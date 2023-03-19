Выпуск дистрибутива SystemRescue 10.0

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|3.7, kusb (?), 22:20, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них дешёвые носители которые не требуют большого обслуживания, по идее.
А как вы считаете - если разогнать оптические диски до терабайта например, будет в них большой смысл?
И как архивная хрень они могут быть относительно хороши.
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|4.11, Аноним (11), 23:48, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На сиди не помещается. И куда только мир катится. Ведь совсем недавно у каждого деда была заветная системная дискетка.
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|5.13, qq (??), 00:29, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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был системный мини-сд, на 70 мб чтоли, а потом флешка, а потом, да и теперь загрузочный ноут
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|1.3, InuYasha (??), 21:34, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Спасибо что спецом для меня скрин с маленьким разрешением сделали :3
А то как-то загузился и попал в режим 800*600. Ну, и начались беды.
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|1.6, Аноним (6), 21:51, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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SystemRescue 10.0 - 747 МБ (Xfce и куча дополнительных пакетов).
Arch 2023.03.01 - 810.3 MB ("голая консоль").
Плюсик первому. А второй всё раздувается...
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|2.10, VoiD (?), 23:13, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дич какая-то. Я всегда считал Арч минималистичной системой.
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|1.9, Аноним (9), 22:57, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самый топовый дистр. Вот бы ещё они QEMU хоть минимальный впилили в сборку, можно прям IP KVM было бы сразу запускать
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