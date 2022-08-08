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Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.4

08.08.2022 22:28

Доступен выпуск дистрибутива Rescuezilla 2.3, предназначенного для резервного копирования, восстановления систем после сбоев и диагностики различных аппаратных проблем. Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu и продолжает развитие проекта "Redo Backup & Rescue", разработка которого была прекращена в 2012 году. Для загрузки предлагаются live-сборки для 64-разрядных систем x86 (1ГБ) и deb-пакет для установки в Ubuntu.

Rescuezilla поддерживает резервное копирование и восстановление случайно удалённых файлов в разделах Linux, macOS и Windows. Выполняется автоматический поиск и подключение сетевых разделов, которые можно использовать для размещения резервных копий. Графический интерфейс основан на оболочке LXDE. Формат создаваемых резервных копий полностью совместим с дистрибутивом Clonezilla. При восстановлении поддерживается работа с образами Clonezilla, Redo Rescue, Foxclone и FSArchiver.

В новой версии:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Ubuntu 22.04.
  • Утилита partclone обновлена до версии 0.3.20.
  • Налажена поддержка разделов Btrfs со включённым сжатием.
  • Для установки Firefox вместо snap задейстован PPA-репозиторий, поддерживаемый командой Mozilla.
  • Предоставлена возможность сжатия образов с использованием утилиты bzip2.
  • Добавлена возможность установки другого сетевого порта для SSH.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rescuezilla...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.3
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 1.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.0.0
  5. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57613-rescuezilla
Ключевые слова: rescuezilla
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:31, 08/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    cоздан искусственный палец, способный определить материал поверхности с точностью более 90%
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:59, 08/08/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    чем-то отличается от клонзиллы?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:01, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Та клонирует, а эта спасает, очевидно же. Денег занести не забудь, ты же признателен.
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:17, 09/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    А есть дистрибутив для перемещения данных? Этот, насколько понимаю, копирует, а у меня место не резиновое, я могу только переместить. И еще посоветуйте пожалуйста дистрибутив для удаления данных.
     
     
  • 2.5, T00 (?), 00:21, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу дистр с калькулятором на рабочем столе посоветовать. Calculate Linux называется.
     
  • 2.6, Anonymoustus (ok), 00:24, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Movezilla? Кажется, нету. Тебе карты в руки, делай.
     
  • 2.7, Аноним (-), 01:39, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да дистрибутивов что перемещают данные полно. Хоть виндовс хоть хромос хоть еще какие-то.
     

  • 1.8, Аноним (-), 01:41, 09/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    А есть ли смысл в подобном? Вроде бы для важных данных можно создать виртуальную машину, делать там снапшоты или просто копировать файл, что ее хранит.
     
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