Выпуск дистрибутива SystemRescue 8.0.0

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|2.6, Аноним (6), 21:41, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даниил Роббинс с тобой не согласен. Он предпочитает избегать такие вещи.
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|2.5, Dzen Python (ok), 21:33, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Полноценная гуёвина + полный набор утилит. Ну и браузер, чтобы гуглить доки. Все правильно, так и надо делать. Олдскульные haXX0r'ы могут идти на хутор, заниматься энтмологией чешуекрылых. Ну или записать себе finnix и онанировать консолькой там, где среда используется нечасто и просто обязана быть максимально понятной.
Время, когда спасательный набор из sys.com, volkov commander и norton utilites должен был вмещаться на одну дискету 1.43 Мб (а лучше, на "половинную" от этой ёмкость старых дискет неплотной записи 720 Кб) давно ушло. Впрочем, время сидюков тоже фактически подошло к концу, сейчас флешки уже даже в рыбок комнатных встраивают, поэтому я не понимаю авторов, ведь можно уже не жаться ради болванок, а делать совершенно полноценную live-среду, где только черта в ступе нет. Ну или сделать расширенный dvd-образ, оставив cd-базу для стран третьего мира.
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|3.9, Anon_noXX (?), 22:26, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Осподи, ну как, как?!!! Как из 1440 килобайт получить 1.43 мегабита??? А, оно и SD в мегабитах измеряет. Погромист, млин.
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|1.7, Аноним (7), 22:05, 06/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Размер iso-образа - 708 МБ
О времена, о нравы! А раньше в этот объём кноппикс на кде со всем 100500 разных программ со всего юникс-мира, а сейчас? Кастрированный линукс-дистрибутив для разметки дисков для установки винды и openbsd. И куда только катится мир!
P.s. У меня до сих пор в кладовке валяются целая куча cd-r{w} dvd-r{w} дисков. Многие ещё не распечатанные.
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|2.11, Аноним (11), 22:41, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше и винда целиком влазила со встроенными интернет эксплорером, виндовс медиа плеером а также с отдельно заботливо положенными винампом, винраром, винмаунтом и партишн мэджиком. Во времена были.
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|2.14, Аноним (14), 23:30, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причем раньше они еще и работали нормально.
5 версией пользовался много лет. Пришлось для уефи перезаписать влешку свою (вроде yumi называется прога для мультизагрузки). В итоге и свежий кноппикс глючит и сабж 7 версии не грузится.
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|1.8, Аноним (8), 22:07, 06/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Разве системные сбои не на то и системные, что там остается только копировать остатки файлов и переустанавливать?
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|2.13, Аноним (11), 22:41, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С таким подходом так можно только и делать что переустанавливать ибо сбоит оно постоянно.
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