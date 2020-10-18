Выпуск дистрибутива SystemRescue 7.0.0

Доступен релиз SystemRescue 7.0.0, специализированного LiveCD-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа - 687 МБ (amd64, i686).

Новый выпуск ознаменовал переименование проекта. Вместо SystemRescueCd дистрибутив теперь распространяется под именем SystemRescue, а сайт перенесён с sysresccd.org на system-rescue.org. Проект переименован из-за неуместных ассоциаций, связанных с упоминанием "CD" в имени, в то время как дистрибутив уже давно не ограничивается загрузкой с CD/DVD.

Из функциональных изменений в новой версии упоминается обновления ядра Linux до версии 5.4.71 и включение в состав пакета dislocker для доступа к дисковым разделам, зашифрованным при помощи системы bitlocker.