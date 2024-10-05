Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования

Опубликовано обновление специализированной сборки дистрибутива DogLinux (Debian LiveCD в стиле Puppy Linux), построенной на пакетной базе Debian 12 "Bookworm" и предназначенной для тестирования и обслуживания ПК и ноутбуков. В состав входят такие приложения, как GPUTest, Unigine Heaven, CPU-X, GSmartControl, GParted, Partimage, Partclone, TestDisk, ddrescue, WHDD, DMDE. Дистрибутив позволяет проверить работоспособность оборудования, нагрузить процессор и видеокарту, проверить SMART HDD и NVMe SSD. Размер Live-образа, загружаемого с USB-накопителей, 1.36 ГБ (torrent). В новой версии: Пакеты базовой системы обновлены до релиза Debian 12.7.

Обновлены ядро Linux 6.10.12 и Mesa 24.2.2 для x86-64.

Обновлены пакеты прошивок firmware-nonfree 20240709.

Проприетарный NVIDIA драйвер обновлен до версии 550.120. Библиотеки для поддержки CUDA/OpenCL/NVDEC/NVENC вынесены в отдельный модуль (в предыдущих версиях сборки не поставлялись), который можно задействовать, указав при загрузке параметр "load=cuda".

Добавлен модуль с Linux-версией FurMark 2.3.0.0 (проприетарный GPU стресс-тест с поддержкой OpenGL и Vulkan).

Добавлены утилиты nvtop 3.1.0, uhubctl 2.6.0 и ddru_ntfsbitmap.

Включён в состав скрипт ddrescue-loop для перезапуска процесса ddrescue (с поддержкой управления питанием устройства посредством USB реле либо uhubctl).

Обновлены NetSurf 3.11, Chromium 129, CPU-X 5.0.4, DMDE 4.2.2.816, x0tigervncserver 1.14.0, memtest86+ 7.00, PassMark memtest86 11.0.





Особенности сборки: Поддерживается загрузка в UEFI и режиме Legacy/CSM. В том числе по сети через PXE с NFS. С устройств USB/SATA/NVMe, с файловых систем FAT32/exFAT/Ext2/3/4/NTFS. UEFI Secure Boot не поддерживается, его требуется отключить.

Размер дистрибутива оптимизирован для использования в режиме copy2ram (даёт возможность после загрузки извлечь USB-накопитель/сетевой кабель). При этом копируются в оперативную память только те squashfs-модули, которые используются.

Содержит три версии проприетарных драйверов NVIDIA - 550.x, 390.x и 340.x. Необходимый для загрузки модуль драйвера определяется автоматически.

Вариант запуска по умолчанию x86-64 ядро Linux 6.10. Для него собраны модули драйверов NVIDIA 550.x и 390.x

Дополнительно поставляется x86-64 ядро Linux 5.10. Его необходимо выбирать если требуется legacy 340.x NVIDIA драйвер (также собран и 390.x). Для этого ядра задействован WiFi драйвер Broadcom WL для адаптеров 802.11n, которые не работают со свободными драйверами.

Для совместимости со старым оборудованием в составе имеется live32 i686 версия с ядром Linux 6.1 без PAE.

При запуске FurMark2, GPUTest и Unigine Heaven автоматически определяются конфигурации ноутбуков с гибридными видеоподсистемами Intel+NVIDIA, Intel+AMD и AMD+NVIDIA и выставляются необходимые переменные окружения для запуска на дискретной видеокарте.

При загрузке с ядрами Linux 6.1 и 6.10 для монтирования накопителей вместо NTFS-3G используется новый NTFS3-драйвер от компании Paragon.

Ядро Linux 6.10 собрано с патчем intel-nvme-remap из EndlessOS для обеспечения доступности NVMe SSD на платформах Intel Core i3/i5/i7 8-10 поколений при включённой в BIOS настройке Intel RST Premium With Optane.

Системное окружение основано на Porteus Initrd, OverlayFS, SysVinit и Xfce 4.18. За монтирование накопителей отвечает pup-volume-monitor (без применения gvfs и udisks2). Для вывода звука используется только ALSA. Применён свой скрипт для решения проблемы с приоритетом HDMI звуковых карт.

Можно устанавливать любое ПО из репозиториев Debian, а также создавать модули с необходимым дополнительным ПО. Поддерживается активация squashfs-модулей после загрузки системы.

Shell-cкрипты и настройки можно копировать в каталог live/rootcopy и они будут применены при загрузке без необходимости пересборки модулей.

Работа осуществляется с правами root. Интерфейс английский, файлы с переводами по умолчанию вырезаны для экономии места, но в консоли и X11 настроено отображение кириллицы и переключение раскладки по Ctrl+Shift. Пароль по умолчанию для пользователя root - dog, для пользователя puppy - dog. Доработанные файлы конфигурации и скрипты находятся в 05-customtools.squashfs.

Установка с помощью скрипта installdog на раздел FAT32, при этом используются загрузчики syslinux и systemd-boot (gummiboot). В качестве альтернативы предоставляются готовые файлы конфигурации для grub4dos и Ventoy. Возможна установка на жёсткий диск/SSD предпродажного ПК/ноутбука для демонстрации работоспособности. Раздел FAT32 затем легко удалить, скрипт не вносит изменений в UEFI variables (очередь загрузки в прошивке UEFI).



