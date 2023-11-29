Выпуск дистрибутива 4MLinux 44.0

1.1 , Анонист ( ? ), 23:38, 02/12/2023 [ответить] +1 + / – > Добавлена поддержка VA-API (Video Acceleration API) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео. Не прошло и 10 лет.

2.2 , Аноним ( 2 ), 23:46, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И как обычно, работает только на NVIDIA и только в полутора программах? Среди которых firefox правда.



1.3 , Аноним ( 3 ), 23:57, 02/12/2023 [ответить] + / – обои так себе

1.4 , Аноним ( 4 ), 00:07, 03/12/2023 [ответить] + / – >использующего графическое окружение на базе JWM. Почему нельзя было сделать нормальный интерфейс?

Почему не Equinox Desktop Environment (EDE)?

1.5 , Chichi ( ? ), 00:07, 03/12/2023 [ответить] + / – А зачем? Есть же freebsd и она божественна.

2.6 , Аноним ( 6 ), 00:15, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что божественного в убогости и отсутствии функциональности не очень понятно.

3.8 , Аноним ( 4 ), 00:20, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Унылый наброс.

2.9 , Аноним ( 4 ), 00:21, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как на FreeBSD установить Equinox Desktop Environment (EDE)? Можно пошаговую инструкцию?

3.10 , Аноним ( 10 ), 00:34, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про FreeBSD не знаю, но на NetBSD так:

su -

cd /usr/pkgsrc/x11/ede

make install clean https://pkgsrc.se/x11/ede



1.7 , Аноним ( 6 ), 00:16, 03/12/2023 [ответить] + / – Настолько беспонтовый дистриб, что даже на опеннете не нашлось защитников. Nuff said.

