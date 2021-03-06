Выпуск дистрибутива SystemRescue 8.0.0

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О времена, о нравы! А раньше в этот объём кноппикс на кде со всем 100500 разных программ со всего юникс-мира, а сейчас? Кастрированный линукс-дистрибутив для разметки дисков для установки винды и openbsd. И куда только катится мир!

P.s. У меня до сих пор в кладовке валяются целая куча cd-r{w} dvd-r{w} дисков. Многие ещё не распечатанные.

