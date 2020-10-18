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Выпуск дистрибутива SystemRescue 7.0.0

18.10.2020 23:31

Доступен релиз SystemRescue 7.0.0, специализированного LiveCD-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа - 687 МБ (amd64, i686).

Новый выпуск ознаменовал переименование проекта. Вместо SystemRescueCd дистрибутив теперь распространяется под именем SystemRescue, а сайт перенесён с sysresccd.org на system-rescue.org. Проект переименован из-за неуместных ассоциаций, связанных с упоминанием "CD" в имени, в то время как дистрибутив уже давно не ограничивается загрузкой с CD/DVD.

Из функциональных изменений в новой версии упоминается обновления ядра Linux до версии 5.4.71 и включение в состав пакета dislocker для доступа к дисковым разделам, зашифрованным при помощи системы bitlocker.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.system-rescue.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescueCd 6.0.0
  3. OpenNews: Выпуск REMnux 7.0, дистрибутива для анализа вредоносного ПО
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 34.0
  5. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 2.0.6, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53914-systemrescue
Ключевые слова: systemrescue, systemrescuecd
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, uis (ok), 00:18, 19/10/2020 [ответить]  
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    Дистр не на генте ли делают?
     
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