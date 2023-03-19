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Выпуск Libreboot 20230319. Начало разработки Linux-дистрибутива с утилитами OpenBSD

20.03.2023 08:33

Представлен выпуск свободной загрузочной прошивки Libreboot 20230319. Проект развивает готовую сборку проекта coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего полностью обойтись без проприетарного ПО, не только на уровне операционной системы, но и прошивок, обеспечивающих загрузку. Libreboot не просто очищает coreboot от несвободных компонентов, но и дополняет его средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

Среди поддерживаемого в Libreboot оборудования:

  • Десктоп-системы Gigabyte GA-G41M-ES2L, Intel D510MO, Intel D410PT, Intel D945GCLF и Apple iMac 5,2.
  • Ноутбуки: ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet, ThinkPad T60, Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 Tablet/ X220 / X230, Lenovo ThinkPad R400, Lenovo ThinkPad T400 / T400S/ T420 / T440, Lenovo ThinkPad T500 / T530, Lenovo ThinkPad W500 / W530, Lenovo ThinkPad R500, Apple MacBook1 и MacBook2, а также различные устройства Chromebook от компаний ASUS, Samsung, Acer и HP.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка ноутбуков Lenovo ThinkPad W530 и T530. В следующей версии ожидается поддержка HP EliteBook 8560w, Lenovo G505S и Dell Latitude E6400.
  • Прекращена поддержка плат Asus p2b_ls и p3b_f.
  • Для плат с процессорами на базе микроархитектуры Haswell адаптирован код для инициализации памяти (raminit). Работа проверена на ноутбуках ThinkPad T440p и ThinkPad W541.
  • Решены проблемы с переходом в спящий режим (S3) на ноутбуках ThinkPad T440p и ThinkPad W541.
  • В GRUB включён принудительный режим вывода на консоль (GRUB_TERMINAL=console) без изменения видеорежима, что улучшило отображение загрузочных меню установочных носителей некоторых дистрибутивов Linux.
  • Для большинства плат x86 выполнена синхронизация с кодовой базой CoreBoot по состоянию на февраль 2023 года, среди прочего перенесены улучшения для устройств с чипами на базе микроархитектуры Haswell (ThinkPad T440p/W541).
  • Перенесены изменения из актуальных кодовых баз GRUB и SeaBIOS.
  • Время ожидания в grub.cfg уменьшено с 10 до 5 секунд.
  • Для ноутбуков ThinkPad GM45 размер выделяемой видеопамяти по умолчанию уменьшен с 352MB до 256MB.
  • Переработана кодовая база nvmutil.

Кроме того, автором Libreboot началась разработка нового минималистичного Live-дистрибутива для восстановления систем после сбоев. По аналогии с дистрибутивом Heads, проект развивает размещаемое на Flash урезанное системное окружение, которые может быть загружено из LibreBoot, CoreBoot или LinuxBoot, но вместо сборки в качестве загрузочного "payload" в новом проекте планируется подготовить отдельный системный образ, загружаемый в CBFS и вызываемый из промежуточных payload-ов с GRUB или SeaBIOS, способных запускать исполняемые файлы, размещённые на Flash.

Проект интересен тем, что в нём планируется совместить ядро Linux, стандартную Си-библитеку Musl и инструментарий из базового окружения OpenBSD. Для реализации данной идеи продолжено развитие проекта lobase, занимавшегося портированием утилит OpenBSD для Linux, но заброшенного 5 лет назад (автор Libreboot создал форк lobase, который актуализирован до OpenBSD 7.2 и портирован для Musl). Для управления пакетами и установки дополнительных программ планируется использовать инструментарий apk-tools от Alpine Linux, а для формирования образов сборочный инструментарий abuild и aports. После готовности форка пользовательского окружения OpenBSD, его планируется передать проекту Alpine для использования в качестве альтернативы пакету BusyBox.

Дополнительно можно отметить анонс проекта CloudFW 2.0 с реализацией прошивки на базе Coreboot и LinuxBoot для замены UEFI, предоставляющей полноценный открытый firmware-стек для x86-серверов. Разработка ведётся китайской компанией Bytedance (владеет TikTok), которая использует CloudFW на оборудовании в своей инфраструктуре.



  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/lib...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.19
  3. OpenNews: В U-boot добавлена поддержка загрузки с использованием протокола HTTP
  4. OpenNews: Выпуск Libreboot 20221214, полностью свободного дистрибутива Coreboot
  5. OpenNews: Linux Foundation представил проект LinuxBoot для замены UEFI-прошивок
  6. OpenNews: Опубликован порт CoreBoot для материнской платы MSI PRO Z690-A
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58824-libreboot
Ключевые слова: libreboot, boot, coreboot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:34, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > обойтись без проприетарного ПО

    Но железо-то проприетарное.

