В U-boot добавлена поддержка загрузки с использованием протокола HTTP

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|1.2, Аноним (1), 13:12, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Предполагается, что поддержка загрузки по HTTP существенно упростит разработку встраиваемых систем, так как HTTP-серверы более распространены и привычны разработчикам.
В чём проблема поднять tftp?
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|2.3, Аноним (1), 13:14, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лично моё мнение - в загрузчик HTTP добавили потому, что он обычно при перепрошивке не переписывается, и поэтому зонды в нём будут жить дольше. Соответственно зондопихателям будет готовая инфраструктура. Можно будет при каждой загрузке на свой HTTP-сервер в инете телеметрию слать, а не UDP-сервер подымать.
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|3.8, Аноним (11), 13:24, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> при каждой загрузке на свой HTTP-сервер ...
Вот это точно, других адекватных причин - нету.
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|2.5, 1 (??), 13:21, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Под него недостаточно смузи^W^W нет докера
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|2.15, пох. (?), 13:33, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В чём проблема поднять tftp?
нежным разработчикам непонятно и непривычно (честно-то говоря они вообще не знают, что это), а смузи не ждет, некогда разбираться.
Проще погуанокодить в загрузчик дырявую и кривую реализацию http.
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|1.14, kusb (?), 13:30, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скачивать xml файл по https, проверять подпись, парсить его. В файле указаны зеркала, с которых можно скачивать файлы.
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|1.19, Pew (?), 14:04, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для этого нужно быть хотя бы админом локалхоста, а с этим у молодых разработчиков напряженка
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|1.20, Аноним (20), 14:21, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ждем arm ноутбуки, которые будут при загрузке безальтернативно подтягивать в RAMFS "свежую" версию ОС по HTTP авторизуясь через серийник зашитый в чип. А данные и приложухи? А все в облоках! Ты только платить не забывай. Слоты SATA и M2 тоже уберут, для экономии. И за подачу питание на USB будет отвечать драйвер в системе.
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