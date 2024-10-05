The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования

05.10.2024 06:37

Опубликовано обновление специализированной сборки дистрибутива DogLinux (Debian LiveCD в стиле Puppy Linux), построенной на пакетной базе Debian 12 "Bookworm" и предназначенной для тестирования и обслуживания ПК и ноутбуков. В состав входят такие приложения, как GPUTest, Unigine Heaven, CPU-X, GSmartControl, GParted, Partimage, Partclone, TestDisk, ddrescue, WHDD, DMDE. Дистрибутив позволяет проверить работоспособность оборудования, нагрузить процессор и видеокарту, проверить SMART HDD и NVMe SSD. Размер Live-образа, загружаемого с USB-накопителей, 1.36 ГБ (torrent).

В новой версии:

  • Пакеты базовой системы обновлены до релиза Debian 12.7.
  • Обновлены ядро Linux 6.10.12 и Mesa 24.2.2 для x86-64.
  • Обновлены пакеты прошивок firmware-nonfree 20240709.
  • Проприетарный NVIDIA драйвер обновлен до версии 550.120. Библиотеки для поддержки CUDA/OpenCL/NVDEC/NVENC вынесены в отдельный модуль (в предыдущих версиях сборки не поставлялись), который можно задействовать, указав при загрузке параметр "load=cuda".
  • Добавлен модуль с Linux-версией FurMark 2.3.0.0 (проприетарный GPU стресс-тест с поддержкой OpenGL и Vulkan).
  • Добавлены утилиты nvtop 3.1.0, uhubctl 2.6.0 и ddru_ntfsbitmap.
  • Включён в состав скрипт ddrescue-loop для перезапуска процесса ddrescue (с поддержкой управления питанием устройства посредством USB реле либо uhubctl).
  • Обновлены NetSurf 3.11, Chromium 129, CPU-X 5.0.4, DMDE 4.2.2.816, x0tigervncserver 1.14.0, memtest86+ 7.00, PassMark memtest86 11.0.



Особенности сборки:

  • Поддерживается загрузка в UEFI и режиме Legacy/CSM. В том числе по сети через PXE с NFS. С устройств USB/SATA/NVMe, с файловых систем FAT32/exFAT/Ext2/3/4/NTFS. UEFI Secure Boot не поддерживается, его требуется отключить.
  • Размер дистрибутива оптимизирован для использования в режиме copy2ram (даёт возможность после загрузки извлечь USB-накопитель/сетевой кабель). При этом копируются в оперативную память только те squashfs-модули, которые используются.
  • Содержит три версии проприетарных драйверов NVIDIA - 550.x, 390.x и 340.x. Необходимый для загрузки модуль драйвера определяется автоматически.
  • Вариант запуска по умолчанию x86-64 ядро Linux 6.10. Для него собраны модули драйверов NVIDIA 550.x и 390.x
  • Дополнительно поставляется x86-64 ядро Linux 5.10. Его необходимо выбирать если требуется legacy 340.x NVIDIA драйвер (также собран и 390.x). Для этого ядра задействован WiFi драйвер Broadcom WL для адаптеров 802.11n, которые не работают со свободными драйверами.
  • Для совместимости со старым оборудованием в составе имеется live32 i686 версия с ядром Linux 6.1 без PAE.
  • При запуске FurMark2, GPUTest и Unigine Heaven автоматически определяются конфигурации ноутбуков с гибридными видеоподсистемами Intel+NVIDIA, Intel+AMD и AMD+NVIDIA и выставляются необходимые переменные окружения для запуска на дискретной видеокарте.
  • При загрузке с ядрами Linux 6.1 и 6.10 для монтирования накопителей вместо NTFS-3G используется новый NTFS3-драйвер от компании Paragon.
  • Ядро Linux 6.10 собрано с патчем intel-nvme-remap из EndlessOS для обеспечения доступности NVMe SSD на платформах Intel Core i3/i5/i7 8-10 поколений при включённой в BIOS настройке Intel RST Premium With Optane.
  • Системное окружение основано на Porteus Initrd, OverlayFS, SysVinit и Xfce 4.18. За монтирование накопителей отвечает pup-volume-monitor (без применения gvfs и udisks2). Для вывода звука используется только ALSA. Применён свой скрипт для решения проблемы с приоритетом HDMI звуковых карт.
  • Можно устанавливать любое ПО из репозиториев Debian, а также создавать модули с необходимым дополнительным ПО. Поддерживается активация squashfs-модулей после загрузки системы.
  • Shell-cкрипты и настройки можно копировать в каталог live/rootcopy и они будут применены при загрузке без необходимости пересборки модулей.
  • Работа осуществляется с правами root. Интерфейс английский, файлы с переводами по умолчанию вырезаны для экономии места, но в консоли и X11 настроено отображение кириллицы и переключение раскладки по Ctrl+Shift. Пароль по умолчанию для пользователя root - dog, для пользователя puppy - dog. Доработанные файлы конфигурации и скрипты находятся в 05-customtools.squashfs.
  • Установка с помощью скрипта installdog на раздел FAT32, при этом используются загрузчики syslinux и systemd-boot (gummiboot). В качестве альтернативы предоставляются готовые файлы конфигурации для grub4dos и Ventoy. Возможна установка на жёсткий диск/SSD предпродажного ПК/ноутбука для демонстрации работоспособности. Раздел FAT32 затем легко удалить, скрипт не вносит изменений в UEFI variables (очередь загрузки в прошивке UEFI).


