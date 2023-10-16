Выпуск дистрибутива MX Linux 23.1

> Добавлена сборка "AHS Xfce" c расширенной поддержкой оборудования, отличающаяся поставкой ядра Linux 6.5 вместо 6.1, включением новой версии Mesa и обновлением прошивок. Нет, пацоны. Ностояще Антыкс/Мепис выглядит немного иначе. Например, у меня в деревне есть комп на АМДк6-2. Вполне рабочий, с аж 96МБ ОЗУ! На нём Антых-13 арботает вполне неплохо(за каких-то 10 минут либреофис открывает файло, и почти без тормозов его редактирует).

Недавно я узнал что на АМДк6-2 последняя поддерживаемая версия антикса - 16.3. В одном из 4-х вёдер архитектуру дропнули.

В общем, план таков. Лет через 25 я вернусь домой, попытаюсь нарастить ОЗУ хотя-бы до 128МБ(до 256 не получится, наверное), и таки накачу этот прекраснзй antiX-16.3_386-full.iso ! Наверное стоит его уже сейчас записать на CDR, ибо потом будет сложно. Или даже просто распакую squashfs root из рабочего сидюка 13-го.

