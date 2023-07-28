Выпуск дистрибутива 4MLinux 43.0

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|2.2, Аноним (2), 10:36, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В проигрыватель XMMS добавлена поддержка старых звуковых форматов
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|1.3, Аноним (2), 10:39, 29/07/2023 [ответить]
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>использующего графическое окружение на базе JWM
Отлично, но он не поддерживает Wayland. Когда X.org устареет какой они выберут Wayland-композитор?
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|2.4, Аноним (4), 11:02, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>>использующего графическое окружение на базе JWM
> Отлично, но он не поддерживает Wayland. Когда X.org устареет какой они выберут
> Wayland-композитор?
По заявлениям адептов вяленого он уже устарел.
А если вы хотели сказать, когда весь мейнстрим дропнет иксы и всей кодлов перейдут на вяленого, что тогда они будут делать?
1. До этого ещё дожить надо.
2. Там видно будет, возможно продолжат собирать с иксами.
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|3.5, leap42 (ok), 11:49, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По заявлениям адептов вяленого он уже устарел.
Он устарел по заявлениям разрабов X.org. Единственная полностью поддерживаемая версия иксов - Xwayland.
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|4.8, Аноним (-), 12:08, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Xwayland
Уточняю тем кто не в теме, XWayland изначально задумывался, как временное решение. Поддержка иксовых программ на Wayland, путём внедрения части Иксовых библиотек в Wayland. Экосистеме GNU/Linux надобно чтобы все программы, на 100%, перешли на Wayland. И это зависит от самих разработчиков приложений.
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|1.6, Аноним (6), 11:54, 29/07/2023 [ответить]
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Фу. Аниме на аве -- мать в канаве.
>В проигрыватель XMMS добавлена поддержка
У них в репах до сих пор гтк1 есть?
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|1.7, Аноним (7), 12:01, 29/07/2023 [ответить]
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Хватило посмотреть изображение рабочего стола, чтобы благополучно пропустить эту новость.
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|2.9, Аноним (9), 12:17, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не слышал разве,что это будущее рабочего стола? Коньки лишние конечно,а так норм.
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