В U-boot добавлена поддержка загрузки с использованием протокола HTTP

В загрузчик U-boot, применяемый преимущественно на встраиваемых устройствах, интегрирован TCP-стек и реализована возможность удалённой загрузки с доставкой загрузочных образов, используя протокол HTTP. Ранее для удалённой загрузки по сети могли использоваться только протоколы на базе UDP, такие как TFTP и NFS. Предполагается, что поддержка загрузки по HTTP существенно упростит разработку встраиваемых систем, так как HTTP-серверы более распространены и привычны разработчикам.

Для загрузки образа по HTTP в U-boot добавлена новая команда wget. Для активации TCP-стека и команды wget в файле конфигурации предложены параметры CONFIG_PROT_TCP, CONFIG_PROT_TCP_SACK и CONFIG_CMD_WGET. Из планов на будущее называется реализация поддержки HTTPS и интеграция с UEFI HTTP boot.