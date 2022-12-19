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Выпуск дистрибутива SystemRescue 9.06

19.12.2022 08:18

Доступен релиз SystemRescue 9.06, специализированного Live-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа - 748 МБ (amd64, i686).

Изменения в новой версии:

  • В загрузочный образ включена программа для тестирования оперативной памяти MemTest86+ 6.00, поддерживающая работу на системах с UEFI и вызываемая из меню загрузчика GRUB.
  • Добавлено новое приложение sysrescueusbwriter для создания USB-накопителей с доступным на запись разделом FAT.
  • Добавлена команда pacman-faketime для работы с пакетами с просроченными цифровыми подписями.
  • В файл конфигурации sysconfig добавлены опции "bash_history" и "hosts".
  • Таймаут ожидания начала автоматической загрузки сокращён с 90 до 30 секунд.
  • В загрузчике предоставлена возможность использования консоли через последовательный порт (ttyS0,115200n8).
  • В ISO-сборки встроены контрольные суммы, созданные при помощи isomd5sum.
  • Добавлены новые пакеты inxi и libfaketime.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.system-rescue.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 9.0.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.4
  4. OpenNews: В пакете exfatprogs 1.2.0 появилась поддержка восстановления ФС exFAT
  5. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58353-systemrescue
Ключевые слова: systemrescue
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:48, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Он же был SystemRescueCD, куда потеряли CD?
     
     
  • 2.3, Fracta1L (ok), 08:59, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2007 год потеряли
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:08, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в наши дни становится всё меньше отверстий, куда можно было бы присунуть свой CD...
     
     
  • 3.8, . (?), 09:32, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У хомячков и смузифилов - да.
     
     
  • 4.16, Жироватт (ok), 10:15, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Необходимость наличия внешнего USB-2-CD привода в нынешнее время может обуславливаться лишь ностальгическими (большая библиотека CD/DVD, бэкапы на болванки, etc) или же профессиональными причинами (прочитать там старые диски, снять образы сидюков, записать write-once файлы - те же свадебные фотографы, хотя эти уже лет пять как закладывают цену не болванки, но флешки).
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:47, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я на днях малинке 1B  внешний usb cd привод присунул и сдампил cd диск в iso образ.
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:50, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В любую директорию на флешке Ventoy
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:04, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну это уж совсем для админов, работающих в тайге. Обычно достаточно любого live образа, а недостающие утилиты можно просто скачть.
     
     
  • 2.11, pin (??), 09:41, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты какой-то дремучий и тайга для тебя, как мегаполис для бедуина.
     
  • 2.12, Жироватт (ok), 10:06, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем покупать швейцарский нож, если всегда можно носить с собой зубочистку, а все остальное докупить в ближайшем фикспрайсе? Как фикспрайса нету? Как вообще магазинов нет? Я разве в тайге?
    > Зачем покупать смартфон и иметь книги-интернет-музыку-карты, когда можно купить бумажные карты, а затем, как станет скучно - докупить плеер, бумажную книгу, новую бумажную книгу в ближайшем универмаге. Как нету в три ночи работающих универмагов?

    Ну такое, чувак. Интернета иногда не бывает даже в самом центре Москвы или любого другого мегаполиса забугорья.
    Иногда делать нужно там, где оно автоматом не цепляет сеть из-за нестандартной сетевухи или "есть только вайфай для броадкома".

     
     
  • 3.15, Аниноим (?), 10:12, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У моего ноута в деревне отвалился хард. У меня с собой была флэха с минтом. Я справился.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:18, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С помощью сабжа можно:скинуть пароль на учетке виндоувс? Можно проверить на соответствие аличие вирусов виндоувс? Или сабж только для линукса?
     
     
  • 2.9, . (?), 09:35, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Скорее всего нет. Лучше проверьте на их сайте.
     
  • 2.10, Саня (??), 09:36, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пароль сбрасывается на раз-два.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:49, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пошаговую инструкцию можно?
     
  • 2.13, Жироватт (ok), 10:10, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для прошивки_для_игор есть специальные live-утилиты_для_прошивки_для_игор, с многими Proffesional Plus Pro Enterprise Zver Edition х64 RePack на конце названия. И это не говоря про живые PE-зборачки с кучей утилит. Выбирай, скачивай с рутрекрзитория и будет тебе щасте.
     
  • 2.17, gumanzoy (?), 10:39, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пароль скинуть можно. chntpw в составе есть.
     

  • 1.14, Аноним (20), 10:11, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как поремапить им бэдблоки не порушив данные?
     
  • 1.21, Аноним (18), 10:50, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Знакомый собрал дистриб с lfs и создал live dvd на его основе. На удивление работает.
     

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