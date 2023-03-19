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Выпуск дистрибутива SystemRescue 10.0

19.03.2023 21:09

Доступен релиз SystemRescue 10.0, специализированного Live-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа - 747 МБ (amd64).

Изменения в новой версии:

  • Ядро Linux обновлено до ветки 6.1.
  • Добавлена поддержка файла конфигурации GRUB loopback.cfg, варианта grub.cfg для загрузки Live-дистрибутива из iso-файла.
  • Добавлены обработчики для настройки загрузки с использованием GRUB и syslinux.
  • Добавлена настройка gui_autostart для выполнения программ после запуска X-сервера.
  • В поставку возвращён драйвер xf86-video-qxl.
  • Удалён устаревший режим автозапуска (autoruns=).'
  • Добавлены менеджеры паролей pass и qtpass.
  • В состав включены пакеты casync, stressapptest, stress-ng и tk.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.system-rescue.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.4
  3. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  4. OpenNews: Выпуск утилиты восстановления данных ddrescue 1.23
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 9.06
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58821-systemrescue
Ключевые слова: systemrescue
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ma3x one (?), 21:17, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Только недавно SystemRescue версию 9.06 на DVD-диск записал.
     
     
  • 2.4, cheburnator9000 (ok), 21:35, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НА DVD? НА DVD? В 2023 ГОДУ?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 21:38, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну это же явно шутка, зачем так реагировать
     
  • 3.7, kusb (?), 22:20, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них дешёвые носители которые не требуют большого обслуживания, по идее.
    А как вы считаете - если разогнать оптические диски до терабайта например, будет в них большой смысл?
    И как архивная хрень они могут быть относительно хороши.
     
  • 3.8, Anonymm (?), 22:31, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А что такого? Не на CD же записывать.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 23:48, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сиди не помещается. И куда только мир катится. Ведь совсем недавно у каждого деда была заветная системная дискетка.  
     
     
  • 5.13, qq (??), 00:29, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    был системный мини-сд, на 70 мб чтоли, а потом флешка, а потом, да и теперь загрузочный ноут
     
  • 3.12, Аноним (12), 00:04, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что? Болванки ещё продаются.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:33, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смотрю, i686 последняя версия доступна только для 9.03

    И судя по всему эта архитектура заброшена
    https://gitlab.com/systemrescue/systemrescue-sources/-/issues/278
    Так что текст новости про i686 надо менять

     
  • 1.3, InuYasha (??), 21:34, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спасибо что спецом для меня скрин с маленьким разрешением сделали :3
    А то как-то загузился и попал в режим 800*600. Ну, и начались беды.
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:51, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SystemRescue 10.0 - 747 МБ (Xfce и куча дополнительных пакетов).
    Arch 2023.03.01 - 810.3 MB ("голая консоль").
    Плюсик первому. А второй всё раздувается...
     
     
  • 2.10, VoiD (?), 23:13, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дич какая-то. Я всегда считал Арч минималистичной системой.
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:57, 19/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый топовый дистр. Вот бы ещё они QEMU хоть минимальный впилили в сборку, можно прям IP KVM было бы сразу запускать
     
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