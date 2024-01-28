Выпуск дистрибутива SystemRescue 11.0

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|1.1, Аноним (1), 17:39, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Что там за сбои такие раз целый дистр запилили для восстановления?
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|1.2, Аноним (2), 17:42, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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все жиреет , уже 853 , раньше на cd умещался и еще место оставалось
>>> Обновлена конфигурация пользовательской оболочки Xfce (включён хранитель экрана, добавлен апплет контроля заряда аккумулятора).
зачем это нужно ? имхо , данный дистр нужен быстро бутнуться , поправить и загрузится в основную ОС , а не сидеть в нем часами \ годами и смотреть как падает заряд акб
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|2.5, 44 (?), 17:59, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну если у вас больше ничего нет то и ладно, а мы тестировали бэдблоком диски 80шт по 10тб, сервер месяц гудел, только диски меняли на горячую, или нам надо было взять специальный диск чтобы установить ось, чтобы тестировать? занять слот, и увеличить время тестирования еще на неделю
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|3.10, Аноним (2), 18:15, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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в норм компании не пробовали работать ? где покупают норм железо с поддержкой , и где сам сервер чекает диски , прилетел алерт что с диском чтото не так , сразу под замену
а не вот это все
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|4.15, 44 (?), 18:19, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в норм компании не пробовали
вот именно в нормальной и работаю, 80 дисков купили не потому что их надо поставить немедленно, а для того чтобы положить полку и менять походу выхода из строя имеющихся
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|5.17, Аноним (2), 18:28, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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этим занимается поддержка , которую покупаешь вместе с железом и голова не болит , что у тебя сгорит в сервере
ЗИПы - выброшенные деньги на ветер
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|6.21, 44 (?), 18:37, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ЗИПы - выброшенные деньги на ветер
вроде 2024 год, вроде люди поумнее стали после недавних событь, а вот оказывается нет
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|6.22, 44 (?), 18:45, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне вот интересно, а почему тут одмины локал хостов для которых сабж вовсе ненужен, ибо на флешку записать можно что угодно, и вроде вас, у которых покупаешь тп и все, снежинки блин, зипы им не нужны, ну в европах таких айтишников уже в шею гонят тысячами, ждем пока докатится до нас..
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|3.12, Аноним (12), 18:15, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А сервер работал от аккумулятора, и вы месяц безотрывно смотрели на экран?
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|4.18, 44 (?), 18:29, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А сервер работал от аккумулятора, и вы месяц безотрывно смотрели на экран?
зачем? скрипт из 25 строк баша запускал все нужное если оно не запущено и складывал данные на удаленный сервер по sshfs, которого кстате нет ни в одном дистре из каробки, в папочку с именем из серийного номера диска, шел мимо серверной, зашел, посмотрел какие диски не мигают, вытащил воткнул другие, запустил скрипт, пошел дальше, 2.5 суток на диск примерно
батарейки тут вообще не причем, просто удобно
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|2.27, Аноним (27), 19:48, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>зачем это нужно ? имхо , данный дистр нужен быстро бутнуться , поправить и загрузится в основную ОС , а не сидеть в нем часами \ годами и смотреть как падает заряд акб
это если у тебя основной диск умер, а "кино" таки посмотреть надо
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|1.3, Аноним (3), 17:46, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне кажется вообще бесполезная штука. Когда что-то нужно починить - просто качаешь лайв своего любимого дистра и кидаешь на флешку.
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|2.14, 44 (?), 18:17, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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когда кажется — креститься надо.
сабж отлично встраивается в pxe, и нинадо никаких флешек, любой комп, любую витруалку можно загрузить по сети, и получить все нужное, а если прописать индивидуальные параметры загрузки по маку, то и ходить к компу не обязательно, попросить юзера перезагрузить и уйти пить чай на пару часов, или воспользоваться соседним компом, чтобы за это время сделать бэкап текущей системы и раскатать новую, все необходимое в сабже предусмотренно, и настраивается параметрами загрузки ядра, чего ни в одном другом дистре нет, но вы конечно продолжайте бегать с флешками
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|3.16, Аноним (16), 18:28, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> попросить юзера перезагрузить и уйти пить чай на пару часов
На десяти мегабитах этот образ скачается минут за десять-пятнадцать. Зачем вы клиентов мучаете?
