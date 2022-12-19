Выпуск дистрибутива SystemRescue 9.06

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|2.5, Аноним (5), 09:08, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в наши дни становится всё меньше отверстий, куда можно было бы присунуть свой CD...
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|4.16, Жироватт (ok), 10:15, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Необходимость наличия внешнего USB-2-CD привода в нынешнее время может обуславливаться лишь ностальгическими (большая библиотека CD/DVD, бэкапы на болванки, etc) или же профессиональными причинами (прочитать там старые диски, снять образы сидюков, записать write-once файлы - те же свадебные фотографы, хотя эти уже лет пять как закладывают цену не болванки, но флешки).
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|3.18, Аноним (18), 10:47, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я на днях малинке 1B внешний usb cd привод присунул и сдампил cd диск в iso образ.
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|1.4, Аноним (4), 09:04, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну это уж совсем для админов, работающих в тайге. Обычно достаточно любого live образа, а недостающие утилиты можно просто скачть.
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|2.11, pin (??), 09:41, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты какой-то дремучий и тайга для тебя, как мегаполис для бедуина.
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|2.12, Жироватт (ok), 10:06, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем покупать швейцарский нож, если всегда можно носить с собой зубочистку, а все остальное докупить в ближайшем фикспрайсе? Как фикспрайса нету? Как вообще магазинов нет? Я разве в тайге?
> Зачем покупать смартфон и иметь книги-интернет-музыку-карты, когда можно купить бумажные карты, а затем, как станет скучно - докупить плеер, бумажную книгу, новую бумажную книгу в ближайшем универмаге. Как нету в три ночи работающих универмагов?
Ну такое, чувак. Интернета иногда не бывает даже в самом центре Москвы или любого другого мегаполиса забугорья.
Иногда делать нужно там, где оно автоматом не цепляет сеть из-за нестандартной сетевухи или "есть только вайфай для броадкома".
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|3.15, Аниноим (?), 10:12, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У моего ноута в деревне отвалился хард. У меня с собой была флэха с минтом. Я справился.
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|1.6, Аноним (6), 09:18, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С помощью сабжа можно:скинуть пароль на учетке виндоувс? Можно проверить на соответствие аличие вирусов виндоувс? Или сабж только для линукса?
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|2.9, . (?), 09:35, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего нет. Лучше проверьте на их сайте.
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|2.13, Жироватт (ok), 10:10, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для прошивки_для_игор есть специальные live-утилиты_для_прошивки_для_игор, с многими Proffesional Plus Pro Enterprise Zver Edition х64 RePack на конце названия. И это не говоря про живые PE-зборачки с кучей утилит. Выбирай, скачивай с рутрекрзитория и будет тебе щасте.
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|1.21, Аноним (18), 10:50, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Знакомый собрал дистриб с lfs и создал live dvd на его основе. На удивление работает.
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