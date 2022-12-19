Выпуск дистрибутива SystemRescue 9.06

2.11 , pin ( ?? ), 09:41, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты какой-то дремучий и тайга для тебя, как мегаполис для бедуина.

2.12 , Жироватт ( ok ), 10:06, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем покупать швейцарский нож, если всегда можно носить с собой зубочистку, а все остальное докупить в ближайшем фикспрайсе? Как фикспрайса нету? Как вообще магазинов нет? Я разве в тайге?

> Зачем покупать смартфон и иметь книги-интернет-музыку-карты, когда можно купить бумажные карты, а затем, как станет скучно - докупить плеер, бумажную книгу, новую бумажную книгу в ближайшем универмаге. Как нету в три ночи работающих универмагов? Ну такое, чувак. Интернета иногда не бывает даже в самом центре Москвы или любого другого мегаполиса забугорья.

Иногда делать нужно там, где оно автоматом не цепляет сеть из-за нестандартной сетевухи или "есть только вайфай для броадкома".

3.15 , Аниноим ( ? ), 10:12, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У моего ноута в деревне отвалился хард. У меня с собой была флэха с минтом. Я справился.

