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Опубликованы дистрибутивы Rescuezilla 2.5 и SystemRescue 11.01

13.05.2024 21:15

Доступен выпуск дистрибутива Rescuezilla 2.5, предназначенного для резервного копирования, восстановления систем после сбоев и диагностики различных аппаратных проблем. Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu и продолжает развитие проекта "Redo Backup & Rescue", разработка которого была прекращена в 2012 году. Для загрузки предлагаются live-сборки для 64-разрядных систем x86 (1.2 ГБ) и deb-пакет для установки в Ubuntu.

Rescuezilla поддерживает резервное копирование и восстановление случайно удалённых файлов в разделах Linux, macOS и Windows. Выполняется автоматический поиск и подключение сетевых разделов, которые можно использовать для размещения резервных копий. Графический интерфейс основан на оболочке LXDE. Формат создаваемых резервных копий полностью совместим с дистрибутивом Clonezilla. При восстановлении поддерживается работа с образами Clonezilla, Redo Rescue, Foxclone и FSArchiver, а также с образами виртуальных машин в форматах VirtualBox VDI, VMWare VMDK, QEMU QCOW2, Hyper-V VHDx и .dd/.img.

В новой версии:

  • Добавлены 64-разрядные сборки на основе выпусков Ubuntu 24.04, 23.10, 23.04, 22.04 и 20.04, а также 32-разрядная сборка на основе Ubuntu 18.04.
  • Утилита partclone обновлена до версии 0.3.27 c улучшенной поддержкой Btrfs.
  • Добавлен экспериментальный интерфейс для управления из командной строки, поддерживающий только дисковые образы, созданные в Clonezilla и Rescuezilla, и реализующий операции создания резервных копий, проверки, восстановления и клонирования.
  • Введён в строй набор для автоматизированного тестирования сборок.
  • Обеспечено продолжение сканирование образа после возникновения ошибок (ошибки при доступе к отдельным каталогам больше не блокируют работу).
  • Исправлена проблема, приводившая к сбою при попытке резервного копирования устройств md-raid с таблицами разделов MBR.
  • Добавлена блокировка перехода ноутбуков в спящий режим при закрытии крышки.
  • Устранена проблема, приводившая невозможности загрузки Windows в случае сбоя при попытке резервного копирования или клонирования рабочего окружения Windows.

Дополнительно можно отметить публикацию релиза SystemRescue 11.01, специализированного Live-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа - 941 МБ (amd64). В новой версии обновлены версии ядра Linux 6.6.30, редактора разделов GParted 1.6.0 и очистителя дисков nwipe 0.36. Добавлен скрипт для добавления поддержки ZFS в самостоятельно собранные iso-образы. Добавлены прошивки для карт Qlogic.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rescuezilla...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 11.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.4
  4. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.1.1
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив Proxmox Backup Server 3.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61164-rescuezilla
Ключевые слова: rescuezilla, backup, systemrescue
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Обсуждение (3) RSS
  • 3, cheburnator9000 (ok), 21:54, 13/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Пройдет еще лет 10 и этот разработчик так и не починит управление с клавиатуры в своей программе, там всего лишь нужно glade файл подправить. Зато донаты так вперед.
     

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