, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот надёжное ынтерпрайзное решение

    https://www.paragon-software.com/home/apfs-linux/

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:15, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смарт информацию не выводит как кдешный?
     
     
  • 2.11, Аноним (7), 09:33, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для этого есть smartctl
     

  • 1.6, Аноним (4), 09:16, 26/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вроде эта программа запарывает диски, если внешняя команда по какой-то причине обламалась. Лучше использовать кдеешный.
     
     
  • 2.8, Аноним (4), 09:20, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Впрочем лично я предпочитаю parted (раньше пользовался cfdisk, но после череды запоротых дисков отказался от неё -- у неё стрёмные эвристики встроены).
     
  • 2.13, Аноним (7), 09:35, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > эта программа ... внешняя команда

    Ты уж определись.

     
     
  • 3.14, Аноним (4), 09:44, 26/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ты создаёшь/форматируешь раздел в программе, она делает это не сама. Если внешний вызов был неуспешен, она тебе об этом нормально не сообщит и уничтожит всю разметку с данными в процессе.
     
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