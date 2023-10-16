Выпуск дистрибутива MX Linux 23.1

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|1.1, пох. (?), 10:54, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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поправьте, пожалуйста, скриншот - обоев нифига не видно.
P.S. что за портал в ад васянских нескучных обое-дистрибутивов открылся сегодня, никто не знает?
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|4.14, Аноним (14), 11:52, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем ему быть одному? Можешь попробовать запретить, конечно...
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|1.2, Аноним (2), 11:08, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой смысл во Fluxbox, если там чёртова куча программ и собственных/переименованных велосипедов? Почему нельзя сделать базовую сборку, как это было например в Point linux?
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|1.10, Аноним (10), 11:37, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вроде же хорошая замена скатившейся в дно Убунте, не понимаю почему многие его хейтят
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|1.15, Коньюктивит (?), 11:55, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В сообществе образовалось сообщество породившее внутри себя другое сообщество и таким образом вместе все эти сообщества, те что снаружи и те, что у них внутри, образовали новое соо.. тфу, зарапортовался. Вобщем, они вышли на такие мощности, что теперь на каждого линуксоида приходится уже по два дистрибутива линукс.
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|1.16, Аноним (14), 11:56, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена сборка "AHS Xfce" c расширенной поддержкой оборудования, отличающаяся поставкой ядра Linux 6.5 вместо 6.1, включением новой версии Mesa и обновлением прошивок.
Нет, пацоны. Ностояще Антыкс/Мепис выглядит немного иначе. Например, у меня в деревне есть комп на АМДк6-2. Вполне рабочий, с аж 96МБ ОЗУ! На нём Антых-13 арботает вполне неплохо(за каких-то 10 минут либреофис открывает файло, и почти без тормозов его редактирует).
Недавно я узнал что на АМДк6-2 последняя поддерживаемая версия антикса - 16.3. В одном из 4-х вёдер архитектуру дропнули.
В общем, план таков. Лет через 25 я вернусь домой, попытаюсь нарастить ОЗУ хотя-бы до 128МБ(до 256 не получится, наверное), и таки накачу этот прекраснзй antiX-16.3_386-full.iso ! Наверное стоит его уже сейчас записать на CDR, ибо потом будет сложно. Или даже просто распакую squashfs root из рабочего сидюка 13-го.
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