Выпуск дистрибутива SystemRescue 9.06

2.3 , Fracta1L ( ok ), 08:59, 19/12/2022 В 2007 год потеряли

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:08, 19/12/2022 в наши дни становится всё меньше отверстий, куда можно было бы присунуть свой CD...

3.8 , . ( ? ), 09:32, 19/12/2022 У хомячков и смузифилов - да.

4.16 , Жироватт ( ok ), 10:15, 19/12/2022 Необходимость наличия внешнего USB-2-CD привода в нынешнее время может обуславливаться лишь ностальгическими (большая библиотека CD/DVD, бэкапы на болванки, etc) или же профессиональными причинами (прочитать там старые диски, снять образы сидюков, записать write-once файлы - те же свадебные фотографы, хотя эти уже лет пять как закладывают цену не болванки, но флешки).

3.18 , Аноним ( 18 ), 10:47, 19/12/2022 Я на днях малинке 1B внешний usb cd привод присунул и сдампил cd диск в iso образ.

3.20 , Аноним ( 20 ), 10:50, 19/12/2022 В любую директорию на флешке Ventoy