  1. Главная ссылка к новости (https://gumanzoy.blogspot.com/...)
  2. OpenNews: Новый выпуск сборки DogLinux для проверки оборудования
  3. OpenNews: Релиз Plop Linux 23.1, Live-дистрибутива для нужд системного администратора
  4. OpenNews: Выпуск SysLinuxOS 12.1, дистрибутива для системных администраторов
  5. OpenNews: Выпуск SysLinuxOS 12.4, дистрибутива для системных администраторов
  6. OpenNews: Выпуск Finnix 126, Live-дистрибутива для системных администраторов
Автор новости: gumanzoy
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61989-doglinux
Ключевые слова: doglinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:19, 05/10/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Годнота,скачиваем и тестим
     
  • 1.2, Швондик (?), 08:15, 05/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    хмм, а почему тут нету mats ?
     
     
  • 2.4, gumanzoy (?), 08:44, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хмм, а почему тут нету mats ?

    Вы думаете когда нибудь прочитаем новость о MATS/MOSD на opennet?
    Сильно сомневаюсь. Лучше протестирую Линуса: F**k You NVIDIA!

     
  • 2.5, gumanzoy (?), 09:11, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хмм, а почему тут нету mats ?

    Наверное потому что он закрыт под NDA. Мы же на opennet а не в другом менее приличном месте.
    Хотел процитировать знаменитое высказывание Линуса об нвидии, но комментарий удалили.

     
     
  • 3.6, Швондик (?), 09:17, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а разве нельзя создать сборку линукса с букетом проприетарных утилит типа этой?
     
     
  • 4.7, gumanzoy (?), 09:30, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а разве нельзя создать сборку линукса с букетом проприетарных утилит типа этой?

    С просто проприетарными но доступными к распространению можно.

    Но MODS/MATS под NDA. С ним создать конечно можно, но выложить нельзя.

    Ну и вопрос даже в целесообразности создания такой сборки. Для разных поколений видеокарт требуются разные версии MODS. Для старых версий нужны старые версии ядра Linux. То есть тогда придется добавлять еще несколько версий ядра специально для MODS.

     

  • 1.8, Аноним (-), 09:33, 05/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Прикиньте, чтобы в винде провести стресс тест оборудования, пришлось бы скачивать отдельный образ и грузиться с него? А чтобы поиграть уже другой? Я не понимаю для чего такие дистры создаются.
     
     
  • 2.9, Швондик (?), 09:36, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому-что на Unix по другому нельзя...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру