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В U-boot добавлена поддержка загрузки с использованием протокола HTTP

26.01.2023 13:02

В загрузчик U-boot, применяемый преимущественно на встраиваемых устройствах, интегрирован TCP-стек и реализована возможность удалённой загрузки с доставкой загрузочных образов, используя протокол HTTP. Ранее для удалённой загрузки по сети могли использоваться только протоколы на базе UDP, такие как TFTP и NFS. Предполагается, что поддержка загрузки по HTTP существенно упростит разработку встраиваемых систем, так как HTTP-серверы более распространены и привычны разработчикам.

Для загрузки образа по HTTP в U-boot добавлена новая команда wget. Для активации TCP-стека и команды wget в файле конфигурации предложены параметры CONFIG_PROT_TCP, CONFIG_PROT_TCP_SACK и CONFIG_CMD_WGET. Из планов на будущее называется реализация поддержки HTTPS и интеграция с UEFI HTTP boot.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.linaro.org/blog/ht...)
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  6. OpenNews: Выпуск Ventoy 1.0.88, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58554-u-boot
Ключевые слова: u-boot, boot
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  • 1.1, Аноним (1), 13:11, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Переименовать из μ-boot в M-boot не хотят?
     
     
  • 2.6, omfgnuts (ok), 13:21, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормально конечно смотрю у тебя все со зрением
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:27, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > из μ-boot в M-boot

    Скорее, в Bakemono-boot тогда.

     

  • 1.2, Аноним (1), 13:12, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Предполагается, что поддержка загрузки по HTTP существенно упростит разработку встраиваемых систем, так как HTTP-серверы более распространены и привычны разработчикам.

    В чём проблема поднять tftp?

     
     
  • 2.3, Аноним (1), 13:14, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лично моё мнение - в загрузчик HTTP добавили потому, что он обычно при перепрошивке не переписывается, и поэтому зонды в нём будут жить дольше. Соответственно зондопихателям будет готовая инфраструктура. Можно будет при каждой загрузке на свой HTTP-сервер в инете телеметрию слать, а не UDP-сервер подымать.
     
     
  • 3.8, Аноним (11), 13:24, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > при каждой загрузке на свой HTTP-сервер ...

    Вот это точно, других адекватных причин - нету.

     
  • 2.4, Деанон (?), 13:20, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы сразу Chromium 365 OS грузить
     
     
  • 3.7, Деанон (?), 13:21, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Azure Thread X Electron Cloud For Your Security
     
     
  • 4.16, Бывалый смузихлёб (?), 13:49, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну азуровскся ртос, ранее тред-икс, штука очень неплохая. Как минимум, лучше фри-ртоси
     
  • 2.5, 1 (??), 13:21, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Под него недостаточно смузи^W^W нет докера
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:27, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    т.е. с докером ты тоже не разобрался
     
  • 2.15, пох. (?), 13:33, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В чём проблема поднять tftp?

    нежным разработчикам непонятно и непривычно (честно-то говоря они вообще не знают, что это), а смузи не ждет, некогда разбираться.

    Проще погуанокодить в загрузчик дырявую и кривую реализацию http.

     

  • 1.9, АнонимкаРастуимка (?), 13:24, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А оно на раст написано?
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 13:28, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да (ты всё равно не отличишь)
     
  • 2.13, Аноним (11), 13:29, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во флэшку не влезло.
     

  • 1.14, kusb (?), 13:30, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скачивать xml файл по https, проверять подпись, парсить его. В файле указаны зеркала, с которых можно скачивать файлы.
     
  • 1.17, ryoken (ok), 13:56, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот действительно, ну чем TFTP не угодил? Веб-макаки необучаемые, ...
     
  • 1.18, Аноним (18), 14:02, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и привычны разработчикам

    Антифраза последних лет

     
  • 1.19, Pew (?), 14:04, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для этого нужно быть хотя бы админом локалхоста, а с этим у молодых разработчиков напряженка
     
  • 1.20, Аноним (20), 14:21, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем arm ноутбуки, которые будут при загрузке безальтернативно подтягивать в RAMFS "свежую" версию ОС по HTTP авторизуясь через серийник зашитый в чип. А данные и приложухи? А все в облоках! Ты только платить не забывай. Слоты SATA и M2 тоже уберут, для экономии. И за подачу питание на USB будет отвечать драйвер в системе.
     
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