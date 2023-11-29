Выпуск дистрибутива 4MLinux 44.0

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Представлен выпуск 4MLinux 44.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Для загрузки подготовлены три live-образа (x86_64) с графическим окружением (1.3 ГБ), подборкой программ для серверных систем (1.3 ГБ) и урезанным окружением (14 МБ).
В новой версии:
- Обновлены версии пакетов: ядро Linux 6.1.60, Mesa 23.1.4, LibreOffice 7.6.3, AbiWord 3.0.5, GIMP 2.10.34, Gnumeric 1.12.55, Firefox 119.0.1, Chrome 119.0.6045.123, Thunderbird 115.4.2, Audacious 4.3.1, VLC 3.0.20, SMPlayer 23.6.0, Wine 8.19.
- В серверной сборке обновлены Apache httpd 2.4.58, MariaDB 10.6.16, PHP 5.6.40, PHP 8.1.25, Perl 5.36.0, Python 3.11.4, Ruby 3.2.2.
- Добавлена поддержка VA-API (Video Acceleration API) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео.
- В число доступных для загрузки дополнительных пакетов включены звуковой проигрыватель
QMMP, видеопроигрыватель Media Player Classic Qt и игра Capitan Sevilla.
- Улучшена поддержка беспроводных сетей и принтеров, использующих SPL (Samsung Printer Language).