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Выпуск дистрибутива 4MLinux 43.0

29.07.2023 09:52

Представлен выпуск 4MLinux 43.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Для загрузки подготовлены три live-образа (x86_64) с графическим окружением (1.2 ГБ), подборкой программ для серверных систем (1.3 ГБ) и урезанным окружением (14 МБ).

В новой версии:

  • Обновлены версии пакетов: ядро Linux 6.1.33, Mesa 23.1.1, LibreOffice 7.5.5, AbiWord 3.0.5, GIMP 2.10.34, Gnumeric 1.12.55, Firefox 115.0.2, Chrome 115.0.5790.110, Thunderbird 115.0.1, Audacious 4.3.1, VLC 3.0.18, SMPlayer 23.6.0, Wine 8.12.
  • В серверной сборке обновлены Apache httpd 2.4.57, MariaDB 10.6.14, PHP 5.6.40, PHP 7.4.33, PHP 8.1.19.). Perl 5.36.0, Python 3.11.3 и Ruby 3.1.4.
  • В число доступных для загрузки дополнительных пакетов включены набор SoundFonts для синтезатора звука FluidSynth, растровый графический редактор mtPaint, Java-игры Flappy Bird, Karoshi, Micropolis и Zuma и браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Opera.
  • В проигрыватель XMMS добавлена поддержка старых звуковых форматов, применявшихся на платформах Amiga, Atari, Commodore и ZX Spectrum.


  1. Главная ссылка к новости (https://4mlinux-releases.blogs...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 42.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 21.3
  4. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 14
  5. OpenNews: Компания VMware опубликовала Linux-дистрибутив Photon OS 5.0
  6. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.18
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59516-4mlinux
Ключевые слова: 4mlinux
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Карлос Сношайтилис (ok), 10:02, 29/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    LAMP, PHP 5.6...
    Запахло древностью.
    Дистрибутив для Лары Крофт
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:36, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В проигрыватель XMMS добавлена поддержка старых звуковых форматов
     

  • 1.3, Аноним (2), 10:39, 29/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    >использующего графическое окружение на базе JWM

    Отлично, но он не поддерживает Wayland. Когда X.org устареет какой они выберут Wayland-композитор?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:02, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>использующего графическое окружение на базе JWM
    > Отлично, но он не поддерживает Wayland. Когда X.org устареет какой они выберут
    > Wayland-композитор?

    По заявлениям адептов вяленого он уже устарел.

    А если вы хотели сказать, когда весь мейнстрим дропнет иксы и всей кодлов перейдут на вяленого, что тогда они будут делать?

    1. До этого ещё дожить надо.
    2. Там видно будет, возможно продолжат собирать с иксами.

     
     
  • 3.5, leap42 (ok), 11:49, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По заявлениям адептов вяленого он уже устарел.

    Он устарел по заявлениям разрабов X.org. Единственная полностью поддерживаемая версия иксов - Xwayland.

     
     
  • 4.8, Аноним (-), 12:08, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Xwayland

    Уточняю тем кто не в теме, XWayland изначально задумывался, как временное решение. Поддержка иксовых программ на Wayland, путём внедрения части Иксовых библиотек в Wayland. Экосистеме GNU/Linux надобно чтобы все программы, на 100%, перешли на Wayland. И это зависит от самих разработчиков приложений.

     

  • 1.6, Аноним (6), 11:54, 29/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Фу. Аниме на аве -- мать в канаве.
    >В проигрыватель XMMS добавлена поддержка

    У них в репах до сих пор гтк1 есть?

     
  • 1.7, Аноним (7), 12:01, 29/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Хватило посмотреть изображение рабочего стола, чтобы благополучно пропустить эту новость.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:17, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не слышал разве,что это будущее рабочего стола? Коньки лишние конечно,а так норм.
     
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