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|4.19, 44 (?), 18:34, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мучаете?
чем? тем что из локалки по pxe образ грузится за 40 секунд? или тем что несколько сотен гигабайт сжимаются пару часов?, и копировать или сажать/и копировать, примерно одинаково по времени, или он мучается от того что его данные гарантировано сохранены? или я не понимаю
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|1.4, Аноним (4), 17:48, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для меня проще использовать Livecd обычного дистра, хоть той же Убунты. Необходимые инструменты легко добавить с помощью apt, но зато на любой раздел можно просто щелкнуть в Наутилусе и он смонтируется, не пердолясь с опциями и точками монтирования. Этому дистрибутиву очень уж не хватает нормального ФМ. Лучше бы делали на основе Гнома или хотя бы КДЕ.
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|2.8, Аноним (9), 18:12, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Относительно монтирования Thunar обладает такими же прекрасными свойствами.
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|2.20, павел (??), 18:36, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хых, гемороится с кедерастией или гомом в техническом инструменте ??
инструмент аккурат должен быть простым, нетребовательным и рабочим, чтобы запускаться на любом оборудовании (представляю себе запуск кедерастии али гома на древнем компе с парой гигабайт памяти).
зачем мне интерфейсно-медийные свистопеределки на рабочем инструменте ??
понимаю автора комента - он мож не работал ни разу ни с чем кроме своего продвинутого геймерского десктопа, но, блин, на практике приходится е-ться со всем и в любых условиях...
про лайв-сд дистров. они не ориентируются на технические ковыряния и многих инструментов нет поставке в принципе.
ставить тож не вариант. за-ешься каждый раз. да и есть такой определенный случай, в принципе не понимаемый современной молодежью, опутанной ~~тиктоком~~ инернетом по самые гланды с самого рождения, что интернет может просто не быть, либо приковыривать его сложно.
если что-то ты не знаешь, то это не значит что ентого не существует :)
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|3.23, Аноним (16), 18:49, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на практике приходится е-ться со всем и в любых условиях
Винду по объявлениям переставляешь что ли?
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|2.24, Аноним (24), 19:12, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучше бы делали на основе Гнома или хотя бы КДЕ
Да чтобы тебе всю жизнь гномом и кде через iKVM или аналогичную Aspeed BMC пользоваться. Да еще вейленды туда себе засунь поглубже, пока композитка с llvm-pipe не потечет.
Этот дистрибутив для системных администраторов, а не для ынтузиастов-локалхостеров. В экстренной ситуации Xserver + Xfce дадут возможность даже GUI нормально загрузить. Быстрее них работаеть только WinPE, потому что окаянное GDI в ядре и кушать не просит, знай себе вектор рисует на экране средствами CPU.
Зато в убунте, кубунте... ой всё.
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|1.6, Аноним (6), 18:05, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пользуюсь им в режиме 'copytoram' когда нужно chroot'нуться и пофиксить загрузчик GRUB2 или initrd.
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|1.7, Алекс (??), 18:06, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вы видели "обычный дист" с live - ubuntu 22.04 весом в 4гб
отличный дистрибутив, все что нужно для быстрой диагностики сервера.
да можно выпилить UI но сильно много на xfce сэкономишь, ну и да почти вся работа проходит в терминале но с gui иногда удобнее. можно подтянуть сетевые настройки и выйти в интернет - загуглить команды чтобы можно было скопировать в терминал.
незаменимая вещь когда нужно чточто быстро пофиксить (починить загрузку, пересобрать grub, смонтировать диски, починить рейд, или глянуть конфиги если система не грузится)
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|1.25, Аноним (27), 19:46, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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использовать арч для подобного дистрибутива, это... попахивает аутизмом, а что если он у меня год на флешке пролежит, и внезапно понадобится, да еще и с софтом которого нет в поставке? и тут я на белом коне загружаюсь, обновляю репы, и оно разваливается естественно, это же пакман.
https://github.com/leahneukirchen/hrmpf - альтернатива с человечиским пм, оно конечно не для зумеров, ибо без графического режима. а еще тут поддержка zfs из коробки
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|1.26, Bottle (?), 19:47, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если честно, не понимаю, зачем нужен отдельный дистрибутив под данную цель. В жизни раз пользовался Boot-repair, который для целей восстановления использует Live-версию Linux Mint.
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