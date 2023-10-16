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Выпуск дистрибутива MX Linux 23.1

16.10.2023 10:45

Опубликован релиз легковесного дистрибутива MX Linux 23.1, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки (x86_64, i386) с рабочим столом Xfce (2.1 ГБ), а также 64-разрядные сборки с рабочим столом KDE (2.5 ГБ) и сборки (1.7 ГБ) с оконным менеджером Fluxbox.

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 12.2. Обновлены версии приложений. Как и в прошлых выпусках по умолчанию продолжает использоваться система инициализации sysVinit, а systemd можно установить в качестве опции.
  • Добавлена сборка "AHS Xfce" c расширенной поддержкой оборудования, отличающаяся поставкой ядра Linux 6.5 вместо 6.1, включением новой версии Mesa и обновлением прошивок.
  • Обновлён инсталлятор, в котором улучшена поддержка хранения раздела подкачки в файле, перехода в спящий режим и установки OEM-производителями.
  • В сборке с KDE обновлён скрипт инициализации sddm, в котором исключены лишние перезапуски дисплейного менеджера.
  • Для оконного менеджера fluxbox добавлен скрипт, показывающий действующие по умолчанию клавиатурные комбинации.


  1. Главная ссылка к новости (https://mxlinux.org/blog/mx-23...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 23
  3. OpenNews: Опубликованы дистрибутивы AV Linux MX 21.2, MXDE-EFL 21.2 и Daphile 22.12
  4. OpenNews: Релиз Live-дистрибутива SimplyMEPIS 11.0
  5. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 23
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59939-mxlinux
Ключевые слова: mxlinux
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, пох. (?), 10:54, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    поправьте, пожалуйста, скриншот - обоев нифига не видно.

    P.S. что за портал в ад васянских нескучных обое-дистрибутивов открылся сегодня, никто не знает?

     
     
  • 2.4, Наталья морская пехота (?), 11:26, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ты посмотри, какие часики модные справа вверху. Сразу видно, кто у мамы дизайнер.
     
  • 2.7, Аноним (-), 11:29, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это Дебиан без системд, значит полезно
     
     
  • 3.8, пох. (?), 11:30, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    но у нас уже есть же один devuan?
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:52, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем ему быть одному? Можешь попробовать запретить, конечно...
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:08, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой смысл во Fluxbox, если там чёртова куча программ и собственных/переименованных велосипедов? Почему нельзя сделать базовую сборку, как это было например в Point linux?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:26, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в Point linux

    линукс. и точка?

     

  • 1.10, Аноним (10), 11:37, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вроде же хорошая замена скатившейся в дно Убунте, не понимаю почему многие его хейтят
     
     
  • 2.13, anonimus (?), 11:47, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он какой-то весь корявый...
     

  • 1.15, Коньюктивит (?), 11:55, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В сообществе образовалось сообщество породившее внутри себя другое сообщество и таким образом вместе все эти сообщества, те что снаружи и те, что у них внутри, образовали новое соо.. тфу, зарапортовался. Вобщем, они вышли на такие мощности, что теперь на каждого линуксоида приходится уже по два дистрибутива линукс.
     
  • 1.16, Аноним (14), 11:56, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена сборка "AHS Xfce" c расширенной поддержкой оборудования, отличающаяся поставкой ядра Linux 6.5 вместо 6.1, включением новой версии Mesa и обновлением прошивок.

    Нет, пацоны. Ностояще Антыкс/Мепис выглядит немного иначе. Например, у меня в деревне есть комп на АМДк6-2. Вполне рабочий, с аж 96МБ ОЗУ! На нём Антых-13 арботает вполне неплохо(за каких-то 10 минут либреофис открывает файло, и почти без тормозов его редактирует).
    Недавно я узнал что на АМДк6-2 последняя поддерживаемая версия антикса - 16.3. В одном из 4-х вёдер архитектуру дропнули.
    В общем, план таков. Лет через 25 я вернусь домой, попытаюсь нарастить ОЗУ хотя-бы до 128МБ(до 256 не получится, наверное), и таки накачу этот прекраснзй antiX-16.3_386-full.iso ! Наверное стоит его уже сейчас записать на CDR, ибо потом будет сложно. Или даже просто распакую squashfs root из рабочего сидюка 13-го.

     

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