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 10:02, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И чего? Это тот случай когда лучше гасить по всем направлением сразу.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:36, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Разработка ведётся китайской компанией Bytedance (владеет TikTok), которая использует CloudFW на оборудовании в своей инфраструктуре.

    То ли компании деньги девать некуда, то ли на неё собираются санкции наложить такие, что она может вообще без серверов остаться, и поэтому решить запустить их собственное производство.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:48, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без санкций решили запустить своё... потому что могут
     
  • 2.18, Аноним (-), 10:12, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вообще-то так все крупные фирмы делают. А чтоб не шарахались по их инфраструктуре всякие посторонние. И чтоб инфраструктура делала то что удобно фирме, а не какому-то там фирмваро: когда 1000 серверов сделают какое-нибудь "press F1 to continue" это очень уж не круто выглядит. Ну а вот то - заточено под оптовые автоматические операции и так делать не будет.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 10:49, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без тестирования на хомячках эта их самоделка принесет им больше вреда чем пользы.  
     
     
  • 4.34, пох. (?), 11:28, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык, все норм - хомячков среди их юзеров - хоть отбавляй. Ну подумаешь что-то навернулось и недельку они погрустят без своих тиктоков (ну скорее даже не без а что-то где-то будет тупить или глючить).

    И никуда ж не побегут, некуда им.

     
  • 2.33, пох. (?), 11:27, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну наоборот жеж - жядная и очень экономная китайца решила повторить путь гугля - с серверами-на-картонке  (возможно даже по китайской традции еще и из вторсырья).

    Разумеется, никакой уефи там не нужен, на картонке не может оказаться никакой неожиданной периферии - ее там вообще почти нет а оставшаяся не очень и нужна.

    Память и сетевуху кое-как проинитили и поехали. Сэкономили еще и на разработчиках - поноценные уэфи-модули не каждый китаец освоит.

     

  • 1.23, VoiD (?), 10:34, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Alpine будет моднейшее окружение из OpenBSD вместо busybox? Не то, чтобы я не любил бизибокс, такая вкусная альтернатива не помешает точно.
     
     
  • 2.25, Аноним (26), 10:48, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да можно будет делать проприетарщину с ней. Все профитов больше нет.  
     
     
  • 3.36, VoiD (?), 11:34, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы и сам с радостью запилил какую-нибудь проприетарщину и получал кучу денег, но ты не способен ни придумать стоящий продукт, ни тем более реализовать его, вот и попёрдываешь в лужу от зависти
     

  • 1.24, dannyD (?), 10:38, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Прекращена поддержка плат Asus p2b_ls и p3b_f.

    жизнь закончилась....

     
  • 1.27, жявамэн (ok), 10:52, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ни одного свежего девайса нет.
    для кого они вообще свое поделие делают? для самих себя? ну успехов
     
  • 1.28, AppleGuy (?), 10:56, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддерживаются Apple iMac5,2 и MacBook1 & 2

    Зачем обеспечивать поддержку железа, которым заведомо давно не пользуется из-за древности? Десктоп iMac 5,2 (CPU: Core 2 Duo 1.8 GHz, RAM: 512 MB) выпускали до 2007, в те же года делались MacBook 1 & 2.

    Зачем тратить усилия на некро-ябл, когда можно принести пользу, поддерживая более-менее современное железо?

    Это некрофилия ради некрофилии?

     
     
  • 2.29, IMacPROuser (?), 11:07, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новое железо не поддаётся или очень сложно на него писать прошивку, впрочем финкпады из списка ещё вполне конкурентны, даже современным некоторым ноутбукам.
     
     
  • 3.31, Аноним (26), 11:09, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открою тебе секрет старые синкпады, они точно такие же как любые ноутбуки их времени. У них нет никакой магии.
     
     
  • 4.32, IMacPROuser (?), 11:16, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну их там как-то можно апгрейдить по простому, и вполне ничего, дают фору иногда современным, посмотрите бенчмарки
     
     
  • 5.35, Аноним (26), 11:34, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хорошо лючки для смены оперы были. Сейчас их нет например на карбоне. У меня был X220 и что то особой разницы с похожим айсером не было. Да и включаться этот X220 со временем перестал так что даже про надежность особо сказать нет ничего хорошего.  
     
  • 2.30, Аноним (26), 11:09, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что для старого железа сделать проще? Оно уже исследовано прошли патенты и всё такое?
     

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