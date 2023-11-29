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Выпуск дистрибутива 4MLinux 44.0

02.12.2023 23:24

Представлен выпуск 4MLinux 44.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Для загрузки подготовлены три live-образа (x86_64) с графическим окружением (1.3 ГБ), подборкой программ для серверных систем (1.3 ГБ) и урезанным окружением (14 МБ).

В новой версии:

  • Обновлены версии пакетов: ядро Linux 6.1.60, Mesa 23.1.4, LibreOffice 7.6.3, AbiWord 3.0.5, GIMP 2.10.34, Gnumeric 1.12.55, Firefox 119.0.1, Chrome 119.0.6045.123, Thunderbird 115.4.2, Audacious 4.3.1, VLC 3.0.20, SMPlayer 23.6.0, Wine 8.19.
  • В серверной сборке обновлены Apache httpd 2.4.58, MariaDB 10.6.16, PHP 5.6.40, PHP 8.1.25, Perl 5.36.0, Python 3.11.4, Ruby 3.2.2.
  • Добавлена поддержка VA-API (Video Acceleration API) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео.
  • В число доступных для загрузки дополнительных пакетов включены звуковой проигрыватель QMMP, видеопроигрыватель Media Player Classic Qt и игра Capitan Sevilla.
  • Улучшена поддержка беспроводных сетей и принтеров, использующих SPL (Samsung Printer Language). ‭


  1. Главная ссылка к новости (https://4mlinux-releases.blogs...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 43.0
  3. OpenNews: Компания VMware опубликовала Linux-дистрибутив Photon OS 5.0
  4. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.18
  5. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 14
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 23.1
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60222-4mlinux
Ключевые слова: 4mlinux
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонист (?), 23:38, 02/12/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Добавлена поддержка VA-API (Video Acceleration API) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео.

    Не прошло и 10 лет.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:46, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И как обычно, работает только на NVIDIA и только в полутора программах? Среди которых firefox правда.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:57, 02/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    обои так себе
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:07, 03/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    >использующего графическое окружение на базе JWM.

    Почему нельзя было сделать нормальный интерфейс?
    Почему не Equinox Desktop Environment (EDE)?

     
  • 1.5, Chichi (?), 00:07, 03/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    А зачем? Есть же freebsd и она божественна.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:15, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что божественного в убогости и отсутствии функциональности не очень понятно.
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 00:20, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Унылый наброс.
     
  • 2.9, Аноним (4), 00:21, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как на FreeBSD установить Equinox Desktop Environment (EDE)? Можно пошаговую инструкцию?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 00:34, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про FreeBSD не знаю, но на NetBSD так:
    su -
    cd /usr/pkgsrc/x11/ede
    make install clean

    https://pkgsrc.se/x11/ede

     

  • 1.7, Аноним (6), 00:16, 03/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Настолько беспонтовый дистриб, что даже на опеннете не нашлось защитников. Nuff said.
     
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