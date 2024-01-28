Выпуск дистрибутива SystemRescue 11.0

2.5 , 44 ( ? ), 17:59, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну если у вас больше ничего нет то и ладно, а мы тестировали бэдблоком диски 80шт по 10тб, сервер месяц гудел, только диски меняли на горячую, или нам надо было взять специальный диск чтобы установить ось, чтобы тестировать? занять слот, и увеличить время тестирования еще на неделю

3.10 , Аноним ( 2 ), 18:15, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – в норм компании не пробовали работать ? где покупают норм железо с поддержкой , и где сам сервер чекает диски , прилетел алерт что с диском чтото не так , сразу под замену а не вот это все

4.15 , 44 ( ? ), 18:19, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > в норм компании не пробовали вот именно в нормальной и работаю, 80 дисков купили не потому что их надо поставить немедленно, а для того чтобы положить полку и менять походу выхода из строя имеющихся

5.17 , Аноним ( 2 ), 18:28, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – этим занимается поддержка , которую покупаешь вместе с железом и голова не болит , что у тебя сгорит в сервере ЗИПы - выброшенные деньги на ветер

6.21 , 44 ( ? ), 18:37, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / –

> ЗИПы - выброшенные деньги на ветер вроде 2024 год, вроде люди поумнее стали после недавних событь, а вот оказывается нет

6.22 , 44 ( ? ), 18:45, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне вот интересно, а почему тут одмины локал хостов для которых сабж вовсе ненужен, ибо на флешку записать можно что угодно, и вроде вас, у которых покупаешь тп и все, снежинки блин, зипы им не нужны, ну в европах таких айтишников уже в шею гонят тысячами, ждем пока докатится до нас..

3.12 , Аноним ( 12 ), 18:15, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А сервер работал от аккумулятора, и вы месяц безотрывно смотрели на экран?

4.18 , 44 ( ? ), 18:29, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А сервер работал от аккумулятора, и вы месяц безотрывно смотрели на экран? зачем? скрипт из 25 строк баша запускал все нужное если оно не запущено и складывал данные на удаленный сервер по sshfs, которого кстате нет ни в одном дистре из каробки, в папочку с именем из серийного номера диска, шел мимо серверной, зашел, посмотрел какие диски не мигают, вытащил воткнул другие, запустил скрипт, пошел дальше, 2.5 суток на диск примерно батарейки тут вообще не причем, просто удобно

2.27 , Аноним ( 27 ), 19:48, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >зачем это нужно ? имхо , данный дистр нужен быстро бутнуться , поправить и загрузится в основную ОС , а не сидеть в нем часами \ годами и смотреть как падает заряд акб это если у тебя основной диск умер, а "кино" таки посмотреть надо

