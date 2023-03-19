Выпуск дистрибутива SystemRescue 10.0

2.4 , cheburnator9000 ( ok ), 21:35, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – НА DVD? НА DVD? В 2023 ГОДУ?

3.5 , Аноним ( 5 ), 21:38, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну это же явно шутка, зачем так реагировать

3.7 , kusb ( ? ), 22:20, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У них дешёвые носители которые не требуют большого обслуживания, по идее.

А как вы считаете - если разогнать оптические диски до терабайта например, будет в них большой смысл?

И как архивная хрень они могут быть относительно хороши.

3.8 , Anonymm ( ? ), 22:31, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – А что такого? Не на CD же записывать.

4.11 , Аноним ( 11 ), 23:48, 19/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На сиди не помещается. И куда только мир катится. Ведь совсем недавно у каждого деда была заветная системная дискетка.

5.13 , qq ( ?? ), 00:29, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – был системный мини-сд, на 70 мб чтоли, а потом флешка, а потом, да и теперь загрузочный ноут

3.12 , Аноним ( 12 ), 00:04, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что? Болванки ещё продаются.

