Выпуск дистрибутива 4MLinux 43.0

1.1 , Карлос Сношайтилис ( ok ), 10:02, 29/07/2023 [ответить] + / – LAMP, PHP 5.6...

Запахло древностью.

Дистрибутив для Лары Крофт

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:36, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В проигрыватель XMMS добавлена поддержка старых звуковых форматов

1.3 , Аноним ( 2 ), 10:39, 29/07/2023 [ответить] + / – >использующего графическое окружение на базе JWM Отлично, но он не поддерживает Wayland. Когда X.org устареет какой они выберут Wayland-композитор?

2.4 , Аноним ( 4 ), 11:02, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >>использующего графическое окружение на базе JWM

> Отлично, но он не поддерживает Wayland. Когда X.org устареет какой они выберут

> Wayland-композитор? По заявлениям адептов вяленого он уже устарел. А если вы хотели сказать, когда весь мейнстрим дропнет иксы и всей кодлов перейдут на вяленого, что тогда они будут делать? 1. До этого ещё дожить надо.

2. Там видно будет, возможно продолжат собирать с иксами.

3.5 , leap42 ( ok ), 11:49, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > По заявлениям адептов вяленого он уже устарел. Он устарел по заявлениям разрабов X.org. Единственная полностью поддерживаемая версия иксов - Xwayland.

4.8 , Аноним ( - ), 12:08, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Xwayland Уточняю тем кто не в теме, XWayland изначально задумывался, как временное решение. Поддержка иксовых программ на Wayland, путём внедрения части Иксовых библиотек в Wayland. Экосистеме GNU/Linux надобно чтобы все программы, на 100%, перешли на Wayland. И это зависит от самих разработчиков приложений.



1.6 , Аноним ( 6 ), 11:54, 29/07/2023 [ответить] + / – Фу. Аниме на аве -- мать в канаве.

>В проигрыватель XMMS добавлена поддержка У них в репах до сих пор гтк1 есть?

1.7 , Аноним ( 7 ), 12:01, 29/07/2023 [ответить] + / – Хватило посмотреть изображение рабочего стола, чтобы благополучно пропустить эту новость.

2.9 , Аноним ( 9 ), 12:17, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не слышал разве,что это будущее рабочего стола? Коньки лишние конечно,а так норм.

